Της Elva Ramirez

Ανοίγουν σαμπάνιες.

Ο γαλλικός όμιλος LVMH ανακοίνωσε ότι απέκτησε ποσοστό 50% στην μάρκα σαμπάνιας "Armand de Brignac” του γνωστού ράπερ Jay-Z. Ευρύτερα γνωστή ως "Ace of Spades” λόγω των μεταλλικού χρώματος φιαλών της, η μάρκα σαμπάνιας του δημοφιλούς ράπερ εμφάνιζε ισχυρή δυναμική στην προ-κορονοϊού εποχή, με τις πωλήσεις της το 2019 να ξεπερνούν τα 500.000 μπουκάλια.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Moët Hennessy (σ.μ. ο βραχίονας της LVMH στον κλάδο των ποτών) εξασφάλισε επίσης και την παγκόσμια διανομή της μάρκας σαμπάνιας. Ο γαλλικός όμιλος άλλωστε έχει πολλές μάρκες κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών υπό την "ομπρέλα” του, όπως τις Dom Perignon, Veuve Clicquot, Krug και Château d'Yquem.

Η συμφωνία των δύο πλευρών ανακοινώθηκε στον απόηχο της πρόσφατης είδησης ότι η LVMH σταματά τη συνεργασία της με την φίρμα ένδυσης Fenty της Ριάνα.

Ο Jay-Z εξαγόρασε την Armand de Brignac το 2014, μετά το μποϊκοτάζ που ξεκίνησε κατά της σαμπάνιας Cristal το 2006 (σ.μ. με την οποία έως τότε συνεργαζόταν), αφότου ένα στέλεχος της Cristal προέβη σε υποτιμητικά σχόλια για όσους ακούν ραπ.

Η μάρκα Armand de Brignac φέρει το κύρος του οινοποιείου της οικογένειας Κατιέ, που μετρά 13 γενιές στον χώρο του χειροποίητου κρασιού.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών για μια συνεργασία ξεκίνησαν το 2019 και φαίνεται ότι τελικά ευοδώθηκαν, τουλάχιστον εν μέρει, και λόγω της φιλίας του σούπερ σταρ της ραπ με τον Αλεξάντρ Αρνό, γιό του ιδρυτή και προέδρου της LVMH, Μπερνάρ Αρνό. "Θα του στείλω μια φωτογραφία για κάτι που μου συμβαίνει ή θα μου στείλει εκείνος”, δήλωσε ο Jay-Z στους New York Times. "Είναι πολύ φυσικό, πολύ κουλ. Τον θεωρώ άτομο υψηλής ακεραιότητας. Κρατά πάντα τον λόγο του, είναι πολύ ακριβής. Κάποια χαρακτηριστικά που έχω κι εγώ”, πρόσθεσε ο γνωστός ράπερ.

Παρότι μπορεί να φαίνεται παράταιρο να εστιάσουμε στη σαμπάνια εν μέσω μιας πανδημίας, η συνεργασία μεταξύ της γαλλικής εταιρείας και του Αμερικανικού επιχειρηματία σηματοδοτεί μια αισιοδοξία για το μέλλον του κλάδου των ειδών πολυτελείας και τη στάση των καταναλωτών στην μετά κορονοϊό εποχή.

Γιατί όμως έχει λογική μια επένδυση στη σαμπάνια; Διότι οι πωλήσεις σαμπάνιας, προ πανδημίας, κατέγραφαν σταθερά ανοδική πορεία. Το 2019, οι πωλήσεις σαμπάνιας στις ΗΠΑ σημείωσαν ρεκόρ για έβδομη διαδοχική χρονιά. Περισσότερα από 297 εκατομμύρια μπουκάλια σαμπάνιας εξήχθησαν παγκοσμίως, με πάνω από 25 εκατομμύρια εκ αυτών να φτάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ΗΠΑ, ο μεγαλύτερος πελάτης της Γαλλίας, δαπάνησε περισσότερα από 752,6 εκατ. δολάρια για εισαγωγές σαμπάνιας το 2019, ποσό αυξημένο κατά 15,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η πανδημία, ωστόσο, έπληξε τις πωλήσεις για το συνδεδεμένο με εορταστικές εκδηλώσεις ποτό. Ο κλάδος της σαμπάνιας, που ξεκίνησε τη χρονιά με ισχυρή δυναμική, είδε τις πωλήσεις τους να μειώνονται απότομα, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για πτώση έως και 70%, εν μέσω των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με κλείσιμο των εστιατορίων και αποτροπή των συναθροίσεων.

Παρ’ όλα αυτά, αν δει κανείς σκηνές από την 7 Νοεμβρίου, όταν η προεδρία των ΗΠΑ πέρασε στον Τζο Μπάιντε, μαζί με τους ανθρώπους που χορεύουν και πανηγυρίζουν θα δει και κάτι άλλο ξεχώριζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα δημοσιεύματα για τους εορτασμούς: μπουκάλια σαμπάνιας να ανοίγουν.

Στην Ουάσινγκτον, οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων οινοπνευματωδών ποτών δήλωσαν στο Newsweek ότι πούλησαν περισσότερα μπουκάλια σαμπάνιας εκείνο το Σάββατο (7 Νοεμβρίου) από ό,τι συνδυαστικά την Πρωτοχρονιά των δύο προηγούμενων ετών.

Η Ατλάντα "βίωσε μια τρελή δίψα για σαμπάνια”, ανέφερε η εφημερίδα The Tennessean. "Ουρές ανθρώπων, που συχνά ήταν αρκετά μακριές, περίμεναν υπομονετικά έξω από τα καταστήματα για να αγοράσουν σαμπάνιες. Το αίσθημα χαράς που κατέκλυσε την Ατλάντα ήταν αισθητό".

Αλλά και η The New York Post έγραψε: "Η σαμπάνια έτρεχε ‘σαν νερό’ στο Μεγάλο Μήλο (σ.μ. όπως είναι επίσης γνωστή η Νέα Υόρκη) το Σάββατο καθώς οι Νεοϋορκέζοι έπεσαν με τα μούτρα στη σαμπάνια κατά τη διάρκεια μεθυστικών εορτασμών για τη νίκη του Τζο Μπάιντεν έναντι του προέδρου Τραμπ”. Οι κάβες και τα καταστήματα οινοπνευματωδών ποτών σε όλη την πόλη δήλωσαν στην The Post ότι ‘πνίγηκαν’ στις πωλήσεις - με ορισμένους να αναφέρουν ότι ‘στέρεψαν’ από φθηνά αφρώδη κρασιά. Η Boston Globe επίσης έγραφε: "Οι άνθρωποι γιόρταζαν στους δρόμους, στο κέντρο του Προβιντενς, πανηγυρίζοντας, παίζοντας μουσική και χορεύοντας. Οι κάβες πωλούσαν τις σαμπάνιες σαν να ήταν παραμονή Πρωτοχρονιάς".

Υπό αυτό το πλαίσιο, μια συμφωνία στον κλάδο της σαμπάνιας σήμερα φαντάζει εξαιρετική κίνηση για την αγορά εν όψει των εορτασμών που αναμένονται στη μετά πανδημίας εποχή.