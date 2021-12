Οι 30 πιο επιτυχημένοι 30άρηδες όλων των εποχών

Συμπληρώνοντας 10 χρόνια από την έναρξη της λίστας 30 Under 30, το περιοδικό Forbes, έδωσε στη δημοσιότητα μια λίστα με το ''Hall of Fame'', των ατόμων που ξεχώρισαν στα 10 δέκα χρόνια δημοσίευσης της.

Η λίστα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 6 από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία κάτοχο Νόμπελ και δύο "βασιλιάδες" των κρυπτονομισμάτων.

Austin Russell, 26 - Ιδρυτής και CEO της Luminar

Ο Austin Russell έγινε στα 25 του ο νεότερος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος όταν η Luminar εισήχθη στον Nasdaq τον Δεκέμβριο του 2020. Η εταιρεία, της οποίας παραμένει επικεφαλής, σήμερα έχει αξία 7 δισ. δολαρίων.

Έχοντας τη στήριξη της Thief Fellowship και με ένα ποσό 100.000 δολαρίων, ο Rusell, ένα παιδί "θαύμα", παράτησε τις σπουδές του στο Stanford, ίδρυσε τη Luminar στα 17 του και δημιούργησε υψηλής ποιότητας αισθητήρες λέιζερ για οχήματα αυτόματης οδήγησης.

Miley Cyrus, 28 - Μουσικός

Η Miley Cyrus έγινε ευρέως γνωστή πρωταγωνιστώντας στη διάσημη σειρά της Disney, Hannah Montana. Το 2014, σε ηλικία 21 ετών, συμπεριλήφθηκε στη λίστα των 30 Under 30 του Forbes. Ήταν η χρονιά που κυκλοφόρησε το εμπορικότερο άλμπουμ της με τίτλο Bangers, ενώ απασχόλησε τα μέσα ενημέρωσης με την περιβόητη εμφάνισή της στα MTV Video Music Awards.

Έκτοτε κυκλοφόρησε τρία ακόμη άλμπουμ, ενώ διαθέτει και 152 εκατ. ακόλουθους στο Instagram. Ίδρυσε ακόμη το Happy Foundation, για να βοηθήσει άτομα που ανήκουν στην LGBTQ+ κοινότητα, αλλά και νέα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο και επένδυσε σε startups όπως η FanMade και η Hers, με γυναικεία προϊόντα.

Rihanna, 33 - Μουσικός

Το 2013 η 24χρονη τότε Rihanna, όταν είχε μπει στη λίστα των πιο επιτυχημένων 30 κάτω των 30 του Forbes, είχε εξασφαλίσει συνεργασίες με την Vita Coco, τη Nivea και το άρωμα Reb'l Fleur. Η Rihanna σήμερα είναι δισεκατομμυριούχος χάρη στη Fenty Beauty, την κοινοπραξία της με την LVMH. H Fenty Beauty, πουλά προϊόντα για όλα τα χρώματα επιδερμίδας και η αξία της υπολογίζεται στα 2,8 δισ. δολάρια.

LeBron James, 36 - Αθλητής

Ο 4 φορές MVP του NBA, Lebron James, μπήκε για πρώτη φορά στη λίστα Under 30 του Forbes το 2012. Ο 27χρονος τότε LeBron ήταν ήδη ένας καταξιωμένος παίκτης του NBA, με μετοχές στην ποδοσφαιρική ομάδα της Liverpool.

Έκτοτε έχει κερδίσει 4 τίτλους με τους Heat, τους Cleveland Cavaliers και τους L.A. Lakers. Έχει κερδίσει περισσότερο από ένα δισ. δολάρια με τις συμφωνίες που έχει υπογράψει με Nike και Walmart, καθώς και από την εμφάνισή του στην ταινία Space Jam: A New Legacy.

Διαθέτει τη δική του εταιρεία παραγωγής βίντεο (SpringHill Entertainment) και εταιρεία ΜΜΕ (Uninterrupted).

Ίδρυσε το LeBron James Family Foundation, το οποίο άνοιξε το πρώτο του δημοτικό σχολείο το 2018 και σχεδιάζει να δαπανήσει 41 εκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσει τις πανεπιστημιακές σπουδές παιδιών στις ΗΠΑ.

