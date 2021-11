Η αυτοκρατορία εμπορικών ακινήτων του Τραμπ “νοσεί” λόγω της πανδημίας

Του Dan Alexander

Στη γωνία των οδών 59th Street και Park Avenue, στο κέντρο του Μανχάταν, ορθώνεται ένα όμορφο όμορφο κτίριο, το Trump Park Avenue. Παλαιότερα γνωστό ως Hotel Delmonico, διαθέτει τοξωτά παράθυρα, μαρμάρινα φινιρίσματα και ρετιρέ που πουλήθηκαν κάποτε έναντι 20 και πλέον εκατ. δολαρίων. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να διαθέτει αρκετά διαμερίσματα, μεταξύ των οποίων και ένα όπου κάποτε κατοικούσαν ο Τζάρεντ Κούσνερ και η Ιβάνκα Τραμπ.

Πρόσφατα, ωστόσο, το ακίνητο έχει χάσει μέρος της λάμψης του, καθώς λόγω της πανδημίας οι βιτρίνες που φιλοξενούσε είναι πλέον άδειες. Η μητρική εταιρεία της αλυσίδας New York Sports Clubs, η οποία λειτουργούσε γυμναστήριο στο κτήριο, έκλεισε τα γυμναστήριά της τον Μάρτιο του 2020 και κήρυξε πτώχευση έξι μήνες αργότερα. Η εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Capital One, η οποία κατέβαλλε περίπου 1 εκατ. δολάρια ετησίως για τη μίσθωση παρακείμενου χώρου, έφυγε τον Μάιο του 2020, περίπου ενάμιση χρόνο πριν λήξει το συμβόλαιό της.

Όπως πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αγωνίζεται να διατηρήσει τα εμπορικά ακίνητά του μισθωμένα στην εποχή του κορονοϊού. Πριν από την έλευση της πανδημίας, ο Τραμπ ενοικίαζε περισσότερα από 30 ακίνητα στη Νέα Υόρκη. Περίπου το 1/4 των μισθωτών αυτών είτε έχουν "εγκαταλείψει” τα ακίνητα αυτά είτε έχουν σταματήσει τις δραστηριότητές τους, σύμφωνα με έρευνα του Forbes.

Trump Plaza

Λίγα οικοδομικά πιο πέρα από το Trump Park Avenue, η εταιρεία προϊόντων ευζωίας GNC έκλεισε το κατάστημά της στο ακίνητο Trump Plaza, για το οποίο εκτιμάται ότι κατέβαλε μίσθωμα ύψους 400.000 δολαρίων ετησίως. Ένας εκπρόσωπος του Οργανισμού Τραμπ αναφέρει ότι πρόκειται σύντομα να ανοίξει εκεί μια νέα εταιρεία. Τα στοιχεία που σχετίζονται με το δάνειο που βαρύνει το ακίνητο δείχνουν ότι τα έσοδά του έχουν ήδη μειωθεί κατά 23% σε σύγκριση με τα προ πανδημίας επίπεδα, με αποτέλεσμα τα κέρδη του να έχουν σημειώσει "βουτιά” κατά 43%.

Η αλυσίδα Starbucks διατηρούσε ένα από τα πιο πολυσύχναστα καταστήματά της στον ουρανοξύστη Trump Tower, το οποίο κοσμούσε και μια υπογεγραμμένη φωτογραφία της Ιβάνκα Τραμπ να "φιλά” μια κούπα καφέ. Προσφάτως, ο χώρος εντοπίστηκε κλειστός, ενώ στον ιστότοπο της Starbucks η αλυσίδα δεν εμφανίζεται πλέον να διαθέσει κατάσταση στο κτήριο. Ο εκπρόσωπος του Οργανισμού Τραμπ ισχυρίζεται ότι η Starbucks εξακολουθεί να πληρώνει ενοίκιο για τον χώρο, ωστόσο το μέλλον δεν φαντάζει ευοίωνο. Εν τω μεταξύ, ο υπάλληλος στο τηλεφωνικό κέντρο του Trump International Hotel στην Ουάσιγκτον, ανέφερε ότι η αλυσίδα καφέ έκλεισε και το κατάστημα που διατηρούσε στο ξενοδοχείο.

