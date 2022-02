Ο οπλισμός της Ρωσίας για μια εισβολή και πώς η Ουκρανία μπορεί να αντισταθεί

Του David Axe

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει παρατάξει περισσότερες από τις μισές χερσαίες δυνάμεις του ρωσικού στρατού, δηλαδή 150.000 στρατιώτες, κατά μήκος των συνόρων της Ουκρανίας.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι περισσότερα από χίλια άρματα μάχης, εκατοντάδες πυροβόλα και δεκάδες επιθετικά αεροπλάνα και ελικόπτερα θα μπορούσαν να συνοδεύουν αυτές τις δυνάμεις.

Ο ουκρανικός στρατός υπερτερεί σε αριθμό έναντι των Ρώσων. Αλλά ο οπλισμός των Ουκρανών - μεγάλο μέρος αυτό έχει απομείνει από τη δεκαετία του 1980, όταν η Ουκρανία ήταν μέρος της Σοβιετικής Ένωσης - είναι παλαιότερος, πιο αργός και λιγότερο θανατηφόρος σε σχέση με τον οπλισμό της Ρωσίας.

Η δυνητική δύναμη εισβολής θα μπορούσε να επιτεθεί σε διάφορα μέτωπα: βόρεια από την Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε από τον ουκρανικό έλεγχο το 2014, δυτικά από την περιοχή Ντονμπάς της Ουκρανίας, όπου αντικυβερνητικοί αυτονομιστές διεξάγουν έναν πόλεμο εναντίον του Κιέβου από λίγο μετά την προσάρτηση της Κριμαίας, ή νότια από τη Λευκορωσία και δυτικά από τη ρωσικά ελεγχόμενη περιοχή της Υπερδνειστερίας της Μολδαβίας.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τα φυσικά πλεονεκτήματα που απολαμβάνει κάθε αμυνόμενος απέναντι σε έναν εισβολέα. Εξοικειωμένο έδαφος. Μικρότερες γραμμές ανεφοδιασμού. Την υποστήριξη του τοπικού πληθυσμού. Είναι πιθανό, ωστόσο, κανένα από αυτά τα πλεονεκτήματα να μην έχει σημασία. Ο ρωσικός στρατός μπορεί να συγκεντρώσει περισσότερη δύναμη πυρός ανά μίλι μετώπου από οποιονδήποτε άλλο στρατό στον κόσμο.

Η τεχνολογία, η τακτική και το δόγμα είναι τα οχήματα για την διεξαγωγή πολέμου. Ακολουθεί μια επισκόπηση των βασικών οπλικών συστημάτων που αναπτύσσουν οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί για μια πιθανή σύγκρουση, των τακτικών που μπορεί να επιχειρήσουν οι χειριστές τους και του σοβιετικού δόγματος που καθοδηγεί τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου και από τις δύο πλευρές.

Tanks

Ο ρωσικός στρατός έχει συγκεντρώσει περίπου 1.200 tanks για μια πιθανή εισβολή στην Ουκρανία. Τα tanks αυτά περιλαμβάνουν τα τελευταία Τ-90 καθώς και τα αναβαθμισμένα Τ-80 και Τ-72.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, ο ουκρανικός στρατός έχει κινητοποιήσει τα δικά του τεθωρακισμένα για μια πιθανή αμυντική εκστρατεία. Η Ουκρανία διαθέτει μερικά από τα ίδια μοντέλα με τη Ρωσία, αλλά το καλύτερο tank του Κιέβου, ένα αναβαθμισμένο T-64, είναι ξεχωριστά ουκρανικό.

Πρόκειται για ένα κατάλοιπο του Ψυχρού Πολέμου που σχεδιάστηκε σε ένα εργοστάσιο που κληρονόμησε η Ουκρανία όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση. Το Κίεβο έχει αναβαθμίσει εκατοντάδες Τ-64 της δεκαετίας του 1980 με καλύτερη θωράκιση, βελτιωμένα σκοπευτικά νυκτός και άλλα χαρακτηριστικά.

Τα αναβαθμισμένα Τ-64 είναι τεχνολογικά ανώτερα από τα περισσότερα ρωσικά tanks. Αλλά είναι ανώφελο να συγκρίνουμε το ένα tank με το άλλο, όταν τα δύο μπορεί να μην συναντηθούν ποτέ σε μάχη.

