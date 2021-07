Με στόχο το... χρυσό: Οι πιο ακριβοπληρωμένοι των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο

Της Kira Grant

Δισεκατομμύρια θεατές. Η ηθική συμπαράσταση των χωρών. Εβδομάδες καταιγιστικής τηλεοπτικής κάλυψης σε όλη την υφήλιο. Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους την Ολυμπιακή Δόξα, λίγοι όμως είναι αυτοί που το κάνουν για τα χρήματα και σίγουρα δεν είναι εύκολο να πλουτίσεις.

Το να πληρώνει κάποιος για προπονητές, για χρόνο στις εγκαταστάσεις και τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό που μπορεί να κοστίσει δεκάδες χιλιάδες δολάρια μπορεί να μετατρέψει την ευκαιρία συμμετοχής σε τεράστια απώλεια χρημάτων. Για μερικούς, το κόστος ενός ταξιδιού στους Ολυμπιακούς Αγώνες μπορεί να είναι τόσο υψηλό που να τους αναγκάσει να στραφούν σε μία καμπάνια GoFundMe για να καλύψουν τα έξοδα. Το 2016, χιλιάδες χρήστες δώρισαν 750.000 δολάρια για να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση των ταξιδιών περισσότερων από 140 αθλητών. Η νίκη βοηθά επίσης στην κάλυψη μέρους από το κόστος, με κάθε χρυσό μετάλλιο να αποφέρει σε αθλητές των ΗΠΑ 37.500 δολάρια, το ασημένιο μετάλλιο 22.500 δολάρια και το χάλκινο 15.000 δολάρια.

Ενώ ορισμένοι πρωταθλητές υποστηρίζονται από "χρυσά συμβόλαια" - συμπεριλαμβανομένων δύο Ολυμπιονικών που συμμετέχουν για να υπερασπιστούν τον τίτλο τους, της αθλήτριας Simone Biles και της κολυμβήτριας Katie Ledecky - και φτάνουν με τη δυνατότητα να αυξήσουν τα κέρδη τους, ο ασφαλέστερος τρόπος να φύγει κάποιος από το Τόκιο αυτό το καλοκαίρι με ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο είναι να φτάσει έχοντας ήδη ένα. Χάρη σε μια απόφαση που ελήφθη πριν από δεκαετίες που επιτρέπει στους επαγγελματίες αθλητές να αγωνιστούν, οι φετινοί Αγώνες φιλοξενούν και πάλι όχι μόνο αθλητές σε πτώση καριέρας που υπολογίζουν σε επανάκαμψη αλλά και μερικούς από τους κορυφαίους αθλητές παγκοσμίως.

Μεταξύ των κορυφαίων σε κέρδη που είναι στο Τόκιο: τρεις επαγγελματίες παίκτες τένις, ένας παίκτης γκολφ και πέντε παίκτες του ΝΒΑ (δύο λιγότεροι από την περασμένη εβδομάδα, με έναν να έχει τραυματιστεί και άλλον έναν να έχει κορονοϊό).

1. Κέβιν Ντουράντ, 32 ετών, 75 εκατ. δολάρια

Ο αστέρας των Μπρούκλιν Νετς, ο οποίος έχει ήδη δύο χρυσά μετάλλια Ολυμπιακών στο παλμαρέ του, έχει δει τις επενδύσεις του εκτός γηπέδων να φτάνουν σε αξία αυτές εντός των τεσσάρων γραμμών του παρκέ. Ο δις πρωταθλητής του ΝΒΑ είναι ο νέος μεγιστάνας των media, με το δικό του κανάλι, ονόματι Boardroom, μερίδιο στους Philadelphia Union του MLS και τη δική του εταιρεία venture capital, τη Thirty Five Ventures. Ηγείται για δεύτερη φορά της Team USA, χωρίς τον Λεμπρόν Τζέιμς και τον θανόντα Κόμπε Μπράιαντ, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει για τελευταία φορά το 2012. Είναι η τρίτη Ολυμπιακή εμφάνιση του Ντουράντ, ο οποίος ελπίζει να οδηγήσει την Team USA σε τέταρτο συνεχόμενο χρυσό με αρκετούς πρωτοεμφανιζόμενους σε Ολυμπιακούς Αγώνες στην ομάδα.

