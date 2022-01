Οι πιο ακριβοπληρωμένες προσωπικότητες του YouTube

Των Abram Brown και Abigail Freeman

Με το όνομα MrBeast, ίσως ήταν αναπόφευκτο να γίνει τόσο μεγάλος αστέρας. Ο 23χρονος έβγαλε 54 εκατ. δολάρια το 2021, τα περισσότερα από όσα έχει βγάλει οποιοσδήποτε YouTuber στην ιστορία, καθώς τα βίντεό του συγκέντρωσαν 10 δισ. προβολές, διπλάσιες προβολές σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τι είναι αυτό που αρέσει τόσο πολύ στο κοινό; Λοιπόν, το διαδίκτυο λατρεύει να παρακολουθεί stunts και ο MrBeast διαπρέπει σε αυτό το κομμάτι. Σημειώνεται πως πέρυσι, πέρασε 50 ώρες θαμμένος ζωντανός, πρόσφερε 10.000 δολάρια σε όποιον ήταν πρόθυμος να μπει σε μια μπανιέρα γεμάτη φίδια και φιλοξένησε τη δική του εκδοχή του Squid Game, κατασκευάζοντας αντίγραφα των σκηνικών της διάσημης σειράς του Netflix.

Ο MrBeast ηγείται για πρώτη φορά της λίστας με τους πιο ακριβοπληρωμένους YouTubers και πιθανότατα κερδίζει μια θέση ανάμεσα στους πιο ακριβοπληρωμένους entertainers στον κόσμο. Στην πραγματικότητα, τα κέρδη του, ύψους 54 εκατ. δολαρίων, θα τον έβαζαν στους Top 40 της λίστας Celebrity 100, μιας κατάταξης των πιο ακριβοπληρωμένων αστέρων σε όλο το φάσμα της ψυχαγωγίας, πάνω από αστέρες όπως η Billie Eilish, η Kim Kardashian, η Angelina Jolie και ακόμη και το συγκρότημα BTS. Οι δύο YouTubers που ακολουθούν τον MrBeast - στη θέση ο Jake Paul (45 εκατ. δολάρια) και στην 3η θέση ο Markiplier (38 εκατ. δολάρια) - επίσης θα είχαν μπει στη λίστα Celebrity 100, η οποία είχε ως όριο τα 35 εκατ. δολάρια.

Συνολικά, οι YouTubers κέρδισαν συγκεντρωτικά περίπου 300 εκατ. δολάρια το 2021, που αποτελεί ποσό ρεκόρ και το οποίο είναι αυξημένο κατά 40% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, κυρίως λόγω της αύξησης των προβολών στα κανάλια τους στο YouTube και των διαφημιστικών εσόδων που παράγουν από αυτά τα βίντεο. (Περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ χρησιμοποιούν το YouTube: Η πλατφόρμα έχει πλέον σχεδόν 2 δισ. χρήστες, που αποτελεί αύξηση κατά 40% σε πέντε χρόνια). Περίπου τα μισά από τα κέρδη τους προέρχονται από αυτά τα έσοδα από διαφημίσεις. Για να ενισχύσουν περαιτέρω τις αμοιβές τους, όλοι αυτοί οι αστέρες έχουν επώνυμες σειρές εμπορευμάτων και ασχολούνται επίσης με τη δημιουργία πρόσθετων εσόδων από το Twitch, το Snap, το Facebook, τα podcasts, τα NFT, ακόμη και από τα χάμπουργκερ. Μερικοί έχουν υπογράψει συμφωνίες με την Spotter, μια startup του Λος Άντζελες που αγοράζει τα δικαιώματα παλαιών βίντεο στο YouTube.

