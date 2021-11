Πόσο φόρο θα πληρώσει ο Μασκ εάν πουλήσει το 10% της συμμετοχής του στην Tesla

Της Kerry A. Dolan

Το Σάββατο, ο Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη, προέβη σε δημοσκόπηση στο Twitter σχετικά με το αν πρέπει να πουλήσει το 10% από το ποσοστό που κατέχει στην Tesla. Αποτέλεσμα; Το 57,9% των 3,5 εκατομμυρίων ανθρώπων που απάντησαν δήλωσαν ότι πρέπει να πουλήσει το ποσοστό του. Αν υποθέσουμε, λοιπόν, ότι όντως θα πουλήσει το ανωτέρω ποσοστό μετοχών -δεδομένου ότι στο Twitter δήλωσε πως "θα συμμορφωθεί με τα αποτελέσματα αυτής της δημοσκόπησης”- για τί ποσό μιλάμε;

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Lorde Edge (@elonmusk) November 6, 2021

Ο Μασκ κατέχει 170,49 εκατομμύρια μετοχές της Tesla, καθώς και σημαντικό αριθμό δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς, επίσης μεγάλης αξίας. Μη λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα αγοράς, το 10% της συμμετοχής του αντιστοιχεί σε 17,049 εκατομμύρια μετοχές, αξίας 20,8 δισ. δολαρίων με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής την Παρασκευή, στα 1.222,09 δολάρια.

Τι θα πλήρωνε, λοιπόν, ο Μασκ σε φόρους για την πώληση αυτών των μετοχών αξίας 20,8 δισ. δολαρίων; Μόλις περί τα 5 δισ. δολάρια, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αντισταθμίσει μέρος ή όλο το ποσό με απώλειες από άλλες επενδύσεις.

Εν τω μεταξύ, η υπεραξία για τον ίδιο είναι τεράστια. Ο Μασκ πλήρωσε περίπου 49 σεντς ανά μετοχή για την αρχική του επένδυση στην Tesla, σύμφωνα με τα έγγραφα της αρχικής δημόσιας προσφοράς της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων που έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) των ΗΠΑ. Έκτοτε η εταιρεία έχει προχωρήσει σε split των μετοχών της σε αναλογία 5 νέες μετοχές έναντι 1 παλαιάς, με αποτέλεσμα το κόστος βάσης της αρχικής επένδυσής του να διαμορφώνεται σε λιγότερο από 10 σεντς ανά μετοχή.

Η ιδέα της πώλησης μετοχών ακολουθεί την πρόταση του γερουσιαστή Ρον Γουάιντεν για τη φορολόγηση των μη πραγματοποιηθέντων κερδών των δισεκατομμυριούχων ως "απάντηση” στο γεγονός ότι ορισμένοι δισεκατομμυριούχοι δεν πληρώνουν ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος διότι μπορούν να δανειστούν με αντάλλαγμα τις μετοχές τους αντί να τις πουλήσουν.

Ο Μασκ έγραψε το Σάββατο στο Twitter: "Σημείωση, δεν λαμβάνω μισθό ή μπόνους από πουθενά. Έχω μόνο μετοχές, επομένως ο μόνος τρόπος προσωπικά για να πληρώσω φόρους είναι να πουλήσω μετοχές”.

Από τότε που η Tesla εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2010, ο Μασκ έχει πουλήσει μετοχές μόνο δύο φορές. Το 2016 πούλησε 2,7 εκατομμύρια μετοχές έναντι τιμήματος 593 εκατ. δολαρίων προκειμένου να πληρώσει τον φόρο για τα δικαιώματα αγορά που άσκησε. Τον Ιούλιο του 2010, όταν η Tesla πραγματοποίησε την αρχική δημόσια προσφορά της, ο Μασκ πούλησε λίγο περισσότερες από 1,4 εκατομμύρια μετοχές έναντι προ φόρων ποσού 24 εκατ. δολαρίων.

Εν τω μεταξύ, η μετοχή της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων έχει εκτιναχθεί σχεδόν κατά 1.400% από την αρχή του 2020 και ο Μασκ έχει αυξήσει την περιουσία του κατά σχεδόν 294 δισ. δολάρια το ίδιο διάστημα. Το Forbes εκτιμά ότι η καθαρή περιουσία του την Παρασκευή το βράδυ, 5 Νοεμβρίου, ανερχόταν στα 318,4 δισ. δολάρια. Ο Μασκ είναι μάλιστα ο πρώτος δισεκατομμυριούχος στις τέσσερις δεκαετίες που το Forbes παρακολουθεί τους πλουσιότερους Αμερικανούς που η περιουσία του έχει ξεπεράσει το ορόσημο των 300 δισ. δολαρίων.

Ο επικεφαλής της Tesla, πάντως, έχει προσπαθήσει σκληρά να φαίνεται "φτωχός” από άποψη ρευστότητας, ενώ έχει πουλήσει όλα τα ακίνητά του. Ο ίδιος μένει σε ένα μικροσκοπικό σπίτι που λέει ότι ενοικιάζει από τη SpaceX, τη διαστημική εταιρεία του.

Η δε δημοσκόπηση που διεξήγαγε μέσω Twitter ενδεχομένως να είναι ένας τρόπος για τον Μασκ ώστε να φανεί αποδεκτή η εξαργύρωση μέρους των μετοχών του, που ισχυρίζεται ότι διαπραγματεύονται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Με άλλα λόγια είναι ένας τρόπος να φανεί ότι η πώληση δεν αφορά τους φόρους αλλά τη μετατροπή ευμετάβλητων μετοχών της Tesla αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων σε ρευστό - σε μια εποχή που η μετοχή εμφανίζεται εξαιρετικά ακριβή.

Είναι απίθανο, πάντως, ο Μασκ να πουλήσει 17 εκατομμύρια μετοχές της Tesla σε μία ημέρα. Τέτοιου μεγέθους διάθεση μετοχών στην αγορά θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση της μετοχής. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι θα προχωρήσει σε πωλήσεις μικρότερων πακέτων σε βάθος χρόνου -ίσως σε διάστημα μηνών ή και έτους, ή ενδεχομένως και περισσότερο. Με βάση τις κινήσεις του στο παρελθόν, πιθανότατα θα έχουν νεότερα από τον Μασκ μέσω του λογαριασμού του στο Twitter. If the past is any guide, we’ll likely know more soon by keeping an eye on Musk’s Twitter account. Ο Μασκ δεν αποκρίθηκε στο αίτημα του Forbes να σχολιάσει τα σχέδιά του σχετικά με την πώληση των μετοχών.