Sam Bankman-Fried, 29 - Ιδρυτής της FTX

O Bankman είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος κάτω των 30, με την αξία του να υπολογίζεται στα 26,5 δισεκατομμύρια. Όταν μπήκε στη λίστα των κάτω των 30 του Forbes το 2021, η εταιρεία FTX για την αγοραπωλησία κρυπτονομισμάτων, είχε συγκεντρώσει ένα ποσό 40 εκατ. δολαρίων, με την εταιρεία να αξιολογείται στα 1,2 δισ. δολάρια.

Τον Οκτώβρη του 2021 και μετά από δύο fundraisings η αξία της εταιρείας έφτασε τα 25 δισ. (η αξία υπολογιζόταν στα 18 δισ. τον Ιούλιο).

Είναι γιος δύο καθηγητών Νομικής του Stanford. Σπούδασε Φυσική στο MIT, όμως το ενδιαφέρον του κέρδισε ο "αποτελεσματικός αλτρουισμός", μια αντίληψη που προβλέπει για κάποιον να κάνει το μεγαλύτερο δυνατό καλό.

Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, η περιουσία του (κατέχει περίπου την μισή FTX, ενώ διαθέτει και ένα μερίδιο από τα FTT tokens της εταιρείας) θα δοθεί σε φιλανθρωπίες, βάσει της φιλοσοφίας "κερδίζω για να δίνω" που τον διέπει.

Melanie Perkins, 43 - Συνιδρύτρια και CEO της Canva

Φωτο: Youtube/Blackbird Ventures

Η Perkins έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή της στη λίστα Under 30 του Forbes, το 2016, όταν ήδη 8 εκατ. άνθρωποι είχαν χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική εφαρμογή της εταιρείας για να δημιουργήσουν από γραφικά στο Pinterest μέχρι μενού εστιατορίων. Τότε η αξία της εταιρείας υπολογιζόταν στα 165 εκατ. δολάρια. Μετά από μία νέα χρηματοδότηση ύψους 200 εκατ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο του 2021, η αποτίμηση της εταιρείας έφτασε στα 40 δισ. δολάρια.

H Canva ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2013 στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας, όμως λόγω της τοποθεσίας της, αντιμετώπισε στα αρχικά της στάδια τον σκεπτικισμό των επενδυτών. Παρόλα αυτά, κατάφερε να προσελκύσει 60 εκατ. μηνιαίους χρήστες στη freemium υπηρεσία της, με 500.000 συνδρομές από εταιρείες όπως η Intel και η Zoom.

Η Perkins και ο σύζυγός της σχεδιάζουν να παραχωρήσουν το 30% από το συνολικό 36% που κατέχουν στην εταιρεία, για φιλανθρωπικούς σκοπούς μέσω του Canva Foundation.

Whitney Wolfe Herd, 32 - Ιδρύτρια της Bumble

H Whitney Wolfe Herd εμφανίστηκε στη λίστα Under 30 του Forbes το 2016, όταν η εταιρεία της Bumble -την οποία είχε ιδρύσει δύο χρόνια νωρίτερα- απαριθμούσε 11 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες.

Τον Φεβρουάριο του 2021, η Herd έγινε η νεότερη γυναίκα CEO (στην ηλικία των 31), η οποία εισήγαγε την εταιρεία της στο χρηματιστήριο. Η εταιρεία διαχειρίζεται δύο εφαρμογές online dating: τη Bumble και τη Badoo.

Η Herd δημιούργησε την Bumble, ως μια εφαρμογή γνωριμιών όπου οι γυναίκες κάνουν το πρώτο βήμα, μαζί με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Andrey Andreev (ιδρυτής της Badoo), ο οποίος πούλησε τις μετοχές του και από τις δύο εφαρμογές στην Blackstone. Σήμερα η Herd κατέχει το 21% της Bumble.

Apoorva Mehta, 35 - Ιδρυτής της Instacart

Φωτο: Youtube/Tech Crunch

Ο Apoorva Mehta, πρώην μηχανικός της Amazon, ξεκίνησε την εταιρεία διανομής ειδών σούπερ μάρκετ Instacart (με βάση το Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ) το 2012, μετά από 20 αποτυχημένες ιδέες για startups. Στα πρώτα βήματα της Instacart, ο Mehta έκανε ο ίδιος τα ψώνια και παρέδιδε τις παραγγελίες μέσω της Uber.

