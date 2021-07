CEO next 2021

Του Steven Bertoni

Ας ρίξουμε μια ματιά στο μέλλον των επιχειρήσεων. Στα 50 μέλη που κάνουν έναρξη στη λίστα "Forbes CEO Next", τα οποία βρίσκονται κοντά στο να αναλάβουν το τιμόνι ορισμένων από τις πιο αξιοσέβαστες και πιο ισχυρές αμερικανικές εταιρίες.

Καμία από αυτές τις ηγετικές φυσιογνωμίες δεν κατέχει την κορυφαία θέση στην εταιρεία του- τουλάχιστον όχι ακόμα. Όμως αυτοί οι CXO και επικεφαλής επιμέρους τομέων των εταιρειών τους είναι τα άτομα που πραγματοποιούν την ψηφιακή μετάβαση "απαρχαιωμένων" τομέων της βιομηχανίας που δραστηριοποιούνται, καθορίζουν το γούστο και το στιλ ή ακόμα δημιουργούν προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης ύψους δισ. δολαρίων. Κάποιος από αυτούς μάλιστα οδήγησε την εξέλιξη του εμβολίου της Pfizer κατά του κορονοϊού. Όλοι αυτοί σύντομα ενδέχεται να είναι υποψήφιοι να αναλάβουν τη θέση του CEO, είτε στην εταιρεία που βρίσκονται τώρα ή σε κάποια άλλη.

Για να δημιουργηθεί η λίστα- τα ονόματα που συμπεριλαμβάνονται είναι σε τυχαία σειρά- συνεργάστηκε η συντακτική ομάδα του Forbes με ορισμένους από τους κορυφαίους σύμβουλους επιχειρήσεων σε ζητήματα ηγεσίας. Η τελική επιλογή των προσώπων έγινε από την συντακτική ομάδα του Forbes και ένα πάνελ ανεξάρτητων ειδικών.

Amrita Ahuja

Θέση: CFO

Εταιρεία: Square

Η Ahuja διαχειρίζεται όλα τα οικονομικά θέματα για την Square, την πρωτοπόρα εταιρεία στον τομέα των ψηφιακών πληρωμών. Οι μετοχές της εταιρείας που αποτιμάται στα 100 δισ. δολάρια, γνώρισαν άνοδο σχεδόν 500% ύστερα από τα ιστορικά χαμηλά που γνώρισαν τον Μάρτιο του 2020, καθώς η έκρηξη της πανδημίας έδωσε ώθηση στο ψηφιακό εμπόριο και τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Πριν ενταχθεί στην Square το 2019, η Ahuja ήταν CFO σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες ψηφιακών παιχνιδιών, την Blizzard Entertainment που έχει δημιουργήσει τα Warcraft και Overwatch.

Emilie Arel

Θέση: Πρόεδρος

Εταιρεία: Casper

Η Arel βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής επανάστασης στη λιανική. Ως πρόεδρος και CCO, είναι αυτή που χαράζει την στρατηγική πωλήσεων της Casper. Πριν ενταχθεί στην εταιρεία που πουλά στρώματα και προϊόντα ύπνου, η Emily ήταν CEO της εταιρείας καλλυντικών FullBeauty. Πριν από αυτό διετέλεσε CEO της Quidsi, μιας θυγατρικής της Amazon η οποία διαχειρίζεται sites όπως τα Diapers.com, Wag.com και Casa.com. Ξεκίνησε την καριέρα της από θέσεις ευθύνης στις Target και The Gap.

Lisa Barton

Θέση: COO

Εταιρεία: American Power

H Lisa Barton είναι μια πραγματική γυναίκα της ενέργειας. Ως COO της American Electric Power (ΑΕΡ), η Barton διαχειρίζεται την ηλεκτρική εταιρεία αξίας 40 δισ. δολαρίων, η οποία εξυπηρετεί περισσότερους από 5 εκατομμύρια πελάτες σε 11 αμερικανικές πολιτείες. Στην ευθύνη της βρίσκονται οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής καθώς και το δίκτυο μεταφοράς της ενέργειας. Εσχάτως άρχισε την μετάβαση της ΑΕΡ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή, αιολική, φυσικό αέριο), μειώνοντας τις μονάδες που λειτουργούν με άνθρακα. Επίσης κατέχει θέση στα ΔΣ της Συμφωνικής Ορχήστρας του Κολόμπους και του Κέντρου Τεχνών Wexner.

