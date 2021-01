Ο Δισεκατομμυριούχος των Αιθέρων

Ο Isaacman συνηθίζει να λέει ότι ο καθένας μας έχει μία συγκεκριμένη διάρκεια "ωφέλιμης ζωής", δανειζόμενος τη φράση από την Πολεμική Αεροπορία. Κυριολεκτικά με αυτή τη φράση υποδηλώνεται ο αριθμός των ωρών πτήσης που έχει διαθέσιμες ένα μαχητικό αεροπλάνο πριν υπερβεί τη χρησιμότητά του και πρέπει να αποσυρθεί από την ενεργό υπηρεσία. Αλλά ο Isaacman χρησιμοποιεί την ιδέα αυτή μεταφορικά για το πώς να ζει τη ζωή του.

"Έχουμε στη διάθεσή μας μόνο μερικές ώρες πτήσης", λέει στη διάρκεια μίας τηλεφωνικής κλήσης από το γραφείο του στη Shift4 Payments. Η ώρα είναι 5μ.μ. στο Allentown της Πενσυλβανίας, μια μέρα πριν το πρωινό του ταξίδι πίσω στο σπίτι του στη Μοντάνα. "Δεν είναι πολύς χρόνος, οπότε πρέπει να τον αξιοποιούμε στο μέγιστο”. Ο μεγαλύτερος αδερφός του Isaacman, Michael, συμπληρώνει: "Πιστεύει φανατικά ότι όλοι έχουμε συγκριμένη ωφέλιμη ζωή πριν επέλθει η κόπωση του υλικού, οπότε ας κάνουμε όσο ζούμε τα πιο απίστευτα πράγματα που μπορούμε."

Στην ηλικία των 37, ο Isaacman φαίνεται να εκμεταλλεύεται το χρόνο του στο έπακρο. Ξεκίνησε την πρώτη του επιχείρηση στα 15, έναν χρόνο πριν εγκαταλείψει το σχολείο για να πουλάει τερματικά πιστωτικών καρτών από το υπόγειο των γονιών του. Στα 28 του, ξεκίνησε αυτό που αργότερα θα γίνει η μεγαλύτερη ιδιωτική αεροπορική δύναμη του κόσμου, την Draken International, την οποία 8 χρόνια αργότερα πούλησε στη Blackstone για εννιαψήφιο νούμερο. Και από τον Ιούνιο είναι δισεκατομμυριούχος, όταν η εταιρεία του διαχείρισης πληρωμών εστιατορίων και ξενοδοχείων μπήκε στο χρηματιστήριο.

Ενώ η Square του πολύ πιο διάσημου δισεκατομμυριούχου Jack Dorsey απευθύνεται σε συνοικιακές καφετέριες, η Shift4 Payments του Isaacman διαχειρίζεται πάνω από $200 δισ. από πληρωμές ετησίως για λογαριασμό ενός τρίτου των εστιατορίων και ξενοδοχείων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων γιγάντων όπως οι Hilton, Four Seasons, KFC και Arby's, οι οποίοι βασίζονται στην εταιρεία του για τη διασφάλιση της επιτυχούς διεκπεραίωσης των πολύπλοκων πληρωμών τους σε δεκάδες ακίνητα και τοποθεσίες. Ακόμα και αφού το lockdown έφερε χάος στα εστιατόρια σε όλη τη χώρα αλλά και ανέβαλε την πολυαναμενόμενη IPO (δημόσια εγγραφή) της Shift4, ο Isaacman συνέχισε ακάθεκτος. "Οι άνθρωποι κάποτε πρέπει να φάνε, σωστά;" λέει.

Η περιουσία του Isaacman είναι σήμερα $1,4 δισ., χάρη σχεδόν εξ ολοκλήρου στο μερίδιο του 38% στη Shift4 Payments. Διατηρεί βέβαια και ένα μικρό μερίδιο στη Draken ως μέρος ενός επιπλέον χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων ύψους $100 εκατ., στα οποία συμπεριλαμβάνονται ένα jet MiG και 9 άλλα αεροσκάφη.