Σήμερα η εφαρμογή στέλνει προϊόντα από 65.000 καταστήματα σε περισσότερες από 5.000 πόλεις των ΗΠΑ. Η αξία της μη εισηγμένης εταιρείας υπολογίζεται στα 39 δισ. δολάρια, ενώ η αξία του Mehta στα 3,5 δισ. δολάρια.

Ο Mehta γεννήθηκε στην Ινδία, έζησε στη Λιβύη και πήγε στον Καναδά για τις σπουδές του ως μηχανικός στο Πανεπιστήμιο του Waterloo. Πριν την Amazon, είχε εργαστεί στις Qualcomm και Blackberry, για να ξεκινήσει τις δικές του επιχειρηματικές δραστηριότητες το 2010.

Daniel Ek, 38 - CEO του Spotify

Ο γεννημένος στη Στοκχόλμη Daniel Ek είναι ο συνιδρυτής και CEO της υπηρεσίας streaming μουσικής Spotify. Μπήκε στη λίστα του Forbes το 2012, όταν η υπηρεσία μετρούσε 10 εκατ. ενεργούς χρήστες και έκανε τα πρώτα βήματά της στην Αμερική, ενώ ο ίδιος είχε αξία 2 δισ. δολαρίων.

Το Spotify, που πρόσφατα η κεφαλαιοποίησή του ανήλθε στα 50 δισ. δολάρια, μεταδίδει σε streaming 70 εκατ. τραγούδια δίνοντας πρόσβαση σε 400 εκατ. χρήστες σε 184 χώρες.

Σήμερα η αξία του Ek υπολογίζεται στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα ο CEO του Spotify, ετοιμάζει τα επόμενά βήματά του για ένα superstreamer που θα επεκτείνεται στους τομείς της αφήγησης, των online συνομιλιών και θα δίνει βήμα σε μια νέα γενιά δημιουργών ακουστικού περιεχομένου.

Alex Petrov, 34 - Baiju Bhatt, 36 - Ιδρυτές της Robinhood

Φωτο: Youtube/CNBC Television

Οι Vlad Tenev και Baiju Bhatt λάνσαραν την εφαρμογή αγοραπωλησίας μετοχών χωρίς προμήθεια Robinhood το 2013. Όταν οι δυο τους συμπεριλήφθηκαν στη λίστα Under 30 του Forbes, η αξία της startup υπολογιζόταν στα 250 εκατ. δολάρια.

Η Robinhood διαθέτει σήμερα περισσότερους από 22 εκατ. ενεργούς λογαριασμούς, εισήχθη στον Nasdaq τον Ιούλιο, και πλέον η κεφαλαιοποίησή της αποτιμάται στα 25 δισ. δολάρια. Και οι δύο συνιδρυτές της είναι δισεκατομμυριούχοι.

Ο Tenev έχει το 10,5% της εταιρείας. Είναι γιος υπαλλήλων της World Bank. Γεννήθηκε στη Βουλγαρία και μεγάλωσε στην Ουάσιγκτον.

Ο Batt, ήταν co-CEO της Robinhood μέχρι τον Νοέμβριο του 2020, όταν και παραιτήθηκε για να αναλάβει επικεφαλής δημιουργικού, ενώ παραμένει μέλος του ΔΣ. Του ανήκει το 8% της εταιρείας.

Drew Houston, 38 - CEO του Dropbox

Ο Houston συνίδρυσε τη γνωστή υπηρεσία αποθήκευσης και κοινής χρήσης αρχείων Dropbox το 2007, μαζί με τον συμμαθητή του στο MIT, Arash Ferdowsi. Ο Houston συμπεριλήφθηκε στη λίστα Under 30 το 2012, όταν το Dropbox αποτελούσε ήδη μία από τις πιο πολυσυζητημένες startups της Silicon Valley, με περισσότερους από 200 εκατ. χρήστες.

Το 2014 μπήκε στο "κλαμπ των δισεκατομμυριούχων", ενώ είναι CEO της Dropbox μέχρι σήμερα. Η εταιρεία εισήχθη στο Χρηματιστήριο το 2018, και στην πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της η αξία της ενισχύθηκε κατά 35%. Η κεφαλαιοποίησή της εκτιμάται στα 10 δισ. δολάρια.

