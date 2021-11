Forbes: Οι πιο ακριβοπληρωμένοι... μετά θάνατον celebrities

Του Abigail Freeman

Ο Roald Dahl, έστω και αργά, κέρδισε τελικά "τον πρώτο λαχνό του λαχείου”. Ο δημιουργός του έργου "Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας” βιώσε αρκετές επιτυχίες κατά τη διάρκεια της ζωής του -έγραψε 43 βιβλία τα οποία διασκευάστηκαν σε 16 κινηματογραφικές ταινίες-, ωστόσο μόνο μετά τον θάνατό του η περιουσία του εκτοξεύθηκε.

Τον Σεπτέμβριο, 31 χρόνια μετά τον θάνατο του Dahl από καρκίνο, σε ηλικία 74 ετών, το Netflix κατέβαλε, σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσό των 684 εκατ. ευρώ για την Roald Dahl Story Company. Ο γίγαντας της ροής περιεχομένου σχεδιάζει την παραγωγή πλήθους ψυχαγωγικών προγραμμάτων που θα βασίζονται στο έργο του Βρετανού συγγραφέα, στα οποία περιλαμβάνονται "Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας”, "Ο Τζίμης και το γιγαντοροδάκινο”, η "Ματίλντα” και πολλά ακόμη.

Η τελευταία αυτή συμφωνία προκύπτει από το deal που υπέγραψαν οι δύο πλευρές το 2018 για την παραγωγή σειράς κινουμένων σχεδίων για την τηλεόραση, βασισμένες στους χαρακτήρες Oompa Loompa, τους εργάτες με το πορτοκαλί πρόσωπο και τα πράσινα μαλλιά στο εργοστάσιο σοκολάτας του Willy Wonka, ύψους 1 δισ. δολαρίων. Με έναν προϋπολογισμό αυτού του ύψους, ήταν εύλογο για το Netflix να αποκτήσει όλη τη "βιβλιοθήκη” του Dahl.

Η πλατφόρμα ροής περιεχομένου έχει πλέον τον απόλυτο έλεγχο των έργων του Dahl, που έχουν πουλήσει περισσότερα από 300 εκατομμύρια βιβλία και έχουν εμπνεύσει δημοφιλείς κινηματογραφικές ταινίες, όπως οι δύο ταινίες με τον Τσάρλι που μαζί απέφεραν περισσότερα από 1 δισ. δολάρια. Και σχεδιάζει να δημιουργήσει βιντεοπαιχνίδια που θα βασίζονται στα έργα του Dahl, θεατρικές παραστάσεις, καταναλωτικά προϊόντα και πολλά ακόμη.

Η πώληση της Roald Dahl Story Company εξασφαλίζει στον διάσημο συγγραφέα παιδικών βιβλίων την κορυφαία θέση στη λίστα του Forbes "Dead Celebrities” 2021, με τις πιο ακριβοπληρωμένες διασημότητες που έχουν αποδημήσει, με κέρδη ύψους 513 εκατ. δολαρίων. (Σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι κληρονόμοι του Dahl κατείχαν τουλάχιστον το 75% της Roald Dahl Story Company πριν την εξαγορά της).

Τη δεύτερη θέση στη φετινή λίστα καταλαμβάνει ο Prince, με κέρδη 120 εκατ. δολαρίων, χάρη στη συμφωνία που έκλεισαν τα αδέλφια του για την πώληση ποσοστού περίπου 43% της περιουσίας του διάσημου τραγουδιστή, που περιλαμβάνει μέρος της δισκογραφίας του με επιτυχίες όπως το "When Doves Cry” και το "Little Red Corvette,” στην εταιρεία έκδοσης και διαχείρισης μουσικών έργων Primary Wave.

Ο Michael Jackson -που κατείχαν τα σκήπτρα της λίστας για οκτώ συνεχείς χρονιές, από το 2013 έως το 2020- βρίσκεται στην τρίτη θέση, με 75 εκατ. δολάρια, από την πώληση μειοψηφικού ποσοστού της δισκογραφίας του με κλασικά ποπ τραγούδια που άρχισε να συλλέγει ενόσω ήταν ακόμη εν ζωή. Ο δημιουργός του "Peanuts”, Charles Schulz (με 40 εκατ. δολάρια) και ο Dr. Seuss (με 35 εκατ. δολάρια) ολοκληρώνουν την κορυφαία πεντάδα.

Όλοι τους έχουν επωφεληθεί από την εντεινόμενη κούρσα παραγωγής περιεχομένου που τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει τις περιουσίες διαχρονικών δημιουργών - ζώντων και τεθνεώτων. Για παράδειγμα, η συμφωνία αδειοδότησης που υπέγραψε το Netflix με την Dr. Seuss Enterprises σχεδόν διπλασίασε τα μέσα ετήσια κέρδη του αείμνηστου συγγραφέα τα τελευταία πέντε χρόνια.

Συνολικά, οι νεκροί celebrities της φετινής λίστας του Forbes αποκόμισαν συνδυαστικά 960 εατ. δολάρια, ποσό υπερτριπλάσιο του περσινού.

Πέραν του Dahl, στους νεοεμφανιζόμενους της φετινής λίστας περιλαμβάνονται οι Luther Vandross, Bing Crosby, και ο τραγουδοποιός Gerry Goffin ("(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”, "The Loco-Motion”), οι οποίοι επωφελήθηκαν μετά θάνατον από την προθυμία της εταιρείας Primary Wave να πληρώσει αδρά για τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του έργου τους. Φημολογείται ότι η επόμενη αγορά θα είναι η δισκογραφία του David Bowie’s, με προσφορές που θα αγγίξουν τα 200 εκατ. δολάρια.

