Η "κληρονομιά" που αφήνει ο Jeff Bezos στην Amazon

Της Lauren Debter

Είκοσι επτά χρόνια μετά τη δημιουργία της Amazon σε ένα γκαράζ και τη μετατροπή της σε μια από τις πιο πολύτιμες εταιρείες του κόσμου, ο ιδρυτής Jeff Bezos δήλωσε την Τρίτη ότι παραιτείται από την θέση του CEO. Ο Bezos ήταν ένας επιχειρηματίες που εμφανιζόταν συνεχώς στις σελίδες του Forbes από τότε μέρες που ήταν επιχειρηματίας της Barnes & Noble μεχρι και σήμερα που έχει δημιουργήσει μια περιουσία 196 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

"Πριν από μερικά χρόνια, οι άνθρωποι κοίταζαν τα σχέδια της Barnes & Noble για την είσοδό της στο διαδίκτυο και να μας αποκαλούσαν Amazon.toast - και νόμιζα ότι είχαν ένα αρκετά καλό επιχείρημα!" Αστειεύτηκε ο Bezos στο Forbes το 1999. "Αλλά αυτό που δεν κατάλαβαν είναι πώς το διαδίκτυο μεταφέρει την εξουσία στον πελάτη".

Ακολουθεί μια αναδρομή στην πορεία του Jeff Bezon η οποία τον οδήγησε στο να γινει το πλουσιότερο άτομο στον κόσμο. Ακολουθεί μια ματιά στις στιγμές οι οποίες διαμόρφωσαν την πορεία της εταιρείας και αναμόρφωσαν για πάντα τη βιομηχανία λιανικής:

Τα βιβλία ήταν η αρχή αλλά όχι το τέλος

Ο Τζεφ Μπέζος ανέλαβε τις μεγάλες αλυσίδες βιβλιοπωλείων όπως το Borders και το Barnes & Noble όταν άρχισε να πωλεί βιβλία στο διαδίκτυο το 1994. Μέχρι τη στιγμή που η εταιρεία εισήλθε στο χρηματιστήριο τρία χρόνια αργότερα, μετέφερε στο διαδίκτυο περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια τίτλους και είχε ετήσιες πωλήσεις 148 εκατομμυρίων δολαρίων. "Το Amazon.com δεν μπορεί να υπάρχει στον φυσικό κόσμο", δήλωσε ο Bezos στο Forbes το 1996, την πρώτη χρονιά που η εταιρεία εμφανίστηκε στο χρηματιστήριο. "Καμία περιοχή δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει ένα βιβλιοπωλείο εκατομμυρίων τίτλων".

Επιπλέον, ο Bezos δεν είχε καμία πρόθεση να σταματήσει εκεί. Μέχρι το 1998, η Amazon είχε ήδη αρχίσει να επεκτείνεται και να συμπεριλαμβάνει κάθε είδους πράγματα, όπως CD, DVD, ρούχα, παιχνίδια και προϊόντα γραφείου. Ο Bezos άρχισε επίσης να υπαινίσσεται τις υπερβολικές του φιλοδοξίες, λέγοντας πως πρόκειται για το "Μεγαλύτερο Βιβλιοπωλείο της Γης" και άρχισε να περιγράφει την Amazon ως διαδικτυακό λιανοπωλητή που θα προσέφερε τη "Μεγαλύτερη Επιλογή της Γης".

Το 1999, η Amazon προσκάλεσε και άλλους πωλητές να ξεκινήσουν την καταχώριση εμπορευμάτων τους στο site της και να ανταγωνίζονται άμεσα με τα προϊόντα που πωλούσε η Amazon. Αυτοί οι πωλητές (κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) αποτελούν πλέον τη ραχοκοκαλιά του γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου, καταλαμβάνοντας περίπου το 60% των πωλήσεων των προϊόντων του σήμερα, διπλασιάζοντας το ποσοστό που αντιπροσώπευαν πριν από μια δεκαετία.

