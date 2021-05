Forbes Under 30 Summit: Η νέα γενιά δισεκατομμυριούχων

Της Δανάης Μαραγκουδάκη

Την 10η επέτειο της λίστας του Forbes "30 κάτω των 30" γιόρτασε το περιοδικό με την "Forbes Under 30 Summit” που πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου στο Ντιτρόιτ των ΗΠΑ.

Η λίστα που γεννήθηκε ως μια απλή στήλη μέσα στις σελίδες του περιοδικού το 2011 κατάφερε με τα χρόνια να μετατραπεί σε μια πολύ μεγάλη συνάντηση νέων επιχειρηματιών κάτω των 30 ετών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους και έχουν καταφέρει ήδη, με το όραμα και τη φιλοδοξία τους, να ξεχωρίσουν στον τομέα τους.

Πρόκειται για ανθρώπους που καταφέρνουν να αντλήσουν εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές που στηρίζουν την ιδέα τους και πολύ συχνά μετατρέπονται στους δισεκατομμυριούχους της επόμενης ημέρας.

"Φανταστικοί καιροί για επιχειρηματίες”

Την επόμενη γενιά των μεγάλων επιχειρηματιών του τεχνολογικού χώρου αναζητά ο Alexis Ohanian ο οποίος το 2005 στην ηλικία των 22 έγινε συνιδρυτής του Reddit.

"Η εργασία επανασχεδιάζεται, αυτό μας έδειξε η πανδημία”, είπε ο επιχειρηματίας στην εκδήλωση του Forbes και συνέχισε: "Βλέπουμε πως έχουν αρχίσει να γίνονται πολλές επενδύσεις που αφορούν το μέλλον της εργασίας. Τελείωσε πια ο μύθος του γραφείου όπως τον ξέραμε”.

Και πρόσθεσε: "Ειδικά για τις γυναίκες ήταν μια δύσκολη περίοδος, για τις εργαζόμενες μητέρες. Χρειάζεται να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υπάρξει η εργασία όχι μόνο για να σε υποστηρίξει ως εργαζόμενο αλλά και ως άνθρωπο συνολικά”.

Τόνισε την ανάγκη για αναβάθμιση των λογισμικών των εταιρειών τόσο ως μέτρου προστασίας όσο και ως τρόπου βελτίωσης της εμπειρίας του πελάτη. Όπως είπε "ακόμα και η υγεία απαιτεί καλύτερη τεχνολογία. Νομίζω πως είναι φανταστικοί καιροί για επιχειρηματίες”.

Ο Ohanian σήμερα είναι venture capitalist και ιδρυτής της Seven Seven Six και εστιάζει στο να βρει τα επόμενα "αστέρια" του τεχνολογικού κλάδου, ενώ έχει επενδύσει σε περισσότερες από 100 εταιρείες - συμπεριλαμβανομένων 21 "μονόκερων".

Σχετικά με το πώς επιλέγει τους νέους επιχειρηματίες στους οποίους σχεδιάζει να επενδύσει είπε: "Πρέπει ο επιχειρηματίας να ξέρει την αγορά, να ξέρει ποιον πελάτη θέλει. Έχει σημασία να βλέπεις ότι ο άλλος καταλαβαίνει κάτι για την αγορά που δεν "βλέπουν” οι άλλοι. Φυσικά παίζει ρόλο και το τάιμινγκ για την επένδυση”.

"Δεν φταίνε πάντα οι άλλοι”

Όταν ένας άνθρωπος έχει να διευθύνει πολλές εταιρείες και προσπαθεί να διαχειριστεί την φήμη, την οικογένεια και τις οικονομικές υποχρεώσεις, πολύ συχνά καταλήγει να μην έχει χρόνο να φροντίσει την ψυχική υγεία του.

"Επρεπε να αποσυνδέσω το πώς ένιωθα με το πώς πήγαιναν τα πράγματα”, είπε ο Justin Kan στη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων επιχειρηματιών.

Ο 37χρονος Kan δημιούργησε το Twitch, μια υπηρεσία live-streaming για παίκτες video-games, το 2011 και μόλις τρία χρόνια μετά η Amazon αγόρασε την εταιρία έναντι 1 δισ. δολαρίων.

Ο Kan μετά την τεράστια επιτυχία του Twitch έπεσε σε τοίχο με την startup Atrium η οποία έκλεισε τον Μάρτιο του 2021 αφότου συγκέντρωσε κεφάλαια ύψους 75 εκατ. δολαρίων.

"Η ψυχική υγεία έχει τεράστια σημασία. Πρέπει να μπορείς να είσαι ήρεμος για να είσαι εντάξει με τους άλλους. Πολλές φορές ρίχνουμε την ευθύνη στους άλλους για πράγματα που πάνε λάθος. Δεν είναι όμως πάντα έτσι”, τόνισε ο Kan.

Ο αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος

Τον χειμώνα που πέρασε ο Austin Russell έγινε γνωστός καθώς η εισαγωγή της εταιρείας του Luminar στον Nasdaq έκανε το "παιδί-θαύμα” της οπτικής τεχνολογίας έναν από τους πρώτους δισεκατομμυριούχους που ανέδειξε ο "κόσμος των αυτοκινούμενων οχημάτων” - αλλά και τον νεότερο αυτοδημιούργητο δισεκατομμυριούχο στον κόσμο.

Η εταιρεία αισθητήρων λέιζερ που έφτιαξε ο Russell όταν ήταν 17 χρονών χρησιμοποιεί αισθητήρες που βοηθούν τα αυτόνομα αυτοκίνητα να "δουν" τον χώρο που τα περιβάλλει με τη βοήθεια μιας ακτίνας λέιζερ που αναπηδά στα αντικείμενα που βρίσκονται στον δρόμο τους.

Η εισαγωγή της Luminar στο ταμπλό ήταν αποτέλεσμα της συγχώνευσής της με την εταιρεία εξαγοράς ειδικού σκοπού (SPAC) Gores Metropoulos.

Δύο στοιχεία κλειδιά καθορίζουν το μέλλον μιας επιχείρησης σύμφωνα με τον Austin Russell που είναι και διευθύνων σύμβουλος της Luminar: Το προϊόν και οι πελάτες. "Περνάω κάθε δευτερόλεπτο σκεπτόμενος το πώς μπορώ να κάνω την επιχείρηση καλύτερη, δεν ασχολούμαι με τα social media”, αναφέρει.

Σχετικά με το πως κατάφερε να συγκεντρώσει κεφάλαια στην ηλικία των 17 για να φτιάξει μια εταιρεία τόσο εξειδικευμένης τεχνολογίας είπε: "Ήταν δύσκολο να είσαι τόσο μικρός και να ζητάς από κάποιον 200 εκατ. δολάρια για τα επόμενα 5 χρόνια. Είναι σημαντικό όμως να βρίσκεις ανθρώπους που πιστεύουν σε σένα. Να πιστεύεις εσύ στον εαυτό σου”.