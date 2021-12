Elon Musk: Έτσι "έκλεψε την παράσταση" το 2021 και έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος όλων των εποχών

Της Eliza Haverstock

Τι χρονιά και αυτή για τον Elon Musk! Όταν το ρολόι γύριζε στο 2021 των "κοινωνικών αποστάσεων", ο CEO των Tesla και SpaceX άξιζε περίπου 155 δισ. δολάρια. Περίπου έναν χρόνο μετά, η περιουσία του φτάνει σε δυσθεώρητα ύψη. Στις 17 Δεκεμβρίου, ο 50χρονος Musk άξιζε 245,1 δισ. δολάρια – δηλαδή, από την 1η Ιανουαρίου πρόσθεσε στην αξία του 90 δισ. δολάρια. Μέσα σε δύο χρόνια, η περιουσία του έχει εκτιναχθεί κατά 200 δισ. δολάρια. Το 2020, κέρδισε περισσότερα από 110 δισ. δολάρια· κέρδος-ρεκόρ σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το Forbes.

Κύρια πηγή; Η τιμή της μετοχής της Tesla, η οποία αν και είχε θεωρηθεί υπερβολικά υψηλή από μερικούς αναλυτές, συνέχισε το ράλι. Η Tesla έχει ενισχυθεί κατά 32% από την αρχή του έτους μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου. Στις αρχές Νοεμβρίου, η αξία του Musk έσπασε για πρώτη φορά το όριο των 300 δισ. δολαρίων, και ο 50χρονος CEO έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος όλων των εποχών.

Η Tesla έχει υποχωρήσει κατά 24% από το υψηλό που σημείωσε στις 4 Νοεμβρίου, καθώς ο Musk προχώρησε στην πώληση εκατομμυρίων μετοχών που είχε στην κατοχή του, ενώ γνωστοποίησε μέσω Twitter τις σκέψεις του για πιθανή αποχώρηση από τα καθήκοντά του.

"Το 2021 ήταν ένα σταυροδρόμι για την Tesla: από παντού πετάγονταν ανταγωνιστές, ενώ η εταιρεία έπρεπε να αντιμετωπίσει την έλλειψη τσιπ. Στο μεταξύ, η μετοχή ερχόταν από μια χρονιά ιστορικών υψηλών", σημειώνει ο Dan Ives, CEO και αναλυτής της Wedbush. "Κι όμως, παρά τις αντιξοότητες, η Tesla "την έβγαλε καθαρή"".

Η χρονιά ήταν ορόσημο και για τη SpaceX. Φέτος το φθινόπωρο, η εταιρεία αεροδιαστημικής τεχνολογίας, έστειλε στο διάστημα το πρώτο πλήρωμα που αποτελούνταν από "ερασιτέχνες αστροναύτες"· η αποτίμηση των μετοχών της στη δευτερογενή αγορά ξεπέρασε τα 100 δισ. δολάρια από 74 δισ. δολάρια που ήταν τον Φεβρουάριο. (Η αξία της συμμετοχής του Musk στη SpaceX εκτιμάται σε 32 εκατ. δολάρια.) Επιπλέον, το 2021 ο Musk πούλησε 6 επαύλεις του στην Καλιφόρνια για να μετακομίσει σε ένα λυόμενο σπίτι 37 τ.μ. στο Τέξας, ενώ ο φημολογούμενος χωρισμός του με την ποπ σταρ Grimes έκανε ντόρο. Και φυσικά, δεν έλειψαν τα… παράδοξα tweets, με τα οποία τρόλαρε τις αγορές.

Ας κάνουμε μια ανασκόπηση στα σημαντικότερα γεγονότα που σημάδεψαν το "ξέφρενο" 2021 του Elon Musk:

"Ρυθμιστικοί μπελάδες" με την Κίνα

H κρίση στις σχέσεις μεταξύ Musk και κινεζικών ρυθμιστικών αρχών "έριξε τη σκιά της" στη μετοχή της Tesla στο πρώτο μισό του 2021, λέει ο Ives. Η Κίνα –χώρα όπου λειτουργεί εργοστάσιο της Tesla– είναι επικερδής αγορά για την εταιρεία: περίπου το ¼ των συνολικών εσόδων της Tesla στο 9μηνο προήλθαν αποκεί, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα γ’ τριμήνου. Ωστόσο, φέτος, το Πεκίνο επέβαλε αυστηρούς περιοριστικούς κανονισμούς για τους τεχνολογικούς "παίκτες" που δραστηριοποιούνται στη χώρα σχετικά με τη συλλογή δεδομένων και τη μεταφορά τους εκτός συνόρων. Η εξέλιξη αυτή απειλούσε να "μπλοκάρει" τα project έρευνας και ανάπτυξης της Tesla, αφού η αυτοκινητοβιομηχανία συλλέγει δεδομένα χρηστών –μέσα από κάμερες και αισθητήρες– για να βελτιώσει τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης. Επιπλέον, ήρθε αντιμέτωπη με ελέγχους, καθώς ένας διαδηλωτής στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Σαγκάης ανέβηκε στην οροφή ενός Model3 και κατήγγειλε δυσλειτουργίες στο σύστημα πέδησης του οχήματος.

Ο "ελιγμός" ήρθε τον Σεπτέμβριο: μιλώντας στο ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο για το Διαδίκτυο που διεξάγεται στην Κίνα, o Musk διαβεβαίωσε τους κυβερνητικούς αξιωματούχους ότι η Tesla είχε δεσμευτεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στη χώρα. "Συνεργαζόμαστε με τις ρυθμιστικές αρχές ώστε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση όσον αφορά την ασφάλεια δεδομένων", τόνισε ο Musk προβάλλοντας το νέο data center που δημιούργησε η αυτοκινητοβιομηχανία στην Κίνα προκειμένου να αποθηκεύει τα συλλεχθέντα "προσωπικά δεδομένα" και να μην τα μεταφέρει εκτός κινεζικής επικράτειας.

Σύμφωνα με τον Ives, "εάν ο Musk δεν έπαιζε "στυγνά επαγγελματικά” με την Κίνα, δεν θα έμπαινε σε θέση ισχύος, ούτε η Tesla θα βρισκόταν εκεί που είναι σήμερα".

Έλλειψη τσιπ

Ρόλο-κλειδί στην παραγωγή των αυτοκινήτων νέας γενιάς παίζουν οι ημιαγωγοί: χρησιμοποιούνται στα συστήματα infotainment, στον κινητήρα και στα συστήματα διεύθυνσης και πέδησης. Οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα προκάλεσαν έλλειψη εξαρτημάτων μικροηλεκτρονικής το 2021, πλήττοντας καίρια αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η General Motors και η Ford – ωστόσο, σύμφωνα με τον Ives, η Tesla ξεπέρασε την κρίση σχεδόν αλώβητη.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εταιρεία του Elon Musk παράγει τσιπ εσωτερικά εδώ και χρόνια, χρησιμοποιώντας μια νέα τεχνολογία υλικών που ονομάζεται καρβίδιο του πυριτίου και η οποία μειώνει την εξάρτηση από το καθαρό πυρίτιο. Ως εκ τούτου, η έλλειψη τσιπ δεν μετέβαλε τους στόχους παραγωγής της Tesla, παρόλο που το εργοστάσιό στο Fremont της Καλιφόρνια διέκοψε τη λειτουργία του για δύο ημέρες τον περασμένο Φεβρουάριο λόγω "έλλειψης ανταλλακτικών", όπως είπε τότε ο Elon Musk χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η αξία της Tesla εκτινάχθηκε πάνω από 1 τρισ. δολάρια

Η μετοχή της Tesla πήρε ώθηση τον Οκτώβριο, όταν η Hertz ανακοίνωσε ότι αγοράζει 100.000 οχήματα από την εταιρεία του Musk για τον στόλο των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων της, έναντι 4,2 δισ. δολαρίων σύμφωνα με πληροφορίες. Μετά την είδηση αυτή, η κεφαλαιοποίηση της Tesla ξεπέρασε για πρώτη φορά το 1 τρισ. δολάρια και ο Musk έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος όλων των εποχών με την καθαρή του αξία να εκτινάσσεται πάνω από τα 300 δισ. δολάρια.

