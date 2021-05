Amazon: Αποκτά την MGM, αλλά χάνει τον "θησαυρό" του Τεντ Τέρνερ

Της Alison Durkee

Μπορεί η Amazon να ήρθε σε συμφωνία για την εξαγορά της MGM Studios (Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.) έναντι 8,45 δισ. δολαρίων, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως οι χρήστες της θα αποκτήσουν πρόσβαση στους περισσότερους από τους κλασικούς τίτλους του θρυλικού στούντιο, όπως "Ο Μάγος του Οζ και το "Singin' in the Rain", καθώς η ταινιοθήκη της MGM με παραγωγές προ του 1986 έχει περάσει στην κατοχή του Τεντ Τέρνερ και της WarnerMedia.

Η MGM, από τα κορυφαία κινηματογραφικά στούντιο κατά τη "Χρυσή Εποχή" του Χόλιγουντ, "γεννήθηκε" τη δεκαετία του 1920 μέσα στον βωβό κινηματογράφο, και έγινε γνωστή για τα technicolor μιούζικαλ, όπως το "Ένας Αμερικανός στο Παρίσι", καθώς και για εμβληματικές ταινίες όπως το "Όσα παίρνει ο άνεμος".

Η MGM απέκτησε επίσης ταινίες από τη United Artists, όταν αγόρασε το εν λόγω κινηματογραφικό στούντιο το 1981.

Ο μεγιστάνας των ΜΜΕ Τεντ Τέρνερ αγόρασε την MGM το 1985, και το 1986 πούλησε τα περιουσιακά στοιχεία παραγωγής και διανομής της εταιρείας, μαζί με τη United Artists. Ωστόσο, διατήρησε στην κατοχή του την ταινιοθήκη της MGM με όλες τις παραγωγές πριν από τον Μάιο του 1986, η οποία αριθμεί περισσότερους από 2.000 τίτλους.

Έτσι, φιλμ της χολιγουντιανής "Χρυσής Εποχής" αλλά και μεταγενέστερες κλασικές ταινίες, όπως το "Fame" και το "Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία", βρέθηκαν υπό την κυριότητα του Τέρνερ - όχι όμως και ταινίες της United Artists, όπως οι σειρές "Ρόκι" και "Τζέιμς Μποντ", οι οποίες μπορούν να συμπεριληφθούν στη συμφωνία με την Amazon.

Η ταινιοθήκη της Turner, που περιλαμβάνει και τίτλους της MGM, βρίσκεται υπό τη διαχείριση της WarnerMedia και της μητρικής εταιρείας AT&T, μετά τη συγχώνευση της Turner Broadcasting System με την Time Warner Inc. το 1995, και αρκετές από τις κλασικές ταινίες προβάλλονται στο HBO Max.

Το τμήμα Turner Classic Movies της WarnerMedia επιβεβαίωσε στο Forbes ότι Turner και WarnerMedia εξακολουθούν να έχουν τα δικαιώματα του καταλόγου της MGM με ταινίες πριν από τον Μάιο του 1986, ο οποίος στοίχισε στον Τεντ Τέρνερ 1,2 δισ. δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα της εποχής στους Los Angeles Times. Ανέφερε ακόμη ότι είναι σε ισχύ μια συμφωνία με την MGM που τους εξασφαλίζει τον έλεγχο και πολλών ταινιών της United Artists μέχρι το 2022.

Τα "αγκάθια" και τα οφέλη της συμφωνίας

Η Amazon θα αποκτήσει τα δικαιώματα για περισσότερες από 4.000 ταινίες και 17.000 τηλεοπτικές εκπομπές από την MGM στο πλαίσιο της συμφωνίας, ακόμη και χωρίς την προ του 1986 ταινιοθήκη. Εκτός από τις σειρές ταινιών "Τζέιμς Μποντ" και "Ρόκι", ο κατάλογος του στούντιο περιλαμβάνει ταινίες όπως "Η σιωπή των αμνών", τις σειρές "Ροζ Πάνθηρας" και "Legally Blonde", καθώς και παραγωγές της "μικρής οθόνης", όπως τα "The Handmaid's Tale", "The Voice" και "The Real Housewives of Beverly Hills".

Ωστόσο, οι συμφωνίες του στούντιο MGM με άλλους διανομείς θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στη συμφωνία με την Amazon. Σύμφωνα με το περιοδικό "Variety", η Eon Productions, η οποία έχει μερίδιο στις ταινίες "Τζέιμς Μποντ" και ασκεί "πρωτοφανή έλεγχο" στο franchise, θα μπορούσε να αποτελέσει "αγκάθι" για την Amazon όσον αφορά τη διανομή των ταινιών του "Πράκτορα 007", ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να μπλοκάρει την προβολή νέων ταινιών στο Amazon Prime, προωθώντας τες στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Παρόλο που η Amazon δεν θα αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στην ιστορική ταινιοθήκη της MGM, η εξαγορά του στούντιο αποτελεί σημαντική επένδυση στον κλάδο των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της εταιρείας, ενισχύοντας τις προσφορές τηλεοπτικού περιεχομένου streaming που θα βοηθήσουν το Amazon Prime να ανταγωνιστεί άλλες πλατφόρμες.

Η συμφωνία θα επιφέρει σημαντικά οφέλη και στην MGM, αφού θα προσφέρει στο στούντιο πιο σταθερά οικονομικά θεμέλια αλλά και έναν τεράστιο "βραχίονα" διανομής. Άλλωστε, από τα μέσα του 20ού αιώνα -εποχή που το στούντιο μεσουρανούσε- η MGM έχει αντιμετωπίσει μια σειρά από οικονομικά πλήγματα, με μεγαλύτερο την πτώχευση του 2010.