Έκανε τη διήμερη αποστολή κανονικότητα

Το 2005, ο Bezos παρουσίασε ένα νέο πρόγραμμα που ονομάζεται Amazon Prime το οποίο είχε ένα δελεαστικό πλεονέκτημα: Με $79 ετησίως, οι πελάτες θα μπορούσαν να λάβουν δωρεάν μέσα σε δύο μέρες τις παραγγελίες τους. Αυτό θα διαμορφώσει γρήγορα τις προσδοκίες των πελατών για τις online αγορές και θα αφήσει τον υπόλοιπο κλάδο να αγωνίζεται για να την ανταγωνιστεί. Η Amazon ήταν ένα βήμα μπροστά, χάρη στα περισσότερα από 100 κέντρα που διέθετε και στα οποία συσκευάζονται και αποστέλλονται τα αντικείμενα. Έχει επίσης δημιουργήσει τον δικό της μεταφορικό στόλο που ανταγωνίζεται τα ταχυδρομεία, με την ShipMatrix να εκτιμά πρόσφατα ότι παραδίδει τα δύο τρίτα των πακέτων της. Το 2019, δήλωσε ότι θα επενδύσει περαιτέρω για να πετύχει την αποστολή των δεμάτων μέσα σε μια μέρα στα Prime μέλη της.

Δημιουργώντας ένα "χρυσωρυχείο” για τη χρηματοδότηση της λιανικής

Το 2006 η Amazon άρχισε να προσφέρει υπηρεσίες cloud σε άλλες επιχειρήσεις. Είχε δημιουργήσει την τεχνολογία για να τρέξει τον δικό της ιστότοπο και πίστευε ότι θα μπορούσε να βγάλει χρήματα σε αλλους. Το ονόμασε Amazon Web Services και προσέλκυσε γρήγορα πελάτες από τη Nasa έως και το Netflix. Eίχε λειτουργήσει επίσης ως χρησωρυχείο για την εταιρεία δημιουργώντας $35 δισεκατομύρια από τις πωλήσεις το 2019 και συμβάλλοντας παράλληλα στην αντιστάθμιση των ζημιών της λιανικής.

"Εχει πάρει δύο πολύ μεγάλες βιομηχανίες και ταυτόχρονα και κάτω από τη μύτη των ανταγωνιστών έχει γίνει ουσιαστικά ο ηγέτης που τους επαναπροσδιορίζει” δήλωσε το 2018 στο Forbes ο Warren Buffett σχολιάζοντας την επιτυχία του Bezos τόσο στο λιανικό εμπόριο όσο και στον κλάδο του cloud.

Μπαίνοντας στην αγορά των φυσικών καταστημάτων

Η Amazon πραγματοποίησε την πρώτη της μεγάλη εξαγορά στο λιανικό εμπόριο το 2017, όταν ανακοίνωσε ότι εξαγοράζει την Whole Foods για 13,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Έκτοτε, έχει μειώσει τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα, διαθέτει ειδικά προνόμια στα μέλη της Prime, όπως επίσης δωρεάν παράδοση ειδών παντοπωλείου από όλα τα καταστήματά της.

Πρωτοποριακό αυτοματοποιημένο ταμείο

Η Amazon άνοιξε το πρώτο της κατάστημα Amazon Go στο κοινό το 2018, προσφέροντας στους αγοραστές τη δυνατότητα να παραλαμβάνουν τα αντικείμενα τους και να φεύγουν χωρίς να περιμένουν στην ουρά για να πληρώσουν. Η τεχνολογία "Just Walk Out", η οποία αξιοποιεί έναν συνδυασμό καμερών και τεχνητής νοημοσύνης για να εντοπίζει αυτόματα τα αντικείμενα που βάζουν οι αγοραστές στο καλάθι τους, λειτούργησε σε περισσότερες από 24 τοποθεσίες. Είναι επίσης διαθέσιμη και σε άλλους εμπόρους λιανικής. Για παράδειγμα Hudson και OTG πειραματίζονται με την τεχνολογία σε καποια καταστήματα στο αεροδρόμιο.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη

Ο Bezos εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη λίστα των Forbes 400 το 1998, όταν η εταιρεία του εισήχθη στο χρηματιστήριο με την αποτίμησή της να ανέρχεται στα 1,6 δισ. δολάρια, καθιστώντας τον, τον 102ο πλουσιότερο άνθρωπο της χώρας και κερδίζοντας την πρώτη του θέση στο εξώφυλλο του Forbes. Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, το 2017, ξεπέρασε τον Bill Gates για πρώτη φορά και έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Η περιουσία του ξεπέρασε επίσης τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια εκείνο το έτος. Είναι πλέον ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη με περιουσία 196 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χάρη στο μερίδιο 11% που κατέχει και μια μετοχή που συνεχίζει να αψηφά τη βαρύτητα. (Και αυτό αφού έδωσε στην πρώην σύζυγο MacKenzie το ένα τέταρτο των μετοχών του στο διαζύγιο.) Τον Αύγουστο του 2020, έγινε το πρώτο άτομο του οποίου η περιουσία ήταν άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων.