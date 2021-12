Ο Jack Dorsey προβλέπει: "Το Bitcoin θα αντικαταστήσει το δολάριο"

Του Billy Bambrough

Ο Jack Dorsey, ο οποίος πρόσφατα αποσύρθηκε από τη θέση του CEO της Twitter για να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της εταιρείας του ηλεκτρικών πληρωμών, προέβλεψε ότι το Bitcoin θα αντικαταστήσει εντέλει το αμερικανικό δολάριο.

Το Bitcoin κάνει ράλι από την αρχή του έτους, ωστόσο τις τελευταίες εβδομάδας υποχώρησε χάνοντας περισσότερο από το 30% της αξίας του μέσα σε έναν μήνα. Η "βουτιά" του δημοφιλέστερου κρυπτονομίσματος στον κόσμο συμπαρέσυρε και το Ethereum, το οποίο σημείωσε πτώση της τάξης του 20% κατά την ίδια περίοδο.

Ωστόσο, το Bitcoin ανέκαμψε μετά το tweet του Dorsey (πρόσθεσε 5% σε ένα 24ωρο μετά την πρόβλεψη του πρώην CEO της Twitter), ενώ ανοδικά κινήθηκαν το Ethereum και η αγορά κρυπτονομισμάτων εν γένει.

Συγκεκριμένα, ο Dorsey, απαντώντας στη ράπερ Cardi B στο Twitter, που τον ρώτησε "Πιστεύεις ότι τα crypto θα αντικαταστήσουν το δολάριο;", είπε: "Ναι, το Bitcoin θα το αντικαταστήσει".

Νωρίτερα τον Δεκέμβριο, ο Dorsey αποσύρθηκε από την Twitter για να αφιερωθεί πλήρως στην εταιρεία του πληρωμών, που μετονομάστηκε πρόσφατα σε Block και η οποία περιλαμβάνει τη Square και την Cash App.

Ο Dorsey είναι ένθερμος θιασωτής του Bitcoin εδώ και χρόνια: συχνά –στις συνεντεύξεις του– τονίζει τις προοπτικές του δημοφιλέστερου ψηφιακού νομίσματος, ενώ τόσο στην Twitter όσο και στη Square ανέπτυξε υπηρεσίες που βασίζονται στο Βitcoin. Τον Dorsey διαδέχεται στη θέση του CEO της Twitter ο Parag Agrawal, πρώην –πλέον– επικεφαλής του Τμήματος Τεχνολογίας της εταιρείας, ο οποίος έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στα project αποκεντρωμένης τεχνολογίας της Twitter.

"Αν δεν ήμουν στη Square ή στο Twitter, θα εργαζόμουν πάνω στο Bitcoin", δήλωσε ο Dorsey μιλώντας σε ένα Συνέδριο που διοργανώθηκε τον περασμένο Ιούνιο στο Μαϊάμι, με θέμα το δημοφιλές crypto. Την ίδια περίοδο, δήλωσε πως "και οι δύο εταιρείες του θα συμβάλλουν στο μέλλον του Bitcoin".

Τον Αύγουστο, ο Dorsey έγραψε στο Twitter ότι "το Bitcoin θα ενώσει μια βαθιά διχασμένη χώρα" και "εντέλει τον κόσμο".

Μετά την πρόβλεψή του για το Βitcoin, ο Dorsey "συμμάχησε" με τον CEO της Tesla, Elon Musk, διακωμωδώντας την ιδέα ενός web3 που θα λειτουργεί με την τεχνολογία blockchain στην οποία βασίζεται ο κόσμος των κρυπτονομισμάτων και το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει διάδοχο του web2 [σ.σ.: του διαδικτύου όπως το ξέρουμε σήμερα] με βάση τη Silicon Valley, όπου κυριάρχησαν οι Google, Facebook, Microsoft και Amazon.

"Έχει δει κανείς το web3; Δεν το βρίσκω", έγραψε ο Musk στο Twitter, με τον Dorsey να απαντά: "Είναι κάπου ανάμεσα στο a και το z", σε μια έμμεση αναφορά στα τεχνολογικά επιχειρηματικά κεφάλαια (VC) Andreessen Horowitz που προσφάτως επένδυσαν δισεκατομμύρια στην ανάπτυξη του web3.

"Το web3 δεν σας ανήκει", "τιτίβισε" ο Dorsey. "Ανήκει στα VCs και τους εταίρους τους. Δεν θα ξεφύγει ποτέ από τα κίνητρά τους. Τελικά, είναι μια οντότητα υπό κεντρική διαχείριση με διαφορετική ταμπέλα. Για να ξέρετε πού πάτε να μπλέξετε".

You don’t own "web3.”



The VCs and their LPs do. It will never escape their incentives. It’s ultimately a centralized entity with a different label.



Know what you’re getting into…