Ο Houston κατέχει ποσοστό άνω του 20% της εταιρείας και είναι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος μέτοχος. Από τον Φεβρουάριο του 2020, είναι μέλος του ΔΣ της Meta, της μητρικής του Facebook.

Vitalik Buterin, 27 - Δημιουργός του Ethereum

Ο Vitalik Buterin, δημιουργός του blockchain Ethereum, εμφανίστηκε στη λίστα Under 30, στην ηλικία των 23, όταν η κεφαλαιοποίηση του Ethereum υπολογιζόταν στα 30 δισ. και η προσωπική του περιουσία στα 400 εκατ. δολάρια.

Έκτοτε η τιμή του Ethereum έχει εκτιναχθεί, με την αξία του να φτάνει στα 500 δισ. δολάρια, ενώ η περιουσία του Buterin υπολογίζεται στο 1,4 δισ. δολάρια καθιστώντας τον έναν από τους νεότερους δισεκατομμυριούχους των crypto.

Patrick Collison, 33 - Συνιδρυτής της Stripe

Ο Patrick Collison και ο αδερφός του John, παράτησαν το 2010 τις σπουδές τους στο MIT για να ιδρύσουν τη Stripe, μια εταιρεία πληρωμών μέσω διαδικτύου.

Σήμερα η Stripe είναι η δεύτερη πιο πολύτιμη startup στις ΗΠΑ με αξία 95 δισ. δολάρια, ενώ τα δύο αδέρφια κατέχουν μερίδιο 9,5 δισ. δολάρια έκαστος. Ο Patrick, CEO της εταιρείας, θέλει να επεκτείνει την εταιρεία ώστε να αποδέχεται κρυπτονομίσματα αλλά και να συμπεριλάβει εργαλεία συλλογής φόρων, ενώ σχεδιάζεται η υποβολή αρχικής δημόσιας προσφοράς στο χρηματιστήριο.

Ο ίδιος είναι λάτρης του βιβλίου και διατηρεί μια βιβλιοθήκη με εκατοντάδες βιβλία για τη φυσική, τον φεμινισμό και τη λογοτεχνική κριτική.

Andy Fang, 29 - Συνιδρυτής της DoorDash

Φωτο: TEDx Talks Youtube

Οι φοιτητής πληροφορικής στο Stanford, Stanley Tang και Andy Fang, συναντήθηκαν για πρώτη φορά με τον πτυχιούχο Tony Xu, το 2012. Σύντομα, δημιούργησαν την εφαρμογή DoorDash, για να βοηθήσουν τα εστιατόρια να κεφαλαιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές παραγγελίες. Εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη λίστα του Forbes Under 30, το 2015, όταν οι εφαρμογές για διανομή φαγητού ξεκίνησαν να γίνονται πιο δημοφιλείς.

Μετά από μία εκ των μεγαλύτερων IPO του 2020, η αξία του "κολοσσού" της διανομής φαγητού, που δαπάνησε περισσότερα από 10 δισ. δολάρια σε εξαγορές αποτιμήθηκε πρόσφατα στα 84 δισ. δολάρια. Ο Fang, που είναι επικεφαλής του Τμήματος Τεχνολογίας (Chief Technology Officer CTO) και ο Tang, έχουν στην κατοχή τους από 4% της εταιρείας, ενώ και οι δύο είναι δισεκατομμυριούχοι.

Rachel Haurwitz, 36 - Συνιδρύτρια της Caribou Biosciences

Φωτο: TEDx Talks Youtube

Το 2011 η Haurwitz συνίδρυσε την εταιρεία τροποποίησης γονιδιωμάτων Caribou Biosciences, που βασίζεται στην έρευνα πάνω στο CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeats), την οποία διεξήγαγε με τη συνιδρύτρια της επιχείρησης και μετέπειτα νικήτρια του βραβείου Nobel Jennifer Doudna. Η Haurwitz μπήκε στη λίστα του Forbes το 2014.

Στη συνέχεια, συμμετείχε στη δημιουργία της Intellia Therapeutics, μιας εταιρείας που επίσης χρησιμοποιεί την τεχνολογία CRISPR.

