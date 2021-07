Μεγάλα λόγια, μεγαλύτερα κέρδη

Από τον Antoine Gara

Την τελευταία δεκαετία, ο επενδυτής hedge fund ADAM WYDEN έκανε τους επενδυτές του 11 φορές πλουσιότερους και αποκόμισε $100 εκατ., ανακαλύπτοντας "μετοχές-διαμάντια”. Η μεγαλύτερη ανησυχία του; Ότι ο πατέρας του, ο γερουσιαστής του Όρεγκον Ron Wyden, θα τον φορολογήσει "μέχρι θανάτου”.

Από το ηλιόλουστο σπίτι που ενοικιάζει στο πολυτελές προάστιο του Μαϊάμι, Bay Harbour Island, ο Adam Wyden παρακολουθεί σκυθρωπός τις ειδήσεις στο Bloomberg. Είναι 22 Απριλίου, και οι αγορές "βυθίζονται” με αφορμή την είδηση ότι Πρόεδρος Biden σχεδιάζει να αυξήσει τον συντελεστή φόρου των κεφαλαιακών κερδών στο 39,6%, διπλασιάζοντάς τον ουσιαστικά για τους πλούσιους επενδυτές.

"Είναι αντιαμερικανικό!”, ξεφυσάει ο Wyden. "Είμαι πολύ απογοητευμένος με την αμερικανική κυβέρνηση αυτήν τη στιγμή. Πιστεύεις ότι αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν πραγματικά τι κάνουν;".

Θα μπορούσε να απευθυνθεί για απάντηση στον πατέρα του, τον γερουσιαστή του Όρεγκον και Δημοκρατικό Ron Wyden, που είναι πρόεδρος της πανίσχυρης Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο πρεσβύτερος Wyden είναι υπέρμαχος της φορολόγησης των πλουσίων, ενώ είχε χαρακτηρίσει τις φοροελαφρύνσεις που θέσπισε ο Ντόναλντ Τραμπ για τις επιχειρήσεις "κομματική φορολογική απάτη”. Ο γιος του, αντιθέτως, δεν είναι μέλος κανενός κόμματος, αλλά θιασώτης του οικονομολόγου Benjamin Graham και άκρατα αφοσιωμένος στην εύρεση υποτιμημένων μετοχών.

Την τελευταία δεκαετία, ο 37χρονος Wyden, ξεκινώντας με το καταπίστευμα που εισέπραξε κατά την ενηλικίωσή του και τις αποταμιεύσεις του, δημιούργησε ένα hedge fund $350 εκατ., στο οποίο το μερίδιό του αποτιμάται σήμερα σε $100 εκατ. Μέσω της ADW Capital Partners, ο Wyden απέδειξε το ταλέντο του στην ανακάλυψη εταιρειών με υποτιμημένα περιουσιακά στοιχεία. Ψάχνει εκτός S&P 500, προτιμώντας κυρίως μετοχές της μικρής και πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης τις οποίες αγνοούν οι αναλυτές και τα μεγάλα hedge funds. Από την ίδρυσή της, τον Ιανουάριο του 2011, η ADW καταγράφει αποδόσεις σχεδόν 28% σε ετήσια βάση, μετά την αφαίρεση των προμηθειών, σχεδόν διπλάσιες αυτών του S&P 500, κάνοντας τους επενδυτές της περίπου 11 φορές πλουσιότερους κατά την τελευταία δεκαετία.

Ο Wyden δεν είναι επιλεκτικός όταν πρόκειται για μεγάλες ευκαιρίες. Το fund του είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος μειοψηφίας της RCI Hospitality, η οποία διαχειρίζεται περισσότερες από 40 ανδρικές λέσχες και είναι ιδιοκτήτρια του Rick's Cabaret. Ξεκίνησε να "χτίζει” τη θέση του -σήμερα 10%- στα τέλη Απριλίου 2020, όταν ελέω κορονοϊού οι επενδυτές θεώρησαν ότι μια εταιρεία που στηρίζεται σε balchelors και χορούς, θα πληγεί σφόδρα λόγω μάσκας και κοινωνικής αποστασιοποίησης. Αλλά εκείνος πόνταρε ότι η ζήτηση για τα κλαμπ της RCI θα είναι έντονη όταν θα υποχωρήσει η πανδημία. Πρόσθετο πλεονέκτημα το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η έκδοση άδειας για ένα στριπ κλαμπ, που σημαίνει ότι η εταιρεία έχει διασφαλισμένη τη δραστηριότητά της.

