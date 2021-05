Ράλι για το Dogecoin μετά τη νύξη του Μασκ ότι η Tesla μπορεί να το δεχθεί ως μέσο πληρωμής

Του Robert Hart

Το κρυπτονόμισμα dogecoin, που έχει για σύμβολο τον σκύλο Shiba Inu, ανέκτησε τη θέση του ως το τέταρτο πολυτιμότερο κρυπτονόμισμα του πλανήτη την Τρίτη, μετά από νέα παρέμβαση του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla Έλον Μασκ.

Ο επικεφαλής της αυτοκινητοβιομηχανίας ηλεκτρικών οχημάτων ρώτησε τους ακόλουθούς του στο Twitter εάν η εταιρεία του θα πρέπει να δέχεται το ψηφιακό νόμισμα ως μέσο πληρωμής για τα αυτοκίνητά της, μια κίνηση που θα μπορούσε να "νομιμοποιήσει” το εξαιρετικά ευμετάβλητο περιουσιακό στοιχείο και να το βοηθήσει να ανακτήσει μέρος της αξίας που έχασε αφότου ο Μασκ το χαρακτήρισε "φασαρία” μιλώντας το Σάββατο στην εκπομπή "Saturday Night Live" του CNBC.

Do you want Tesla to accept Doge?