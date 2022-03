Πόλεμος (και) πληροφοριών: Στο φως έγγραφα που διέρρευσαν από την υπηρεσία λογοκρισίας του Κρεμλίνου

Του Thomas Brewster

Η Emma Best, γνωστή ως επικεφαλής και συνιδρύτρια του Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) –ενός οργανισμού που έχει αφιερωθεί στη δυνατότητα της ελεύθερης μετάδοσης δεδομένων για το δημόσιο συμφέρον– κοιμάται ελάχιστα τον τελευταίο καιρό. Αιτία: τα σφοδρά κύματα ειδήσεων για τον πόλεμο, την πανδημία, την υπερθέρμανση του πλανήτη και –ξανά– για τον πόλεμο. Αυτή την περίοδο, όμως, το νευρικό της σύστημα είναι τσακισμένο για έναν ακόμη λόγο: η Best λαμβάνει μέρος στον "πόλεμο πληροφοριών" που διεξάγουν Ρωσία και Ουκρανία στο πεδίο του διαδικτύου.

Την Πέμπτη, ο οργανισμός της Best –παρόμοιος με το Wikileaks– δημοσίευσε έναν τεράστιο όγκο αρχείων που, όπως υποστηρίζει, υπέκλεψε ένα μέλος της ακτιβιστικής ομάδας χάκερ των Anonymous από τη Roskomnadzor – τη ρωσική ομοσπονδιακή υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τη λογοκρισία των ΜΜΕ. Πρόκειται για έναν μεγάλο αριθμό e-mail και συνημμένων εγγράφων. Το Forbes εξέτασε την περασμένη εβδομάδα πώς η Roskomnadzor απαίτησε από αμερικανικές εταιρείες –ιδίως από την Google– να λογοκρίνουν περιεχόμενο κατά την τελευταία δεκαετία: από τις ουκρανικές διαδηλώσεις που ανέβαιναν σε βίντεο στο YouTube μέχρι υλικό που αφορά τους Μάρτυρες του Ιεχωβά, τους οποίους η Ρωσία θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση. Η διαρροή των εσωτερικών εγγράφων της Roskomnadzor, αποκαλύπτει πόσο βαθιά φτάνει η λογοκρισία του Κρεμλίνου στο διαδίκτυο.

(Σημείωση: γίνονται αναφορές που δείχνουν ότι η Ρωσία λογοκρίνει οτιδήποτε αναφέρεται στον πόλεμο ως ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η Roskomnadzor απέκλεισε τη χρήση του Facebook από τη Ρωσία αφού επισήμανε ρωσικά άρθρα ως ανακριβή. Απειλεί επίσης ότι θα μπλοκάρει τη ρωσική Wikipedia επειδή συμπεριέλαβε ένα άρθρο για τη ρωσική εισβολή.)

Η ρωσική υπηρεσία δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό κατά τον χρόνο δημοσίευσης αυτού του άρθρου.

Η πρώτη "παρτίδα" των δεδομένων της Roskomnadzor που διέρρευσαν αριθμεί 340.000 αρχεία και ο όγκος τους ξεπερνά τα 800 gigabytes. Δεν καλύπτουν τη δραστηριότητα της Roskomnadzor σε εθνικό επίπεδο, αλλά στη ρωσική Δημοκρατία του Μπασκορτοστάν (Μπασκιρία). Πρόκειται για το πολυπληθέστερο ομοσπονδιακό υποκείμενο της χώρας, το οποίο δεν έχει αυτονομία.

JUST IN: #Anonymous has successfully breached and leaked the database of Roskomnadzor, the Russian federal executive agency responsible for monitoring, controlling and censoring #Russian mass media, releasing to the public over 360K files. #OpRussia https://t.co/m5wvoDGNPh