Για διασκέδαση , ο Isaacman συνήθως παίρνει για μία γρήγορη βόλτα το MiG του, - πιο γρήγορη κι από τον ήχο - , ή ανεβαίνει στα βουνά για να χαλαρώσει από τις ασταμάτητα έντονες εργασιακές εβδομάδες των 80 και πλέον ωρών. Πέρασε την Πρωτοχρονιά του στην Ανταρκτική ανεβαίνοντας στην κορυφή Vinson, έναν τοίχο από χιόνι και πάγο ύψους 4.800μ, 1300 χλμ μακριά από το Νότιο Πόλο. Έπρεπε να γυρίσει πίσω μόλις 150 μέτρα από την κορυφή λόγω αφυδάτωσης, αλλά ορκίζεται ότι θα προσπαθήσει ξανά.

Ο Isaacman κυνηγά την αδρεναλίνη από παιδί. Όταν ήταν ακόμα στο γυμνάσιο στο ήσυχο προάστιο του Far Hills, στο New Jersey, ο κατά 8 χρόνια μεγαλύτερος αδερφός του Michael, αγόρασε το πρώτο του σπίτι. Η Tiffany και ο Marc, τα μεγαλύτερα από τα 4 αδέλφια, ήταν 27 και 30 ετών, αντίστοιχα, και εργάζονταν και οι δύο. Έτσι ο Isaacman βρέθηκε να είναι ο μόνος κολλημένος στο σπίτι με τη μαμά και τον μπαμπά και ήθελε διακαώς να φύγει. "Επιθυμούσα πολύ να καταφέρω να έχω τον τρόπο ζωής τους αλλά το σχολείο δεν με κινητοποιούσε ιδιαίτερα", λέει.

Το 1998, μαζί με τον φίλο του Brendan Lauber, ίδρυσε μια μικρή εταιρεία με το όνομα Decho Systems για να σχεδιάζει ιστοσελίδες για μικρές επιχειρήσεις. Ένας από τους πρώτους πελάτες τους ήταν η Merchant Services Inc. (MSI), εταιρία διαχείρισης πληρωμών με έδρα στο κοντινό New Providence, New Jersey. Εκτός από την ιστοσελίδα, η MSI χρειάστηκε βοήθεια και με την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων της, οπότε ο Isaacman προσφέρθηκε να βοηθήσει ως εσωτερικός σύμβουλος. Όταν η εργασία αυτή έγινε θέση πλήρους απασχόλησης, εκείνος άρπαξε την ευκαιρία να εγκαταλείψει το λύκειο σε ηλικία 16 ετών και να πάρει αντί απολυτηρίου το ισότιμο GED.

Αντικείμενο της MSI ήταν να πουλά κάτι ογκώδη και άβολα τερματικά που σάρωναν τις πιστωτικές κάρτες με μαγνητικές ταινίες. Οι τράπεζες εξέδιδαν κάρτες στους καταναλωτές και ανέμεναν από τα μικρομάγαζα να τις δέχονται χωρίς καμία βοήθεια, αναθέτοντας τη διαδικασία αυτή σε τρίτους, όπως η MSI. Ακόμα και από το πόστο του στο ΙΤ της εταιρείας, ο Isaacman μπορούσε να διακρίνει ότι η διαδικασία ήταν δυσκίνητη και δαπανηρή. Εάν μια τοπική επιχείρηση ήθελε να αρχίσει να δέχεται πιστωτικές, θα χρειαζόταν τουλάχιστον δύο εβδομάδες, πολλή χαρτούρα και έξοδα προτού μπορέσει να κάνει την πρώτη σάρωση κάρτας.

"Για να εγγραφείς ώστε να δέχεσαι πιστωτικές κάρτες πριν από 21 χρόνια, ήθελε τα ίδια χαρτιά σαν να έπαιρνες επιχειρηματικό δάνειο", λέει ο Isaacman. "Ήταν πολύ κουραστικό, στρεσογόνο, και εντελώς περιττό".

Μετρώντας μόλις έξι μήνες μέσα στην MSI, αποφάσισε ότι μπορούσε να κάνει τη διαδικασία ταχύτερη, ευκολότερη και φθηνότερη. Έτσι παραιτήθηκε για να ιδρύσει την United Bank Card, τον πρόγονο της Shift4, στο υπόγειο των γονιών του. Ο πρώτος του υπάλληλος ήταν ο πατέρας του, Don, που σύντομα θα εγκατέλειπε τη δουλειά ως αντιπρόεδρος σε μια εταιρεία που πούλαγε συστήματα ασφαλείας. Χρησιμοποιώντας τις διασυνδέσεις του από την MSI και ένα δάνειο $10.000 από τον παππού του, ο Isaacman έπεισε μια τράπεζα να του δώσει αριθμό ταυτοποίησης, τον οποίο χρειαζόταν για να πουλά τα τερματικά των καρτών. Στη συνέχεια προσέλαβε τον Lauber, τον φίλο του από την Decho, ο οποίος εγκατέλειψε τις σπουδές του στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Ρότσεστερ για να συμμετάσχει στη νέα επιχείρηση.

"Δεν ήθελα και πολύ για να πεισθώ", λέει ο Lauber, ο οποίος σήμερα διαχειρίζεται το τμήμα λογισμικού οθόνης αφής "Harbortouch" της Shift4. "Δεν είμαι μάντης, αλλά ήξερα από τότε ότι αυτό το παιδί δεν αστειεύεται."

Η εποχή συνέπεσε με την πρώτη έκρηξη του Ίντερνετ, και οι δύο φίλοι δημιούργησαν διαδικτυακές εφαρμογές για να απλοποιήσουν τη διαδικασία απόκτησης τερματικού καρτών. Ο Don χρησιμοποίησε τις δεξιότητές του ως πωλητής για να πείσει τις τοπικές επιχειρήσεις να δώσουν μία ευκαιρία στη νέα εταιρεία, με επικεφαλής ένα παιδί που ήταν μόλις αρκετά μεγάλο για να οδηγήσει.

"Δεν έβγαινα έξω για να μην φανεί η ηλικία μου", θυμάται ο Isaacman. "Κρυβόμουν στο υπόγειο."

Μέχρι το 2003, δεν ήταν αρκετά μεγάλος για να πίνει αλκοόλ, αλλά είχε βγάλει αρκετά χρήματα για να ξεπληρώσει το δάνειο του παππού του και να επεκταθεί και πέρα από το Garden State. Η νεαρή startup, με χιλιάδες νέους πελάτες, άνοιξε ένα γραφείο στην Αριζόνα. Η επόμενη μεγάλη επιτυχία ήρθε το 2008, όταν κυκλοφόρησε το Harbortouch, μια τότε φουτουριστική οθόνη αφής που συνδύαζε ταμειακή μηχανή και τερματικό πιστωτικών καρτών σε μία συσκευή. "Ήταν χρόνια πριν από την Square", λέει ο Isaacman, "Ήμασταν πολύ μπροστά από όλους τους άλλους, και αυτό ήταν τρομερή επιτυχία".

Παράλληλα, ένιωθε να εξαντλείται από χρόνια δουλειάς οικοδομώντας την εταιρεία από το μηδέν. Έτσι αποφάσισε να ασχοληθεί με ένα χόμπι: την αεροπλοΐα. Ξεκίνησε να πετάει δοκιμαστικά αεροσκάφη, αλλά μέσα σε δύο χρόνια ήθελε περισσότερα - οπότε αφιέρωσε εκατοντάδες ώρες πτήσης για να μεταβεί στα jets. Το 2009, σε ηλικία 26 ετών, με τη δεύτερη προσπάθεια, ολοκλήρωσε την ταχύτερη πτήση σε όλο τον κόσμο με ελαφρύ τζετ, πετώντας από - και προς - την Morristown του New Jersey, μέσω των Αζορών και της Αλάσκας, σε 61 ώρες και 51 λεπτά, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ κατά 21 ώρες. μεταξύ των δύο πτήσεων, συγκέντρωσε περισσότερα από 100.000 $ για το Ίδρυμα Make-A-Wish. (Η πρώτη του προσπάθεια, το 2008, απέτυχε όταν τον καθυστέρησαν οι αρχές στην Ινδία.)

Σύντομα ανακάλυψε ότι ακόμα και απλοί πολίτες μπορούσαν να πετάξουν στρατιωτικά αεροσκάφη εάν είχαν τις απαιτούμενες ώρες πτήσης και πληρούσαν τις προϋποθέσεις της Διεύθυνσης Αεροπορίας FAA - έτσι άρχισε να μαθαίνει να πιλοτάρει μαχητικά αεροσκάφη. Το 2010, το ολοένα και πιο ακραίο χόμπι του μετατράπηκε σε δουλειά μερικής απασχόλησης, όταν ο Isaacman συνάντησε τον Sean Gustafson, τότε μέλος των Thunderbirds, της διάσημης μοίρας ακροβατικών μαχητικών. Μαζί δημιούργησαν μια ομάδα σόου του αέρα που ονομάζεται Black Diamond Jet Team μαζί με άλλους απόστρατους πιλότους και πιστοποιημένους ιδιώτες, με την οποία εκτελούσαν εναέρια ακροβατικά πάνω από το πρωτάθλημα του NFL και Indy 500.