Από τις 17 Δεκεμβρίου, η αξία του εκτιμάται στα 245,1 δισ. δολάρια. Ο Musk παραμένει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και τον ακολουθούν ο ιδρυτής της Amazon Jeff Bezos, ο Γάλλος μεγιστάνας της μόδας Bernard Arnault και ο ιδρυτής της Microsoft Bill Gates.

Η SpaceX έγραψε ιστορία

Σε δυσθεώρητα ύψη δεν έφτασε μόνο η περιουσία του Musk, αλλά και τα διαστημικά του κατορθώματα. Στα μέσα Σεπτεμβρίου, η SpaceX εκτόξευσε το πρώτο πλήρωμα στον κόσμο που αποτελούνταν αποκλειστικά από απλούς πολίτες, σε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη νεότευκτη βιομηχανία διαστημικού τουρισμού. Το 4μελές πλήρωμα, στο οποίο συμμετείχε και ο δισεκατομμυριούχος Jared Isaacson, πέρασε τρεις ημέρες σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Ήταν ένα σημαντικό επίτευγμα στην κούρσα μεταξύ τριών δισεκατομμυριούχων (Elon Musk, Jeff Bezos και Richard Branson) για την κατάκτηση του διαστήματος. Και μπορεί ο Musk να μην ταξίδεψε ο ίδιος στο διάστημα, όμως οι ανταγωνιστές του το έκαναν. Ο Bezos επιβιβάστηκε σε έναν πύραυλο της BlueOrigin που εκτοξεύτηκε τον Ιούλιο, μια εβδομάδα μετά τη συμμετοχή του Branson σε παρόμοια αποστολή της Virgin Galactic. (Ο Musk έχει κλείσει θέση σε ένα μελλοντικό ταξίδι στο διάστημα της Virgin Galactic, αν και δεν έχει οριστεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία).

Το σήριαλ με τις πωλήσεις μετοχών

Στις 6 Νοεμβρίου, ο Musk αιφνιδίασε τον επιχειρηματικό κόσμο αναρτώντας μια δημοσκόπηση στο Twitter, στην οποία ρωτούσε τους followers του αν θα έπρεπε να πουλήσει το 10% των μετοχών που έχει στην Tesla. Στο παρελθόν, ο Musk είχε πουλήσει μετοχές της Tesla ακόμη δύο φορές: το 2010 και το 2016. Δύο ημέρες μετά, ο CEO της αυτοκινητοβιομηχανίας άρχισε να πουλάει μετοχές και να ασκεί δικαιώματα προαίρεσης που έληγαν τον Αύγουστο του 2022. Μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου, είχε πουλήσει μετοχές Tesla αξίας περίπου 13 δισ. δολαρίων. Το Forbes εκτιμά ότι θα μπορούσε να πληρώσει φόρους ύψους 8,3 δισ. δολαρίων ως αποτέλεσμα αυτών των κινήσεων, καθιστώντας τον ενδεχομένως τον μεγαλύτερο φορολογούμενο στις ΗΠΑ (ο Musk ισχυρίστηκε στο Twitter ότι "θα πληρώσει φέτος περισσότερους φόρους από κάθε άλλον Αμερικανό στην ιστορία").

"Ασφαλώς, ήταν και μια κίνηση επικοινωνιακού χαρακτήρα", σχολιάζει ο Ives για τη δημοσκόπηση του Musk στο Twitter. "Αν άρχιζε να πουλάει απροειδοποίητα, η μετοχή θα κατέρρεε".

Το Forbes υπολογίζει ότι μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου ο Musk είχε συγκεντρώσει περίπου 4,4 δισ. δολάρια σε μετρητά (μετά από φόρους) από τις πωλήσεις μετοχών.

Επενδύοντας στο Τέξας

To 2021 o Musk έριξε τα χρήματά του στο Τέξας. Μέχρι τον Ιούνιο, είχε πουλήσει έξι από τις επτά επαύλεις του στην Καλιφόρνια και είχε βάλει πωλητήριο και στο τελευταίο του σπίτι. Πού μένει αυτή την περίοδο; Σε μια "αναδιπλούμενη, προκάτ" κατοικία περίπου 37 τ.μ., στο μέγεθος στούντιο, στην Μπόκα Τσίκα του Τέξας, κοντά στις εγκαταστάσεις όπου η SpaceX κατασκευάζει τους πυραύλους Starship.

