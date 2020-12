Ο Τραμπ συζήτησε κινητοποίηση του στρατού για να ανατρέψει τις εκλογές

Του Nicholas Reimann

Ο (απερχόμενος) Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέβαλε υπό συζήτηση μια επικίνδυνη ιδέα του πρώην Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας, Μάικλ Φλιν (στον οποίο πρόσφατα απένειμε χάρη, αφού προηγουμένως είχε ομολογήσει την ενοχή του για ψευδορκία στο FBI κατά τη διάρκεια των ερευνών για την ανάμιξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016).

Σύμφωνα με τον Φλιν, οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις πολιτείες που κέρδισε οριακά ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν, με σκοπό να διεξαχθούν εκ νέου οι εκλογές. Ωστόσο, οι σύμβουλοι του Τραμπ απέρριψαν τη συγκεκριμένη ιδέα σε μια συνάντηση στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να ενστερνίζεται ακόμη πιο περιθωριακές προτάσεις για να διαχειριστεί την εκλογική του ήττα.

-Η ανταποκρίτρια των New York Times στον Λευκό Οίκο μετέδωσε το Σάββατο πως ο πρόεδρος έβαλε στο τραπέζι την ιδέα του Φλιν, με τους ανώτερους συμβούλους του να ανησυχούν ιδιαίτερα για τις όλο και πιο ιδιόρρυθμες σκέψεις του Τραμπ λίγο προτού παραδώσει τον προεδρικό θώκο.

-Δύο ημέρες πριν, την Πέμπτη, ο Φλιν ανέφερε δημοσίως πως ο Τραμπ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον στρατό στις πολιτείες που ο Μπάιντεν κέρδισε στο νήμα (σσ.: και τις οποίες αμφισβητεί τόσο καιρό ο Τραμπ), με σκοπό να επαναλάβει μόνο σε αυτές τις προεδρικές εκλογές.

Here's Michael Flynn on Newsmax saying that Trump could order "military capabilities" to swing states and "rerun an election in each of those states." "People out there talk about martial law like it's something that we've never done. Martial law has been instituted 64 times." pic.twitter.com/KNmiAGGiPF

-Στην ίδια συνάντηση, μάλιστα, ο Τραμπ ανέφερε στους συμβούλους του ότι σκέφτεται να θέσει επικεφαλής των ερευνών για εκλογική απάτη τη νομική σύμβουλο, γνωστή για τις απόψεις συνωμοσιολογίας, Σίντνεϊ Πάουελ, η οποία υποστήριξε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι ο Μπάιντεν κέρδισε τις εκλογές με τη βοήθεια των κομμουνιστών και του -εκλιπόντος από το 2013- Ούγκο Τσάβες. Η ομάδα νομικών του Τραμπ έχει δημοσίως αποστασιοποιηθεί από τις απόψεις της Πάουελ.

-Σύμφωνα με το axios.com, κορυφαίοι και πιστοί στον Τραμπ σύμβουλοι έχουν απογοητευτεί από τον πρόεδρο, ο οποίος δείχνει προτίμηση σε ιδέες όπως του Φλιν. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας σύμβουλος του Τραμπ φέρεται να είπε πως "ο πρόεδρος ξοδεύει τον χρόνο του μιλώντας με ανόητους υποστηρικτές θεωριών συνωμοσίας, οι οποίοι δημοσίως λένε ότι δεν είναι κάτι σπουδαίο αν κηρύξει στρατιωτικό νόμο".

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίζει να αμφισβητεί τη νίκη Μπάιντεν.

Ο Τραμπ σχολίασε ένα άρθρο γνώμης της New York Post, με τίτλο "Η συνέντευξη του Μπάιντεν στον Κόλμπερτ ήταν αστεία".

"Δεν κέρδισε (ο Μπάιντεν) τις εκλογές. Έχασε και στις 6 κρίσιμες πολιτείες, και με διαφορά". Στο τέλος μάλιστα καλεί τους Ρεπουμπλικανούς πολιτικούς να "παλέψουμε ώστε να μην κλέψουν τη σπουδαία νίκη μας", προτρέποντάς τους "να μην είναι αδύνατοι".

"Δεν κέρδισε τις εκλογές. Έχασε και στις 6 κρίσιμες πολιτείες, και με διαφορά. Μετά πέταξαν εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους σε κάθε μια από αυτές, και τους έπιασαν. Τώρα οι Ρεπουμπλικανοί πολιτικοί πρέπει να παλέψουμε έτσι ώστε να μην κλέψουν τη σπουδαία νίκη μας. Μην είστε αδύνατοι ανόητοι!" αναφέρει ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Λίγο αργότερα, το Twiter επενέβη στην ανάρτηση, βάζοντας επισήμανση ότι διαδίδει ψευδείς ειδήσεις καθώς "το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών είναι διαφορετικό".

He didn’t win the Election. He lost all 6 Swing States, by a lot. They then dumped hundreds of thousands of votes in each one, and got caught. Now Republican politicians have to fight so that their great victory is not stolen. Don’t be weak fools! https://t.co/d9Bgu8XPIj