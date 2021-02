Φρενίτιδα GameStop: Εννέα γκουρού των επενδύσεων εξηγούν τη μανία με τις "meme stocks"

Των Eliza Haverstock, Christopher Helman

Την ώρα που η κρίση του κορονοϊού βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, εκκρεμεί η παραπομπή του πρώην πλέον προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και συνεχίζεται η αγωνία για το επικείμενο νέο πακέτο δημοσιονομικής τόνωσης, την προηγούμενη εβδομάδα το ενδιαφέρον μονοπώλησε η μετοχή μιας τρεκλίζουσας αλυσίδας καταστημάτων λιανικής πώλησης βιντεοπαιχνιδιών.

Η ευρύτερα γνωστή, χάρη στα καταστήματά της εντός εμπορικών κέντρων, εταιρεία GameStop, που έχει την έδρα της στο Γκρέιπβαϊν του Τέξας, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός "θυμωμένου όχλου” εκατομμυρίων νέων επενδυτών που συντονίζονται μέσω του φόρουμ r/WallStreetBets του Reddit.

Η συνολική τους ισχύς, ενισχυμένη από τους νεόκοπους traders της διαδικτυακής πλατφόρμας χρηματιστηριακών συναλλαγών Robinhood και τη δημοσιονομική ρευστότητα, εκτίναξε τη μετοχή της εταιρείας πάνω από 600% μέσα σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο της εβδομάδας, χαρίζοντας σε κάποιους περιουσίες αλλά και ωθώντας ουσιαστικά στη χρεοκοπία φαινομενικά έμπειρους επενδυτές hedge fund μέσα στο διάστημα αυτό.

Ο θρίαμβός τους ενέπνευσε παρόμοιες bullish "επιδρομές” και σε άλλες παρακμάζουσες εταιρείες που πλέον αναφέρονται ως "meme stocks", συμπεριλαμβανομένων των Blackberry και AMC Entertainment.

Για να κατανοήσει τη χρηματιστηριακή αυτή παράνοια, το Forbes απευθύνθηκε σε μερικά από τα πιο αξιοσέβαστα "μυαλά” της χρηματιστηριακής αγοράς και σε επαγγελματίες του χώρου, που μοιράστηκαν μαζί του τις απόψεις και τις προβλέψεις τους για το τι μέλλει γενέσθαι.

Burton Malkiel

Καθηγητής Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Πρίνστον, συγγραφέας του βιβλίου "A Random Walk Down Wall Street”

"Πρόκειται για φαινόμενο αντίστοιχο με την κρίση της τουλίπας στις αρχές του 1600 όπου οι Ολλανδοί αγόραζαν ξέφρενα βολβούς τουλιπών. Φαινόμενο που έχουμε δει ξανά και ξανά. Αυτές οι κερδοσκοπικές μανίες πιθανότατα δεν θα εκλείψουν ποτέ... Κατά κάποιον τρόπο μοιάζουν με το παιχνίδι ‘μουσικές καρέκλες’, κάποιος πάντα θα μένει όρθιος”, αναφέρει ο καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, Burton Malkiel.

"Μου θυμίζει πολύ την επιδρομή στο κτίριο του Καπιτωλίου. Είναι μια κερδοσκοπική τρέλα που πυροδοτείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σίγουρα εκτιμούμε πολύ την ελευθερία του λόγου. Παρ’ όλα αυτά, νομίζω ότι βλέπουμε ξεκάθαρα πλέον πως κάποια πράγματα συμβαίνουν λόγω του φαινομένου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έχει εγείρει σειρά ζητημάτων... Ως χώρα, πρέπει πραγματικά να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το όλο θέμα”, προσθέτει ο καθηγητής Οικονομικών.

Jeremy Siegal

Καθηγητής Οικονομικών, The Wharton School, συνιδρυτής της WisdomTree Investments και συγγραφέας των βιβλίων "Stocks For The Long Run”, "The Future For Investors”

"H αξία της GameStop απέχει παρασάγγας από την τιμή στην οποία είναι διαπραγματεύσιμη, αλλά αποτελεί τέλειο παράδειγμα της ‘θεωρίας του μεγαλύτερου βλάκα”, βάσει της οποίας είναι δυνατόν να βγάλεις χρήματα από κάτι αν είναι υπερτιμημένο αρκεί να υπάρχει κάποιος που είναι πρόθυμος να πληρώσει περισσότερα…”, σημειώνει ο καθηγητής Οικονομικών και συνιδρυτής της WisdomTree Investments, Jeremy Siegal.