Σήμερα οι δύο εταιρείες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο με την κεφαλαιοποίησή τους να ξεπερνά συνολικά τα 10 δισ. δολάρια, ενώ και οι δύο έχουν αναπτύξει φάρμακα που βρίσκονται στα πρώτα στάδια κλινικών δοκιμών.

Kylie Jenner, 24 - Ιδρύτρια της Kylie Cosmetics

Η τότε 18χρονη πρωταγωνίστρια του "Keeping Up with the Kardashians" χρησιμοποίησε τη δύναμη των 40 εκατ. followers της για να προωθήσει τα Kylie Lip Kits, ένα συνδυασμό lipstick με eyeliner. Τα πρώτα 15.000 ξεπούλησαν σε μερικά δευτερόλεπτα. Το 2019 η Jenner πούλησε το 51% της Kylie Cosmetics στην Coty έναντι 600 εκατ. δολαρίων.

Η Kylie Jenner, που τον Μάιο επέλεξε έναν νέο CEO για την εταιρεία, συνεχίζει να διαφημίζει τα προϊόντά της στο Instagram.

Σύμφωνα με έγγραφα που ήρθαν στην δημοσιότητα, αποκαλύφθηκε πως η εταιρεία της Jenner ήταν μικρότερη από ό,τι υποστήριζε η οικογένεια, κάτι που έφερε ως αποτέλεσμα να βγει εκτός της λίστας των δισεκατομμυριούχων, με την αξίας της να αποτιμάται στα 620 εκατ. δολάρια.

Nick Molnar, 31 - Συνιδρυτής της Afterpay

Φωτο: Youtube/CNBC International

Ο Molnar υπήρξε συνιδρυτής της Afterpay το 2014, ενώ ήταν και ένας από τους κορυφαίους πωλητές κοσμημάτων στο eBay στην Αυστραλία. Η Afterpay δημιουργήθηκε ώστε οι δύσπιστοι προς τις πιστωτικές κάρτες millenials να μπορούν να αγοράζουν προϊόντα και να τα αποπληρώνουν σε τέσσερις δόσεις, μέσα σε έξι εβδομάδες.

Ο Molnar βρέθηκε στη λίστα Under 30 του Forbes το 2017, χρονιά που η εταιρεία των 60.000 πελατών στην Αυστραλία εισήχθη στο χρηματιστήριο. Νωρίτερα φέτος, η Square ανακοίνωσε το σχέδιο για την εξαγορά της Afterpay (η οποία σήμερα διαθέτει 16,2 εκατ. πελάτες παγκοσμίως) έναντι 29 δισ. δολαρίων. Η αξία του Molnar υπολογίζεται στα 1,8 δισ.

Dustin Moskovitz, 37 - Συνιδρυτής της Asana

Φωτο: Twitter/Dustin Moskovitz

O Moskovitz υπήρξε κάποτε ο νεότερος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος. Το 2008 αποχώρησε από την Facebook, για να ξεκινήσει να εργάζεται πάνω στο εργαλείο παραγωγικότητας Asana.

Το 2012, ο Moskovitz μπήκε στη λίστα Under 30 και παρουσίαζε τις πρώτες εκδόσεις του λογισμικού του. Σήμερα, η Asana, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο τον Σεπτέμβριο του 2020, έχει περισσότερους από 100.000 πελάτες με ετήσια έσοδά της να ανέρχονται σε 350 εκατ. δολάρια.

Η καθαρή περιουσία του υπολογίζεται στα 19,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Το μεγαλύτερο μέρος της καθαρής περιουσίας του οφείλεται στην εκτιμώμενη συμμετοχή του 2% στο Facebook.

Naomi Osaka, 24 - Αθλήτρια

Η Osaka μπήκε στη λίστα Under 30 σε ηλικία 21 ετών, όταν κέρδισε τη Σερένα Γουίλιαμς και κατέκτησε τον τίτλο στο Αμερικανικό Όπεν γυναικών το 2018, ενώ έγινε και το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Σήμερα η Osaka είναι η πιο ακριβοπληρωμένη αθλήτρια όλων των εποχών, κερδίζοντας περισσότερα από κάθε άλλη τόσο το 2020 όσο και το 2021. Αν και έπεσε στο νούμερο 13 της παγκόσμιας κατάταξης το 2021, η επιρροή της αυξήθηκε όταν αποσύρθηκε από το Γαλλικό Όπεν, αφού απειλήθηκε με πρόστιμο επειδή αρνήθηκε να δώσει συνεντεύξεις στον Τύπο. Έκτοτε έγινε υπέρμαχος της ψυχικής υγείας.

