Solana: Το κρυπτονόμισμα που έχει εκτοξευτεί κατά 13.000% από την αρχή του έτους

Του Charles Bovaird

Η τιμή του κρυπτονομίσματος Solana (sol) έχει σημειώσει ένα εντυπωσιακό ράλι το τρέχον έτος, αφήνοντας πολύ πίσω τα υπόλοιπα ψηφιακά νομίσματα, καθώς η καινοτόμα τεχνολογία blockchain στην οποία βασίζεται συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον.

Το ψηφιακό νόμισμα σκαρφάλωσε στο ιστορικό υψηλό των 214,36 δολαρίων το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας Messari, σημειώνοντας άνοδο άνω του 13.200% σε σχέση με την τιμή του την 1η Ιανουαρίου 2021, οπότε βρισκόταν στα 1,61 δολάρια.

Το κρυπτονόμισμα υποχώρησε λίγο στη συνέχεια για να διαμορφωθεί την ώρα που γραφόταν το παρόν άρθρο στα 192,72 δολάρια, συνεχίζοντας όμως να γράφει κέρδη άνω του 11.800% από την αρχή του έτους.

Η Solana, η καινοτόμος τεχνολογία της οποίας έχει προσελκύσει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, ισχυρίζεται ότι έχει δημιουργήσει το ταχύτερο δίκτυο blockchain στον κόσμο.

Σύμφωνα με τη "Λευκή Βίβλο” της Solana, το δίκτυό της μπορεί θεωρητικά να επεξεργαστεί 710.000 συναλλαγές το δευτερόλεπτο (TPS), χρησιμοποιώντας σύνδεση δικτύου 1 gigabit ανά δευτερόλεπτο.

Ο Anatoly Yakovenko, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Solana, παρέχει σε ανάρτησή του στο ιστολόγιο της εταιρείας ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα για το εύρος ζώνης του δικτύου blockchain της εταιρείας του.

"Στις τρέχουσες επαναλήψεις του Solana Testnet, ένα δίκτυο 200 διακριτών κόμβων υποστηρίζει συνεχή διεκπεραίωση άνω των 50.000 συναλλαγών ανά δευτερόλεπτο όταν εκτελείται με GPU", αναφέρει.

"Η επίτευξη αυτού απαιτεί την εφαρμογή αρκετών βελτιστοποιήσεων και νέων τεχνολογιών, ενώ έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση της χωρητικότητας του δικτύου που σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια νέα φάση ανάπτυξης του blockchain", προσθέτει ο ιδρυτής της Solana.

Τα "συστατικά” της επιτυχίας

Η Solana χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο συναίνεσης που ονομάζει "απόδειξη ιστορικού” (proof-of-history), ο οποίος "δημιουργεί ένα ιστορικό αρχείο που αποδεικνύει ότι μια συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή”.

Πέρα από αυτήν την ελπιδοφόρα τεχνολογία που μπορεί να προσφέρει που υψηλή ικανότητα συναλλαγών, η Solana έχει και άλλα ατού στο "μανίκι” της.

Σύμφωνα με τον ιστότοπό της, η μέση προμήθεια συναλλαγής είναι 0,00025 δολάρια, σημαντικά χαμηλότερη από το μέσο κόστος συναλλαγής στο δίκτυο της Ethereum, την ώρα που γραφόταν το παρόν άρθρο.

Η Solana Labs, η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το λογισμικό του δικτύου, συγκέντρωσε περισσότερα από 300 εκατ. δολάρια κατά τη διάρκεια ενός γύρου χρηματοδότησης με επικεφαλής μεγάλες εταιρείες όπως οι Andreessen Horowitz και Polychain Capital.

Η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Alameda Research, που ιδρύθηκε από τον δισεκατομμυριούχο του κλάδου των κρυπτονομισμάτων Sam Bankman-Fried, συμμετείχε επίσης στον γύρο χρηματοδότησης.

Οι προοπτικές

Στο πλαίσιο της πρόσφατης προβολής της Solana, και των εντυπωσιακών κερδών που καταγράφει το κρυπτονόμισμά της, αρκετοί αναλυτές προέβησαν σε εκτιμήσεις για τις προοπτικές του δικτύου της, ενώ επεσήμαναν και τους παράγοντες που μπορούν να ωθήσουν ακόμη υψηλότερα το ψηφιακό της νόμισμα.