Μην περιμένετε πολλές μάχες με tanks μεταξύ των παλαιότερων ουκρανικών T-64 και των νεότερων ρωσικών T-90. Τα tanks που καταστρέφουν άλλα tanks μπορεί να είναι ένα συναρπαστικό θέαμα, αλλά στον πραγματικό πόλεμο τα αντίπαλα τεθωρακισμένα σπάνια συγκρούονται. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην Ουκρανία, όπου και οι δύο πλευρές ακολουθούν το σοβιετικό δόγμα.

Αυτό σημαίνει ότι το πυροβολικό και όχι τα tanks ή το πεζικό είναι η αποφασιστική δύναμη. Τα άλλα όπλα μάχης υπάρχουν για να τοποθετούν το πυροβολικό για τα πιο καταστροφικά πυρά και για να εκμεταλλεύονται τις ζημιές που προκαλούν τα πυροβόλα στην εχθρική άμυνα.

Πυροβολικό

Ο πόλεμος στο Ντονμπάς είναι, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ένας πόλεμος πυροβολικού. Αν ο Πούτιν διατάξει τα στρατεύματά του να διευρύνουν τη σύγκρουση, τα μεγάλα όπλα θα παίξουν πιθανότατα ακόμη μεγαλύτερο ρόλο.

Εφόσον ακολουθήσουν το σοβιετικό δόγμα, και οι δύο πλευρές θα δώσουν έμφαση σε αυτό που οι στρατιωτικοί επαγγελματίες αποκαλούν "πυρά", τη συγκέντρωση και την ανταλλαγή βαρέων πυροβόλων.

Ο ουκρανικός και ο ρωσικός στρατός έχουν από κοινού πολλά από τα ίδια όπλα και υποστηρικτικά συστήματα πυροβολικού. Αλλά οι Ρώσοι μπορούν να φέρουν το πυροβολικό τους σε λειτουργία πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τους Ουκρανούς.

Μπορούμε να πάρουμε ως παράδειγμα το αυτοκινούμενο 2S7, το οποίο είναι το μεγαλύτερο πυροβόλο και στους δύο στρατούς. Το 2S7 μπορεί να ρίξει μέχρι και 30 μίλια μακριά. Έχει χρησιμοποιηθεί σε μάχες στο Αφγανιστάν τη δεκαετία του 1980 και στους πολέμους της Τσετσενίας τη δεκαετία του '90.

Οι Ρώσοι απέσυραν τελικά πολλά από τα περίπου 300 2S7 στις αποθήκες. Οι Ουκρανοί έκαναν το ίδιο με τα 100 περίπου 2S7 που κληρονόμησαν από τη Σοβιετική Ένωση. Ενώ το μεγάλο πυροβόλο έχει μεγάλη ισχύ, είναι επίσης βαρύ, αργό στη βολή, δύσκολο στην υποστήριξη και οδυνηρά θορυβώδες για το 14μελές πλήρωμα.

Αλλά οι μάχες στο Ντονμπάς που ξεκίνησαν το 2014 ανάγκασαν τον ουκρανικό στρατό να επαναδραστηριοποιήσει πολύ παλαιότερο εξοπλισμό, καθώς ο στρατός έβγαλε τουλάχιστον 13 2S7 από τις αποθήκες και τα έστειλε για επισκευή.

Υπάρχει ένα πρόβλημα για τους Ουκρανούς πυροβολητές όμως. Οι Ρώσοι εξακολουθούν να έχουν τα δικά τους 2S7. Και μπορούν να πυροβολήσουν ταχύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια από τα ουκρανικά όπλα, χάρη στο εξελιγμένο σύστημα ελέγχου πυρός που έχουν αναπτύξει οι Ρώσοι τα τελευταία χρόνια. Το σύστημα αυτό συνδυάζει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και επίγεια ραντάρ και ηλεκτρονικούς υποκλοπείς για τον εντοπισμό των στόχων.

