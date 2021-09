Τα κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ για το 2021: Για πρώτη φορά ένα δημόσιο πανεπιστήμιο βρίσκεται στην κορυφή

Του Christian Kreznar

Τα δημόσια πανεπιστήμια μπορούν να παρέχουν εξαιρετική εκπαίδευση στους φοιτητές στην πιο προσιτή τιμή. Αυτό είναι το μήνυμα της κατάταξης των κορυφαίων κολλεγίων του Forbes για το 2021.

Για πρώτη φορά σε εθνική κατάταξη των καλύτερων κολλεγίων της Αμερικής, ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, βρίσκεται στην πρώτη θέση. Από τα 25 κορυφαία Πανεπιστήμια στην κατάταξη του Forbes, τα έξι είναι δημόσια.

Το Χάρβαρντ, το οποίο βρισκόταν μόνιμα στην πρώτη θέση στην κατάταξη του Forbes και σε άλλες λίστες, υποχώρησε στην έβδομη θέση.

Πώς συνέβη αυτό; Κατά το έτος της πανδημίας του κορονοϊού, προχωρήσαμε σε επανεκτίμηση (αναστείλαμε τη λίστα για το 2020). Καθώς παρακολουθούσαμε τον κορονοϊό να διαταράζει τον χώρο της εκπαίδευσης, συνειδητοποιήσαμε ότι έπρεπε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζουμε τα καλύτερα κολέγια στην Αμερική.

Δεν αρκεί να ρωτήσουμε ποια σχολεία παρέχουν την καλύτερη απόδοση επένδυσης. Είναι επίσης σημαντικό να αξιολογηθεί τι είδους μαθητές διδάσκονται και αν είναι τα πανεπιστήμια προσβάσιμα σε εκείνους που δεν μπορούν να αντέξουν το υψηλό κόστος για την εκπαίδευση. Ακόμα κι αν, όπως και το Χάρβαρντ, υπόσχονται να πληρώσουν ολόκληρο το κόστος για τους υποψήφιους χαμηλού εισοδήματος που δέχεται, υποδέχονται αρκετούς μη προνομιούχους φοιτητές για να κάνουν αυτή την υπόσχεση να έχει ουσία;

Το Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϋ της Καλιφόρνιας κάνει πολύ καλύτερη δουλειά σε αυτό σε σχέση με το Χάρβαρντ. Στο Μπέρκλεϊ, το 27% των προπτυχιακών φοιτητών λαμβάνουν ομοσπονδιακές επιδοτήσεις, που έχουν στόχο να βοηθήσουν τους φοιτητές χαμηλού και μέτριου εισοδήματος να πληρώσουν για το κολέγιο. Αντίθετα, στο Χάρβαρντ, το αντίστοιχο ποσοστό των φοιτητών κυμαίνεται μόλις στο 12%. (Κατά μέσο όρο, το 25% των φοιτητών που εγγράφηκαν στα 600 κορυφαία κολέγια της λίστας έλαβαν ομοσπονδιακές επιδοτήσεις). Οι πέντε στρατιωτικές ακαδημίες των ΗΠΑ - συμπεριλαμβανομένου του West Point - είναι δωρεάν και δεν προσφέρουν ομοσπονδιακές επιδοτήσεις, αλλά οι φοιτητές πληρώνουν υπηρετώντας στο στρατό για πέντε έως οκτώ χρόνια μετά την αποφοίτησή τους.

Η νέα μας μεθοδολογία χρησιμοποιεί επίσης καλύτερα δεδομένα για τα έσοδα των φοιτητών. Για να εφαρμόσουμε τη μεθοδολογία, συνεργαστήκαμε με τον ειδικό σύμβουλο Michael Itzkowitz, τον αρχιτέκτονα του College Scorecard, ένα διαδικτυακό εργαλείο, όπου οι καταναλωτές συγκρίνουν το κόστος και την αξία των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ΗΠΑ. Το Scorecard, που εισήχθη το 2013 από την κυβέρνηση Ομπάμα, αναφέρει την καθαρή τιμή που πληρώνουν οι φοιτητές σε σχεδόν 7.000 κολέγια των ΗΠΑ. Η καθαρή τιμή είναι το μέσο πραγματικό κόστος κάθε Πανεπιστημίου, που αντιστοιχεί σε επιδοτήσεις, υποτροφίες και εκπτώσεις στα δίδακτρα. Το Scorecard παρακολουθεί επίσης τα κέρδη των αποφοίτων κολλεγίων (υπολογίζει μόνο τους μαθητές που έχουν λάβει ομοσπονδιακή βοήθεια).

Για τις προηγούμενες λίστες του Forbes, αντλούσαμε κυρίως στοιχεία μισθών αποφοίτων από την PayScale, μια 19 ετών εταιρεία που εδρεύει στο Σιάτλ και συλλέγει πληροφορίες μισθών από χρήστες που θέλουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων της. Φέτος δώσαμε περισσότερο βάρος στο πολύ μεγαλύτερο σύνολο δεδομένων του Scorecard College.

Για τη νέα μεθοδολογία, ο Itzkowitz υπολόγισε επίσης το premium P/E (λόγο τιμής προς κέρδη) που δημιούργησε για το Third Way, ένα think tank της Ουάσινγκτον, χρησιμοποιώντας δεδομένα του College Scorecard για κάθε Πανεπιστήμιο. Για αυτό, μέτρησε τον μέσο αριθμό ετών που χρειάστηκαν οι φοιτητές για να πληρώσουν τα έξοδά τους για το κολέγιο. Έδωσε επίσης ιδιαίτερη προσοχή, μεταξύ άλλων, και στις ομοσπονδιακές επιδοτήσεις. Τα προηγούμενα χρόνια, το Forbes εξέταζε το χρέος των φοιτητών υπό πιο κλειστή ματιά, λαμβάνοντας υπόψη μόνο το μέσο ποσό των ομοσπονδιακών χρημάτων που δανείζονταν οι φοιτητές σε κάθε Πανεπιστήμιο και τον αριθμό των φοιτητών σε κάθε ίδρυμα που αδυνατούσαν να αποπληρώσουν.

Η κατάρτιση της λίστας των κορυφαίων Πανεπιστημίων του Forbes αποτελεί έρευνα πολλών μηνών. Αλλά κατατάσσουμε μόνο ένα μέρος από τα κολέγια και τα πανεπιστήμια της Αμερικής, μόλις 600 τετραετούς φοίτησης ιδρύματα που προέρχονται από τα σχεδόν 2.700 τέτοια ιδρύματα που χορηγούν πτυχίο στις ΗΠΑ. Η φετινή κατάταξη αντιπροσωπεύει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα Πανεπιστήμια που φοιτούν οι περισσότεροι φοιτητές της χώρας. Σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά δεδομένα, σχεδόν το 80% των 16 εκατομμυρίων προπτυχιακών φοιτητών της χώρας φοιτούν σε δημόσια Πανεπιστήμια. Τα ελίτ ιδιωτικά ιδρύματα σημείωσαν υψηλή βαθμολογία και φέτος. Το Yale, το Princeton και το Stanford βρίσκονται στις θέσεις 2, 3 και 4 στη λίστα.