2. Ναόμι Οσάκα, 23 ετών 60 εκατ. δολάρια

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Οσάκα έσπασε τα ρεκόρ κερδών των γυναικών παγκοσμίως, ξεπερνώντας τη θρυλική Σερένα Γουίλιαμς, αλλά και τη Μαρία Σαράποβα. Η 23χρονη -που θεωρείται το next big thing του παγκόσμιου τένις- κέρδισε 55 εκατ. δολάρια από χορηγείες και άλλα 5 από έπαθλα μέσα στους τελευταίους 12 μήνες. Με περισσότερες από 20 συνεργαζόμενες εταιρείες -μεταξύ των οποίων οι Google, Louis Vuitton, Workday και Levi’s- η Οσάκα κάθεται στη θέση Νο12 της λίστας των πιο καλοπληρωμένων αθλητές του Forbes για το 2021, με τη Σερένα στο Νο28.

3. Ντέμιαν Λίλαρντ, 31 ετών, 40,5 εκατ. δολάρια

Ο πόιντ γκαρντ των Πόρτλαντ Μπλέιζερς και εξάκις All-Star του ΝΒΑ έδειξε πρόσφατα σε όλο τον κόσμο ότι εκτός από μεγάλος μπασκετμπολίστας είναι και μαγνήτης για συμφωνίες marketıng. Ο 31χρονος συνήψε συμφωνίες με τις Adidas, Gatorade, Hulu και 2K Sports, μεταξύ άλλων. Το 2014 επαναδιαπραγματεύτηκε μία 10ετή συμφωνία με την Adidas ύψους 100 εκατ. δολαρίων για το μοντέλο αθλητικών παπουτσιών του "Dame". Είναι γνωστός με το μουσικό ψευδώνυμο Dame D.O.L.L.A (Different On Levels the Lord Allows) και έχει βγάλει τρία μουσικά άλμπουμ μέσω της εταιρείας του Front Page Music. Εκτός αυτών συμμετέχει και στη νέα ταινία Space Jam, αλλά και στο τραγούδι αυτής.

4. Νόβακ Τζόκοβιτς, 34 ετών, 34,5 εκατ. δολάρια

Ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου είναι το μόνο μέλος των Big Three που συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, μετά τις αποσύρσεις των Ρότζερ Φέντερερ και Ράφα Ναδάλ. Ο Τζόκοβιτς έπιασε πρόσφατα τους άλλους δύο θρύλους του τένις στην κορυφή του σχετικού πίνακα, αφού με την κατάκτηση του Wimbledon κατάφερε να έχει και αυτός 20 τρόπαια. Βέβαια στο επερχόμενο US Open, τον Σεπτέμβρη, σκοπεύει να σπάσει αυτή την ισοπαλία, πραγματοποιώντας παράλληλα ένα Grand Slam (Κατάκτηση και των τεσσάρων Open μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος). Ο κορυφαίος σε κέρδη τενίστας έβαλε στην τσέπη του 2,4 εκατ. δολάρια ως έπαθλο από τη νίκη του στο Wimbledon. Ο 34χρονος Σέρβος σταρ κέρδισε συνολικά 30 εκατομμύρια δολάρια εκτός των γηπέδων, από συμφωνίες χορηγών με εταιρείες όπως η Lacoste, η Peugeot, η NetJets και η αυστριακή εταιρεία εξοπλισμού τένις Head.

5. Ρόρι ΜακΙλρόι, 32 ετών, 32 εκατ. δολάρια

Ο Ρόρι ΜακΙλρόι, που θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του γκολφ μαζί με τους Τάιγκερ Γουντς και Φιλ Μάικελσον, έχει γίνει επίσης ένας από τους πιο εμπορεύσιμους παίκτες του αθλήματος. Ο 32χρονος συγκέντρωσε 29 εκατ. δολάρια εκτός γηπέδων γκολφ σε 12 μήνες, συνεργαζόμενος με μάρκες όπως η Nike, η Omega και η UnitedHealth Group. Το μεγαλύτερο τσεκ που έλαβε ο ΜακΙλρόι μέχρι σήμερα για τις επιδόσεις του στο γήπεδο ήταν το έπαθλο των 15 εκατ. δολαρίων, όταν κέρδισε το FedEx Cup το 2019. Εκείνο το έτος αποδείχθηκε εξαιρετικά κερδοφόρο καθώς μετά από αυτή την επιτυχία ήρθε η συμφωνία με το NBCSports για το GolfPass, ένα συνδρομητικό πακέτο streaming με συνδρομή 10 δολάρια τον μήνα με αποκλειστικές οδηγίες από τον ίδιο τον αστέρα του γκολφ.