Σε σκληρές μάχες γύρω από την πόλη Ντεμπαλτσέβε στις αρχές του 2015, τα ρωσικά 2S7 και άλλα μεγάλα πυροβόλα σφυροκόπησαν τα ουκρανικά στρατεύματα. "Οι Ουκρανοί ισχυρίστηκαν ότι για κάθε βολή που έριχναν, λάμβαναν 10 έως 15 βλήματα σε ανταπόδοση", σύμφωνα με τη Small Wars Journal. "Οι μαρτυρίες ουκρανών στρατιωτών που έγιναν στόχος πυροβολικού, μόλις δευτερόλεπτα αφού εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή αφού έκαναν χρήση των τηλεφώνων τους, ήταν πολλές κατά τη διάρκεια της μάχης".

Εκτός από τα 2S7, οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί αναπτύσσουν εκατοντάδες άλλα πυροβόλα καθώς και εκτοξευτές πυραύλων και βαλλιστικούς πυραύλους επιφανείας. Αν οι Ρώσοι επιτεθούν, χρειάζεται προσοχή σε αυτά τα όπλα και τους πυραύλους. Η πλευρά που μπορεί να τοποθετήσει και να στοχεύσει το πυροβολικό της πιο γρήγορα μπορεί να κερδίσει το πλεονέκτημα.

Επιφύλαξη: Άλλο πράγμα είναι να αναπτύξεις ένα πολυβόλο και να τροφοδοτήσεις το πλήρωμά του με στόχους, και άλλο να διατηρείς μια σταθερή παροχή βαρέων βλημάτων από τις αποθήκες εφοδιασμού στο μέτωπο. Οι Ουκρανοί αγωνίζονται εδώ και καιρό να δημιουργήσουν επαρκή αποθέματα πυρομαχικών για το πυροβολικό. Οι Ρώσοι, εν τω μεταξύ, μπορεί να μην έχουν αρκετά φορτηγά για να μεταφέρουν γρήγορα πυρομαχικά στο μέτωπο.

Αεράμυνα

Ο πόλεμος στο ελεγχόμενο από τους αυτονομιστές Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία είναι πρωτίστως χερσαίος πόλεμος. Ένας ευρύτερος πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να μην είναι διαφορετικός. Η ουκρανική ζώνη μάχης είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο μέρος για αεροσκάφη κάθε είδους για έναν σημαντικό λόγο. Και οι δύο πλευρές αναπτύσσουν ισχυρά συστήματα αεράμυνας.

"Η Ρωσία έχει αναπτύξει το πιο σύγχρονο ολοκληρωμένο επίγειο τακτικό σύστημα αεράμυνας στον πλανήτη", περιγράφουν λεπτομερώς οι Lester Grau και Charles Bartles στο βιβλίο τους The Russian Way of War. Κάθε ταξιαρχία -η κάθε μία με έως και τέσσερις τακτικές ομάδες 900 ατόμων- ταξιδεύει με ένα τάγμα αεράμυνας. Αυτό το τάγμα είναι εξοπλισμένο με πυραύλους επιφανείας-αέρος και πυροβόλα.

Η ρωσική αεράμυνα είναι αρκετά αυτάρκης. Τα ραντάρ του τάγματος αεράμυνας μπορούν να τα προειδοποιήσουν για τα αεροσκάφη που πλησιάζουν, και μπορούν να εκτοξεύουν πυραύλους με υπέρυθρες ακτίνες ή κατευθυνόμενους με εντολές που δεν απαιτούν ραντάρ.

"Σκοπός αυτής της αεράμυνας είναι να μην επιτρέψει στον εχθρό τη χρήση ελικοπτέρων, βομβαρδιστικών, πυραύλων κρουζ και μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων", γράφουν οι Grau και Bartles.

Κατά τη διάρκεια των σκληρών μαχών για το αεροδρόμιο του Ντονέτσκ την άνοιξη του 2014, τα ελικόπτερα Mi-24 και Mi-8 του Κιέβου και τα μαχητικά Su-25, Su-27 και MiG-29 προκάλεσαν βαριές απώλειες στους αυτονομιστές που είχαν οχυρωθεί στο αεροδρόμιο, αποδυναμώνοντάς τους ενόψει της επίγειας επίθεσης. "Η συνδυαστική επίθεση αέρος - εδάφους εξουδετέρωσε τους αυτονομιστές και τους απώθησε από το αεροδρόμιο", έγραψε ο ταγματάρχης του αμερικανικού στρατού Amos Fox σε μια μελέτη του 2019 για τη μάχη.

