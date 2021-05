Οι “ταύροι” του bitcoin επιμένουν παρά το sell-off που εξανέμισε δισ. δολάρια

Της Nina Bambysheva

Η "μεγάλη έξοδος” από το bitcoin συνεχίζεται. Νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης, το bitcoin, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον πλανήτη, υποχώρησε πρόσκαιρα έως τα 30.000 δολάρια και συνέχισε για λίγες ώρες να κινείται χαμηλότερα των 40.000 δολαρίων -για πρώτη φορά από τις αρχές Φεβρουαρίου- πριν κάνει comeback πάνω από το κρίσιμο αυτό επίπεδο. Ακολούθησαν κατά πόδας και άλλα μεγάλα κρυπτονομίσματα, με το ether (ETH) να σημειώνει "βουτιά” κατά 22% τις τελευταίες 24 ώρες, το Binance coin (BNB) να "χάνει” 23% και το Cardano (ADA) να υποχωρεί κατά 18%.

Περισσότεροι από 700.000 traders συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης εκκαθάρισαν τις θέσεις τους, ύψους 8,48 δισ. δολαρίων, το 24ωρο που προηγήθηκε του πρωινού της Τετάρτης, σύμφωνα με την πλατφόρμα διαπραγμάτευσης futures κρυπτονομισμάτων και πληροφοριών Bybt. Πάνω από το 50% των traders είχαν short θέσεις στα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων Binance, Bybit και Huobi, αν και οι long θέσεις επικράτησαν σε άλλα μεγάλα ανταλλακτήρια, συμπεριλαμβανομένων των FTX και Deribit.

Παρά την αστάθεια αυτή, οι μακροπρόθεσμοι "ταύροι” παραμένουν "πιστοί” και πιστεύουν ότι η πρόσφατη πτώση δεν είναι οφείλεται σε κάποια αλλαγή στα θεμελιώδη του bitcoin και των μακροπρόθεσμων προοπτικών των κρυπτονομισμάτων.

"Η υποχώρηση που παρατηρείται σήμερα οφείλεται στο κύμα πανικού και την αναγκαστική απομόχλευση, κυρίως από μικροεπενδυτές στις εξωχώριες αγορές”, λέει ο Matt Hougan, επικεφαλής επενδύσεων της Bitwise Asset Management, εκδότριας του μεγαλύτερου δεικτοποιημένου αμοιβαίου κεφαλαίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.

Η είδηση υπαναχώρησης της Tesla ως προς την αποδοχή του bitcoin ως μέσου πληρωμής για τα ηλεκτρικά οχήματά της, η επανεπιβεβαίωση της αρνητικής στάσης της Κίνας έναντι των κρυπτονομισμάτων, η απόφαση της ρυθμιστικής αρχής εποπτείας των τραπεζών (Office of the Comptroller of the Currency - OCC) να επανεξετάσει το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των κρυπτονομισμάτων, τροφοδότησαν τον πανικό, αλλά "δεν υπήρξε θεμελιώδης αλλαγή στις μακροπρόθεσμες προοπτικές του bitcoin, του ethereum ή άλλων κρυπτονομισμάτων”, αναφέρει ο Hougan σε ηλεκτρονικό μήνυμά του προς το Forbes. "Υποψιάζομαι ότι όταν η απομόχλευση εξασθενίσει θα τεθεί σε ισχυρότερη βάση. Είναι η άλλη πλευρά μιας αγοράς που (ακόμη και μετά τη σημερινή πτώση) εξακολουθεί να σημειώνει άνοδο άνω του 300% κατά τη διάκρεια του τελευταίου χρόνου”, προσθέτει.

Η Cathie Wood, ιδρύτρια, διευθύνουσα σύμβουλος και επικεφαλής επενδύσεων της Ark Invest, επανέλαβε επίσης την άποψή της ότι το bitcoin θα αναρριχηθεί στα 500.000 δολάρια, μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg. "Περνάμε τέτοιες στιγμές ενδοσκόπησης και ανατροφοδοτούμε με στοιχεία τα μοντέλα μας, και ναι, η πεποίθησή μας παραμένει το ίδιο υψηλή”, λέει η Wood. "Νομίζω ότι βρισκόμαστε στη φάση της ‘συνθηκολόγησης’, και είναι πραγματικά πολύ καλή στιγμή να προχωρήσει κανείς σε αγορά, ανεξάρτητα από το είδος του περιουσιακού στοιχείου”, προσθέτει.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της η Wood απάντησε επίσης στις περιβαλλοντικές ανησυχίες του Elon Musk, υπαινισσόμενη ότι οι εξορύκτες bitcoin υιοθετούν ταχέως τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

"Αυτή η διόρθωση του bitcoin, αν και ακραία στην περίπτωση που συνέβαινε στην αγορά μετοχών σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, είναι ανάλογη των κινήσεων που έχουμε δει πολλές φορές όσον αφορά το bitcoin”, σημειώνει ο διάσημος επενδυτής αξίας Bill Miller σε γραπτό σχόλιό του. Η τρέχουσα μεταβλητότητα είναι "αρκετά συνηθισμένη”, γράφει ο Miller, συγκρίνοντας τη πρόσφατη μεταβολή της τιμής του bitcoin με τη "Μαύρη Πέμπτη” του Μαρτίου 2020, όταν το κρυπτονόμισμα έχασε σχεδόν το ήμισυ της αξίας του, καταρρέοντας από τα περίπου 8.000 δολάρια στο επίπεδο των 4.700 δολαρίων μέσα σε λίγες ώρες.

Επιπρόσθετα, δύο εισηγμένες εταιρείες που έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια σε bitcoin, η Tesla και η MicroStrategy, αμφότερες συνεχίζουν να διακρατούν τις θέσεις τους.

Ο επικεφαλής της Tesla, Elon Musk, έγραψε στο Twitter ότι "η Tesla θα επιμείνει μέχρι τέλους”, υπονοώντας ότι η εταιρεία δεν θα πουλούσε τη συμμετοχή της στο bitcoin, ύψους 1,7 δισ. δολαρίων.

Επίσης, σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Michael Saylor, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της MicroStrategy, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία "δεν έχει πουλήσει ούτε ένα satoshi". Η MicroStrategy είναι ο μεγαλύτερος εισηγμένος στο χρηματιστήριο κάτοχος bitcoin, έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 3,2 δισ. δολαρίων. Μια ημέρα νωρίτερα, η εταιρεία αγόρασε επιπλέον 229 bitcoin έναντι 10 εκατ. δολαρίων σε μετρητά, με μέση τιμή 43.663 δολάρια έκαστο. Ο Saylor δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος να κάνει κάποιο σχόλιο.