Ann-Marie Campbell

Θέση: EVP, U.S. Stores & International Operations

Εταιρεία: The Home Depot

Η Campbell ξεκίνησε την καριέρα της στα Home Depot το 1985 από τη θέση του ταμία. Σήμερα διαχειρίζεται περίπου 2.200 καταστήματα και περισσότερους από 400.000 εργαζόμενους της εταιρείας-κολοσσό στον τομέα της πώλησης λιανικής προϊόντων οικιακής βελτίωσης στις ΗΠΑ, της οποίας η αξία ανέρχεται σε 340 δισ. δολάρια. Η Campbell επίσης επιβλέπει και τα καταστήματα της Home Depot σε Μεξικό και Καναδά.

Leanne G. Caret

Θέση: Πρόεδρος & CEO, Boeing Defense, Space & Security

Εταιρεία: Boeing

Χωρίς υπερβολή, για την Caret είναι πυραυλική επιστήμη. Το τμήμα της το οποίο αποτελείται από 34.000 εργαζόμενους κατασκευάζει δορυφόρους, πυραύλους και αμυντικά συστήματα, μαχητικά αεροπλάνα, ελικόπτερα και drones για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της ανά την υφήλιο. Η Caret εντάχθηκε στη Boeing το 1988 και έχει περάσει από διάφορες θέσεις (CFO, Γενική Διευθύντρια, Αντιπρόεδρος) εντός του αεροναυτικού κολοσσού, του οποίου η κεφαλαιοποίηση φτάνει τα 130 δισ. δολάρια.

Anne Chow

Θέση: CEO, AT&T Business

Εταιρεία: AT&T

Η Chow η οποία σπούδασε πιάνο στο Juilliard μεταπήδησε από τα κονσέρτα στις επικοινωνίες για τις μάζες. Είναι επικεφαλής του τμήματος επιχειρήσεων της AT&T, που παράγει υπηρεσίες και προϊόντα, όπως ασύρματα δίκτυα, μεταφορά δεδομένων, ασφάλεια επικοινωνιών και Internet of Things (ΙοΤ), για περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια εταιρείες σε περισσότερες από 200 χώρες. Το 2020 οι πωλήσεις της ΑΤ&Τ ξεπέρασαν τα 34 δισ. δολάρια. Η Chow θεωρείται βετεράνος στην εταιρεία καθώς βρίσκεται εκεί 30 χρόνια έχοντας περάσει από πολλές θέσεις.

Christina Corley

Θέση: Chief Operation & Commercial Officer

Εταιρεία: CDW

Ο ρόλος της Corley είναι να βοηθά εταιρείες να βουτήξουν βαθύτερα στην ψηφιακή επανάσταση. Από τη θέση της Chief Commercial and Operations Officer της CDW, αυτή και και η ομάδα της παρέχουν περισσότερες από 100.000 υπηρεσίες που αφορούν εξαρτήματα υπολογιστών, λογισμικό και δικτύωση, που προέρχονται από εταιρείες όπως οι Apple, Cisco, Google, Dell και Adobe. Η Corley ξεκίνησε την καριέρα της στον ψηφιακό κόσμο από το τμήμα πωλήσεων και marketing της ΙΒΜ.

Debra Crew

Θέση: Πρόεδρος: North America & Global Supply

Εταιρεία: Diageo

Η Crew γεμίζει τα ποτήρια των Αμερικάνων τις ώρες της χαλάρωσης τους με αλκοολούχα ποτά όπως τα Casamigos, Don Julio, Crown Royal και Johnny Walker. Το τελευταίο διάστημα η Crew έχει στραφεί δυναμικά στις ψηφιακές πωλήσεις καθώς η πανδημία τους έδωσε ώθηση, την ώρα που τα app για delivery αλκοόλ έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή. Πριν η Crew ενταχθεί στην πολυεθνική εταιρεία αλκοολούχων ποτών αξίας 110 δισ. δολαρίων, ήταν πρόεδρος και CEO στον "γίγαντα" των καπνικών προϊόντων Reynolds American.

Que Dallara

Θέση: Πρόεδρος & CEO, Connected Enterprise

Εταιρεία: Honeywell

Η Dallara είναι η κινητήρια δύναμη στον μετασχηματισμό μιας εταιρείας παλαιάς κοπής σε ηγέτη στον τομέα του βιομηχανικού λογισμικού. Καθώς τα δίκτυα 5G έγιναν πραγματικότητα, η Dallara και η ομάδα της υλοποιούν τεχνολογίες cloud, τεχνητής νοημοσύνης και κυβερνοασφάλειας για τομείς όπως η βαριά βιομηχανία, οι μηχανές τζετ και τα εργοστάσια ενέργειας. Στο παρελθόν πριν τη Honeywell, η Dallara είχε περάσει από θέσεις στις TE Connectivity και Microsoft.