Το Κρεμλίνο το έλαβε υπόψη του. Τους επόμενους μήνες, οι Ρώσοι προμήθευσαν τους αυτονομιστές με πυραύλους Strela που εκτοξεύονταν από τον ώμο. Ρωσικά στρατεύματα αεράμυνας με βαρύτερο εξοπλισμό - πυραυλικά συστήματα εδάφους-αέρος Buk - πέρασαν τα σύνορα στο Ντονμπάς. Τον Ιούλιο του 2014, ένα Buk μιας αυτονομιστική δύναμης κατέρριψε κατά λάθος ένα μαλαισιανό αεροσκάφος, σκοτώνοντας 298 ανθρώπους.

Συνολικά, 63 Ουκρανοί έχασαν τη ζωή τους σε τρεις καταρρίψεις εκείνη την άνοιξη. Το Κίεβο απέσυρε τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερά του. "Είναι σχεδόν αδύνατο να βρει κανείς οποιαδήποτε αναφορά για ουκρανικά αεροσκάφη στο πεδίο της μάχης μετά τον Αύγουστο του 2014", ανέφερε ο Fox.

Μαχητικά αεροσκάφη

Σε έναν ευρύτερο πόλεμο στην Ουκρανία, τα ρωσικά πληρώματα αεροσκαφών θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τον ίδιο ακραίο κίνδυνο με τα ουκρανικά πληρώματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι γενναίοι πιλότοι και στις δύο πλευρές δεν θα είναι επίμονοι.

Οι Ουκρανοί, ωστόσο, θα ξεκινούσαν με σοβαρό μειονέκτημα. Η ρωσική πολεμική αεροπορία μπορεί να αναπτύξει εκατοντάδες σύγχρονα μαχητικά και επιθετικά αεροσκάφη πάνω από την Ουκρανία, και θα μπορούσε ακόμη να στείλει και βομβαρδιστικά για να εκτοξεύσουν πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς σε ουκρανικούς στόχους, χωρίς ποτέ να πλησιάσει την εμπόλεμη ζώνη.

Η ουκρανική αεροπορία στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να συγκεντρώσει μόλις 125 πολεμικά αεροσκάφη. Από αυτά, τα 71 είναι μαχητικά. Από τα μαχητικά, τα 34 ενεργά Su-27 και οι έμπειροι πιλότοι τους έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να κάνουν ζημιά που θα μπορούσε να προηγηθεί μιας ευρύτερης ρωσικής επίθεσης στο Ντονμπάς

Τα καλύτερα από τα Su-27 και οι καλύτεροι πιλότοι ανήκουν σε μία μόνο ταξιαρχία με δύο μοίρες, που εδρεύει στο Mirgorod, ανατολικά του ποταμού Δνείπερου, ο οποίος διχοτομεί τη χώρα από βορρά προς νότο.

Αν τα Su-27 της 831ης Ταξιαρχίας Τακτικής Αεροπορίας σηκωθούν για να συναντήσουν τα ρωσικά αεροσκάφη, θα είναι ένα σημάδι ότι η ουκρανική πολεμική αεροπορία, η οποία έχει μείνει εκτός εκστρατείας στο Ντονμπάς από τότε που υπέστη βαριές απώλειες το 2015, σκοπεύει να πολεμήσει.

Με την ταχύτητά τους, τα ραντάρ εμβέλειας 60 μιλίων και τους πυραύλους R-27, τα Su-27 του Κιέβου, παρά την παρωχημένη ηλικία τους, εξακολουθούν να είναι μερικά από τα πιο ισχυρά αναχαιτιστικά αεροσκάφη στην περιοχή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αντέξουν πολύ απέναντι στους Ρώσους.

Αφού αποκατέστησε πολλά από τα παλιά, καθηλωμένα Su-25, η ουκρανική πολεμική αεροπορία διαθέτει σήμερα περίπου 31 αεροσκάφη σε μία μόνο ταξιαρχία στο Mykolaiv στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Άλλα δώδεκα περίπου παραμένουν σε αποθήκες.