Ακολουθεί η λίστα:

#1. Mr. Beast (Jimmy Donaldson) - 54 εκατ. δολάρια

Χάρη στην αύξηση των προβολών, τα κέρδη του για το 2021 είναι σχεδόν διπλάσια από τα αντίστοιχα κέρδη για την προηγούμενη 1η θέση, που ήταν στα 29,5 εκατ. δολάρια που είχε κερδίσει ο Ryan Kaji, ο οποίος υποχώρησε πλέον στην 7η θέση. Ένα άλλο πρότζεκτ που ήταν άξιο προσοχής το 2021, ήταν το MrBeast Burger, μια εφαρμογή και ένα μενού που επιτρέπει στους ακολούθους να παραγγέλνουν γεύματα με το brand του MrBeast από 1.600 εστιατόρια σε όλη τη χώρα, τα οποία συνεργάζονται μαζί του για την παράδοση των παραγγελιών. Ο MrBeast αναλαμβάνει το μάρκετινγκ, προωθώντας τα burgers στους σχεδόν 90 εκατ. συνδρομητές του στο YouTube. Στη συνέχεια, ο ίδιος και τα εστιατόρια μοιράζονται τα κέρδη από τις παραγγελίες. Μέχρι στιγμής, η επιχείρηση έχει πουλήσει 5 εκατ. burgers.

#2. Jake Paul - 45 εκατ. δολάρια

Ο Paul επιστρέφει σε αυτή τη λίστα από το 2018 όταν είχε σημειώσει κέρδη 21,5 εκατ. δολαρίων, κυρίως μέσω της πυγμαχίας. Πέρυσι έδωσε τρεις πολύ προβεβλημένους αγώνες με μαχητές του ΜΜΑ: Ειδικότερα, συμμετείχε σε έναν αγώνα με τον Ben Askren και σε δύο με τον Tyron Woodley. (Ο Paul τους κέρδισε όλους.) Από πολλές απόψεις, η πυγμαχία, ένα άθλημα στο οποίο συμμετέχουν εδώ και καιρό αμφιλεγόμενοι αστέρες, ταιριάζει απόλυτα στον Paul, ο οποίος δεν αποφεύγει τις διαμάχες. Ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή ονόματα του YouTube μέχρι που ο αδελφός του Logan δημοσίευσε τον Δεκέμβριο του 2017 ένα βίντεο που γυρίστηκε σε ένα ιαπωνικό δάσος το οποίο που φημίζεται ως σημείο αυτοκτονίας. Οι θαυμαστές το μίσησαν, θεωρώντας το κακόγουστο και οι αντιδράσεις έπληξαν και τους δύο αδελφούς με πολλούς χορηγούς να τους εγκαταλείπουν. Τώρα πλέον μπορούν να βγάζουν κέρδη εκ νέου από τις διαφημίσεις στο YouTube, αλλά ο Jake δημοσιεύει λιγότερο συχνά βίντεο από ό,τι συνήθιζε κάποτε, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα κυρίως για να προωθεί την καριέρα του στην πυγμαχία, η οποία αντιπροσωπεύει πλέον σχεδόν το 90% των εσόδων του.

#3. Markiplier - 38 εκατ. δολάρια

Λίγοι αστέρες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να πουλήσουν προίόντα όπως ο Markiplier, ο οποίος είδε ιδιαίτερα υψηλές πωλήσεις από τα μπλουζάκια, τα φούτερ και άλλα αντικείμενα που συνδέονται με τη σειρά Unus Annus, τον κύριο λόγο που τα κέρδη του έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από την προηγούμενη λίστα. (Αυτά τα βίντεο Unus Annus ήταν μια συνεργασία με τον YouTuber Ethan Nestor-Darling και έτρεχαν στο κανάλι YouTube του Markiplier από το 2019. Ένα χρόνο αργότερα, ο Markiplier τα διέγραψε όλα σκόπιμα). Στη συνέχεια, ο Markiplier ελπίζει να εδραιώσει εκ νέου τον εαυτό του ως τηλεοπτικό αστέρα. Το 2021, γύρισε μια τηλεοπτική διασκευή του The Edge of Sleep, ενός μετα-αποκαλυπτικού θρίλερ που αρχικά δραματοποίησε ως podcast το 2019. Το τηλεοπτικό πρότζεκτ αναζητά ακόμα μια στέγη και ελπίζει να πουλήσει τη σειρά σε μια εταιρεία όπως η Netflix ή η Hulu αργότερα φέτος. Ο Markiplier παραμένει δημοφιλής στο YouTube (31 εκατ. συνδρομητές), έχοντας εδραιώσει πρώτα τη φήμη του καταγράφοντας τον εαυτό του να παίζει παιχίδια όπως το Five Nights at Freddy's, ένα βιντεοπαιχνίδι για μια στοιχειωμένη πιτσαρία.

