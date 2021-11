Ο Νικόλας Βαρβέρης και η OVIVIEW "ανοίγουν" την πόρτα των εργοδοτών στους νέους

Νικόλας K. Βαρβέρης (29 ετών)

Βιώνοντας µια συνεχώς µεταβαλλόµενη τεχνολογικά και κοινωνικά εποχή, ο άνθρωπος καλείται να βρει το "εµείς", εστιάζοντας στη διαρκή ανάπτυξή του, λέει ο Νικόλας, ο οποίος κατάγεται από τη Νάουσα Ηµαθίας, µια πρώην εµπορική πρωτεύουσα και νυν πόλη του οίνου. Αυτό τον ώθησε να ξεκινήσει τις σπουδές του στο Διεθνές Εµπόριο και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ, τον κέρδισε όµως "ο Άνθρωπος", κι έτσι αποφάσισε να συνεχίσει το ακαδηµαϊκό του ταξίδι στην Ψυχολογία, το Coaching και τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού, λαµβάνοντας το 2020 πρώτο βραβείο στα Education Awards.

Αρχικά ως φιναλίστ και µετέπειτα ως µέλος της οµάδας του ReGeneration, του µεγαλύτερου προγράµµατος προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης των νέων πτυχιούχων στην Ελλάδα, του δόθηκε η ευκαιρία για ενεργή συµµετοχή στη χαρτογράφηση, αξιολόγηση και εκπαίδευση χιλιάδων νέων στη χώρα µας.

Παράλληλα, ένωσε τις δυνάµεις του µε τον Αστέριο Κρητικό (άνω των 30), αναπτύσσοντας την OVIVIEW, µια διαδικτυακή πλατφόρµα (ATS - SaaS) ετεροχρονισµένων συνεντεύξεων, που διευκολύνει τη διαδικασία των προσλήψεων τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους νέους υποψηφίους, εξασφαλίζοντας την αντικειµενική και ισότιµη µεταχείριση των υποψηφίων, ενισχύοντας την προσβασιµότητα και την ορθή χρήση των προσωπικών τους δεδοµένων. Η πλατφόρµα κατέκτησε το πρώτο βραβείο στον διαγωνισµό John & Mary Pappajohn και µέχρι σήµερα έχει θεµελιώσει συνεργασίες µε επιχειρήσεις και πανεπιστήµια εντός και εκτός συνόρων. Ταυτόχρονα, εστιάζει στη δηµιουργία ενός πραγµατικά απλού και αποδοτικού UX (User Experience), ώστε να προωθηθεί η λύση εκπαιδευτικά, βοηθώντας τους ψηφιακούς στόχους της χώρας µας στο πλαίσιο της 4ης βιοµηχανικής επανάστασης (4IE).

Το 2021, µέσω της OVIVIEW, ο Νικόλας κέρδισε το πρώτο βραβείο στον διαγωνισµό καινοτοµίας GSEA του EO Greece - Entrepreneurs’ Organization. Η συσχέτιση του επιχειρείν, των ανθρώπων και της τεχνολογίας τον έκανε επίσης µέλος της SYNTAX IT GROUP ως Development Coach, µιας εταιρείας µε περισσότερα από 37 χρόνια εµπειρίας στον χώρο της πληροφορικής στην Ελλάδα και τον Αραβικό Κόλπο, αναπτύσσοντας παράλληλα το In For Coach. Μια νέα πλατφόρµα που αναπτύσσει ο Νικόλας, η οποία σκοπεύει να αλλάξει τα δεδοµένα στην απόκτηση εργασιακών και ακαδηµαϊκών πληροφοριών.

Mεθοδολογία: Από τις πάνω από 100 υποψηφιότητες που συγκέντρωσε το "Forbes" –είτε μέσω αιτήσεων των ίδιων των ενδιαφερομένων είτε μέσω προτάσεων από ιδρύματα και αρμόδιους φορείς–, η συντακτική ομάδα έκανε μια πρώτη διαλογή και κατέληξε σε 50. Η κριτική επιτροπή, η οποία αποτελούνταν από τους κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο (διευθύνοντα σύμβουλο της Chipita), Νίκο Καραμούζη (πρώην πρόεδρο της Eurobank και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, πρόεδρο της Grant Thornton), Μιχάλη Μπλέτσα (διευθυντή Πληροφορικής στο Media Lab του MIT), Θεοχάρη Φιλιππόπουλο (πρόεδρο του Capital.gr, πρόεδρο των Αττικών Εκδόσεων), αξιολόγησε τις 50 υποψηφιότητες με βαθμολογίες από το 1 (χαμηλότερο) έως το 4 (υψηλότερο), βάσει των οποίων διαμορφώθηκε η οριστική κατάταξη. Η σειρά δημοσίευσης έχει οριστεί σύμφωνα με τη βαθμολογία των μελών (από την υψηλότερη στη χαμηλότερη) και, εν συνεχεία, αλφαβητικά. Προϋποθέσεις συμμετοχής στη λίστα "Forbes 30 Under 30 Greece 2022" πληρούσαν όσοι είναι γεννημένοι από 1/1/1992 και μετά.