6.Ντέβιν Μπούκερ, 24 ετών, 30,5 εκατ. δολάρια

Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ έχει κατακτήσει τον κόσμο του μπάσκετ, εκτοξεύοντας τους Φίνιξ Σανς στις κορυφαίες θέσεις του πρωταθλήματος με τη βοήθεια ενός ανανεωμένου Κρις Πολ. Ο 24χρονος, ο οποίος συγκρίνεται από πολλούς με τον θρύλο Κόμπι Μπράιαντ, έγινε ο παίκτης με την υψηλότερη αμοιβή στην ιστορία των Σανς υπογράφοντας μια πενταετή συμφωνία 158 εκατ. δολαρίων το 2018. Ο δύο-φορές All-Star κερδίζει 7 εκατομμύρια δολάρια από συμφωνίες εκτός παρκέ, με τους χορηγούς του να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη Nike και το Call of Duty.

7. Κέι Νισικόρι, 31 ετών, 30,5 εκατ. δολάρια

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016, ο Κέι Νισικόρι κέρδισε το χάλκινο, δίνοντας στην Ιαπωνία το πρώτο της μετάλλιο τένις σε 96 χρόνια (να ληφθεί υπόψιν ότι το άθλημα αποσύρθηκε από το Ολυμπιακό πρόγραμμα μετά το 1924 και επέστρεψε το 1988). Αυτό ακολουθήθηκε από ένα άλλο μεγάλο επίτευγμα στο US Open του 2014, όπου έγινε ο πρώτος Ασιάτης στην ιστορία που έφτασε σε τελικό Grand Slam. Ο 31χρονος κερδίζει 30 εκατομμύρια δολάρια από εταιρείες όπως η Japan Airlines, η Lixil και η Nissin - όλες αναφέρονται ως επίσημοι Ολυμπιακοί συνεργάτες. Παίζοντας στην πατρίδα του στην Ιαπωνία, ο Νισικόρι θα πρέπει να είναι ένα από τα πρόσωπα των Αγώνων του Τόκιο.

8. Κρις Μίντλετον, 29 ετών, 27 εκατ. δολάρια

Όπως και ο αντίπαλός του στον τελικό του ΝΒΑ, Ντέβιν Μπούκερ ο ταλαντούχος παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς, δήλωσε ότι σκοπεύει να παίξει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και περιελήφθη στο ρόστερ της Team USA, παρά το ότι δεν ήταν βέβαιο το πότε θα ολοκληρώνονταν οι τελικοί. Ο Μίντλετον υπέγραψε ξανά με τους Μπακς το 2019 πενταετές συμβόλαιο 178 εκατ. δολαρίων, αφού σταθεροποίησε τη θέση του ως Νο2 επιλογή της ομάδας πίσω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο 29χρονος δις All-Star έχει συνεργασίες με τις Nike, Verizon, Panini και Unilever, αλλά βγάζει την πλειονότητα των χρημάτων του από τις επιδόσεις του στο παρκέ.

9. Τζρού Χόλιντει, 31 ετών, 23 εκατ. δολάρια

Δώδεκα χρόνια μετά την έναρξη της καριέρας του στο ΝΒΑ, ο Τζρού Χόλιντει εκπροσωπεί για πρώτη φορά τις ΗΠΑ στο Τόκιο. Ο 31χρονος γκαρντ έχει ένα χαρτοφυλάκιο χορηγειών αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει συμφωνίες με τις Nike, Microsoft, ONYX, Momentous, Amp και Panini. Συμφώνησε να παραμείνει στο Μιλγουόκι νωρίτερα αυτό το έτος με τετραετή παράταση συμβολαίου αξίας τουλάχιστον 134 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μεθοδολογία

Για τη σύνταξη αυτής της λίστας, το Forbes παρακολούθησε τα εισοδήματα που συλλέχθηκαν μεταξύ 1ης Μαΐου 2020 και 1ης Μαΐου 2021, βάσει συνομιλιών με άτομα με γνώση της βιομηχανίας. Τα αριθμητικά κέρδη, τα οποία στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο μισό εκατομμύριο, περιλαμβάνουν τόσο το εισόδημα εντός γηπέδου (από χρηματικά έπαθλα, μισθούς και μπόνους) όσο και τα έσοδα εκτός αυτού (από χορηγίες, προμήθειες εμφάνισης και συμφωνίες ειδικών αδειών). Τα αριθμητικά στοιχεία για το NBA δείχνουν μείωση κατά 20% στους βασικούς μισθούς των παικτών για να μπορέσει η λίγκα να φέρει βόλτα τις οικονομικές απώλειες λόγω πανδημίας.