Η ρωσική πολεμική αεροπορία, από την πλευρά της, διαθέτει σχεδόν 200 Su-25. Περίπου 80 από αυτά βρίσκονται σε απόσταση βολής από την Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης φάσης της ανάπτυξης την περασμένη άνοιξη, οι Ρώσοι τοποθέτησαν Su-25 σε σημεία πιο κοντά στην Ουκρανία, πριν τα αποσύρουν τον Μάιο. Θα χρειαζόταν το πολύ λίγες ημέρες για να επιστρέψουν δεκάδες αεροπλάνα σε αυτές τις βάσεις. Μια μοίρα αναπτύχθηκε πρόσφατα στη Λευκορωσία για μια άσκηση και ενδέχεται να παραμείνει εκεί, τοποθετώντας την κοντά στην πιθανή γραμμή του μετώπου.

Οι Ουκρανοί, εν τω μεταξύ, προετοιμάζονται για πόλεμο. Οι πιλότοι των Su-25 του Κιέβου συμμετείχαν σε μια μεγάλης κλίμακας αεροπορική άσκηση τον Δεκέμβριο. Κατά τη διάρκεια της πολεμικής άσκησης, έκαναν επίδειξη της χαρακτηριστικής τους, εξαιρετικά χαμηλής πτήσης, που υποτίθεται ότι τα βοηθά να αποφεύγουν την ανίχνευση από τους εχθρικούς πυροβολητές έως ότου τα αεροσκάφη βρεθούν ακριβώς από πάνω τους

Δεν είναι βέβαιο ότι η χαμηλή πτήση θα τους σώσει.

Πολεμικά πλοία

Ο ουκρανικός στρατός έχει τα μέσα να αντισταθεί, αν όχι να σταματήσει, μια ευρύτερη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία είναι αριθμητικά και οπλικά κατώτερη, αλλά μπορεί να πολεμήσει.

Στη θάλασσα, ωστόσο, ο στόλος του Κιέβου είναι απελπιστικά υποδεέστερος από το εξαιρετικά ανώτερο ρωσικό ναυτικό. Το ουκρανικό ναυτικό διαθέτει ακριβώς ένα μεγάλο μαχητικό επιφανείας. Και η λέξη "μεγάλο" είναι σχετικός όρος σε αυτή την περίπτωση.

Σε τι χρησιμεύει η φρεγάτα Hetman Sahaydachniy; Δεν έχει καμία ελπίδα απέναντι στη συντριπτική δύναμη του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, ο οποίος μπορεί να αναπτύξει πέντε φρεγάτες, διάφορες κορβέτες, τουλάχιστον έξι ντιζελο-ηλεκτρικά επιθετικά υποβρύχια και, κυρίως, το καταδρομικό Slava.

Αναμφισβήτητα ο μόνος λόγος για τον οποίο το Hetman Sahaydachniy επέζησε από την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014 είναι ότι, κατά τη στιγμή της ρωσικής επίθεσης, έλειπε σε αποστολή βοηθώντας το ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί τους πειρατές γύρω από το Κέρας της Αφρικής.

Η φρεγάτα Krivak III, χωρητικότητας 3.500 τόνων, που τέθηκε σε λειτουργία το 1993, είναι εξίσου αδύναμη να σταματήσει μια ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας, η οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα μπορούσε να περιλαμβάνει αμφίβια επίθεση στις ουκρανικές ακτές.

Αν ο Πούτιν διατάξει μια ευρύτερη επίθεση στην Ουκρανία, το ρωσικό ναυτικό πεζικό θα μπορούσε να επιτεθεί κατά μήκος της ουκρανικής ακτής την ίδια στιγμή που ένας ρωσικός στρατός τεθωρακισμένων θα κινείται δυτικά μέσω του Ντονμπάς και βόρεια από την Κριμαία. Μια επιτυχημένη επίθεση θα μπορούσε να αποκόψει εντελώς την Ουκρανία από τη Μαύρη Θάλασσα και τηνΑζοφική Θάλασσα, καθιστώντας ουσιαστικά τη χώρα αποκλεισμένη.