#4. Rhett and Link - 30 εκατ. δολάρια

Αυτό που ξεκίνησε ως ένα δίδυμο που φιλοξενούσε μια καθημερινή εκπομπή, την Good Mythical Morning, έχει εξελιχθεί σε κάτι σαν αυτοκρατορία με spinoffs και επεκτάσεις του brand, αυξάνοντας τις προβολές και τα κέρδη τους στο YouTube. Μία από τις πιο επιτυχημένες προσπάθειές τους αποτελεί το Mythical Kitchen, μια σειρά μαγειρικής με ξεχωριστό οικοδεσπότη τον Josh Scherer. Η δύο ετών εκπομπή έχει ήδη 1,8 εκατ. συνδρομητές στο YouTube. Μια άλλη πρωτοβουλία είναι το ταμείο Mythical Accelerator μέσω του οποίου σκοπεύουν να επενδύσουν 5 εκατ. δολάρια σε άλλους YouTubers. (Έκαναν την πρώτη τους συμφωνία το 2021, επενδύοντας ένα άγνωστο ποσό στον ανερχόμενο Jarvis Johnson). Τον Οκτώβριο, ικανοποίησαν ένα μακροχρόνιο αίτημα των θαυμαστών τους να εγκαταλείψουν την φιλική προς την οικογένεια στάση τους, φιλοξενώντας μια δίωρη - κατάλληλη για ενηλίκους μόνο - livestream εκδήλωση, για την οποία πούλησαν 70.000 εισιτήρια προς 50 δολάρια το καθένα.

#5. Unspeakable - 28,5 εκατ. δολάρια

Ο Unspeakable δεν σταματάει να μιλάει για το διάσημο βιντεοπαιχνίδι Minecraft. Διαθέτει από 20 εκατ. συνδρομητές στα τέσσερα κανάλια του στο YouTube, όπου δημοσιεύει βίντεο με τον εαυτό του να παίζει Minecraft και άλλα παιχνίδια. Σε άλλα βίντεο, κάνει πράγματα όπως το να γεμίζει ένα δωμάτιο με ζωντανούς αλιγάτορες. Γεννημένος στο Χιούστον ως Nathan Graham, δημοσιεύει σταθερά στο YouTube την τελευταία δεκαετία. Ο Unspeakable έχει πουλήσει τον κατάλογο των βίντεό του στο YouTube στην Spotter, στοιχηματίζοντας ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να αναπτύξει την επιχείρησή του πιο γρήγορα αντί να περιμένει τα βίντεο να συγκεντρώσουν έσοδα από διαφημίσεις. (Η Spotter είναι πλέον ένας από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους ιδιοκτήτες περιεχομένου του YouTube, κάνοντας αρκετές συμφωνίες όπως αυτή με τον Unspeakable τα τελευταία χρόνια). Σε κάθε περίπτωση, τα χρήματα της Spotter ήταν τουλάχιστον αρκετά για να τον βοηθήσουν να κάνει το ντεμπούτο του σε αυτήν την λίστα.

#6. Nastya - 28 εκατ. δολάρια

Η Nastya έκανε επίσης μια συμφωνία με την Spotter πέρυσι, πουλώντας τα δικαιώματα των παλαιών της βίντεο στο YouTube στην Spotter έναντι μετρητών, ενώ διατηρεί τα δικαιώματα για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζει. Η επτάχρονη, η οποία μετανάστευσε από τη Ρωσία με τους γονείς της, έχει 87,5 εκατ. συνδρομητές στο κανάλι της Like Nastya, όπου καταγράφει τη ζωή της. Κορυφαίες επιτυχίες από το 2021 αποτελούν τα βίντεο για τη διακόσμηση αποκριάτικων cupcakes και για το πώς περνάει χρόνο με τους καλύτερους φίλους της, την Evelyn και τον Adrian.