Kareem Daniel

Θέση: Πρόεδρος: Disney Media & Entertainment Distribution

Εταιρεία: Disney

Ο Daniel έχει υπό την εποπτεία του το τεράστιο περιεχόμενο που κατέχει η Disney- που περιλαμβάνει από τον Mickey Mouse ως το Star Wars. Στον τομέα των αρμοδιοτήτων του είναι η διαχείριση των πολύ πετυχημένων συνδρομητικών πλατφορμών που κατέχει η Disney, δηλαδή η Disney+, το Hulu και το ESPN+. Το 2020 τα έσοδα τους έφτασαν στα 12,5 δισ. δολάρια.

Mary Callahan Erdoes

Θέση: CEO, JPMorgan Chase's Asset & Wealth Management

Εταιρεία: JPMorgan

Η Callahan Erdoes ηγείται της ιδιωτικής τραπεζικής και της διαχείρισης περιουσίας της J.P. Morgan, η οποία περιλαμβάνει κεφάλαια 3,5 τρισ. δολαρίων. Η ίδια είναι βετεράνος στον τραπεζικό επενδυτικό κολοσσό, καθώς μετρά 20 χρόνια παρουσίας στην εταιρεία.

Tony Fassino

Θέση: Πρόεδρος, Caterpillar Inc.

Εταιρεία: Caterpillar

Ο Fassino οδηγεί την παγκόσμια κατασκευαστική "έκρηξη", καθώς κατασκευάζει τις μπουλντόζες, τους εκσκαφείς, τα φορτηγά και τα υπόλοιπα βαριά μηχανήματα της Caterpillar. Πριν αναλάβει τη θέση του προέδρου στον κορυφαίο κατασκευαστή βαρέων μηχανημάτων, του οποίου η αξία αποτιμάται σε 115 δισ. δολάρια, ο είχε εργαστεί στις πωλήσεις, στον μηχανολογικό τομέα και στην ανάπτυξη των προϊόντων της εταιρείας.

Ricardo Fernandez

Θέση: Πρόεδρος, U.S. Cereal

Εταιρεία: General Mills

Ο Fernandez δραστηριοποιείται στον τομέα των δημητριακών και διαχειρίζεται πασίγνωστα brand του πρωινού μας, όπως τα Cheerios, Lucky Charms, Wheaties και Trix. Πριν αναλάβει υπεύθυνος για τις ΗΠΑ, ο Fernandez ήταν πρόεδρος της General Mill για τη Λατινική Αμερική και διευθυντής της Cereal Partners Worldwide- ένα κοινό εγχείρημα της General Mills με τη Nestle.

Kumar Galhotra

Θέση: Πρόεδρος, Americas & International Markets Group

Εταιρεία: Ford

Ο Galhotra είναι ένας άνθρωπος των αυτοκινήτων. Μετρά στον χώρο τρεις δεκαετίες και είναι αυτός που τρέχει όλες τις δραστηριότητες της Ford στη Βόρειο Αμερική. Μέχρι πρότινος ήταν επικεφαλής της Lincoln- που ανήκει στην Ford, ενώ υπήρξε και CMO της Ford. Έχει περάσει και από αρκετές θέσεις που σχετίζονται με τον μηχανολογικό σχεδιασμό, τόσο για τη Ford όσο και τη Lincoln. Στις αρχές της καριέρας του ηγήθηκε του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του ημιφορτηγού Ford Ranger.

Kelly Grier

Θέση: Πρόεδρος US & Managing Partner

Εταιρεία: ΕΥ

Η Grier διευθύνει περισσότερους από 80.000 εργαζομένους στον λογιστικό και συμβουλευτικό κολοσσό της ΕΥ. Η ίδια διαχειρίζεται τους πελάτες στην μεγαλύτερη παγκόσμια αγορά (αυτή των ΗΠΑ), με τα έσοδα που αποφέρουν στην ΕΥ σε ετήσια βάση να φτάνουν τα 17 δισ. δολάρια. Η Grier έχει μια καριέρα 29 ετών στην ΕΥ, ενώ έχει υπηρετήσει ως βασικός σύμβουλος για ορισμένους από τους μεγαλύτερους πελάτες της Ernst&Young.

