Τελειώνει η ανοχή του Λονδίνου στο "μαύρο" χρήμα των μεγιστάνων του Καζακστάν;

Του David Dawkins

Οι δισεκατομμυριούχοι από το Καζακστάν –με αξία άνω των 14 δισ. δολαρίων– ενδέχεται να τεθούν στο στόχαστρο νέων κυρώσεων, σύμφωνα με κορυφαίο μέλος του βρετανικού κοινοβουλίου. Η βουλεύτρια των Εργατικών Margaret Hodge τόνισε σε ομιλία της το βράδυ της Πέμπτης στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για το γεγονός ότι έκανε "τα στραβά μάτια" και βοήθησε το καθεστώς του Καζακστάν να "ξεπλύνει το "μαύρο" χρήμα του".

Στον απόηχο των ταραχών που ξέσπασαν στο Καζακστάν τον προηγούμενο μήνα με αιτία την εκτίναξη στις τιμές των καυσίμων –ταραχές που σημαδεύτηκαν από 225 νεκρούς, 4.500 τραυματίες και 10.000 συλλήψεις, αλλά και που ανάγκασαν τον πρώην πρόεδρο Nursultan Nazarbayev να εγκαταλείψει τη χώρα– στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου έχει ανοίξει η συζήτηση για τον ρόλο του Λονδίνου στη διατήρηση του καθεστώτος που κυβερνά το Καζακστάν. Ο πλούτος της καζαχικής ελίτ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και κυρίως τα οικονομικά εγκλήματα που επέτρεψαν οι βρετανικές τράπεζες και οι νομικές υπηρεσίες να διαπραχθούν καθώς και η χρησιμοποίηση πολυτελών ακινήτων προκειμένου οι επιχειρηματίες από το Καζακστάν να νομιμοποιήσουν παράνομα κέρδη.

Σε μια ομιλία-κόλαφο, που βασίστηκε σε καταγγελίες από το παρελθόν για τέλεση αδικημάτων και υπό το προστατευτικό καθεστώς της βουλευτικής ασυλίας, η Hodge "ξεμπρόστιασε" τους δισεκατομμυριούχους και πιο γνωστούς επιχειρηματίες του Καζακστάν.

Ο Timur Kulibaev και η σύζυγός του Dinаra Nazarbayeva (κόρη του Nazarbayev), όπως είπε η Hodge, "έχουν κατηγορηθεί για ξέπλυμα χρήματος και δωροδοκία" εκτός δικαιοδοσίας Ηνωμένου Βασιλείου, προσθέτοντας ότι ο Kulibaev αξίζει 2,9 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Forbes, και είναι ιδιοκτήτης ακινήτων συνολικής αξίας τουλάχιστον 80 εκατ. δολαρίων στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Kulibaev και η Nazarbayeva είχαν δηλώσει αθώοι και η Εισαγγελία της Ελβετίας απέσυρε τις καταγγελίες σε βάρος του Kulibaev το 2013.

Η Hodge εγκάλεσε τον Vladimir Kim –τον πλουσιότερο άνθρωπο στο Καζακστάν– ότι είναι πληρεξούσιος του ιδιοκτήτη της Kazakhmys, της πρώτης καζαχικής εισηγμένης στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Μια έκθεση της Global Witness υποστηρίζει ότι πραγματικός ιδιοκτήτης της εταιρείας είναι ο Nazarbayev. Το ΔΣ της Kazakhmys αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και δήλωσε στην Global Witness ότι η εταιρεία είχε περάσει την απαραίτητη ελεγκτική διαδικασία πριν εισαχθεί στο χρηματιστήριο το 2005.

Οι μεγιστάνες των ορυχείων Alexander Machkevich και Patokh Chodiev από την Eurasian Natural Resources Corporation Limited (ENRC) δέχθηκαν τα "πυρά" της Hodge σχετικά με μια βρετανική έρευνα περί απάτης που χρονολογείται από το 2013, ύστερα από καταγγελίες για δωροδοκία Αφρικανών πολιτικών. Η αγγλική εφημερίδα "Law Society Gazette" ανέφερε τον Ιούνιο ότι η Υπηρεσία Δίωξης Σοβαρών Μορφών Απάτης (SFO) δεν είχε απαγγείλει ακόμα κατηγορίες στην ENRC, η οποία αρνείται κάθε αδίκημα. Η έρευνα συνεχίζεται.

Τέλος, η Hodge εγκάλεσε τον επιχειρηματία Bulat Utemuratov για τον ρόλο του στο καθεστώς του Nazarbayev, αφού διετέλεσε προσωπάρχης του πρώην προέδρου. Ο Utemuratov δημιούργησε την προσωπική περιουσία του το 2007, όταν η ιταλική τράπεζα UniCredit εξαγόρασε το 92% της ATF Bank στο Καζακστάν έναντι 2,1 δισ. δολαρίων.