1290 Avenue of the Americas

Όχι πολύ μακριά από τον ουρανοξύστη Trump Tower βρίσκεται ο επίσης τεράστιος ουρανοξύστης 1290 Avenue of the Americas, στον οποίο ο Τραμπ κατέχει ποσοστό 30% από κοινού με την εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία Vornado Realty Trust. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δεν συμμετέχει στην καθημερινή διαχείριση του ακινήτων, ωστόσο εισπράττει ένα σημαντικό ποσό από αυτό. Ως εκ τούτου, μόνο καλά δεν ήταν τα νέα ότι αποχώρησαν τρεις από τους μισθωτές εμπορικών χώρων: το κατάστημα Teresa's Brick Oven Pizza and Cafe, το Earl of Sandwich και το Barilla Restaurant. Άλλωστε, είναι δύσκολο να κρατηθεί ένα κατάστημα εστίασης στο κέντρο του Μανχάταν όταν τόσοι εργαζόμενοι μένουν σπίτι και δουλεύουν από κει.

Ο Τραμπ και και η Vornado είναι επίσης εταίροι στο ακίνητο 555 California Street στο Σαν Φρανσίσκο, ένα άλλο μεγάλο κτίριο γραφείων. Μια έκθεση αξιολόγησης για το ακίνητο που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο ανέφερε ότι ο αριθμός των ατόμων που εισέρχοντας στο κτήριο μειώθηκε από περίπου 5.000 σε μόλις 200 κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τουλάχιστον πέντε ενοικιαστές -συμπεριλαμβανομένων των Boys’ Deli, Bay Club και Proper Food- ζήτησαν μείωση ενοικίου, σύμφωνα με την ίδια έκθεση.

Σημάδια ανάκαμψης;

Δεν λείπουν πάντως κάποιες "αχτίδες” ανάκαμψης. Στον ουρανοξύστη Trump World Tower, στην ανατολική πλευρά του Μανχάταν, μπορεί το κατάστημα World Bar να έκλεισε, αλλά μια ταμπέλα κρεμάστηκε στην πόρτα του τον Αύγουστο που αναφέρει ότι η επιχείρησης "Pure Beef Inc.” αναμένει άδεια για λειτουργία χώρου κατανάλωσης αλκοόλ. Ο εκπρόσωπος του Οργανισμού Τραμπ λέει ότι ο χώρος έχει μισθωθεί και η κατασκευή του καταστήματος θα ξεκινήσει σύντομα.

Trump World Tower

Επίσης, στο κέντρο της πόλης, ένα ιταλικό μπιστρό με την επωνυμία "Nerolab” ετοιμάζεται να λειτουργήσει σε χώρο του ουρανοξύστη Wall Street 40, που επίσης ανήκει στον Τραμπ.

Η δε Gucci, ο πιο σημαντικός μισθωτής του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, που υπολογίζεται ότι του καταβάλει ενοίκιο ύψους 24 εκατ. δολαρίων ετησίως, σύμφωνα με πληροφορίες ανανέωσε το μισθωτήριό της το 2020. Το προηγούμενο συμβόλαιό της βέβαια έληγε το 2026, επομένως εκτιμάται ότι η εταιρεία επαναδιαπραγματεύτηκε νωρίς το συμβόλαιό της προκειμένου να εξασφαλίσει μείωση του ενοικίου.

Στη γωνία δίπλα από το κατάστημα της Gucci βρίσκεται το δεύτερο πιο σημαντικό ακίνητο εμπορικής χρήσης του Τραμπ, το κτήριο 6 East 57th Street. Η Nike μίσθωνε τον χώρο για δεκαετίες, καταβάλλοντας περίπου 16 εκατ. δολάρια ετησίως, πριν μετακομίσει πριν από μερικά χρόνια, επινοικιάζονας τον χώρο στον οίκο κοσμημάτων Tiffany. Ο οίκος κοσμημάτων αναμένεται να εγκαταλείψει τον χώρο το 2022. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να αναγκάσει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να αναζητήσει νέο μισθωτή και δη σε μια εποχή που τα εμπορικά ακίνητα συνεχίζουν να "φυτοζωούν” λόγω της πανδημίας.