"Είναι πολύ λίγοι αυτοί που καταφέρνουν να πιλοτάρουν μαχητικά ενώ είναι απλοί πολίτες, ενώ το να πάρεις πιστοποίηση από την FAA είναι εξαιρετικά σπάνιο", λέει ο Gustafson. "Είναι απλώς η απόδειξη της επιθυμίας και του πάθους του να το κάνει αυτό."

Έναν χρόνο αργότερα, οι δύο τους βρήκαν μια ακόμη καλύτερη ιδέα. Μετά την οικονομική κρίση, ο στρατός των ΗΠΑ προσπαθούσε να μειώσει τα κόστη. Στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Nellis λίγο έξω από το Λας Βέγκας, έδρα της αντίστοιχης σχολής Top Gun του Πολεμικού Ναυτικού, ο στρατός ξόδευε δισεκατομμύρια δολάρια για να εκπαιδεύει πιλότους σε πολεμικά παιχνίδια εναντίον υποθετικών εχθρών. Το να μένουν τα F-16 και οι έμπειροι πιλότοι τους εκτός μάχης για να κάνουν τους εκπαιδευτές άρχισε να γίνεται μη βιώσιμο. Οι δύο φίλοι του εναέριου σόου είδαν εκεί μία ευκαιρία: Αν μπορούσαν να πείσουν την Πολεμική Αεροπορία να τους αναθέσει την εκπαίδευση- χρησιμοποιώντας πρώην στρατιωτικά αεροσκάφη από ξένους συμμάχους που κοστίζουν πολύ λιγότερο για να λειτουργήσουν, επανδρωμένα με απόστρατους πιλότους και όχι εν ενεργεία- θα τους εξοικονομούσε δισεκατομμύρια και θα επέτρεπε στους καλύτερους πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας να πολεμούν στο εξωτερικό αντί να εκπαιδεύουν αρχάριους στην έρημο της Νεβάδας. Έτσι, καλώντας σχεδόν το σύνολο της ομάδας πιλότων επιδείξεων ίδρυσαν την Draken International για να κάνουν αυτό το σχέδιο πραγματικότητα.

Ο Isaacman διοχέτευσε πολλά χρήματα στην Draken για να αγοράσει δεκάδες μαχητικά jets από όλο τον κόσμο, με ελάχιστη συνεισφορά από φίλους και πρώην συναδέλφους. Douglas A-4 Skyhawks από τη Νέα Ζηλανδία. Atlas Cheetahs από τη Ν. Αφρική. Aero L-159s από την Τσεχία. Εν τέλει συγκέντρωσαν 100 jets, το μεγαλύτερο ιδιωτικό στόλο στρατιωτικών αεροσκαφών στον κόσμο.

Το Πολεμικό Ναυτικό είχε ήδη ένα παρόμοιο πρόγραμμα, αλλά θα ήταν πιο δύσκολο να παρεισφρήσει στην κλειστή κουλτούρα της Πολεμικής Αεροπορίας. Χρειάστηκαν 4 χρόνια για να κλείσει η Draken το πρώτο της συμβόλαιο το 2015, και ακόμη και αυτό ήταν κάτι σαν ένα δείγμα προϊόντος υπό δοκιμή. Ο Scott "Kidd" Poteet, ο οποίος πέρασε 7 χρόνια ως κυβερνήτης και πιλότος εξετάσεων στη Nellis, προτού τελικά ενταχθεί στην Draken για να διευθύνει την επιχειρηματική ανάπτυξη, ήταν αρχικά δύσπιστος.

"Νόμιζα ότι παραήταν μεγαλεπήβολο το σχέδιο... αλλά [ο Isaacman] αντιλήφθηκε ότι υπήρχε ανάγκη", λέει ο Poteet. "Με το που πάτησε το πόδι του εκεί, παρείχε μια υπηρεσία που η Αεροπορία δεν μπορούσε να αντισταθεί".

Ενώ συμμετείχε στις αεροπορικές επιδείξεις και ταξίδευε σε όλο τον κόσμο για να αγοράσει περισσότερα αεροσκάφη, ο Isaacman εξακολουθούσε να διευθύνει και την εταιρεία πληρωμών. Έδινε πάντα 16ώρες εργασίας την ημέρα που πλέον ήταν το σήμα κατατεθέν του, αλλά μόνο το 15% από αυτό αφιέρωνε στην Draken. "Στο μόνο που έπρεπε να επικεντρωθώ [στη Draken] ήταν να αγοράσω όσα περισσότερα μαχητικά αεροπλάνα μπορούσα προτού τα αρπάξουν άλλοι", λέει. "Στη Shift4 δέσμευε πάντα το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μου."