Το ρωσικό ναυτικό θα μπορούσε να συγκεντρώσει σχεδόν δώδεκα αποβατικά πλοία Ropucha και Alligator καθώς και μερικά μικρά αποβατικά σκάφη. Το καταδρομικό κατευθυνόμενων πυραύλων Moskva θα μπορούσε να πλεύσει με τα αμφίβια προκειμένου να τα προστατεύσει.

Σκεφτείτε το Moskva ως μια κινητή πυραυλική πυροβολαρχία 12.500 τόνων με σχεδόν 500 άτομα πλήρωμα. Διαθέτει αρκετούς πυραύλους κατά πλοίων για να εξοντώσει ολόκληρο το ουκρανικό ναυτικό και αρκετούς πυραύλους αεράμυνας για να αποκρούσει κάθε πιθανή αεροπορική επίθεση.

Η σημασία του Moskva θα μπορούσε να το καταστήσει κορυφαίο στόχο των τοπικά κατασκευασμένων αντιπλοϊκών πυραύλων Neptune της Ουκρανίας. Αν υποθέσουμε ότι οι Ουκρανοί μπορούν να διατηρήσουν τους λίγους αντιπλοϊκούς πυραύλους και να εντοπίσουν τη θέση του Moskva χρησιμοποιώντας ραντάρ ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ίσως καταφέρουν να ρίξουν μερικές βολές στο καταδρομικό.

Ρωσικές αδυναμίες

Οι Ρώσοι δεν είναι άτρωτοι. Σε σχεδόν μια δεκαετία από μάχες, οι Ουκρανοί έχουν καταλάβει τις μεγάλες αδυναμίες μιας τυπικής τακτικής ομάδας του ρωσικού τάγματος. Αν τα ουκρανικά τάγματα μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτές τις αδυναμίες, ίσως μπορέσουν να επιβραδύνουν τη ρωσική επίθεση, αν όχι να την σταματήσουν, παρά τηνπιθανή επικράτηση της Ρωσίας στον αέρα και τη θάλασσα.

Το κλειδί για αυτό είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Ο ρωσικός στρατός οργανώνει τις δυνάμεις του έτσι ώστε να αξιοποιήσει τη δύναμη πυρός του πυροβολικού, μια παραδοσιακή ρωσική δύναμη, διατηρώντας παράλληλα τον πιο πολύτιμο πόρο του στρατού: το εξειδικευμένο επαγγελματικό πεζικό.

Σε μια σύγκρουση όπως αυτή στο Ντονμπάς, οι Ρώσοι τακτικοί στρατιώτες πολεμούν μαζί με τοπικούς παραστρατιωτικούς, στην προκειμένη περίπτωση, αντικυβερνητικούς αυτονομιστές από τις "λαϊκές δημοκρατίες" του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ.

Οι επιτυχίες του ουκρανικού τακτικού στρατού υπάρχουν σε επαρκή αριθμό για να υποδηλώνουν ότι οι τακτικές ομάδες των ρωσικών ταγμάτων παρουσιάζουν τρωτά σημεία που μπορούν να αξιοποιηθούν, εξήγησε ο λοχαγός του αμερικανικού στρατού Nicolas Fiore το 2017 στο περιοδικό Armor.

Αν ένας Ουκρανός διοικητής μπορεί να κινητοποιήσει αρκετές δυνάμεις για να κρατήσει τα ρωσικά τακτικά στρατεύματα στη θέση τους και επίσης να οργανώσει μια αντεπίθεση, μπορεί να είναι σε θέση να ελιχθεί γύρω από τα τακτικά στρατεύματα προκειμένου να πλήξει τις ρωσικές δυνάμεις.

Πρόκειται για ένα δύσκολο ερώτημα. Τα στρατεύματα του Κιέβου θα μπορούσαν να ξεμείνουν από πυραύλους, αεροπλάνα και βλήματα πυροβολικού πριν ξεμείνουν από θέληση για μάχη. Υπάρχουν μέθοδοι αντιμετώπισης των πλεονεκτημάτων της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης. Αλλά αυτές οι μέθοδοι εξαρτώνται από την επαρκή προμήθεια πυρομαχικών και όπλων.