Άλμα για το dogecoin μετά το tweet του Μασκ ότι ήταν "αναπόφευκτη" η άνοδός του μετά την αποδοχή από την Coinbase

Του Robert Hart

Το dogecoin κατέγραψε ράλι, ενισχυόμενο άνω του 30% την Τετάρτη, μετά την είδηση ότι σύντομα θα "προστεθεί” στο ταμπλό ενός από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων αλλά και τα νέα θετικά σχόλια του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ στο Twitter. Αποτέλεσμα; Αύξηση άνω των 10 δισ. δολαρίων στην κεφαλαιοποίησή του, παραμένοντας ωστόσο πολύ μακριά από το ιστορικό υψηλό που "χτύπησε” πριν από την εμφάνιση του Μασκ στην εκπομπή "Saturday Night Live" στις αρχές Μαΐου.

To dogecoin διαπραγματευόταν πάνω από τα 0,41 δολάρια έκαστο, το βράδυ της Τετάρτης - από περίπου 0,32 δολάρια που ήταν η τιμή του πριν την ανακοίνωση της Τρίτης από την Coinbase Pro ότι επίκειται η "προσθήκη” του στην πλατφόρμα της.

Η ανακοίνωση του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών για το κρυπτονόμισμα "μιμίδιο”, όπως άλλωστε και οι αναρτήσεις στο Twitter του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla, Έλον Μασκ, ο οποίος συχνά "κινεί” τις αγορές των κρυπτονομισμάτων με τις "παρεμβάσεις” του μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Ο Μασκ "απάντησε” στην ανακοίνωση της Coinbase αναδημοσιεύοντας μια παλαιότερη ανάρτησή του στο Twitter όπου είχε χαρακτηρίσει την άνοδο του dogecoin "αναπόφευκτη”, συνοδεύοντάς την με μία ακόμη "αστεία” υπαινικτική ανάρτηση λίγο αργότερα.