#7. Ryan Kaji - 27 εκατ. δολάρια

Ο Ryan ξεκίνησε στο YouTube στην ηλικία των 4 ετών, κάνοντας κριτικές και παίζοντας με παιχνίδια. Τώρα, 10 ετών πλέον, οι γονείς του και οι υπόλοιποι που προστατεύουν τα επιχειρηματικά του συμφέροντα -μεταξύ των οποίων και το πρώην στέλεχος της Disney, Chris Williams- επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στο να διατηρήσουν ζωντανό το brand του όσο μεγαλώνει. Η απάντηση, ελπίζουν, μπορεί να είναι οι χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων που συμπρωταγωνιστούν με τον Ράιαν. (Έχουν σημειώσει κάποια πρόοδο. Ένας τέτοιος χαρακτήρας, ο Red Titan, ένας παιδικός υπερήρωας με βυσσινί κάπα και ομοιότητα με τον Ryan, έχει γίνει αρκετά γνωστός ώστε να εμφανίζεται ως μπαλόνι στην παρέλαση του Macy's Thanksgiving Day Parade τα τελευταία δύο χρόνια). Προς το παρόν, το κύριο κανάλι του στο YouTube, Ryan's World, έχει 31 εκατ. συνδρομητές και μια τεράστια σειρά από επώνυμα προϊόντα και παιχνίδια που πωλούνται σε μεγάλες αλυσίδες λιανικής όπως η Target και η Walmart.

#8. Dude Perfect - 20 εκατ. δολάρια

Αν σας φαίνεται επικίνδυνο, τότε είναι χρυσός για αυτή την αθλητική κωμική πεντάδα, που αποτελείται από τους δίδυμους Coby και Cory Cotton, Garrett Hilbert, Cody Jones και Tyler Toney, οι οποίοι δημοσιεύουν βίντεο με ακροβατικά κόλπα κλπ. Τι είναι καλύτερο από το να παρακολουθείτε αυτά τα ακροβατικά στο διαδίκτυο; Να τα βλέπεις από κοντά και προσωπικά. Η πενταμελής ομάδα θα κάνει την τρίτη της περιοδεία αυτό το καλοκαίρι σε 24 πόλεις. Και για τους πιο γενναίους στο σπίτι, οι Dude Perfect δημοσίευσαν πέρυσι 101 κόλπα και συμβουλές σε ένα βιβλίο 250 σελίδων, γεμάτο φωτογραφίες και οδηγίες βήμα προς βήμα.

#9. Logan Paul - 18 εκατ. δολάρια

Όπως και ο αδελφός του Jake, ο Logan επιστρέφει σε αυτή τη λίστα μετά από το σκάνδαλο του 2017 με αποτέλεσμα και τα δύο αδέλφια να βγουν από τη λίστα. Και όπως και ο Jake, ο Logan έχει επίσης στραφεί στην πυγμαχία, καθώς είχε έναν αγώνα τον περασμένο Ιούνιο εναντίον του πρώην παγκόσμιου πρωταθλητή Floyd Mayweather, ο οποίος, ως αγώνας επίδειξης, δεν είχε επίσημο νικητή. Καθώς ο Logan συνεχίζει να αποκαθιστά την εικόνα του, είχε μία από τις πρώτες κυκλοφορίες NFT διασημοτήτων με πώληση 5 εκατ. δολαρίων τον περασμένο Φεβρουάριο, ενώ το podcast του, Impaulsive, έχει αποφέρει πάνω από 100 εκατ. προβολές στο YouTube τον τελευταίο χρόνο.

#10. Preston Arsement - 16 εκατ. δολάρια

Ο Preston διατηρεί πολλά κανάλια στο YouTube, αλλά το όνομα του πιο δημοφιλούς του, PrestonPlayz, δείχνει όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτόν. Ο Preston παίζει πολλά βιντεοπαιχνίδια, κυρίως Minecraft. Σχεδόν 12 εκατ. συνδρομητές είναι εγγεγραμένοι σε αυτό το κανάλι που μετράει τέσσερα χρόνια ζωής και το οποίο έχει κάνει καλή δουλειά στο να διατηρείται επίκαιρο. Σε ένα από τα πιο πρόσφατα βίντεό του, κατασκεύασε μια έκδοση του Minecraft εμπνευσμένο από την τηλεοπτική σειρά Squid Game.