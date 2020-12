Υποψήφιες "σιδηρές κυρίες" του 2021 - Στη λίστα και η Άννα Διαμαντοπούλου

Της Maggie McGrath

Όπως ο πλούτος, η φήμη ή ακόμα και η αγάπη, έτσι και η δύναμη, η ισχύς, η εξουσία δεν είναι κάτι στατικό ή μόνιμο. Οι 17 νεοεισερχόμενες στη λίστα του Forbes με τις "100 Πιο Ισχυρές Γυναίκες του Κόσμου” για το 2020 "μαρτυρούν” ότι ένα πρόσωπο μπορεί γρήγορα να αποκτήσει δύναμη, μέσω εκλογών, συγχωνεύσεων και εξαγορών ή απλώς μέσω μιας προαγωγής.

Αντίστοιχα, οι γυναίκες που έχασαν φέτος τον τίτλο της "σιδηράς κυρίας” επιβεβαιώνουν ότι η ισχύς ή η εξουσία μπορεί να αποδυναμωθεί εξίσου εύκολα, όταν για παράδειγμα μια εταιρεία καταρρεύσει (π.χ. η Quibi), ένα διοικητικό συμβούλιο επιζητά αλλαγή κατεύθυνσης ή μια χώρα θέλει νέα διακυβέρνηση.

Μερικές φορές, βέβαια, η ισχύς αποκτάται σταδιακά. Για παράδειγμα μια γυναίκα μπορεί να έχει οριστεί για μια θέση, αλλά δεν έχει ακόμη αναλάβει τα καθήκοντά της· μπορεί να έχει αναλάβει το "τιμόνι” αλλά δεν είχε τον απαιτούμενο χρόνο για να αφήσει το "σημάδι” της στον οργανισμό ή να υλοποιήσει τη "στροφή” που είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή του. Ή μπορεί απλώς ως επικεφαλής να είναι μεθοδική όσον αφορά την αναρρίχησή της, δημιουργώντας μια εταιρεία ή ένα επενδυτικό ταμείο που είναι μεν μεγάλο αλλά δεν έχει φτάσει ακόμη στο επίπεδο που θα της εξασφαλίσει μια θέση μεταξύ των 100 πιο ισχυρών γυναικών στον πλανήτη.

Όπως επισημάνθηκε και πέρυσι, αυτό δεν σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες γυναίκες δεν είναι ισχυρές. Στην πραγματικότητα, η ισχύς τους βαίνει αυξανόμενη, και πιθανότατα με τέτοιο ρυθμό που θα μπορούσε να τους εξασφαλίσει μια θέση στη λίστα ακόμη και το επόμενο έτος.

Ακολουθούν ορισμένες γυναίκες που αξίζει να παρακολουθήσουμε την πορεία τους το 2021:

Janet Yellen

Η πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) είχε βρεθεί τελευταία φορά στη λίστα των "ισχυρών γυναικών” το 2016, καταλαμβάνοντας την 6η θέση, αλλά βγήκε καθώς δεν ανανεώθηκε η θητεία της. Μετά την είδηση ότι ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ την επέλεξε για τη θέση της υπουργού Οικονομικών στην κυβέρνησή του -απόφαση που θα την καταστήσει την πρώτη γυναίκα που θα λάβει το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο- η επιστροφή της Yellen στο κλαμπ των "ισχυρών κυριών” δεν απαιτεί τίποτε περισσότερο από ένα "ναι” της Γερουσίας (κι αυτό, μάλλον θα το εξασφαλίσει, αφού και το 2014 είχε αποσπάσει διακομματική στήριξη για να αναλάβει τη θέση της πρώτης γυναίκας προέδρου στη Fed).

Dana Canedy

H βραβευμένη με Πούλιτζερ δημοσιογράφος και πλέον διαχειρίστρια των βραβείων, χαίρει εκτίμησης στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης εδώ και πολλές δεκαετίες (Η ίδια κέρδισε το Πούλιτζερ το 2001 για τη δουλειά της στην έρευνα των New York Times "How Race Is Lived In America”). Τον Ιούλιο, διορίστηκε ανώτερη αντιπρόεδρος και εκδότης της Simon & Schuster, ενός από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους της Αμερικής. Η Canedy είναι η πρώτη μαύρη γυναίκα που αναλαμβάνει αυτή τη θέση, και καθώς η Simon & Schuster πρόκειται να συγχωνευθεί με τον εκδοτικό οίκο Penguin Random House (αναμένεται η έγκριση της επιτροπής ανταγωνισμού), η επιρροή της θα μπορούσε σύντομα να γίνει ακόμη ισχυρότερη.