Η Osaka κέρδισε περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια εκτός τερέν, με συνεργασίες όπως με τη Workday, τη Louis Vuitton και την Airbnb, ενώ η λίστα των χορηγών της ξεπέρασε τους 20.

Zach Perret, 34 - Συνιδρυτής της Plaid

Φωτο: Twitter/Zach Perret

Ο Zach Perret ίδρυσε μαζί με τον William Hockey τη fintech startup Plaid το 2013. Οι δυο τους έκαναν το ντεμπούτο τους στη λίστα Under 30 δύο χρόνια αργότερα, όταν η startup τους, το λογισμικό της οποίας επιτρέπει στις εταιρείες να συνδέονται με τους τραπεζικούς λογαριασμούς των καταναλωτών, είχε συγκεντρώσει χρηματοδοτήσεις ύψους 2,8 εκατ. δολάρια και είχε αποκτήσει πελάτες, όπως η Venmo.

Τον Απρίλιο του 2021, η Plaid, της οποίας ο Perret είναι διευθύνων σύμβουλος, είχε 5.500 πελάτες -συμπεριλαμβανομένης της Robinhood-, αποτιμήθηκε στα 13,4 δισ. δολάρια, καθιστώντας και τους δύο συνιδρυτές δισεκατομμυριούχους.

Rachel Carlson, 33 - Συνιδρύτρια της Guild Education

Φωτο: Youtube/Bloomberg Economics

Όταν η Carlson μπήκε στη λίστα Under 30 του Forbes, η Guild Education, την οποία είχε ιδρύσει το 2015 για να βοηθήσει τις εταιρείες να προσφέρουν εκπαιδευτικά οφέλη στους εργαζομένους τους, είχε ήδη την Chipotle ως τον πρώτο μεγάλο συνεργάτη της και η αποτίμηση της εταιρείας ήταν στα 32 εκατ. δολάρια.

Σήμερα είναι μία από τις πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες της Αμερικής, με αξία 500 εκατ. δολαρίων, χάρη στην κεφαλαιοποίηση της Guild που αγγίζει τα 4 δισ. δολάρια. Η Carlson κατέχει περίπου το 15% των μετοχών. Μερικοί από τους δεκάδες συνεργάτες της είναι οι Walmart, Target και Disney.

Alex Rodrigues, 26 - Συνιδρυτής της Embark

Φωτο: Twitter/Alex Rodrigues

Σε ηλικία 19 ετών, ο Rodrigues σχεδίασε ένα αυτοκινούμενο αμαξίδιο γκολφ μαζί με τον συμμαθητή του Brandon Moak. Αμέσως μετά, κέρδισαν υποτροφίες Thiel, εγκατέλειψαν τις σπουδές τους και συγκέντρωσαν 2 εκατ. δολάρια για να υλοποιήσουν τις ιδέες τους.

Μέχρι το 2018, όταν οι δύο τους μπήκαν στη λίστα του Forbes Under 30, η Embark Trucks είχε πραγματοποιήσει το πρώτο της δρομολόγιο φορτηγού χωρίς οδηγό στη χώρα και είχε συγκεντρώσει 47 εκατ. δολάρια. Το Νοέμβριο του τρέχοντος έτους, η Embark εισήλθε στο χρηματιστήριο μέσω SPAC.

Σε ηλικία 26 ετών, ο Rodrigues είναι πλέον ο νεότερος CEO εισηγμένης εταιρείας και αξίζει 500 εκατ. δολάρια. Η Embark έχει περισσότερες από 14.000 προπαραγγελίες από εταιρείες.

