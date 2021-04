Το τροχαίο με τους δύο νεκρούς με Tesla "στοίχισε" στον Μασκ σχεδόν $6 δισ.

Του Sergei Klebnikov

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ είδε την περιουσία του να μειώνεται τη Δευτέρα καθώς οι μετοχές της Tesla κατέγραψαν πτώση μετά τις αναφορές πως δύο άτομα που επέβαιναν σε ένα Tesla έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο.

Η μετοχή της Tesla μειώθηκε κατά 3,8% τη Δευτέρα γεγονός που μείωσε την περιουσία του Mασκ κατά $5,6 δισ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes η περιουσία του τώρα ανέρχεται στα $171,1 δισ.

Ο διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Tesla είναι το τρίτο πλουσιότερο άτομο στον κόσμο μετά τον διευθύνοντα σύμβουλο της Amazon, Τζεφ Μπέζος, του οποίου η περιουσία ανέρχεται στα $195,9 δισ. και τον μεγιστάνα Μπερνάρντ Αρνό του οποίου η περιουσία ανέρχεται στα $180,3 δισ.

Υπενθυμίζεται πως χτες Δευτέρα η μετοχή της Tesla σημείωσε πτώση εν μέσω αναφορών ότι δύο άντρες πέθαναν όταν το αυτοκίνητό τους, ένα Τesla Model S 2019, έπεσε πάνω σε ένα δέντρο στο Χιούστον το βράδυ του Σαββάτου. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν πως πίστευαν ότι το όχημα πορευόταν χωρίς κανένας να βρισκόταν στη θέση του οδηγού. Συγκεκριμένα ο ένας επιβάτης καθόταν στο κάθισμα του συνοδηγού και ο άλλος στο πίσω κάθισμα. Το όχημα είχε αναπτύξει υψηλή ταχύτητα έως ότου βγήκε από το δρόμο, έπεσε πάνω σε ένα δέντρο και έπιασε φωτιά. Οι τοπικές αρχές επίσης ανέφεραν πως οι πυροσβεστικές δυνάμεις χρειάστηκαν τέσσερις ώρες για να σβήσουν τη φωτιά διευκρινίζοντας επίσης πως ήρθαν σε επαφή και με την Τesla για περαιτέρω βοήθεια.

Ενώ τα ηλεκτρικά οχήματα δεν θεωρούνται απαραίτητα πιο επικίνδυνα από τα οχήματα που λειτουργούν με φυσικό αέριο, οι μπαταρίες λιθίου υψηλής τάσης, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται στο Tesla, μπορούν να αναφλεγούν ακόμα και μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Ο Έλον Μασκ ωστόσο έγραψε στο twitter, πως η λειτουργία του αυτόματου πιλότου, Autopilot, δεν είχε σχέση με το δυστύχημα. Τα δεδομένα που ανακτήθηκαν δείχνουν πως το Autopilot δεν ήταν ενεργοποιημένο και ότι το αυτοκίνητο δεν διέθετε το πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα.

Your research as a private individual is better than professionals @WSJ!



Data logs recovered so far show Autopilot was not enabled & this car did not purchase FSD.



Moreover, standard Autopilot would require lane lines to turn on, which this street did not have.