Το 2014, προέκυψε μια ευκαιρία που ήταν πολύ καλή για να την αφήσει να περάσει: ο πρώην εργοδότης του, η MSI, αναζητούσε αγοραστή. Ο Isaacman, που για 15 χρόνια έχτιζε την εταιρεία του, αποφάσισε να πουλήσει μερίδιο 53,5% στην εταιρεία private equity Prospect Capital αντί $279 εκατ. σε μετοχές και χρέος. Στη συνέχεια χρησιμοποίησε τα κεφάλαια για να αγοράσει την MSI για περίπου $250 εκατ.

Αυτή ήταν η πρώτη από επτά εξαγορές. Το 2017, ένα χρόνο αφότου η Prospect πούλησε το μερίδιό της σε ένα άλλο private equity, την Searchlight Capital της Ν. Υόρκης, έναντι $328 εκατ., ο Isaacman ξεκίνησε να κάνει τη μία αγορά μετά την άλλη. Αγόρασε τρεις ανταγωνιστές του χώρου της εστίασης παίρνοντας μαζί και 100.000 πελάτες, συμπεριλαμβανομένων εθνικών αλυσίδων όπως τα Outback Steakhouse και τα Denny's. Τον Νοέμβριο του 2017, προχώρησε στη μεγαλύτερη αγορά του μέχρι σήμερα, απόκτησε την Shift4 Payments, με έδρα το Λας Βέγκας. Ο Isaacman κράτησε το όνομά της, μαζί με ένα πελατολόγιο που είχε να επιδείξει σειρά από blue-chip, όπως το Caesars Palace και το PGA Tour.

Η απόκτηση της Shift4 υπερδιπλασίασε τον όγκο των πληρωμών που ο Isaacman διεκπεραίωνε ξεπερνώντας τα $100 δισ. ετησίως. Τα περιθώρια είναι περιορισμένα στον κλάδο, με τους παρόχους να κερδίζουν μερικά σεντς ανά δολάριο για κάθε συναλλαγή που διαβιβάζουν. Με εκατοντάδες εκδόσεις λογισμικού και πολλές συσκευές πληρωμής κάτω από την ίδια στέγη, ο Isaacman μπορούσε τώρα να στοχεύει σε μεγαλύτερους, πιο επικερδείς πελάτες. "Αυτή ήταν η εξαγορά που μας μετασχημάτισε", λέει. "Μας έφερε ένα μεγάλο μέρος του συνόλου του κλάδου φιλοξενίας."

Ο Isaacman ήδη πετούσε ψηλά όταν κέρδισε το μεγαλύτερό του deal για την Draken. Επτά μήνες μετά τη Shift4, υπέγραψε μία συμφωνία, που όμοια δεν είχε ξαναγίνει, ύψους $280 εκατ. δολαρίων για την εκπαίδευση πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας στη Nellis για 5 χρόνια.

Ο παιδικός του φίλος από τα σχολικά χρόνια δεν εξεπλάγη. "Είναι ο καλύτερος σε αυτό που κάνει και το έχει αποδείξει σε εντελώς διαφορετικούς κλάδους, ξεκινώντας από το μηδέν", λέει ο Lauber. "Η προσωπικότητά του είναι "δες το, κατάκτησέ το και γίνε ο καλύτερος σε αυτό".

Ο Isaacman ξεκίνησε το 2020 με περιουσία εννέα ψηφίων και μεγάλα οράματα για μια IPO. Η εταιρεία είχε καταγράψει έσοδα ρεκόρ ύψους $731 εκατ., αν και ακόμα έχανε χρήματα. Στη συνέχεια ήρθε μεγάλη, απρόσμενη αναταραχή.

Στις 18 Μαρτίου, ο Isaacman βρισκόταν σε σύσκεψη με τα στελέχη του μέσα σε μια αίθουσα συνεδριάσεων στα κεντρικά γραφεία της Shift4 στο Allentown. Δύο ημέρες νωρίτερα, ο S&P 500 είχε καταρρεύσει οδεύοντας για τη χειρότερη μέρα που είχε από το 1987, σημαίνοντας τη διακοπή των συναλλαγών για τρίτη φορά σε δύο εβδομάδες.