Η φετινή λίστα είχε, όμως, και αποχωρήσεις, με τους Kobe Bryant και Freddie Mercury να εξέρχονται μόλις έναν χρόνο μετά την είσοδό τους σε αυτήν, και τη Marilyn Monroe να τους ακολουθεί, καθώς τα προβλεπόμενα έσοδα από τις άδειες εκμετάλλευσης του "ονόματός” της υποσκελίστηκαν από το κύμα εξαγορών.

"Ο λόγος που αυτές οι οικογένειας συνεργάζονται μαζί μας είναι διότι θέλουν να επαναλανσάρουμε τις φίρμες και αυτά τα απίστευτα μουσικά έργα στη νέα γενιά”, σημειώνει ο Larry Mestel, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Primary Wave, η οποία είναι υπεύθυνη για την πρώτη εμφάνιση του Bing Crosby στη λίστα "Dead Celebrities” χάρη στην εξαγορά μέρους των κορυφαίων ηχογραφήσεων του δημοφιλούς τραγουδιστή, καθώς και των δικαιωμάτων χρήσης του ονόματός του και του προσώπου του έναντι τιμήματος 30 εκατ. δολαρίων. "Το κλειδί είναι να κάνεις έξυπνες αγορές και στη συνέχεια με σωστές ιδέες μάρκετινγκ να αυξάνεις την αξία τους”, προσθέτει ο Mestel.

Το όραμα του Mestel και των κληρονόμων του Crosby εκτείνεται πολύ πιο μακριά από το "White Christmas,” το δημοφιλές τραγούδι του 1942 της ταινίας "Holiday Inn”, το οποίο κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες ως το σινγκλ με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών, καθώς εκτιμάται ότι έχει πουλήσει 50 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Οι πιο ακριβοπληρωμένοι μετά θάνατον διάσημοι

Νο.1 ROALD DAHL

513 εκατ. δολάρια

Απεβίωσε: 23 Νοεμβρίου 1990 (σε ηλικία 74 ετών)

Αιτία: Καρκίνος

Νο.2 PRINCE

120 εκατ. δολάρια

Απεβίωσε: 21 Απριλίου 2016 (σε ηλικία 57 ετών)

Αιτία: Υπερβολική δόση

Νο.3 MICHAEL JACKSON

75 εκατ. δολάρια

Απεβίωσε: 25 Ιουνίου 2009 (σε ηλικία 50 ετών)

Αιτία: Υπερβολική δόση/Ανθρωποκτονία

Νο.4 CHARLES SCHULZ

40 εκατ. δολάρια

Απεβίωσε: 12 Φεβρουαρίου 2000 (σε ηλικία 77 ετών)

Αιτία: Καρκίνος

Νο.5 Dr. SEUSS

35 εκατ. δολάρια

Απεβίωσε: 24 Σεπτεμβρίου 1991 (σε ηλικία 87 ετών)

Αιτία: Καρκίνος

Νο.6 BING CROSBY

33 εκατ. δολάρια

Απεβίωσε: 14 Οκτωβρίου 1977 (σε ηλικία 75 ετών)

Αιτία: Καρκίνος

Νο.7 ELVIS PRESLEY

30 εκατ. δολάρια

Απεβίωσε: 16 Αυγούστου 1977 (σε ηλικία 42 ετών)

Αιτία: Καρδιακή προσβολή

Νο.8 ARNOLD PALMER

27 εκατ. δολάρια

Απεβίωσε: 25 Σεπτεμβρίου 2016 (σε ηλικία 87 ετών)

Αιτία: Καρδιακή νόσος

Νο.9 GERRY GOFFIN

23 εακτ. δολάρια

Απεβίωσε: 19 Ιουνίου 2014 (σε ηλικία 75 ετών)

Αιτία: Φυσικός θάνατος

Νο.10 LUTHER VANDROSS

21 εκατ. δολάρια

Απεβίωσε: 1 Ιουλίου 2005 (σε ηλικία 54 ετών)

Αιτία: Εγκεφαλικό

Νο. 11 BOB MARLEY

16 εκατ. δολάρια

Απεβίωσε: 11 Μαΐου 1981 (σε ηλικία 36 ετών)

Αιτία: Καρκίνος

Νο.12 JUICE WRLD

15 εκατ. δολάρια

Απεβίωσε: 8 Δεκεμβρίου 2019 (σε ηλικία 21 ετών)

Αιτία: Υπερβολική δόση

Νο.13 JOHN LENNON

12 εκατ. δολάρια

Απεβίωσε: 8 Δεκεμβρίου 1980 (σε ηλικία 40 ετών)

Αιτία: Ανθρωποκτονία

Μεθοδολογία

Η φετινή λίστα "Dead Celebrity” του Forbes κατατάσει τους διασήμους με βάσει τα κέρδη προ φόρων από πωλήσεις, ροές περιεχομένου, συμφωνίες αδειοδότησης και άλλες πηγές, στο χρονικό διάστημα από τις 30 Οκτωβρίου 2020 έως και τις 30 Οκτωβρίου 2021, καθώς και εξαγορές περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποιήθηκαν ή ανακοινώθηκαν την ίδια περίοδο. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν με τη συνδρομή των MRC Data, IMDbPro, NPD BookScan αλλά και μέσω συνεντεύξεων με γνώστες του κλάδου. Δεν έχουν αφαιρεθεί οι αμοιβές για μάνατζερς και δικηγόρους.