Carla Hassan

Θέση: CMO

Εταιρεία: Citi

Η Hassan προσπαθεί να καθιερώσει ένα πιο δημιουργικό marketing, σε έναν μάλλον συντηρητικό τραπεζικό τομέα. Ως CMO της Citi έφερε νέα ήθη στην τραπεζική φίρμα των 140 δισ. δολαρίων. Σε μια πρόσφατη καμπάνια της, έθεσε στο στόχαστρο της τις διαφορές στις αμοιβές ανδρών και γυναικών. Πριν ενταχθεί στην Citi το 2018, η Hassan διετέλεσε CMO στην Toys "R” Us. Πριν από αυτό ήταν senior vice president στην PepsiCo.

Angela Hwang

Θέση: Group President, Pfizer Biopharmaceuticals Group

Εταιρεία: Pfizer

Ας μιλήσουμε για εμβόλια. Η Hwang είναι η επικεφαλής του τμήματος των εμβολίων της Pfizer, το οποίο δημιούργησε το σωτήριο για τη ζωή- και εργαλείο για το άνοιγμα της κοινωνίας- εμβόλιο για τον κορονοϊό. Η Hwang διευθύνει επτά ερευνητικά τμήματα τα οποία αναπτύσσουν θεραπείες αιχμής για μια σειρά ασθενειών- από μορφές καρκίνου και μολυσματικές ασθένειες, ως φλεγμονές. Το 2020 η ομάδα των 26.000 επιστημόνων που διευθύνει η Hwang, παρήγαγε φαρμακευτικά προϊόντα των οποίων οι πωλήσεις ανήλθαν σε 42 δισ. δολάρια.

Robert Isom

Θέση: Πρόεδρος

Εταιρεία: American Airlines

Ο Isom είναι έτοιμος να ακολουθήσει την απογείωση της οικονομίας, μόλις ολοκληρωθεί η πανδημία. Ως πρόεδρος του American Airlines Group επιτηρεί τις δραστηριότητες, το σχεδιασμό, το marketing, τις πωλήσεις και τις τιμολογήσεις. Πριν αναλάβει τη θέση του προέδρου ο Isom διετέλεσε EVP και COO στον αερομεταφορέα του οποίου η κεφαλαιοποίηση ανέρχεται σε 13 δισ. δολάρια. Πριν ενταχθεί στην American Airlines, κατείχε ηγετικές θέσεις στην America West και την Northwest Airlines. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Procter & Gamble.

Marianne Lake

Θέση: Πρόεδρος Consumer τραπεζικής

Εταιρεία: J.P. Morgan

Η Lake είναι Co-CEO στο τμήμα Consumer & Community τραπεζικής, η οποία έχει στο πελατολόγιο της στις ΗΠΑ 60 εκατομμύρια νοικοκυριά και τέσσερα εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις. Το 2020 το τμήμα της είχε έσοδα που ξεπέρασαν τα 50 δισ. δολάρια. Η Lake βρίσκεται 20 χρόνια στην εταιρεία και έχει διατελέσει CEO στο τμήμα Καταναλωτικών Δανείων. Πριν από αυτό υπήρξε CFO της J.P. Morgan.

Rebecca Liebert

Θέση: EVP, Global Industrial & Automotive

Εταιρεία: PPG

H Liebert ηγείται του παγκόσμιου τομέα βιομηχανικών και υλικών για την αυτοκινητοβιομηχανία (κυρίως χρωμάτων) της PPG. Παράλληλα διαχειρίζεται την εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics για τις δραστηριότητες της PPG σε Ασία και Ειρηνικό. Πριν την PPG, η Liebert διετέλεσε πρόεδρος και CEO της Honeywell στον τομέα της ενέργειας και των διυλιστηρίων, ενώ πριν από αυτό υπηρέτησε ως πρόεδρος της Reynolds Food.

Stephanie Linnartz

Θέση: Πρόεδρος

Εταιρεία: Marriott International

Η Linnartz τρέχει τις πωλήσεις και το marketing της αμερικανικής ξενοδοχειακής πολυεθνικής που διαχειρίζεται περισσότερες από 7.600 ιδιοκτησίες σε 130 χώρες. Ως πρόεδρος της εταιρείας που η αξία της αποτιμάται σε 45 δισ. δολάρια, διαχειρίζεται 30 brands που περιλαμβάνουν τα ξενοδοχεία Marriott, Ritz-Carlton, St. Regis και Westin. Επίσης η Linnartz είναι επικεφαλής της διαχείρισης του προγράμματος Marriott Bonvoy, που περιλαμβάνει 147 εκατομμύρια μέλη. Η Linnartz εντάχθηκε στο δυναμικό της Marriott το 1997 και πέρασε από αρκετά πόστα. Παράλληλα έχει μια θέση στο διευθυντικό συμβούλιο της The Home Depots.

Jennifer Mann

Θέση: SVP & President of Global Ventures

Εταιρεία: Coca Cola

Ο στόχος της Mann είναι να μπορέσει να αντιληφθεί νωρίς πιο θα είναι το επόμενο μεγάλο trend στον χώρο των αναψυκτικών. Αυτή και η ομάδα της ηγούνται των παγκόσμιων εξαγορών της εταιρείας αναψυκτικών της οποίας η αξία ανέρχεται σε 240 δισ. δολάρια Η Mann εντάχθηκε στην Coca-Cola το 1997.

David Marcus

Θέση: Head of Facebook Financial

Εταιρεία: Facebook

Ο Marcus καβαλάει το κύμα των ψηφιακών δολαρίων. Ως επικεφαλής του τμήματος των οικονομικών του Facebook- γνωστό και ως F2- ο Marcus τρέχει τα πάντα αναφορικά με την χρηματοοικονομική τεχνολογία για το μεγαθήριο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που αποτιμάται στο 1 τρισ. δολάρια. Παράλληλα ο Marcus έχει εστιάσει στο Diem, στο κρυπτονόμισμα που θέλει να δημιουργήσει το Facebook. Ο Marcus μεταπήδησε στο Facebook το 2014, από το PayPal όπου διετέλεσε πρόεδρος, ενώ υπήρξε ιδρυτής της πλατφόρμας ψηφιακών πληρωμών Zong.

Anna Marrs

Θέση: Group President: Global Commercial Services

Εταιρεία: American Express

Η Marrs είναι επικεφαλής του τομέα πιστωτικών καρτών και χρηματοπιστωτικών προϊόντων, για τους χιλιάδες πελάτες της American Express από τον κλάδο των μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων. Το τμήμα της το 2020 είχε έσοδα περί τα 10 δισ. δολάρια. Την ίδια χρονιά ήταν αυτή που ηγήθηκε της εξαγοράς της Kabbage, μιας εταιρείας που παρείχε online δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις. Στο παρελθόν υπήρξε CEO της Standard Chartered για τις ασιατικές της δραστηριότητες.

Dina Powell McCormick

Θέση: Global Head of Sustainability and Inclusive Growth

Εταιρεία: Goldman Sachs

Η Powell McCormick τρέχει τα προγράμματα παγκόσμιας αειφόρου ανάπτυξης της Goldman Sachs. Στα πρόσφατα επιτεύγματά της ήταν η δέσμευση της Goldman Sachs να επενδύσει 10 δισ. δολάρια στο σύστημα υγείας, την εκπαίδευση , σε μικρές επιχειρήσεις και να υποστηρίξει τις Μαύρες γυναίκες. Εκτός από την παρουσία της στον επενδυτικό κολοσσό, η Powell McCormick έχει υπηρετήσει ως βοηθός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας για θέματα στρατηγικής την περίοδο 2017-2018.

Ashley McEvoy

Θέση: Worldwide Chairman, Medical Devices

Εταιρεία: Johnson & Johnson

Η McEvoy είναι εκτελεστική αντιπρόεδρος και παγκόσμια πρόεδρος για την J&J στον τομέα των ιατρικών μηχανημάτων και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της J&J. Επιβλέπει τις δραστηριότητες της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας ιατρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία κατασκευάζει μεταξύ άλλων, από ορθοπεδικά εμφυτεύματα ως χειρουργικά εργαλεία. Η πωλήσεις του συγκεκριμένου τομέα της J&J το 2020 έφτασαν το ένα δισ. δολάρια.

Judith McKenna

Θέση: CEO, Walmart International

Εταιρεία: Walmart

Ως CEO, αλλά και πρόεδρος της Walmart International, η Judith McKenna έχει υπό την ηγεσία της 550.000 εργαζομένους σε περισσότερα από 6.000 καταστήματα σε 26 χώρες. Το 2020 το διεθνές τμήμα της Walmart έφερε το 20% του συνόλου των 400 δισ. δολαρίων των εσόδων της εταιρείας. Στο παρελθόν η McKenna κατείχε τη θέση της COO στην Walmart U.S., όπου δημιούργησε το online delivery για προϊόντα μαναβικής.

Kathyrn McLay

Θέση: CEO, Sam's Club

Εταιρεία: Walmart

Η McLay είναι επικεφαλής του Sam’s Club της Walmart - της αλυσίδας λιανικής αποθήκης που οι πελάτες της είναι αποκλειστικώς μέλη. Έχει υπό την εποπτεία της 100.000 εργαζομένους και 600 καταστήματα. Το τμήμα της είχε έσοδα 64 δισ. δολάρια το 2020. Η McLay είναι λογίστρια, η οποία στο παρελθόν εργάστηκε στην Deloitte και στην αεροπορική εταιρεία Qantas.

Dana McNabb

Θέση: Chief Strategy & Growth Officer

Εταιρεία: General Mills

Αντικείμενο της McNabb είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός και η μακροχρόνια ανάπτυξη για brands όπως τα Pilsbury, Annie’s, Yoplait, Progresso και Green Giant. Πριν αναλάβει τη θέση το 2021, ήταν Group President για την General Mills με τομέα ευθύνης την Ευρώπη και την Αυστραλία.

Adam Mosseri

Θέση: Head of Instagram

Εταιρεία: Facebook

Για τον Mosseri μια εικόνα αξίζει ένα δισ. χρήστες. Είναι ο επικεφαλής του Instagram, του κοινωνικού μέσου- φαινόμενο του Facebook που βασίζεται στη φωτογραφία, το οποίο έχει σχεδόν ένα δισ. ενεργούς χρήστες, εκ των οποίων 100 εκατομμύρια εδρεύουν στις ΗΠΑ. Το 202) το Instagram έφερε στην εταιρεία έσοδα 20 δισ. δολαρίων από τις διαφημίσεις. Πριν τεθεί επικεφαλής του Instagram, ο Mosseri έτρεχε το News Feed του Facebook.

Chaly Jo Moyen

Θέση: Chief Strategy Officer & President

Εταιρεία: Conagra

Πρόσφατα ανέλαβε επικεφαλής στρατηγικής για την Conagra- της εταιρείας που κατέχει τα brand Birds Eye, Duncan Hines και Healthy Choice. Η Moyen στο παρελθόν πέρασε 15 χρόνια στο δυναμικό της Coca-Cola, ενώ νωρίτερα θήτευσε ως brand manager στην Procter & Gamble.

Neha Parikh

Θέση: CEO, Waze

Εταιρεία: Alphabet

Τομέας της η κίνηση. Τον περασμένο Μάιο αυτή η βετεράνος της τεχνολογίας έγινε CEO της Waze, της θυγατρικής της Alphabet που δημιούργησε το app πλοήγησης που έχει περί τα 140 εκατ, χρήστες σε μηνιαία βάση. Για την Waze οι δουλειές ανέβηκαν καθώς η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας, έβγαλε πάλι τον κόσμο στους δρόμους.

Jennifer Parmentier

Θέση: Πρόεδρος, Motion Systems Group

Εταιρεία: Parker Hannifin

Ως πρόεδρος της Parker Hannifin, η Parmentier διευθύνει μια εταιρεία που κατασκευάζει τα υδραυλικά συστήματα και τις μηχανολογικές τεχνολογίες για αεροπλάνα, καθώς και για εξοπλισμό βαριών κατασκευών. Η Parmentier εντάχθηκε στην Parker Hannifin το 2008 ως διευθύντρια εργοστασίου παραγωγής βιομηχανικών βαλβίδων. Έκτοτε πέρασε από αρκετές διευθυντικές θέσεις της εταιρείας σε τομείς παραγωγής βιομηχανικών οργάνων.

Christopher Payne

Θέση: Πρόεδρος

Εταιρεία: DoorDash

Ο Payne γνωρίζει την "τέχνη" της παράδοσης των αγαθών. Ο πρόεδρος της DoorDash- της μεγαλύτερης εταιρείας delivery φαγητού στις ΗΠΑ- διαχειρίζεται σε καθημερινή βάση μια επιχείρηση με ετήσια έσοδα 54 δισ. δολάρια, η οποία καθημερινά έχει 18 εκατ. συνδρομητές που παραγγέλνουν φαγητό. Πριν αναλάβει πρόεδρος, ο Payne διετέλεσε COO της DoorDash, ενώ στο παρελθόν υπήρξε CEO του app για ραντεβού Tinder.

Mojdeh Poul

Θέση: Group President, Healthcare

Εταιρεία: 3M

Η Poul είναι επικεφαλής του τμήματος Health Care Business Group της 3M, που ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Για την εταιρεία ήταν το τρίτο πιο κερδοφόρο τμήμα για το 2020, με πωλήσεις που έφτασαν τα 8 δισ. δολάρια. Η Poul επίσης κατέχει θέση το διοικητικό συμβούλιο της Stanley Black & Decker.

Graham Robinson

Θέση: Πρόεδρος, Stanley Industrial

Εταιρεία: Stanley Black & Decker

Η Robinson ηγείται της Stanley Industrial, της εταιρεία που κατασκευάζει βιομηχανικά μηχανήματα βαρέος τύπου και βιομηχανικά εργαλεία, καθώς και αγωγούς για μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το 2020 το τμήμα της Robinson είχε έσοδα 2,5 δισ. δολάρια από τις πωλήσεις του σε παγκόσμιο επίπεδο. Ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, η Robinson εντάχθηκε στην Stanley μετά τη θητεία της στην Honeywell, ενώ έχει περάσει από τις AT&T, Micron και Samsung.

Ryan Roslansky

Θέση: CEO, LinkedIn

Εταιρεία: Microsoft

Ο Roslansky σε θέλει να ενταχθείς στο δίκτυο του. Ως CEO της LinkedIn, της πλατφόρμας που ανήκει στη Microsoft, είναι επικεφαλής περισσότερων από 16.000 εργαζομένων, που εξυπηρετούν περισσότερους από 750 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες. Το 2020 η πλατφόρμα είχε έσοδα που έφτασαν τα 3 δισ. δολάρια. Πριν ενταχθεί στην LinkedIn, ο Roslansky κατείχε θέσεις στη Glam Media και τη Yahoo.

Bozoma Saint John

Θέση: CMO

Εταιρεία: Netflix

Η Saint John έχει περάσει τις τελευταίες δύο δεκαετίες στη διαχείριση ορισμένων από τις πιο "καυτές" καταναλωτικές φίρμες. Ως CMO του Netflix, της κυρίαρχης πλατφόρμας streaming περιεχομένου που αποτιμάται στα 240 δισ. δολάρια, είναι επιφορτισμένη με το να επιβληθεί στον ανταγωνισμό των Disney, Apple και Amazon. Πριν ενταχθεί στο δυναμικό του Netflix, η Saint John ήταν CMO της Endeavor, ενώ έχει θητεύσει σε Uber, iTunes και Pepsico.

Adam Selipsky

Θέση: CEO, Amazon Web Services

Εταιρεία: Amazon

Είναι ο νέος βασιλιάς του cloud της Amazon. Ανέλαβε τον Μάρτιο του 2021, καταλαμβάνοντας τη θέση του νυν CEO της εταιρείας Andy Jassy. Υπό τον νέο του ρόλο, ο Selipsky διαχειρίζεται το μεγαλύτερο cloud σε παγκόσμιο επίπεδο, του οποίου οι πωλήσεις το 2020 έφτασαν τα 45 δισ. δολάρια, παρουσιάζοντας αύξηση 30% σε σχέση με το 2019. Πριν από την Amazon, o Selipsky διετέλεσε CEO στην εταιρεία λογισμικού Tableau.

Ikdeep Singh

Θέση: Πρόεδρος, Pet Nutrition

Εταιρεία: Mars

Η τάση για απόκτηση κατοικίδιων εν μέσω της πανδημίας διατήρησε ψηλά τις μετοχές του Singh. Επικεφαλής του τμήματος ζωοτροφών για κατοικίδια της Mars Βορείου Αμερικής, διευθύνει brands όπως τα Ιams, Pedigree και Sheeba. πριν ασχοληθεί με την Pet Nutrition, ο Singhέκανε καριέρα στον τομέα των καλλυντικών, καθώς θήτευσε σε L'Oréal, Maybelline και Garnier.

Russel Stokes

Θέση: CEO, GE Aviation Services

Εταιρεία: GE

Ως CEO της αεροναυτικής GE, ο Stokes είναι ο επικεφαλής των ομάδων που σχεδιάζουν και υλοποιούν την κατασκευή μηχανών τζετ, τόσο γα επιβατικά όσο και και μαχητικά αεροσκάφη. Επίσης είναι επικεφαλής του τμήματος της GE που κατασκευάζει αεροστρόβιλους, ατμοκίνητους ηλεκτρικούς σταθμούς, καθώς και πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες.

Bret Taylor

Θέση: Πρόεδρος & COO

Εταιρεία: Salesforce

Ο Taylor είναι η κινητήρια δύναμη της Salesforce, της εταιρείας λογισμικού cloud, αξίας 220 δισ. δολαρίων. Γκουρού της τεχνολογίας, ο Taylor υπήρξε συνιδρυτής της εταιρείας λογισμικού Quip, ενώ διετέλεσε CTO του Facebook. Μάλιστα είναι ο δημιουργός του διαβόητου "like” στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Στο παρελθόν δούλεψε και στη Google, όπου συν δημιούργησε τους Google maps.

Robert Tarkoff

Θέση: EVP, Advertising & Customer Experience

Εταιρεία: Oracle

Βετεράνος στον τομέα του λογισμικού, ο Rob Tarkoff ηγείται στο τμήμα Advertising and Customer Experience για τα προϊόντα λογισμικού της Oracle. Στόχος να βοηθηθούν χιλιάδες εταιρείες στην προσπάθεια τους να ψηφιοποιήσουν το marketing τους, την εξυπηρέτηση των πελατών τους, τη διαφήμιση τους και το εμπορικό τους αποτύπωμα. Πριν ενταχθεί στην Oracle το 2018, διετέλεσε CEO της Lithium Technologies.

Dara Treseder

Θέση: Head of Global Marketing

Εταιρεία: Peloton

Η Treseder είναι επικεφαλής του παγκόσμιου marketing της εταιρείας εξοπλισμού άσκησης, η οποία έχει φανατικό κοινό. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι μετοχές της εταιρείας απογειώθηκαν, καθώς γνώρισαν άνοδο που ξεπέρασε το 320%, καθώς οι πωλήσεις σε όργανα γυμναστικής, καθώς και στο app εκγύμνασης, έπιασαν ταβάνι. Πριν την Peloton, η Treseder διετέλεσε CMO fτης εταιρείας κατασκευής 3D εκτυπωτών Carbon.

Kevin Warren

Θέση: CMO

Εταιρεία: UPS

Ο Warren είναι επικεφαλής του τμήματος παγκόσμιου marketing της UPS και χρησιμοποιεί την επιστήμη των δεδομένων για να ψηφιοποιήσει την παγκόσμια μεταφορική εταιρεία, που η αξία της εκτιμάται στα 185 δισ. δολάρια. Πριν ενταχθεί στην UPS to 2018, πέρασε περισσότερα από 30 χρόνια στην Xerox, όπου διετέλεσε και CCO.

Anré Williams

Θέση: CEO, American Express National Bank

Εταιρεία: American Express

Ως CEO ο Williams επιβλέπει όλες τις τραπεζικές δραστηριότητες της εταιρείας επί αμερικανικού εδάφους. Ο τομέας του ευθύνεται για το περίπου 60% των εσόδων της American Express ύψους 36 δισ. δολαρίων για το 2020. Ο Williams επίσης κατέχει θέση στο διοικητικό συμβούλιο της Illinois Tool Works, του The Wharton School και της αμερικανικής ομοσπονδίας στίβου.

Craig Williams

Θέση: Πρόεδρος, The Jordan Brand

Εταιρεία: Nike

O Williams είναι ο άνθρωπος που τρέχει το διαβόητο brand του κορυφαίου παίκτη του μπάσκετ Michael Jordan. To 2020 το τμήμα του είδε τις πωλήσεις του να εκτοξεύονται κατά 15%, στο ποσό ρεκόρ των 3,6 δισ. δολαρίων χάρις στο ντοκιμαντέρ- αφιέρωμα στον Jordan, με τίτλο "The Last Dance". Παράλληλα οι πωλήσεις στην Κίνα σημείωσαν αύξηση 50%.

Jeff Williams

Θέση: COO

Εταιρεία: Apple

Ο Jeff Williams είναι ο άνθρωπος που δίνει τον βηματισμό στην τεχνολογική αυτοκρατορία της Apple, της οποίας η αξία αγγίζει τα 2,5 τρισ. δολάρια. Εκτός του ότι ο Williams καθορίζει τις μεταξύ άλλων τις παγκόσμιες δράσεις της εταιρείας, έως θέματα της εξυπηρέτησης των πελατών, είναι επίσης επικεφαλής της ανάπτυξης του λογισμικού και του hardware των Apple Watch. Επίσης έχει ηγετικό ρόλο στην εμπλοκή της Apple στην ανάπτυξη λογισμικού για τον τομέα της υγείας. Πριν ενταχθεί στην Apple το 1998, εργάστηκε στην ΙΒΜ.