Συνεχίζοντας προσθέτει: "Ελπίζω ότι αυτοί οι επενδυτές [του Reddit] μπορούν να εξελιχθούν σε μακροπρόθεσμους επενδυτές όπου οι πιθανότητες είναι πράγματι υπέρ τους και όχι εναντίον τους. Θέλουμε να τους δούμε στο στρατόπεδο των επενδυτών και όχι των κερδοσκόπων, καθώς δεν χρειάζεται να κερδοσκοπείς να βγάλεις χρήματα από την αγορά”.

Albert Edwards

Αναλυτής παγκόσμιας στρατηγικής της Société Générale

"Η Fed έχει παγιδευτεί από ένα τέρας που η ίδια δημιούργησε, καθώς η εξαρτούμενη από τον χρηματοπιστωτικό τομέα οικονομία θα καταρρεύσει εάν καταρρεύσουν οι μετοχές... Έτσι, πλέον η Fed δεν 'ζυγίζει' τις καταστάσεις αλλά στηρίζει τις αποφάσεις της στο θυμικό και στη δυνατότητα εκτύπωσης χρήματος”, επισημαίνει ο αναλυτής παγκόσμιας στρατηγικής της Société Générale, Albert Edwards.

Michael Steinhardt

Φιλάνθρωπος, ιδρυτής της Steinhardt Partners και συνιδρυτής της WisdomTree Investments

"Αυτό που πραγματικά συμβαίνει αποτελεί μια αντανάκλαση της ποιότητας των αναλύσεων, της ποιότητας της εργασίας και της ποιότητας των εισροών στη Wall Street. Και είναι θλιβερό που κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί", σημειώνει ο Michael Steinhardt.

"Είναι απίθανο [μετοχές όπως της GameStop] να δημιουργήσουν το είδος του [συστημικού] προβλήματος [που είδαμε το 2008]. Αλλά και πάλι, ακόμη και αν κάποια τυχαία χρηματιστηριακή εταιρεία αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα λόγω αυτών των τρελών κινήσεων, και τι έγινε; Στο τέλος η GameStop και ορισμένες από τις υπόλοιπες μετοχές της κατηγορίας αυτής πρόκειται να σημειώσουν σημαντική υποχώρηση. Και αυτό θα είναι το φαινόμενο που θα προκαλέσει πόνο στους επενδυτές που δεν μπορούν να τον αντέξουν", προσθέτει ο ιδρυτής της Steinhardt Partners και της WisdomTree Investments.

Peter Garber

Συνταξιούχος καθηγητής Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Μπράουν, πρώην αναλυτής παγκόσμιας στρατηγικής της Deutsche Bank και συγγραφέας του βιβλίου "Famous First Bubbles”

"(Αυτό που συμβαίνει) δεν αφορά καθόλου το θέμα της κερδοσκοπίας (την GameStop, στη συγκεκριμένη περίπτωση), αφορά τη χρηματοδότηση των δύο πλευρών. Ποιος έχει πρόσβαση σε πίστωση και μετρητά για να αντέξει τη διελκυστίνδα”, επισημαίνει ο πρώην καθηγητής Οικονομικών του Πανεπιστημίου Μπράουν.

Όπως εξηγεί, "Ο πανικός του 1907 πυροδοτήθηκε από μια προσπάθεια να μονοπωληθεί ο έλεγχος των μετοχών της United Copper Company. Η κίνηση αυτή οδήγησε σε άνοδο της τιμής. Οι πωλητές ανοιχτών θέσεων μπήκαν στο παιχνίδι. Και τότε διεξήχθη μια προσπάθεια να εξαναγκαστούν να αγοράσουν σε υψηλότερη τιμή. Παίκτες πτώχευσαν. Πολλές τράπεζες αντιμετώπισαν προβλήματα. Επικράτησε τραπεζικός πανικός, έλλειψη ρευστότητας, και ο κορυφαίος τραπεζίτης της εποχής John Pierpont Morgan (σ.μ. της τράπεζας JPMorgan) κλήθηκε να παρέμβει και να παράσχει ρευστότητα στην αγορά. Ανέλαβε de facto τον ρόλο της κεντρικής τράπεζας. Αυτή η περιπέτεια οδήγησε στη δημιουργία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed)".

Και ο ίδιος συνεχίζει διερωτώμενος "Ποιοι αποτελούν τον όχλο". Όπως σημειώνει είναι "άνθρωποι άνεργοι. Άνθρωποι που εργάζονται από το σπίτι και δεν έχουν πού να ξοδέψουν τα χρήματά τους. Έχουν ρευστό αλλά δεν έχουν τι να το κάνουν. Το μόνο που χρειάστηκε ήταν κάποιος απλώς να ρίξει την ιδέα", προσθέτει.