Ben Silbermann, 39 - Συνιδρυτής του Pinterest

Φωτο: Twitter/Ben Silbermann

Το Pinterest δεν έγινε επιτυχία εν μία νυκτί. Ο Silbermann και ο συνιδρυτής του, Evan Sharp, αφιέρωσαν αρκετά χρόνια πειραματιζόμενοι με μια εφαρμογή για ψώνια που ονομαζόταν Tote. Ο Silbermann, μαζί με τους συνιδρυτές Evan Sharp και Paul Sciarra, λάνσαρε την πρώτη desktop έκδοση του Pinterest τον Μάρτιο του 2010.

Το 2012 ο Silbermann μπήκε στην λίστα των Under 30 του Forbes. Το Pinterest άξιζε τότε 270 εκατ. δολάρια. Ο Silbermann παραμένει διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, η οποία είδε τους μηνιαίους χρήστες να αυξάνονται κατά 37% πέρυσι στα 459 εκατ., λόγω της ‘’έκρηξης’’ ενδιαφέροντος για την εφαρμογή κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η εισηγμένη από το 2019 είχε πρόσφατα αξία 30 δισ. δολαρίων. Ο Silbermann κατέχει το 38% των μετοχών.

Evan Spiegel, 31 - Συνιδρυτής της Snap

Φωτο: CNBC Youtube

To Snapchat είναι μία εφαρμογή, η οποία κέρδισε σε μεγάλο βαθμό τα άτομα νεαρότερων ηλικιών. Μέχρι τη στιγμή που μπήκε ο Spiegel στη λίστα Forbes Under 30 το 2014, η εφαρμογή είχε 50 εκατομμύρια χρήστες, με μέση ηλικία περίπου τα 18 έτη. Κάθε μέρα περίπου 293 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν το Snapchat για να στέλνουν φωτογραφίες και βίντεο.

Το Snapchat άρεσε και στο Facebook: Ο Ζούκερμπεργκ προσέφερε 3 δισ. δολάρια για την εταιρεία, αλλά ο Σπίγκελ αρνήθηκε. Η Snap έχει πλέον πάνω από 500 εκατομμύρια χρήστες και ο Spiegel, ο οποίος εξακολουθεί να είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, έχει εισάγει το Snapchat στην τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας.

Kevin Systrom, 37 - Συνιδρυτής του Instagram

Φωτο: Twitter/Kevin Systrom

Όταν ο Systrom πρωτοεμφανίστηκε για πρώτη φορά στη λίστα Forbes Under 30 το 2012, το Instagram ήταν μόλις 14 μηνών και είχε μόνο επτά υπαλλήλους.

Παρόλα αυτά, 15 εκατομμύρια είχαν χρησιμοποιήσει τα φίλτρα του για να αναβαθμίσουν τις φωτογραφίες τους. Ο Systrom πούλησε το Instagram στο Facebook αργότερα εκείνο το έτος. Το Instagram έχει πλέον πάνω από 1 δισ. χρήστες, έχει όμως δεχτεί πυρά εν μέσω ανησυχιών σχετικά με την ψυχική υγεία των εφήβων.

Ο Systrom αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου το 2018. Το πιο πρόσφατο δημιούργημά του είναι ένας ιστότοπος παρακολούθησης του Covid που ανέπτυξε την άνοιξη του 2020.

Emily Weiss, 36 - Ιδρύτρια της Glossier

Φωτο: Twitter/Emily Weiss

Όταν η Weiss εμφανίστηκε στη λίστα Forbes Under 30 το 2014, είχε δημιουργήσει το επιτυχημένο blog ομορφιάς Into the Gloss και μόλις είχε συγκεντρώσει 2 εκατ. δολάρια για να ξεκινήσει την B2C σειρά ομορφιάς Glossier.

Σήμερα η Glossier, η οποία εμπορεύεται μακιγιάζ, προϊόντα περιποίησης του δέρματος και αρώματα, έχει συγκεντρώσει 266 εκατ. και η κεφαλαιοποίησή της ανέρχεται στο 1,8 δισ. δολάρια. Τον Νοέμβριο, η εταιρεία άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στο Λος Άντζελες.

