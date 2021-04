Οι πιο ακριβοπληρωμένες υποψηφιότητες των Όσκαρ

Των Madeline Berg και Dawn Chmielewski

Οι πέντε πιο ακριβοπληρωμένοι ηθοποιοί που είναι υποψήφιοι για τα φετινά Όσκαρ συγκέντρωσαν συνολικά 41 εκατομμύρια δολάρια τους τελευταίους 12 μήνες - δηλαδή λιγότερο από τα μισά των 87,5 εκατ. δολ. που κέρδισε ο ηθοποιός Dwayne Johnson (The Rock) πέρυσι. Εξ αυτών η Viola Davis, μπήκε στη λίστα των πιο υψηλά αμειβόμενων ηθοποιών, και αυτό χάρη στον τηλεοπτικό της ρόλο στο How To Get Away With Murder, όχι στην υποψηφιότητά της στο Ma Rainey’s Black Bottom.

Ο πιο ακριβοπληρωμένος υποψήφιος για Όσκαρ, ο Sacha Baron Cohen, γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των εμπορικά δημοφιλών ταινιών και των ταινιών που θεωρούνται αξιόλογες. Είναι υποψήφιος για δύο βραβεία: Το πρώτο αφορά τον ρόλο του πολιτικού ακτιβιστή Abbie Hoffman στο δράμα The Trial of the Chicago 7, και ο άλλος το σενάριο για το Borat Subsequent Moviefilm, μια συνέχεια της επιτυχημένης κωμωδίας του 2006, Borat, από την οποία η Amazon κέρδισε περισσότερα από 70 εκατομμύρια δολάρια.

Μπορεί τα αγαλματίδια που διεκδικεί για τις δύο ταινίες να είναι ίδια, αλλά το ίδιο δεν ισχύει για τα χρήματα που κέρδισε από αυτές: Κέρδισε περίπου 20 εκατ. δολ. για τη συνέχεια του Borat και 1 εκατ. δολ. για τον ρόλο του στο The Trial of the Chicago 7. Το χάσμα στα κέρδη από τις δύο ταινίες δείχνει την κατεύθυνση που έχει χαράξει η βιομηχανία του κινηματογράφου εδώ και δεκαετίες: Κάνε μια blockbuster ταινία για πολλά χρήματα ή μια ταινία κύρους για την τέχνη. Σε σπάνιες περιπτώσεις, όπως συνέβη με τις ταινίες Borat, αυτές οι δύο επιλογές αλληλοεπικαλύπτονται.

Ένα βραβείο στα Όσκαρ είναι πολλές φορές ένας συνδυασμός δημοσιότητας και κύρους, που αυξάνει τις προοπτικές κερδών στο μέλλον. Παράδειγμα αποτελεί η Angelina Jolie, η οποία πέρυσι ήταν η δεύτερη πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός με 35,3 εκατ. δολ. Πριν από τη βράβευσή της για τον ρόλο της στην ταινία Girl, Interrupted, οι συμμετοχές της σε διάφορες ταινίες δεν ήταν τόσο επικερδείς από άποψη χρημάτων και κύρους. Από το Όσκαρ λοιπόν και μέχρι το 2004, η αμοιβή της για κάθε ρόλο έφτανε τα 10 εκατ. δολ. και συνεχώς αυξάνεται.

Ακολουθούν οι πέντε πιο ακριβοπληρωμένοι υποψήφιοι για τα φετινά Όσκαρ:

5. Daniel Kaluuya: $3 εκατ.

Ο Daniel Kaluuya είναι φαβορί για το Βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του στο Judas and the Black Messiah. Και αυτός και ο συμπρωταγωνιστής του, LaKeith Stanfield, κέρδισαν το ίδιο χρηματικό ποσό για τη δουλειά τους στην ταινία, αλλά ο Kaluuya συγκέντρωσε ένα επιπλέον ποσό για μια διαφήμιση στο XBox βάσει του ρόλου του στην ταινία Get Out.

4. Glenn Close: $4,5 εκατ.

Παρόλο που η ταινία Hillbilly Elegy μπορεί να απέτυχε να είναι κρίσιμο φαβορί, όπως ήλπιζε το Netflix, ένας από τους αστέρες της ταινίας, η Glenn Close, κατάφερε να κερδίσει την υποψηφιότητα για Όσκαρ. Τα κέρδη της ηθοποιού και της συμπρωταγωνίστριας Amy Adams έφτασαν περίπου στο 10% του προϋπολογισμού της παραγωγής του Netflix. Επίσης, τα έσοδα που συγκέντρωσε από την ταινία Four Good Days συνέβαλαν στην αμοιβή της Glenn Close.

3. Chadwick Boseman: $5 εκατ.

Ο αείμνηστος ηθοποιός, που έφυγε από τη ζωή στα 43 εξαιτίας καρκίνου στο έντερο, κέρδισε την υποψηφιότητα για τον ρόλο του στην ταινία Ma Rainney’s Black Bottom. Είχε γίνει ευρύτερα γνωστός με τον ρόλο του ως T’Challa στο Black Panther, αλλά και στο Da 5 Bloods του Spike Lee.

2. Viola Davis: $7 εκατ.

Η Davis μπορεί να κερδίζει πολλά από τηλεοπτικούς ρόλους όπως της Annalize Keating στο How to Get Away with Murder, αλλά και από τη διαφημιστική καμπάνια της L'Oreal, αλλά παίρνει μικρότερες επιταγές για έργα μεγαλύτερου καλλιτεχνικού κύρους. Το Forbes εκτιμά πως έλαβε 3 εκατ. δολ. για τον ρόλο της στο Ma Rainey’s Black Bottom, για τον οποίο είναι υποψήφια.

1. Sacha Baron Cohen: $22 εκατ.

Η Amazon κέρδισε πάνω από 70 εκατ. δολ. για το παρωδιακό ντοκιμαντέρ (mockumentary) Borat Subsequent Moviefilm, με τον ηθοποιό, σκηνοθέτη και σεναριογράφο Baron Cohen να παίρνει ένα μεγάλο κομμάτι της πίτας.