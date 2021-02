Η "εθιστική" Roblox του David Baszucki που κοντράρει στα ίσα το YouTube στο κοινό της "Γενιάς Ζ"

Του Alex Knapp

Ο David Baszucki είναι γνωστός σε εκατομμύρια εφήβους, κυρίως βέβαια μέσω του avatar του, που ακούει στο όνομα "Builderman". Πρόκειται για τον δημιουργό του Roblox, μια "εθιστικής” ψυχαγωγικής πλατφόρμας που συνδυάζει τα βιντεοπαιχνίδια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συναγωνίζεται επάξια το YouTube και το TikTok στις προτιμήσεις των παιδιών. Εξάλλου, όπως δήλωσε και ο ίδιος στο Forbes το 2018: "Το Roblox είναι μια συναρπαστική πλατφόρμα ψυχαγωγίας”.

Η εταιρεία του Baszucki γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση στην εποχή του κορονοϊού, δεδομένου ότι τα παιδιά, "κολλημένα” κι αυτά (σ.μ. όπως όλοι μας) μέσα στο σπίτι, έχουν στραφεί στο Roblox αναζητώντας μια διέξοδο από την καθημερινότητα της πανδημίας.

Το 2020, η νεοφυής εταιρείας από το Σαν Ματέο της Καλιφόρνια είδε τους χρήστες της να αυξάνονται κατά 85%, στα 32,6 εκατομμύρια· και τις ώρες που ξοδεύονται στην εφαρμογή και τον ιστότοπό της να εκτινάσσονται κατά 124%, στις 30,6 δισεκατομμύρια ώρες.

Τι είναι όμως αυτό που κάνει τη Roblox να ξεχωρίζει; Το γεγονός ότι παρέχει στα παιδιά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να φτιάξουν -και να πουλήσουν- δικής τους κατασκευής παιχνίδια, μετατρέποντας το κοινό της σε έναν "στρατό πρώιμων καπιταλιστών”.

Η Roblox πουλά ένα εικονικό νόμισμα που ονομάζεται Robux -100 Robux κοστίζουν 1 δολάριο- το οποίο οι παίκτες μπορούν να ξοδέψουν σε παιχνίδια και ψηφιακά μπιχλιμπίδια, όπως avatars και αντικείμενα που χρειάζονται στο πλαίσιο του παιχνιδιού. Οι δημιουργοί αυτών των παιχνιδιών με τη σειρά τους κερδίζουν ένα μερίδιο των Robux που ξοδεύονται στον ψηφιακό κόσμο που έχουν δημιουργήσει, και συγκεκριμένα 35 σεντς για κάθε 100 Robux που ξοδεύονται.

Συνολικά, οι 1,25 εκατομμύρια "δημιουργοί” του Roblox αποκόμισαν 216 εκατ. δολάρια το 2020. Για τους κορυφαίους εξ αυτών, μάλιστα, το κέρδος είναι πραγματικά μεγάλο: περισσότεροι από 1.200 δημιουργοί έβγαλαν πάνω από 10.000 δολάρια, ενώ ξεπερνούν τους 300 αυτοί που κέρδισαν περισσότερα από 100.000 δολάρια.

Η ίδια η Roblox είχε έσοδα περίπου 924 εκατ. δολαρίων το ίδιο διάστημα - ποσό σχεδόν διπλάσιο από τα έσοδα που πραγματοποίησε η εταιρεία το 2019.

Ο μεγαλύτερος κερδισμένος φυσικά είναι ο 58χρονος Baszucki, η περιουσία του οποίου ανέρχεται πλέον στα 2,8 δισ. δολάρια, μετά τον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης που πραγματοποίησε η εταιρεία τον Ιανουάριο και ανέβασε την αποτίμηση της Roblox στα 29,5 δισ. δολάρια.

