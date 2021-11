Ο Γιώργος Γραμματίδης βάζει τέλος στα... "ματωμένα" διαμάντια με την Griamond

Γιώργος Γραµµατίδης (26 ετών)

Κλάδος: Εμπόριο - Griamond

Ο Γιώργος Γραµµατίδης επιχειρεί να βάλει τέλος στα "µατωµένα" διαµάντια µε τα Lab Grown Diamonds, τα λεγόµενα "ηθικά" διαµάντια. O Γιώργος σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Εργάστηκε στο Global Federation of Competitiveness Councils και στο US Council of Competitiveness στη Washington DC. Εκεί έµαθε πολλά για την ανταγωνιστικότητα, τις επιχειρήσεις και µαθήτευσε δίπλα σε σπουδαίες προσωπικότητες, όπως η Diane Wince Smith, ο γερουσιαστής Gus Billarakis και ο Assistant Secretary of State Dan Smith. Είχε αποφασίσει να παραµείνει εκεί, όµως η επιχειρηµατική του ιδέα άλλαξε όλα τα δεδοµένα.

Το 2019 ο Γιώργος ίδρυσε την GRIAMOND, µε αντικείµενο την αποκλειστικότητα διάθεσης αυτών των καινοτόµων πολύτιµων λίθων στην ελληνική αγορά, τα οποία αναγνωρίζονται ως 100% πραγµατικά διαµάντια από όλους τους διεθνείς φορείς (GIA, IGI κ.ά.). Η οµάδα του ανέλαβε το τιτάνιο έργο να εκπαιδεύσει κοινό και επαγγελµατίες του χώρου για τα νέα, ηθικά διαµάντια, τα οποία βάζουν τέλος στην ανισότητα, την παιδική εργασία, την παράνοµη χρηµατοδότηση πολέµων και τις αρνητικές συνέπειες εξόρυξης των παραδοσιακών διαµαντιών στο περιβάλλον, τη χλωρίδα και την πανίδα των περιοχών εξόρυξης.

Η GRIAMOND παρουσίασε σειρά κοσµηµάτων από ανακυκλωµένα πολύτιµα µέταλλα και δηµοσίευσε ένα Book για τα Lab Grown διαµάντια, επιλέγοντας τους πρωτοχορευτές της Λυρικής Σκηνής ως Brand Ambassadors, καθώς και τους διευθυντές του Μουσείου Ορυκτολογίας και Πετρολογίας του ΕΚΠΑ και του Ιδρύµατος Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Θεοχαράκη, οι οποίοι µίλησαν για τα διαµάντια της εταιρείας και τη σχέση τους µε την ηθική και την τέχνη.

Tην εποχή της κλιµατικής αλλαγής ο Γιώργος ήθελε να συµµετάσχει ενεργά στην προσπάθεια µείωσης του αποτυπώµατος άνθρακα και στη στήριξη της βιώσιµης ανάπτυξης, επαναπροσδιορίζοντας τον ορισµό της πολυτέλειας, ώστε να την απολαµβάνουµε χωρίς να θυσιάζεται το µέλλον των επόµενων γενεών.

"Μπορεί να είµαστε ακόµη µια µικρή εταιρεία, όµως συµµετέχουµε σε πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του πλανήτη µας, όπως τη συνεργασία µας µε το αµερικανικό One Tree Planted για δράσεις αναδάσωσης και τη στήριξή µας στο Save A Greek Stray, µέσω ενός συλλεκτικού βραχιολιού του οποίου τα κέρδη προσφέρουµε στο καταφύγιο για την προστασία των αδέσποτων ζώων που µας έχουν ανάγκη", λέει ο Γιώργος.



Mεθοδολογία: Από τις πάνω από 100 υποψηφιότητες που συγκέντρωσε το "Forbes" –είτε μέσω αιτήσεων των ίδιων των ενδιαφερομένων είτε μέσω προτάσεων από ιδρύματα και αρμόδιους φορείς–, η συντακτική ομάδα έκανε μια πρώτη διαλογή και κατέληξε σε 50. Η κριτική επιτροπή, η οποία αποτελούνταν από τους κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο (διευθύνοντα σύμβουλο της Chipita), Νίκο Καραμούζη (πρώην πρόεδρο της Eurobank και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, πρόεδρο της Grant Thornton), Μιχάλη Μπλέτσα (διευθυντή Πληροφορικής στο Media Lab του MIT), Θεοχάρη Φιλιππόπουλο (πρόεδρο του Capital.gr, πρόεδρο των Αττικών Εκδόσεων), αξιολόγησε τις 50 υποψηφιότητες με βαθμολογίες από το 1 (χαμηλότερο) έως το 4 (υψηλότερο), βάσει των οποίων διαμορφώθηκε η οριστική κατάταξη. Η σειρά δημοσίευσης έχει οριστεί σύμφωνα με τη βαθμολογία των μελών (από την υψηλότερη στη χαμηλότερη) και, εν συνεχεία, αλφαβητικά. Προϋποθέσεις συμμετοχής στη λίστα "Forbes 30 Under 30 Greece 2022" πληρούσαν όσοι είναι γεννημένοι από 1/1/1992 και μετά.

