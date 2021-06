Πόσα χρήματα έχει κερδίσει ο πατέρας της Britney Spears ελέγχοντας τη ζωή της

Της Madeline Berg

Σε μια 24λεπτη δήλωσή της ενώπιον της Δικαστού Brenda Penny, η Britney Spears ξεκαθάρισε στο δικαστήριο (στις 23 Ιουνίου) ότι σταμάτησε να ανέχεται το καθεστώς επιτροπείας που έδωσε στον πατέρα της, τον Jamie Spears, τον έλεγχο της ζωής της από το 2008. Αφού περιέγραψε μια σειρά κακοποιήσεων και περιορισμών που έχει υποστεί, η Spears παρακάλεσε το δικαστήριο να της δώσει τον έλεγχο της ζωής της και να θέσει τέρμα στη συμφωνία που επέτρεψε στον πατέρα της να ζει από την καριέρα της και την περιουσία της, ύψους 60 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αλλά πόσα πραγματικά κέρδισε ο Jamie Spears; Για πάνω από μια δεκαετία (όσο διαρκεί δηλαδή η περίοδος της επιτροπείας) η Britney Spears του κατέβαλλε μηνιαίο μισθό, παρείχε χώρο γραφείου και του έδωσε ένα μέρος των κερδών από τις εμφανίσεις της. Συνολικά, ο Jamie Spears πληρώθηκε τουλάχιστον 5 εκατομμύρια δολάρια (προ φόρων) από τον Φεβρουάριο του 2008. Λόγω της επιτροπείας, η Britney Spears έπρεπε επίσης να πληρώσει εκατοντάδες χιλιάδες –αν όχι εκατομμύρια– δολάρια σε νομικά τέλη τόσο για την ίδια όσο και για τον πατέρα της.

Τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2009 -έναν χρόνο μετά την ανακήρυξη του πατέρα της ως υπευθύνου για την περιουσία της- η Spears έπρεπε να του πληρώνει 16.000 δολ. κάθε μήνα, σύμφωνα με έγγραφα του δικαστηρίου που βρίσκονται στην κατοχή του Forbes. Για πάνω από 12 χρόνια, αυτή η αποζημίωση ανήλθε συνολικά σε 2,4 εκατομμύρια δολάρια.

Επιπλέον, σύμφωνα με τους New York Times, η Spears έπρεπε να καταβάλλει τμήμα των εσόδων της από τις περιοδείες και τις εμφανίσεις που έκανε, κάτι που εξηγεί τους ισχυρισμούς της πως αναγκαζόταν να εργαστεί παρότι δεν αισθανόταν καλά. Σε αυτές τις πληρωμές για τον Jamie Spears περιλαμβανόταν το 1,5% από τις πωλήσεις εισιτηρίων και εμπορευμάτων από τις συναυλίες "Piece of Me" που πραγματοποιήθηκαν από το 2013 έως το 2017 στο Λας Βέγκας. Αυτή η παραγωγή κατέγραψε κέρδη 137,7 εκατ. δολ., σύμφωνα με την Caesars Entertainment, αφήνοντας τον Jamie Spears με 2,1 εκατομμύρια δολάρια. Οι Times ανέφεραν επίσης ότι ο Jamie Spears είχε μερίδιο 2,95% από την περιοδεία της Britney "Femme Fatale" το 2011. Υπολογίζεται πως αυτό το ποσοστό θα μπορούσε να φτάνει τα 500.000 δολ. από την περιοδεία. Εκτός από τον "μισθό" που έπρεπε να πληρώνει στον πατέρα της, η Britney Spears κατέβαλε συνολικά περίπου 300.000 δολάρια για να νοικιάσει επαγγελματικό χώρο στον Jamie. Τέλος, έπρεπε να πληρώνει και τα δικαστικά έξοδα (τόσο τα δικά της όσο και του πατέρα της). Μόνο κατά την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2018 έως τον Οκτώβριο του 2019, το δικηγορικό γραφείο Freeman and Smiley, που εκπροσωπούσε τον πατέρα της, χρέωσε την Britney 170.000 δολ.

Πέραν του οικονομικού σκέλους της επιτροπείας, η Spears μίλησε στο δικαστήριο για τον έλεγχο στον οποίο υποβαλλόταν από τον πατέρα της. "Του άρεσε να πληγώνει την κόρη του ελέγχοντάς την πλήρως 100%", είπε η Spears για τον πατέρα της.

Ο Jamie Spears, από την πλευρά του, δεν σχολίασε τις δηλώσεις της. Μέσω του δικηγόρου του ανέφερε: "Λυπάται που η κόρη του είναι τόσο πληγωμένη. Ο κ. Spears αγαπάει την κόρη του και του λείπει πάρα πολύ".