Pearlena Igbokwe

Τον Σεπτέμβριο, ο μιντιακός όμιλος NBC προήγαγε την Igbokwe σε πρόεδρο της Universal Studio Group, η οποία έλαβε τη "σκυτάλη” από την πρώην επικεφαλής του ομίλου (και επίσης "σιδηρά κυρία”) Bonnie Hammer. Ο Jeff Shell, διευθύνων σύμβουλος της NBC Universal, χαρακτήρισε την Igbokwe "ιδανικά κατάλληλη" για να αναλάβει το "τιμόνι” των τηλεοπτικών στούντιο της εταιρείας, επισημαίνοντας το "εξαιρετικό της γούστο". Έχοντας την εποπτεία πολλών κομεντί που έχουν αποθεώσει οι κριτικοί, όπως οι ταινίες "Russian Doll", "Superstore", "Brooklyn Nine-Nine" και "The Good Place", οι επόμενες αποφάσεις της Igbokwe στο NBC είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι διασκεδαστικές.

Catherine MacGregor

Οκτώ μήνες αφότου το διοικητικό συμβούλιο της γαλλικής εταιρείας κοινής ωφέλειας Engie εκδίωξε από τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου την Isabelle Kocher, η εταιρεία διόρισε τη MacGregor, στέλεχος με πολύχρονη εμπειρία στον κλάδου του πετρελαίου και φυσικού αερίου, ως διάδοχο της. Η MacGregor θα αναλάβει τα νέα καθήκοντά της τον Ιανουάριο του 2021.

Julia Cheek

Η 36χρονη ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Everlywell, που αναπτύσσει διαγωνιστικά τεστ τα οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν στο σπίτι, ανακοίνωσε στις αρχές Δεκεμβρίου ότι η εταιρεία της άντλησε κεφάλαια ύψους 175 εκατ. δολαρίων στον Series D γύρο χρηματοδότησής της - κεφαλαιακή "ένεση" που εκτίναξε την αποτίμησή της στα 1,3 δισ. δολάρια. Με την πανδημία του κορονοϊού να επιταχύνει την καταναλωτική ζήτηση για διαγνωστικά τεστ, η Cheek είναι πεπεισμένη ότι η Everlywell θα συνεχίσει να μεγεθύνεται. "Μακάρι", είχε δηλώσει στο Forbes, "να αναδειχθούμε ένας από τους νικητές".

Άννα Διαμαντοπούλου, Kersti Kaljulaid και Cecilia Malmstrom

Και οι τρεις γυναίκες είναι υποψήφιες για τη θέση του γενικού γραμματέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Και οι τρεις έχουν ήδη μεγάλη επιρροή στην Ευρώπη: Η Άννα Διαμαντοπούλου έχει μακρά παρουσία στην ελληνική πολιτική σκηνή· η Kaljulaid είναι η πρώτη γυναίκα που εκλέχτηκε πρόεδρος της Εσθονίας· και η Malmstrom κατείχε τη θέση της Επιτρόπου Εμπορίου της ΕΕ επί πέντε χρόνια, έως το 2019. Οποιαδήποτε από τις τρεις και αν επιλεγεί θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα βρεθεί στο "τιμόνι” του ΟΟΣΑ, ο οποίος είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής προόδου.

Δρ Lemzlem Türeci

Ως συνιδρύτρια και επικεφαλής του ιατρικού τμήματος της γερμανικής βιοτεχνολογικής εταιρείας BioNTech, η Türeci έως και το 2020 είχε επικεντρωθεί στην έρευνα και ανάπτυξη θεραπειών για τον καρκίνο. Αλλά όταν ο σύζυγός της και συνιδρυτής της BioNTech, Ugur Sahin, συνειδητοποίησε τον Ιανουάριο ότι η Covid-19 είχε τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε πανδημία, η δουλειά τους στράφηκε σε νέους δρόμους. Άλλαξε όμως και η παγκόσμια εικόνα τους. Η BioNTech προχώρησε σε συνεργασία με την Pfizer τον Μάρτιο για την ανάπτυξη εμβολίου κατά του κορονοϊού και τον προηγούμενο μήνα οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν ότι το εμβόλιό τους, το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία του αγγελιαφόρου RNA (mRNA), είναι κατά 95% αποτελεσματικό. Με την κυκλοφορία των εμβολίων να εξελίσσεται στο κυρίαρχο θέμα του 2021, ο αντίκτυπος της δουλειάς της Türeci μόνο να μεγεθυνθεί μπορεί.

Ngozi Okonjo-Iweala

Η οικονομολόγος Ngozi Okonjo-Iweala ήταν η πρώτη γυναίκα υπουργός Οικονομικών της Νιγηρίας (και με τη μακροβιότερη θητεία), ενώ έχει εργαστεί για 25 χρόνια στην Παγκόσμια Τράπεζα. Συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια του Twitter και της Gavi, της Vaccine Alliance, ενώ προορίζεται να γίνει η πρώτη γυναίκα επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Για αυτούς τους λόγους, και όχι μόνο, το Forbes Africa την ανακήρυξε "Πρόσωπο της Χρονιάς στην Αφρική το 2020”, ενώ το Forbes θεωρεί ότι είναι μία από τις γυναίκες που αξίζει να παρακολουθήσουμε στενά την πορεία της το 2021.