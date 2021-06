Γιατί το Ελ Σαλβαδόρ θέλει να γίνει η πρώτη χώρα που θα υιοθετήσει επίσημα το bitcoin

Της Carlie Porterfield

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, δήλωσε το Σάββατο ότι μέσα στην εβδομάδα θα καταθέσει στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα αφορά την επίσημη υιοθέτηση του bitcoin ως νόμιμου νομίσματος, με την ελπίδα ότι ως η πρώτη χώρα που θα χρησιμοποιήσει επίσημα το κρυπτονόμισμα θα προσελκύσει επενδύσεις και θα επιτρέψει σε περισσότερους κατοίκους της να συμμετάσχουν στην επίσημη οικονομία.

Το bitcoin ενδεχομένως είναι η καινοτόμος ιδέα που θα μπορούσε να οδηγήσει το Ελ Σαλβαδόρ σε ένα πιο αισιόδοξο μέλος, δήλωσε ο Μπουκέλε το Σάββατο, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του μέσω βιντεοσύνδεσης σε ένα συνέδριο για το bitcoin που πραγματοποιήθηκε στο Μαϊάμι της Φλόρινα.

Η υιοθέτηση του bitcoin βραχυπρόθεσμα θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα επιτρέψει τη χρηματοοικονομική ένταξη στην επίσημη οικονομία χιλιάδων ανθρώπων, σημείωσε ο Μπουκέλε, όπως το 70% των κατοίκων του Ελ Σαλβαδόρ που δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό. Ωστόσο, δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του όλου συστήματος.

Επιπλέον, θα μπορούσε να προσελκύσει επενδύσεις, τόνισε ο Μπουκέλε - με την κεφαλαιοποίηση του bitcoin να κυμαίνεται στα 680 δισ. δολάρια, ένα επενδυόταν μόλις το 1% αυτής στο Ελ Σαλβαδόρ, το ΑΕΠ της χώρας θα αυξανόταν κατά 25%.

Ο Μπουκέλε υποστήριζε ότι το bitcoin θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο στο Ελ Σαλβαδόρ, καθώς περίπου το 1/4 του ΑΕΠ της χώρας προέρχεται από χρήματα που στέλνουν στην πατρίδα τους τα εκατομμύρια των συμπατριωτών του που εργάζονται στο εξωτερικό και στέλνουν στη χώρα περισσότερα από 6 δισ. δολάρια ετησίως.

Η υιοθέτηση του bitcoin ως νόμιμου νομίσματος θα βοηθούσε επίσης περισσότερες από ένα εκατομμύριο οικογένειας χαμηλού εισοδήματος στο Ελ Σαλβαδόρ να αποφύγουν την καταβολή τελών στους μεσάζοντες όταν λαμβάνουν χρήματα από μέλη των οικογενειών τους που βρίσκονται στο εξωτερικό, πρόσθεσε ο Μπουκέλε.

