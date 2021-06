Στο “άδυτο” του φόρουμ του Reddit που θέλει τον “θάνατο” του bitcoin

Του Abram Brown

Ο David Gerard δεν έχει ούτε έναν καλό λόγο να πει για την αξίας 1,4 τρισ. δολαρίων αγορά των κρυπτονομισμάτων. "Πρόκειται για το μέσο που χρησιμοποιούν οι σπασίκλες στην προσπάθειά τους να κλέψουν τους άλλους”, λέει χαρακτηριστικά. Το μένος του ξεχειλίζει ιδιαίτερα για το bitcoin. "Βασίζεται στην ίδια αρχή με τις σκιώδης επενδύσεις που υπόσχονται γρήγορο πλουτισμό”, προσθέτει ο 54χρονος Gerard, που εργάζεται ως επικεφαλής πληροφορικής στο Λονδίνο.

Όπως δεν έχει να πει καλό λόγο ούτε για την ομολογουμένως ξεχωριστή τεχνολογία στην οποία βασίζονται τα κρυπτονομίσματα, το ψηφιακό σύστημα κατανεμημένων καθολικών, γνωστό και ως blockchain, το οποίο χαρακτηρίζει "ανοησία”.

Η ρητορική του έχει προσελκύσει έναν αξιοσημείωτο αριθμό ακολούθων στο Twitter (έχει 13.300 "οπαδούς”), ενώ ο ίδιος έχει γράψει και αρκετά βιβλία για τα κρυπτονομίσματα (όπως το "Attack of the 50 Foot Blockchain” και το "Libra Shrugged: How Facebook Tried To Take Over the Money”).

Όταν ο Gerard θέλει να επικοινωνήσει με άλλους πολέμιους των κρυπτονομισμάτων, στρέφεται σε μια εκκολαπτόμενη "γιάφκα” στο διαδίκτυο: ένα φόρουμ του Reddit που ονομάζεται Buttcoin, το όνομα του οποίου υποδηλώνει ότι τα κρυπτονομίσματα δεν αποτελούν τίποτε περισσότερο από χάσιμο χρόνου. Συνήθως κάνει αρκετές αναρτήσεις κάθε μέρα στο συγκεκριμένο φόρουμ, ενώ περνά και αρκετό χρόνο σχολιάζοντας τις αναρτήσεις των άλλων 63.000 μελών του. "Οποιοδήποτε άλλο φόρουμ για τα κρυπτονομίσματα στο Reddit είναι γεμάτο λάτρεις αυτών. Ή με ανθρώπους που τα προμοτάρουν. Ή και τα δύο”, λέει.

Οι θαυμαστές, οι επικριτές...

Τα κρυπτονομίσματα, πάντως, του bitcoin συμπεριλαμβανομένου, έχουν αποφέρει εκατομμύρια σε μεγάλους αλλά και μικρούς επενδυτές, ενώ έχουν γίνει δημοφιλή μεταξύ ανθρώπων του επιχειρείν, όπως ο Jack Dorsey -ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα ασχολούνταν με τα κρυπτονομίσματα εάν δεν είχε το Twitter και την Square- και, φυσικά, ο Elon Musk. Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla πραγματοποίησε νωρίτερα φέτος μια επένδυση ύψους 1,5 δισ. δολαρίων στο bitcoin, που πυροδότησε την εκτίναξη της τιμής του κρυπτονομίσματος, αν και στη συνέχεια πούλησε μέρος των botcoin που είχε αποκτήσει προκειμένου να βοηθήσει την εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων του να εμφανίσει κέρδη στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Με άλλα λόγια, τα κρυπτονομίσματα έχουν στρατιές ολόκληρες πιστών θαυμαστών αλλά και σκληρών επικριτών. Αλλά μερικές φορές η διαχωριστική γραμμή ανάμεσά τους θολώνει: ο Musk δημιούργησε ντόρο τον προηγούμενο μήνα και προκάλεσε την πτώση της τιμής του bitcoin όταν δήλωσε ότι η Tesla δεν θα δέχεται πλέον το κρυπτονόμισμα ως μέσο πληρωμής για τα οχήματά της, επικαλούμενος την "ταχέως αυξανόμενη χρήση ορυκτών καυσίμων” από τους εξορύκτες που "παράγουν” τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιώντας τράπεζες υπολογιστών για τη δημιουργία των μπλοκ (block) επαληθευμένων συναλλαγών, τα οποία στη συνέχεια προστίθενται στην αλυσίδα (blockchain).