Η τιμή της μετοχής της RCI πενταπλασιάστηκε από τότε που επένδυσε ο Wyden. Άλλες προσοδοφόρες επενδύσεις του αποτελούν η εταιρεία λογισμικού για εστιατόρια PAR Technology, η εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων GFL Environmental και ο κατασκευαστικός κολοσσός API Group, που απέφεραν στην εταιρεία του καθαρό κέρδος 119% το 2020 και επιπλέον 36% μέχρι στιγμής φέτος.

Επίσης, ο Wyden απέκτησε σημαντικό ποσοστό στη Fiat Chrysler το 2014, όταν έμαθε οι επενδυτές αποκτούν κυριότητα στη θυγατρική Ferrari χωρίς ουσιαστικό κόστος. Η αυτοκινητοβιομηχανία σπορ οχημάτων αποσχίστηκε το 2016 και σήμερα έχει κεφαλαιοποίηση $50 δισ., πολλαπλάσια αυτής που είχε η Fiat όταν επένδυσε ο Wyden. Αποκαλεί αυτές τις επενδύσεις "ρωσικές κούκλες”, διότι κρύβουν μέσα τους πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία.

"Είναι η χρυσή εποχή των ενεργών επενδύσεων”, λέει. "Οι εταιρείες αξίας $1 με $10 δισ. είναι εκτός ραντάρ και υποτιμημένες”.

Ο Wyden κόλλησε το επενδυτικό μικρόβιο πολύ νωρίς, από τη γιαγιά του Nancy, η οποία διηύθυνε μια επενδυτική λέσχη με μέλη της συναγωγής του Πόρτλαντ, στο Όρεγκον, όπου περνούσε τα καλοκαίρια του. Το 2002, ο Wyden έγινε δεκτός στο Penn’s Wharton School μέσω του οποίου έκανε πρακτική στο hedge fund D.E. Shaw. Ωστόσο, αντί να επιστρέψει εκεί μετά την αποφοίτησή του, εργάστηκε ως αναλυτής σε μια μικρή εμπορική τράπεζα, όπου είχε την πρώτη του επαφή με τις επενδύσεις αξίας. Εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από τη μέθοδο του Joel Greenblatt, θρυλικού επενδυτή αξίας.

Το 2008, ενώ η χρηματιστηριακή αγορά κατέρρε, ο Wyden συνέχισε τις σπουδές του στο Columbia Business School, όπου άρχισε να επενδύει τις αποταμιεύσεις του επιθετικά, αναζητώντας μεγάλες ευκαιρίες. Εστίαζε σε υποτιμημένες εταιρείες της μικρής κεφαλαιοποίησης με ισχυρή ρευστότητα, όπως η μικρή χρηματιστηριακή εταιρεία Rodman and Renshaw, η οποία διαπραγματευόταν στα $0,10-0,30, αλλά αποκόμιζε σημαντικά κέρδη σχεδιάζοντας, έναντι αδρής προμήθειας, αμφιλεγόμενες αντίστροφες συγχωνεύσεις κινεζικών εταιρειών. Η μετοχή εκτινάχθηκε από τα $0,10 πάνω από τα $6 μέσα σε 90 ημέρες. Στη συνέχεια, ανακάλυψε την IDT Corporation, εταιρεία πώλησης προπληρωμένων τηλεφωνικών καρτών και κόμικς, η οποία διαπραγματευόταν στα $2 ανά μετοχή, αλλά είχε κέρδη ανά μετοχή $10 και επιπλέον 10$ σε μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές. Η μετοχή της IDT εκτινάχθηκε στα $30.

Έως την αποφοίτησή του, τον Μάιο του 2010, ο Wyden είχε βγάλει μερικά εκατομμύρια δολάρια και τον Ιανουάριο του 2011 αποφάσισε να ιδρύσει την ADW, συγκεντρώνοντας κεφάλαια άνω του $1 εκατ. μέσα στον πρώτο μήνα, κυρίως από συγγενείς και φίλους. (Ο Γερουσιαστής Wyden δεν είναι επενδυτής της).

Στο πρώτο έτος λειτουργίας της η ADW είχε καθαρή απόδοση 91% και συνέχισε να γράφει αδιαλείπτως κέρδη για επτά χρόνια. Η αξία του fund εξαπλασιάστηκε. Αλλά τα μεγάλα πονταρίσματα σε μικρές, ενέχουν και μεγάλους κινδύνους - o Wyden το έμαθε με σκληρό τρόπο το 2018.

Η εταιρεία επαγγελματικών πλυντηρίων EVI Industries, η μετοχή της οποίας εκτινάχθηκε στα $47 από τα $6 που είχε το 2016 όταν ο Wyden επένδυσε, έχασε σχεδόν το ήμισυ της αξίας της. Ο Wyden κατηγόρησε την εταιρεία για κακοδιαχείριση. Όταν και άλλες μετοχές του χαρτοφυλακίου άρχισαν να υποαποδίδουν, έγινε ακτιβιστής.

Κατηγόρησε τη διοίκηση της PAR Technology, που ήταν οικογενειακή εταιρεία, για αδιαφορία προς τους μετόχους της μειοψηφίας, επιτυγχάνοντας την αντικατάστασή της 2018. Έκτοτε η εταιρεία αποτελεί μία από τις μετοχές με τις καλύτερες επιδόσεις στο χαρτοφυλάκιό του.

Το 2018, η ADW είχε απώλειες 33% και επιπλέον 6% το 2019, ενόσω η αγορά σημείωσε άνοδο 30%. Έπειτα ξέσπασε η πανδημία, η οποία αρχικά έπληξε το χαρτοφυλάκιό του, αλλά οδήγησε στην "επανεκκίνηση” που χρειαζόταν. Ο Wyden είναι σίγουρας ότι η αγορά θα επιστρέψει σε ανοδική τροχιά και θα ωφελήσει κυρίως τις μετοχές αξίας και τις εταιρείες που σχετίζονται με την πραγματική οικονομία και έχασαν το ράλι που τροφοδότησαν οι τεχνολογικές μετοχές. "Η αγορά χρειαζόταν μια επανεκκίνηση. Έγινε. Μετά τον εγκλεισμό, όλοι θέλουν να διασκεδάσουν, να ταξιδέψουν… Είμαι πραγματικά αισιόδοξος”, λέει. "Εάν εξασφαλίσω και πάλι χρηματοδότηση, θα γίνω πολυεκατομμυριούχος”, εκτιμά.

Όσον αφορά την αύξηση της φορολογίας για τους πλούσιους, ο Wyden είναι ρεαλιστής: "Δεν νομίζω ότι επηρεάζω τον πατέρα μου”. Φρόντισε, πάντως, να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας του από τη Νέα Υόρκη στη Φλόριντα, που δεν έχει φόρο εισοδήματος.

Εκτίμηση

Από τον Joel Greenblatt

Κανείς επενδυτής δεν επηρεάσε τον Adam Wyden περισσότερο από τον Joel Greenblatt, του οποίου η Gotham Capital είχε ετήσιες ακαθάριστες αποδόσεις της τάξης 50% από το 1985 έως το 1995. Ο Greenblatt έγραψε τότε τέσσερα βιβλία για τις επενδύσεις. Το αγαπημένο του Wyden είναι το "You Can Be Stock Market Genius”, που θεωρείται η Βίβλος των επενδύσεων σε αποσχισθείσες εταιρείες, απ’ όπου παρακινήθηκε για την επένδυσή του στη Ferrari μέσω της Fiat Chrysler. Ο Greenblatt έχει δημιουργήσει τώρα ένα νέο αμοιβαίο κεφάλαιο, το Gotham Index Plus (GINDX), το οποίο με βάση τις αναλύσεις του Greenblatt επενδύει σε υποτιμημένες εταιρείες του δείκτη S&P 500 και σορτάρει "μεγάλα ονόματα”. Το GINDX είχε απόδοση σχεδόν 20% το 2021. Οι μεγαλύτερες συμμετοχές του είναι σε Microsoft, Amazon, Facebook και Google.