Μετά από διαμάχες με τους νομοθέτες της Καλιφόρνια σχετικά με τους κανονισμούς ασφαλείας για την covid-19 στο εργοστάσιο της Tesla στο Fremont, ο δισεκατομμυριούχος ανακοίνωσε –τον Οκτώβριο του 2021 κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων– τα σχέδιά του για τη μεταφορά έδρας της Tesla από το Πάλο Άλτο στο Όστιν του Τέξας. Ο Musk υιοθέτησε μια πιο διπλωματική προσέγγιση στη Συνέλευση, αναφέροντας ως βασικούς λόγους για αυτή του την απόφαση το υψηλό κόστος στέγασης στην Καλιφόρνια και τις χρονοβόρες μετακινήσεις. Η μετεγκατάσταση ολοκληρώθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου, ωστόσο ακόμη δεν είναι διασαφηνιστεί πόσοι εργαζόμενοι της Tesla θα μεταφερθούν στο Όστιν ή πόσες νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν εκεί.

Άλλος ένας χωρισμός δισεκατομμυριούχου

Αλλαγές υπήρξαν και στην προσωπική ζωή του Musk. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, φέρεται να χώρισε με την –επί τρία χρόνια σύντροφό του– τραγουδίστρια Grimes, λίγες εβδομάδες αφότου παρευρέθηκαν μαζί στο Met Gala. Τον Μάιο του 2020 το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, στον οποίο έδωσαν το όνομα X Æ A-Xii.

Τι φέρνει η νέα χρονιά

Η περίοδος των γιορτών συνήθως "κινητοποιεί" τα αισθήματα φιλανθρωπίας των δισεκατομμυριούχων· ωστόσο για τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο η προσφορά δεν φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα για το νέο έτος. Ο Musk συνυπέγραψε την πρωτοβουλία Giving Pledge –σε μια υπόσχεση να δωρίσει τουλάχιστον τη μισή του περιουσία σε φιλανθρωπικούς σκοπούς– πριν από περίπου μία δεκαετία. Το Forbes εκτιμά ότι μέχρι στιγμής ο Musk έχει δωρίσει λιγότερο από το 1% της περιουσίας του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Ο Ives προβλέπει ότι το 2022 θα φέρει μεγαλύτερη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα και περισσότερο ανταγωνισμό, οπότε η Tesla θα επικεντρωθεί στην αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητάς στις μονάδες της σε Βερολίνο και Όστιν. Η Tesla θα μπορούσε να αυξήσει τη συνολική παραγωγή της στα 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα ετησίως, από περίπου ένα εκατομμύριο που είναι σήμερα, υποστηρίζει ο Ives. Συγκριτικά, οι Toyota, GM και Ford πωλούν περισσότερα από 4 εκατομμύρια οχήματα ετησίως εκάστη, με ένα πολύ μικρό ποσοστό πωλήσεων να αφορά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

"Παρακολουθούμε μια "τεχνολογική” κούρσα ηλεκτρικών οχημάτων", σημειώνει ο Ives. "Η Tesla είναι χρόνια μπροστά στην τεχνολογία μπαταριών... αλλά νιώθει την ανάσα των ανταγωνιστών στην πλάτη της".

Έτσι, το 2022 αναμένεται να είναι ακόμη μία ενδιαφέρουσα χρονιά για τον Musk – εάν δεν "πάει πάσο". Στις 9 Δεκεμβρίου, έγραψε στο Twitter ότι "σκέφτεται να εγκαταλείψει τις δουλειές του και να γίνει full-time influencer". Βέβαια, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έχει δισεκατομμύρια λόγους για μην εγκαταλείψει "την παρτίδα", εκτός από το πάθος του να αλλάξει τον κόσμο: το πακέτο αμοιβών της Tesla για τον Musk περιλαμβάνει άλλα 36 εκατομμύρια δικαιώματα προαίρεσης, αξίας περίπου 32 δισ. δολαρίων, εφόσον ο ίδιος καταφέρει να κρατήσει τους επενδυτές ικανοποιημένους και την τιμή της μετοχής σε υψηλά επίπεδα εν μέσω δυνάμεων που… και ο ίδιος δεν μπορεί να ελέγξει.