Οι πολέμιοι των κρυπτονομισμάτων πανηγύρισαν στο Reddit την "υποχώρηση” του Musk. Όπως προμοτάρουν και κάθε αρνητική είδηση προκειμένου να ενισχύσουν τη δριμεία κριτική τους για το bitcoin και τα υπόλοιπα ψηφιακά νομίσματα, επισημαίνοντας ότι τα κρυπτονομίσματα δεν στηρίζονται σε τίποτε περισσότερο από τον ενθουσιασμό που προκάλεσε αρχικά ο ίδιος ο Musk. Όπως και οι "πιστοί” των κρυπτονομισμάτων, τα μέλη του Buttcoin συνήθως είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την τεχνολογία, που είναι συνεχώς συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και που συνηθίζουν να επικοινωνούν μεταξύ τους με μιμίδια (memes). Ωστόσο, αντί να προωθεί τον διάλογο για κάποιο περιουσιακό στοιχείο, το Buttcoin κάνει ακριβώς το αντίθετο, η χαιρεκακία έχει εξελιχθεί στην κοινή συνισταμένη των μελών του.

Για του λόγου το αληθές, ορισμένες από τις πιο δημοφιλείς αναρτήσεις στο φόρουμ την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ένα στιγμιότυπο οθόνης από ένα άλλο ευνοϊκό για τα κρυπτονομίσματα φόρουμ του Reddit για κάποιον που έχασε 35.000 δολάρια από το DogeCoin και μια ανάρτηση που έγραφε "τελικά έσπασε το επίπεδο των 30k 😊”, με αφορμή την πρόσφατη "βουτιά” του bitcoin κάτω από το όριο των 30.000 δολαρίων, μετά το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε νωρίτερα φέτος.

Αυτου του είδους τις αναρτήσεις, η Amy Castor, θαυμάστρια του Buttcoin και διαδικτυακή ειδήμων των κρυπτονομισμάτων, τις χαρακτηρίζει προβοκατόρικες. Στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων "συμβαίνουν πολλά γελοία πράγματα, επομένως το Buttcoin είναι ένα μέρος όπου μπορεί κανείς να τα διακωμωδίσει όλα αυτά”, λέει. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι το σκεπτικό και των δύο πλευρών είναι αρκετά απλοϊκό. Τουλάχιστον, όμως, οι αστειότητες στο Buttcoin δεν επηρεάζουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Παρά τη συνεχώς διευρυνόμενη αποδοχή τους εδώ και δύο δεκαετίες, τα κρυπτονομίσματα παραμένουν αναμφισβήτητα ένας εύκολος στόχος - κάτι που ορισμένοι άνθρωποι αγαπούν να μισούν. Η κατοχή κρυπτονομισμάτων απαιτεί να έχει κανείς πίστη σε αυτά, κάτι που πολλοί δεν μπορούν να δικαιολογήσουν δεδομένου ότι η αξία τους δεν στηρίζεται σε κάτι απτό. Επιπλέον, από τη φύση τους είναι εξαιρετικά ασταθή, η αξία τους μεταβάλλεται έντονα σε μόνιμη βάση. (Το Bitcoin, για παράδειγμα, ξεπέρασε τα 60.000 δολάρια κάποια στιγμή φέτος, αλλά σήμερα η τιμή του κυμαίνεται περίπου στο ήμισυ του ποσού αυτού). Ο συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων καθιστά πιο εύκολη τη διακωμώδηση των κρυπτονομισμάτων από ό,τι μιας απαρχαιωμένης αλυσίδας λιανικού εμπορίου ή μιας προβληματικής αλυσίδας κινηματογράφων.

"Δεν πρόκειται για αληθινό οικονομικό προϊόν”, σημειώνει ο 40χρονος Stephen Brown, μηχανικός λογισμικού στο Πόρτλαντ του Όρεγκον και ένας από τους συντονιστές του φόρουμ Buttcoin του Reddit. Κανείς δεν ξέρει με σιγουριά ποιος δημιούργησε το bitcoin πριν από περίπου 10 χρόνια. "Απλώς προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα άλλο σύστημα και να το αντικαταστήσουν με κάτι που είναι είτε αστείο, είτε τεράστια φούσκα”, προσθέτει.

Ο Brown θα μπορούσε να θεωρεί κάτι σαν "ανωμαλία” για την ομάδα του Buttcoin. Κι αυτό γιατί παραδέχεται ότι έχει εμπλακεί σε βραχυπρόθεσμες συναλλαγές κρυπτονομισμάτων κατά καιρούς, αν και επιμένει ότι ποτέ δεν θα αγοράσει ούτε θα διακρατήσει κρυπτονομίσματα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

...και οι επικίνδυνοι

Οι πιο πολλοί Buttcoiners αντίθετα μοιάζουν περισσότερο με έναν άλλο συντονιστή του φόρουμ που είναι γνωστός με τα ψευδώνυμα AmericanScream ή Adam Smith. Ο AmericanScream ισχυρίζεται κατηγορηματικά ότι ουδέποτε κατείχε κρυπτονομίσματα, ενώ η κριτική του για τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία βασίζεται στα συνήθη επιχειρήματα: ότι στερούνται θεμελιώδους αξίας και ότι η αξία τους μπορεί να αυξηθεί μόνο εάν αρκετοί άνθρωποι πείσουν ακόμη περισσότερους να τα αγοράσουν. "Μετά την απόκτηση bitcoin, το μόνο που έχεις είναι οι δημόσιες σχέσεις”, λέει.