Ciamac Moallemi

Καθηγητής στο Τμήμα Αποφάσεων, Κινδύνων & Επιχειρήσεων του Columbia Business School

"Αν ήμουν short seller, θα ήμουν πολύ, πολύ ανήσυχος. Και θα παρακολουθούσα συνεχώς τα [μέσα κοινωνικής δικτύωσης] για τα ονόματα που με ενδιαφέρουν. Έχω ακούσει για μαζικούς επενδυτές που έχουν μπει σε αυτά τα φόρουμ και προσπαθούν να προκαλέσουν ντόρο και να δημιουργήσουν κινήματα. Νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει τα πράγματα", λέει ο καθηγητής Moallemi.

"Αυτά [τα hedge funs] είναι έμπειροι επενδυτές, αλλά δεν είχαν προετοιμαστεί για τα πάντα. Νομίζω ότι ο κόσμος απλώς δεν πίστευε ότι αυτό ήταν δυνατό. Τώρα όμως είδαν τι μπορεί να συμβεί. Είναι κάτι αντίστοιχο με την περίπτωση της 11ης Σεπτεμβρίου, οι άνθρωποι δεν πίστευαν ότι θα μπορούσε κάποιος να καταλάβει ένα αεροπλάνο ή να το ρίξει πάνω σε κτίρια, πλέον δεν ισχύει αυτό", προσθέτει.

Mohnish Pabrai

Ιδρυτής και Διαχειριστής της Pabrai Investments Funds

"Εν πολλοίς οφείλεται στην ανθρώπινη φύση, είναι η νοοτροπία της αγέλης. Όταν βλέπεις τον χαζό γείτονά σου να βγάζει λεφτά, σκέφτεσαι: ‘είμαι πιο έξυπνος από αυτόν, πρέπει να το κάνω κι εγώ’. Όλοι θέλουν να συμμετάσχουν στο πάρτι. Και πλέον αυτό έχει ξεπεράσει τα όρια του Reddit, είναι διεθνές φαινόμενο. Για παράδειγμα, μια νοικοκυρά στη Νέα Ζηλανδία που τα βλέπει όλα αυτά, θέλει κι αυτή να συμμετάσχει", επισημαίνει ο ιδρυτής και διαχειριστής της Pabrai Investments Funds.

"Στο παρελθόν, αν μια ομάδα συνασπιζόταν, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) θα μπορούσε να επέμβει και να επιβάλει τους κανόνες της για δώσει ένα τέλος. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται είναι μια ομάδα ανθρώπων στο Reddit που δεν γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, βρίσκονται σε ένα δημόσιο φόρουμ, και μπορεί να μην πρόκειται ακριβώς για συμπαιγνία, αλλά έχει το ίδιο αποτέλεσμα στην κίνηση μιας μετοχής. Είναι ένα δίκτυο χωρίς κεντρικό νευρικό σύστημα, χωρίς πυρήνα", προσθέτει.

Ben Inker

Επικεφαλής Διαφοροποίησης Περιουσιακών Στοιχείων της GMO

"Αυτό που βλέπουμε σήμερα ξεπερνά κατά πολύ την ιντερνετική φούσκα του 2000. Οι άνθρωποι που αγοράζουν μετοχές της GameStop δεν ενδιαφέρονται για αυτήν καθ’ αυτήν την εταιρεία. Δεν δίνουν σημασία στο μέλλον της. Αντ' αυτού, η περίπτωση της GameStop αποτελεί ένδειξη θυμού. Είναι η λογική: ‘Θα τον πατήσω κάτω αυτόν τον τύπο. Η Wall Street είχε το πάνω χέρι για πολύ καιρό’. Το κίνημα Occupy Wall Street ήταν κάτι αντίστοιχο”, σημειώνει ο Ben Inker.

"Το τέλος των lockdowns που επέβαλε ο κορονοϊός θα μπορούσε να αποτελέσει τον καταλύτη για να σκάσει αυτή η φούσκα. Ο κόσμος αγοράζει όλο αυτόν τον καιρό εταιρείες που έχουν ανοσία στον κορονοϊό. Όταν ο κόσμος επιστρέψει στην κανονικότητα, αυτές οι μετοχές θα είναι πλέον υπερτιμημένες", συμπληρώνει.

Ron Baron

Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Baron Funds

"Η Robinhood είναι ένα αστείο. Πρόκειται για την παιχνιδοποίηση της χρηματιστηριακής αγοράς. Λένε ότι δεν υπάρχουν προμήθειες - αλλά αυτό είναι επίσης αστείο, πωλούν στους πελάτες τους ροές εντολών... Αργά ή γρήγορα, οι άνθρωποι που επενδύουν με αυτόν τον τρόπο θα χάσουν πολλά χρήματα", αναφέρει ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Baron Funds.