Το roadshow των επενδυτών για την Shift4, που προγραμματιζόταν για την επόμενη εβδομάδα, άρχισε να φαίνεται ολοένα και πιο μακρινή πιθανότητα. Κι ενώ βρίσκονταν εν μέσω συνάντησης για την αντιμετώπιση της κρίσης, κάποιος στην αίθουσα ανακοίνωσε το νέο: Ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια Tom Wolf επρόκειτο να επιβάλει αυστηρότερη καραντίνα την επομένη που ουσιαστικά σήμαινε κλείσιμο των γραφείων της Shift4.

"Ήταν από αυτές τη στιγμές που αλλάζει η ζωή σου", λέει ο Isaacman. "Πολλές σκέψεις περνούσαν από το μυαλό μου:"Άραγε θα επιστρέψουμε ποτέ στο γραφείο; Θα είναι ακόμη εδώ αυτή η εταιρεία;" Μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου, οι συναλλαγές στους 125.000 πελάτες της Shift4 έπεσαν 74% σε σύγκριση με την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, ενώ για τα 21.000 ξενοδοχεία της μειώθηκαν κατά 86%.

Όλοι πήγαν σπίτι εκτός από τον Isaacman. Περιτριγυρισμένος από σειρές κενών γραφείων στην έκτασης 7,5 στρεμμάτων έδρα της εταιρεία, συνέχισε να εργάζεται 16 ώρες καθημερινά και τα σαββατοκύριακα 9 με 5. Για να βοηθήσει να επιβιώσουν οι πελάτες που αντιμετώπιζαν πρόβλημα, δεν τους έπαιρνε προμήθειες για τρεις μήνες και ξεκίνησε έναν ιστότοπο όπου πελάτες μπορούσαν να αγοράζουν δωροκάρτες. Άρχισε μάλιστα να δίνει κωδικούς QR για ανέπαφες πληρωμές και δημιούργησε μια νέα υπηρεσία για να βοηθήσει τα εστιατόρια να μεταβούν σε ηλεκτρονικές παραγγελίες.

Αρκετά σύντομα, η Shift4 άρχισε να ανασταίνεται. Οι συναλλαγές στην εστίαση ανέκαμψαν κατά 45% μέχρι τον Μάιο, αν και τα ξενοδοχεία συνέχισαν να αδρανούν. Η εταιρεία τον Ιούνιο εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης πριν καταγράψει τον καλύτερο μήνα της τον Ιούλιο, διεκπεραιώνοντας 25% περισσότερες πληρωμές από ό,τι την αντίστοιχη περίοδο το 2019.

Από την IPO, οι εργάσιμες ημέρες του Isaacman έχουν γίνει ακόμα πιο μεγάλες. Παρά το γεγονός ότι σημείωσε καθαρές ζημίες $75 εκατ. σε πωλήσεις $67 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο - λόγω κυρίως της πανδημίας - η Shift4 προσθέτει τώρα πελάτες ξανά. (Το NFL Las Vegas Raiders και το νέο τους σπίτι, το Allegiant Stadium, που υπογράφηκε τον Ιούλιο.) Οι χαμηλές χρεώσεις της Shift4 σε σχέση με τους κύριους ανταγωνιστές της Elavon και FreedomPay είναι ακόμα πιο ελκυστικές τώρα πυο τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία αναζητούν τρόπους μείωσης του κόστους. Ο Isaacman σχεδιάζει επέκταση στο εξωτερικό και σχεδιάζει να προχωρήσει πέρα από το γνώριμο σε αυτόν τομέα της φιλοξενίας.

Όταν χρειάζεται ένα διάλειμμα από το αδυσώπητο πρόγραμμά του, γυρίζει στο σπίτι του στη νότια Μοντάνα, όπου έχει το MiG του. Βγάζει το πουκάμισο της Shift4, και βάζοντας τη στολή πιλότου απογειώνεται για τον ουρανό. "Είναι ακόμα ψυχοθεραπεία", λέει. "Είναι ακόμα μια απόδραση".

Ένα δεύτερο κύμα πανδημίας τον χειμώνα θα μπορούσε να θέσει τα πάντα σε κίνδυνο, αλλά ο Isaacman δεν ανησυχεί. "Ο αγώνας είναι μακρύς", λέει. "Ο κόσμος θα επανέλθει στη ζωή".