Ο 50χρονος AmericanScream, που δηλώνει ημιαπασχολούμενος συνταξιούχος μηχανικός λογισμικού, έχει σχεδόν σταθερή παρουσία στο Buttcoin και καταπιάνεται με ευρεία γκάμα θεμάτων, από τις επερχόμενες αλλαγές στο κρυπτονόμισμα ether και τον θάνατο του υπέρμαχου των κρυπτονομισμάτων John McAfee ως την πρόσφατη εξαφάνιση δύο Νοτιοαφρικανών ιδρυτών μιας πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων, υπόθεση που θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία του κλάδου. "Θα με δεις να κάνω αναρτήσεις στις 8 το πρωί, μερικές φορές στις 11 το βράδυ, άλλοτε πάλι στις 3 το πρωί”, λέει, με υπερηφάνεια. Η συχνή παρουσία του έχει συνέπειες, όπως λέει, και αυτός είναι ο λόγος που αρνείται κατηγορηματικά να αποκαλύψει το όνομά του. Ισχυρίζεται ότι φοβάται πως αν μαθευτεί το όνομά του, οι υπέρμαχοι των κρυπτονομισμάτων στο Reddit θα τον εντοπίσουν και θα τον τιμωρήσουν για τα αρνητικά σχόλιά του, πιθανώς διαβάλλοντάς τον στο διαδίκτυο. "Είμαστε σαν το παιδί που είπε ότι ο αυτοκράτορας είναι γυμνός”, λέει και προσθέτει: "Ο κόσμος θέλει να μας φιμώσει”.

Οι Buttcoiners, πάντως, εκ φύσεως δεν είναι άνθρωποι που φοβούνται να ταράξουν τα νερά. Ο 28χρονος Jim McCormick, από το Χιούστον, είναι ένας εκ αυτών. Ο McCormick ανακάλυψε το Buttcoin πρόσφατα, αλλά σε μια από τις πρώτες δράσεις του προκειμένου να διασκεδάσει τα άλλα μέλη της ομάδας, έστησε μια φάρσα σε ένα φόρουμ του Reddit που υποστηρίζει τα κρυπτονομίσματα, αναρτώντας αρκετές ξεκάθαρα γελοίες δημοσιεύσεις για την ανοδική δυναμική του bitcoin. (Σε μία από αυτές, ο McCormick ισχυρίστηκε ότι διαπίστωσε τη σπάνια κίνηση "Iron Gremlin" στη διαγραμματική απεικόνιση του bitcoin, που αποτελεί ξεκάθαρο σημάδι αγοράς - πρόκειται για εντελώς δική του επινόηση). "Σίγουρα δεν εξεπλάγην, αλλά απογοητεύτηκα, καθώς πολλοί άνθρωποι το πίστεψαν και υποστήριξαν τα λεγόμενά μου δίχως ψήγμα ειρωνείας ή σκεπτικισμού”, λέει. Στη συνέχεια, ανήρτησε στιγμιότυπα οθόνης με τις ενθουσιώδεις απαντήσεις των "εχθρών” στο Buttcoin.

Οι ενέργειες του McCormick καταδεικνύουν τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχουν οι χρηματοπιστωτικές φρενίτιδες που πυροδοτούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος δεν πίστευε καθόλου όσα έλεγε. Αλλά πολλοί άνθρωποι τα πίστεψαν. Και αφού διάβασαν τις παραπλανητικές αναρτήσεις του, πιθανότατα έτρεξαν να αγοράσουν περισσότερα κρυπτονομίσματα.

Φανταστείτε, τώρα, τι έχει ειπωθεί στο διαδίκτυο όλο το προηγούμενο έτος -αλλά και ποιος το είπε και πόσοι τον πίστεψαν- για να εμφανίζουν αυτή την πρόσφατη σχιζοφρενική συμπεριφορά οι αγορές. "Ήταν ένα σύντομο πείραμα για να δούμε αν οι άνθρωποι μπορούν να διακρίνουν την κοροϊδία από την πραγματικότητα”, λέει ο McCormick. "Υποθέτω ότι δεν μπόρεσαν να το κάνουν”, καταλήγει