Αυτήν την περίοδο, ο Baszucki ή "Builderman” σχεδιάζει να εισάγει τη Roblox στο χρηματιστήριο, μέσω απευθείας εισαγωγής στις 10 Μαρτίου. Η εταιρεία είχε σχεδιάσει αρχικά να κάνει την είσοδό της στο ταμπλό το 2020, αλλά πολυαναμενόμενες αρχικές δημόσιες προσφορές (IPOs), όπως αυτή της DoorDash, έκαναν -σύμφωνα με πληροφορίες- την εταιρεία να επανεξετάσει τα πλάνα της. Το δε σχέδιό της να κάνει το μεγάλο βήμα τον Φεβρουάριο καθυστέρησε, καθώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγορά των ΗΠΑ (SEC) ζήτησε από την εταιρεία να προσαρμόσει τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζονται στις οικονομικές της καταστάσεις οι πωλήσεις του εικονικού νομίσματος Robux ώστε να ευθυγραμμίζεται με τους κανόνες περί ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η Roblox είναι "απόγονος” της πρώτης εταιρείας που ίδρυσε ο Baszucki το 1989 μαζί με τον Eric Cassel. Πρόκειται για την Knowledge Revolution, μια νεοφυή τεχνολογική εταιρεία στον χώρο της εκπαίδευσης, που δημιούργησε ένα πρόγραμμα το οποίο λειτουργούσε ως δισδιάστατο εργαστήριο φυσικής. Σε αυτό το εργαστήριο μαθητές και δάσκαλοι μπορούσαν να μοντελοποιήσουν προβλήματα φυσικής, με εικονικούς μοχλούς, ράμπες, τροχαλίες και βλήματα.

Αυτό που έμαθε ο Baszucki κατά τη χρήση του λογισμικού του από τη μαθητική κοινότητα ήταν ότι τα παιδιά το χρησιμοποιούσαν για να κάνουν πράγματα που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα προβλήματα και τα πειράματα που περιελάμβανε το βιβλίο της φυσικής που διδάσκονταν στο σχολείο. Τα παιδιά χρησιμοποιούσαν το λογισμικό του για να μοντελοποιήσουν συγκρούσεις αυτοκινήτων, καταρρεύσεις κτιρίων αλλά και άλλες διασκεδαστικές δράσεις που τα εργαλεία φυσικής που παρείχε το πρόγραμμα του επέτρεπε να πραγματοποιήσουν.

Αφότου πούλησε τη Knowledge Revolution έναντι 20 εκατ. δολαρίων το 1998, ο Baszucki και ο συνιδρυτής της Eric Cassel -ο οποίος απεβίωσε το 2012- άρχισαν να σκέφτονται ποιο θα ήταν το επόμενο βήμα της Roblox. Η εταιρεία "απογειώθηκε” το 2006 όταν δημιούργησε τη Roblox Studio, μια εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες της να γράφουν κώδικα και να δημιουργούν τα δικά τους παιχνίδια και προσομοιώσεις.

Σήμερα, τα παιχνίδια που δημιουργούν οι παίκτες της πλατφόρμας Roblox κινούνται σε μια ευρεία γκάμα τύπων και παρεχόμενων εμπειριών. Ορισμένα παιχνίδια προσομοίωσης δημιουργήθηκαν από μεγάλα στούντιο, όπως το Welcome to Bloxburg, που είναι με το γνωστό παιχνίδι The Sims, όπου οι παίκτες σχεδιάζουν τα δικά τους σπίτια και οχήματα σε μια μεγάλη πόλη. Άλλα είναι πιο μοναδικά, όπως το Jailbreak, το οποίο αποτελεί μια πιο περίπλοκη εκδοχή του βιντεοπαιχνιδιού "Cops and Robbers".

Η Roblox, ωστόσο, πέρα από τα έσοδα που έχει μέσω του εικονικού νομίσματος Robux, πουλά επίσης διάφορα προϊόντα, όπως παιχνίδια και μπλουζάκια που βασίζονται σε χαρακτήρες ορισμένων από τα δημοφιλέστερα παιχνίδια που περιλαμβάνει η πλατφόρμα της. Αλλά και οι μικροί προγραμματιστές της πλατφόρμας λαμβάνουν μέρος των εσόδων που προέρχονται από την πώληση αυτών των προϊόντων - που διευρύνει την αναγνωρισιμότητά τους μεταξύ των εκατομμυρίων παιδιών που "συναντώνται” στην πλατφόρμα.

"Είμαστε κάτι σαν το American Idol για τους ανερχόμενους προγραμματιστές παιχνιδιών", λέει ο Baszucki.