Όντως οι Anonymous απείλησαν τον Έλον Μασκ με αφορμή τα tweets του για το bitcoin;

Του Davey Winder

Ένα απειλητικό για τον Έλον Μασκ βίντεο κυκλοφόρησε στις 5 Ιουνίου και μέσα σε 24 ώρες ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο προβολές. Ο διάρκειας 3 λεπτών και 47 δευτερολέπτων λίβελος ξεκινά με την επισήμανση ότι "Είναι ένα μήνυμα από τους Anonymous, για τον Έλον Μασκ”, ενώ επιτίθεται εξαρχής στον γνωστό δισεκατομμυριούχο χαρακτηρίζοντάς τον "έναν ακόμη ναρκισσιστή πλούσιο τύπο που αναζητά απεγνωσμένα την προσοχή”.

Κατά κύριο λόγο το παραληρηματικό βίντεο, πέρα από μια σειρά δυσφημιστικών χαρακτηρισμών που δεν θα επαναλάβω στο παρόν άρθρο αλλά οι οποίοι φαίνεται να προέρχονται από διάφορα δημοσιεύματα ετών, προειδοποιεί τον Μασκ για τις αναρτήσεις του στο Twitter σχετικά με το bitcoin.

"Φαίνεται ότι τα παιχνίδια που παίζεις με τις αγορές των κρυπτονομισμάτων έχουν καταστρέψει ζωές”, επισημαίνεται μεταξύ άλλων στο βίντεο, που συνεχίζει λέγοντας ότι οι αναρτήσεις του Μασκ στο Twitter δείχνουν "παντελή έλλειψη σεβασμού προς τον μέσο εργαζόμενο”.

To βιντεοσκοπημένο μήνυμα αναφέρει ότι σκληρά εργαζόμενοι άνθρωποι έχουν δει "τα όνειρά τους να γκρεμίζονται” από τα "δημόσια ξεσπάσματα” του Μασκ και κλείνει με μια δυσοίωνη προειδοποίηση: "Μπορεί να θεωρείς ότι είσαι εξυπνότερος απ’ όλους, αλλά τώρα βρήκες τον μάστορά σου. Είμαστε οι Anonymous! Είμαστε ολόκληρη λεγεώνα. Να μας περιμένεις”.

Οι Anonymous να επιβεβαιώσουν

Το θέμα, ωστόσο, είναι το εξής: ο πλέον δημοφιλής λογαριασμός των Anonymous στο Twitter, YourAnonNews, με περίπου 6,7 εκατομμύρια ακολούθους έχει ήδη αρνηθεί ότι βρίσκεται πίσω από το βίντεο. Στην ερώτηση, δε, αν μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι το βίντεο αναρτήθηκε από αυτούς, η απάντησή τους στο Twitter ήταν η εξής: "Και πάλι, με τις καλύτερες ευχές - αλλά όχι”.

Ο λογαριασμός των Anonymous, @BscAnon, ο οποίος λέει ότι αντιτίθεται στη "κακοβουλία που επικρατεί στον χώρο των κρυπτονομισμάτων” αρνείται επίσης οποιαδήποτε ανάμειξη. "Για τα πρακτικά, δεν είναι δικό μας το βίντεο για τον Έλον Μασκ”, αναφέρει σε ανάρτησή του.

That Is Not Our Video To Elon Musk for the record. — Anonymous (@BscAnon) June 5, 2021

Εν τω μεταξύ, το YourAnonCentral, ένας λογαριασμός με 5,9 εκατομμύρια ακολούθους που φαίνεται να ισχυρίζεται ότι έχει σχέση με την κολεκτίβα των χάκερς, επισημαίνει ότι το βίντεο είναι από τους Anonymous. Σε μια ανάρτηση στο ιστολόγιό τους της 5ης Ιουνίου, οι YourAnonCentral αναφέρουν: "Η ομάδα των χάκερς Anonymous ανήρτησε ένα βίντεο που προκαλεί τον αχρείο δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ. Οι Anonymous δεν έχασαν χρόνο και εξέθεσαν τον αμφιλεγόμενο δισεκατομμυριούχο”.

Επιστρέφοντας στο βίντεο, η σελίδα των Anonymous στο YouTube όπου δημοσιεύθηκε έχει μόλις 152.000 συνδρομητές και δημιουργήθηκε στις 24 Δεκεμβρίου του 2015. Έκτοτε, φαίνεται να έχει δημοσιεύσει μόλις τρία βίντεο, μαζί με το επίμαχο.

Η φύση του να είσαι ανώνυμος

Όπως έχω πει στο παρελθόν, το να αποδίδεται κάτι σε μια κολεκτίβα όπως είναι οι Anonymous αποτελεί πονηριά. Κυρίως γιατί η φύση μιας αποκεντρωμένης κολεκτίβας χάκερς είναι τέτοια που οποιοσδήποτε μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι μέλος της απλώς κάνοντας μια κίνηση όπως η δημοσίευση ενός βίντεο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Anonymous δεν υπάρχουν πια, με την πραγματική έννοια. Όταν έγραψα, περίπου πριν από έναν χρόνο, για την απειλή να βγάλουν τα "άπλυτα” του Ντόναλντ Τραμπ στη φόρα, αναφέρθηκα στο σχόλιο της Gabriella Coleman, καθηγήτριας στο Πανεπιστημίου McGill, η οποία δήλωσε στο Reuters ότι είχε ενημερωθεί πως ορισμένα βασικά ιδρυτικά μέλη των Anonymous συμμετείχαν στην προφανή αναβίωση της κολεκτίβας το 2020.

Κατά πόσον αυτό συμβαίνει και το 2021 είναι, στην καλύτερη περίπτωση, ασαφές. Αυτό που είναι πιο ξεκάθαρο, είναι η υποψία πως ο Έλον Μασκ δεν πρόκειται να χάσει τον ύπνο του λόγω αυτής της "προειδοποίησης”. Παρότι ο Μασκ δεν έχει προς το παρόν απαντήσει άμεσα στην απειλή, ανήρτησε στο Twitter το ακόλουθο σχόλιο: "Μην σκοτώνεις αυτό που μισείς. Σώσε αυτό που αγαπάς”.