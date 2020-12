Νiκος Σταθόπουλος: O master των επενδύσεων - Τι βλέπει στην Ελλάδα, γιατί αγόρασε τη Forthnet

Ποια η διαφορά μεταξύ μιας καλής εταιρείας και μιας καλής επένδυσης; Ποιος ο ρόλος του timing και της τύχης στις επενδύσεις; Αλήθεια, τι είναι αυτό που κάνει έναν επενδυτή επιτυχημένο και πώς αποφασίζει να επενδύσει στη μια ή στην άλλη εταιρεία; Απαντήσεις σε αυτά και σε πολλά ακόμα ερωτήματα δεν θα μπορούσε να δώσει άλλος από τον Νίκο Σταθόπουλο, τον επικεφαλής και βασικό μέτοχο της BC Partners, που βλέπει ό,τι δεν βλέπουν οι άλλοι όταν πρόκειται για επενδύσεις.

Πρόκειται, δε, για τον μοναδικό Έλληνα που ηγείται ενός παγκόσμιου Private Equity Fund, της BC Partners, που είναι από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια παγκοσμίως, έχοντας επενδύσει σε ΗΠΑ και Ευρώπη, σε 117 εταιρείες, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 150 δισ. ευρώ.

Μία από τις πρόσφατες επενδύσεις του, για την οποία μιλά στη συνέντευξη που παραχώρησε στο "Forbes", είναι αυτή στη Forthnet. Αλλά δεν μιλά μόνο για τα σχέδιά του για τη Forthnet. Ο ισχυρός άνδρας της BC Partners, που τα τελευταία 25 χρόνια ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, μιλά για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, το παγκόσμιο επενδυτικό περιβάλλον και για το ενδεχόμενο το 2021 η BC να επενδύσει σε ακόμα μία ελληνική εταιρεία. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε πως τα τελευταία 15 χρόνια έχει επενδύσει στην Ελλάδα πάνω από 3 δισ. ευρώ.

Οι "Financial Times" τον έχουν κατατάξει στην επίλεκτη ομάδα (Hall of Fame) των Ρrivate Equity, ενώ πριν από λίγες ημέρες, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ανακηρύχθηκε ως ένας από τους 50 πιο επιδραστικούς dealmakers στην Ευρώπη, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη των "Financial News".