Ο Τραμπ αμφισβητεί τα στοιχεία του CDC για πάνω από 350.000 θανάτους από κορονοϊό στις ΗΠΑ

Της Jemima McEnvoy

Την ώρα που οι ΗΠΑ ξεπέρασαν ένα ακόμη "μαύρο” ορόσημο το πρωί της Κυριακής ελέω της πανδημίας του κορονοϊού -θρηνώντας περισσότερους από 350.000 θανάτους- ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι ο υψηλός αριθμός των κρουσμάτων και των θανάτων που ανακοινώνεται είναι "υπερβολικός”, αμφισβητώντας τα στατιστικά δεδομένα των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) της χώρας.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο ένοικος του Λευκού Οίκου κατηγόρησε τα CDC ότι χρησιμοποιούν "γελοίες μεθόδους επιβεβαίωσης (σ.μ. των κρουσμάτων και των θανάτων) σε σύγκριση με άλλες χώρες, πολλές εκ των οποίων ανακοινώνουν, εσκεμμένα, ανακριβή και πολύ χαμηλούς” αριθμούς όσον αφορά την πανδημίας, όπως υποστήριξε.

The number of cases and deaths of the China Virus is far exaggerated in the United States because of @CDCgov’s ridiculous method of determination compared to other countries, many of whom report, purposely, very inaccurately and low. "When in doubt, call it Covid.” Fake News!