Sajith Wickramasekara, 30 - Συνιδρυτής της Benchling

Φωτο: Youtube/This Week in Startups

Ο Wickramasekara και ένας συμφοιτητής του από το MIT ίδρυσαν την Benchling το 2012 με σκοπό να αποτελέσει μια ψηφιακή έκδοση εργαστηριακού σημειωματάριου για επιστήμονες. Έναν χρόνο αργότερα, όταν ο Wickramasekara εμφανίστηκε στη λίστα Forbes Under 30, η νεοσύστατη επιχείρηση λογισμικού βιοτεχνολογίας και R&D είχε συγκεντρώσει 6 εκατ. δολάρια και η κεφαλαιοποίησή της έφτανε στα 17,5 εκατ. δολάρια.

Σήμερα η Benchling έχει περισσότερους από 600 πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των Regeneron, Sanofi και Syngenta. Η αξία της ανέρχεται σε 6,1 δισ. δολάρια μετά από έναν πρόσφατο γύρο χρηματοδότησης από την Franklin Templeton και την Altimeter.

Malala Yousafzai, 24 - Ιδρύτρια του Malala Fund

H Malala Yousafzai έγινε σύμβολο των γυναικών στο Αφγανιστάν, αλλά και παγκοσμίως, όταν πυροβολήθηκε από τους Ταλιμπάν σε ηλικία 15 ετών επειδή μίλησε δημόσια για τα κορίτσια και το δικαίωμά τους να φοιτούν στο σχολείο.

Το 2013 συνίδρυσε το Malala Fund για να βοηθήσει και άλλα κορίτσια που βίωναν τα ίδια προβλήματα με αυτήν. Δημοσίευσε επίσης την αυτοβιογραφία της, "I Am Malala", λίγο πριν συμπεριληφθεί στη λίστα Forbes Under 20 το 2014. Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, η Yousafzai κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης, αποτελώντας τη νεότερη βραβευμένη με Νόμπελ στην ιστορία.

Το 2017, αναδείχθηκε στη νεότερη "αγγελιοφόρο ειρήνης" του ΟΗΕ. Το Malala Fund έχει συγκεντρώσει πάνω από 100 εκατ. δολάρια και συνεχίζει να ασκεί κριτική στους Ταλιμπάν.

Zhang Yiming, 37 - Ιδρυτής της ByteDance

Ο Zhang ίδρυσε την ByteDance το 2012 σε ένα διαμέρισμα τεσσάρων υπνοδωματίων στο Πεκίνο και λάνσαρε την ειδησεογραφική εφαρμογή Toutiao λίγους μήνες αργότερα. Εμφανίστηκε στη λίστα Forbes Under 30 το 2013 σε ηλικία 29 ετών.

Σήμερα, ο ίδιος και η εταιρεία του είναι περισσότερο γνωστοί για την δημοφιλέστατη εφαρμογή TikTok, η οποία έχει περισσότερους από 1 δισ. χρήστες παγκοσμίως.

Ο ίδιος παραιτήθηκε από πρόεδρος της ByteDance τον Νοέμβριο, καθότι η κινεζική κυβέρνηση έχει αρχίσει να ασκεί μεγαλύτερη πίεση σε διακεκριμένους CEO της χώρας.

Mark Zuckerberg, 37 - Συνιδρυτής του Facebook

Ο Zuckerberg συμπεριλήφθηκε στην πρώτη λίστα με τους Under 30 του Forbes το 2012, οκτώ χρόνια αφότου ξεκίνησε το Facebook. Εκείνη την εποχή, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης είχε 845 εκατ. χρήστες και ετοιμαζόταν να εισαχθεί στο χρηματιστήριο με δημόσια προσφορά ύψους 100 δισ. δολαρίων.

Σήμερα η εταιρεία ονομάζεται Meta και διαθέτει 3,6 δισ. χρήστες στο Facebook, στο Instagram και στο WhatsApp. Η χρηματιστηριακή της αξία κυμαίνεται γύρω στο 1 τρισ. δολάρια. Πλέον μετατοπίζει τη στόχευση της στον τομέα της εικονικής πραγματικότητας, αφού το brand έχει αμαυρωθεί, ενώ υπάρχει και μειωμένο ενδιαφέρον από τους νέους χρήστες για την πλατφόρμα του Facebook.

Ο Zuckerberg κατέχει τώρα το 12% των μετοχών της εταιρείας, με την καθαρή αξία της περιουσίας να ανέρχεται στα 113,8 δισ. δολάρια.