"Η Solana είναι ο εύλογος ανταγωνιστής της Ethereum, με αστραπιαίες συναλλαγές σε ένα κλάσμα της τιμής”, σημειώνει ο Scott Melker, επενδυτής κρυπτονομισμάτων, αναλυτής και οικοδεσπότης του podcast "The Wolf Of All Streets”.

"Η ραγδαία αύξηση της αξίας της οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο λανσάρισμα του grypto gaming και των επιτυχημένων NFTs", προσθέτει ο Melker και εξηγεί: "Προγραμματιστές και project βασίζονται στην τεχνολογία της Solana εδώ και χρόνια, κάτι το οποίο αποτυπώνεται στην εκτόξευση της τιμής της και στο εύρος υιοθέτησής της”.

Ο Loan Venkatapen, συνιδρυτής και διαχειριστής της Blocklabs Capital Management, συνηγορεί: "Η τεχνολογία blockchain της Solana προσφέρει εξαιρετικά υψηλή απόδοση, μικρή καθυστέρηση (σ.σ. από τη στιγμή της καταχώρησης μιας συναλλαγής έως την επαλήθευση) και είναι πλήρως συμβατή με τα ‘έξυπνα συμβόλαια’ (σ.σ. πρωτόκολλα αυτόματων συναλλαγών)".

"Οι τεχνολογίες blockchain έχουν κάνει έναν ιστορικό συμβιβασμό μεταξύ της ασφάλειας, της αποκέντρωσης και της ταχύτητας. Η Solana κάνει την πρώτη σοβαρή προσπάθεια επίλυσης αυτού του διλήμματος”, προσθέτει.

"Με την ενσωμάτωση του μηχανισμού απόδειξης ιστορικού στην συνήθη διαδικασία συναίνεσης της απόδειξης κυριότητας, η Solana έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο εξ αρχής ικανό να επεξεργάζεται έως και 65.000 συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο, με μέσο κόστος συναλλαγής μικρότερο από 1 σεντ, ενώ τα περισσότερα δίκτυα blockchains εξακολουθούν να λειτουργούν με βάση τις λύσεις δύο επιπέδων της Ethereum ή με βάση παράπλευρες αλυσίδες”, επισημαίνει ο Venkatapen.

"Η Solana έχει ένα μοναδικό δίκτυο blockchain που προσφέρει επαλήθευση σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο”, προσθέτει και ο Marius Rupsys, επενδυτής σε ψηφιακά νομίσματα. "Αυτό δημιουργεί ευκαιρίες για εφαρμογές που δεν ήταν δυνατές προηγουμένως”, προσθέτει και εξηγεί: "Για παράδειγμα, σε αυτήν την τεχνολογία blockchain μπορούν να βασιστούν παιχνίδια. Το Star Atlas είναι το πιο αξιοσημείωτο που χτίστηκε πάνω στην τεχνολογία της Solana”.

"Επιπλέον, τα NFTs είναι μια πραγματικά ‘καυτή’ αγορά αυτήν τη στιγμή", σημειώνει ο Rupsys, παραπέμποντας στην πρόσφατη είδηση ότι το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων FTX έχει λανσάρει μια πλατφόρμα για τη δημιουργία NFTs με βάσει τόσο την τεχνολογία της Solana όσο και της Ethereum, που θα είναι διαλειτουργικά μεταξύ blockchain δικτύων.

Συνοψίζοντας επισημαίνει ότι "αυτή η τεχνολογία blockchain προσφέρει πολλές δυνατότητες εφαρμογών”, διαθέτοντας παράλληλα "μεγάλη κοινότητα” αλλά και "επενδυτές με επιρροή”.

[σ.σ.: Η επένδυση σε κρυπτονομίσματα ή ψηφιακά νομίσματα είναι εξαιρετικά κερδοσκοπική και η αγορά είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη. Όποιος το σκέφτεται θα πρέπει να είναι έτοιμος να χάσει ολόκληρη την επένδυσή του. Είμαι κάτοχος bitcoin, bitcoin cash, litecoin, ether και EOS].