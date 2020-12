Η Εριφίλη Γούναρη "μαθαίνει" τις εταιρείες να επικοινωνούν με τη γενιά των social media

Εριφίλη Γούναρη (21)

Κλάδος: Digital marketing

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις είναι η προσπάθειά τους να συμβαδίσουν με τον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο των social media και παράλληλα να ανταποκριθούν στις ανάγκες της γενιάς Ζ (Generation Z), της γενιάς δηλαδή που γεννήθηκε την εποχή των smartphones και δεν ζει χωρίς το Διαδίκτυο. Τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τη νέα αυτή γενιά επιχειρεί να δημιουργήσει η Εριφίλη Γούναρη με τη "The Z Link".

Τα social media και ο ψηφιακός κόσμος μπήκαν στη ζωή της Εριφίλης από μικρή ηλικία και ήδη από τα 13 της χρόνια κατάφερε να αναπτύξει social media pages με δεκάδες χιλιάδες followers. Κερδίζοντας εμπειρίες στο social media marketing μέσα από συνεργασίες με εταιρείες και οργανισμούς όπως το Ευρωκοινοβούλιο, το μουσείο Uffizi κ.ά., έχοντας εργαστεί ως social media freelancer με διάφορες εταιρείες ανά τον κόσμο και έχοντας αναπτύξει τις ικανότητές της στο digital marketing και την επιχειρηματικότητα μέσω διαφόρων προγραμμάτων, όπως το Google BOLD Immersion Program στα ευρωπαϊκά γραφεία της Google και το International Conference του Πανεπιστημίου Princeton στη Νέα Υόρκη, η Εριφίλη αποφάσισε τον περασμένο Μάιο να... ρίξει γέφυρα στις εταιρείες που θέλουν να προσελκύσουν τη γενιά της.

Έτσι, δημιούργησε τη The Z Link, την πρώτη social media marketing επιχείρηση στον κόσμο που διευθύνεται από τη γενιά Gen Z και απευθύνεται στη γενιά Gen Z. Ο στόχος της The Z Link είναι να βοηθήσει εταιρείες να προωθήσουν τα προϊόντα τους μέσω social media στη Gen Z, τη νέα αυτή γενιά η οποία έχει πολύ διαφορετικές ψηφιακές συνήθειες και προτιμήσεις, τις οποίες πολλές εταιρείες δεν μπορούν να αντιληφθούν πλήρως. Η "The Z Link" επιχειρεί, με άλλα λόγια, να φέρει τους δύο κόσμους πιο κοντά προσφέροντας υπηρεσίες διαχείρισης social media, περιεχόμενο, στρατηγική, συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση σε εταιρείες από διάφορους κλάδους.

Η 21χρονη Εριφίλη Γούναρη βρίσκεται στο τελευταίο έτος των προπτυχιακών της σπουδών σε διπλό πτυχίο Digital Media and Information Studies και History of Art στο University of Glasgow στη Σκωτία, ενώ συνεχίζει να εργάζεται πυρετωδώς για να επεκτείνει και να αναπτύξει το The Z Link, ετοιμάζοντας τα επόμενά του βήματα.

Mεθοδολογία: Από τις συνολικά 100 αρχικές υποψηφιότητες που έλαβε το "Forbes" –είτε μέσω αιτήσεων των ίδιων των ενδιαφερομένων είτε μέσω προτάσεων από ιδρύματα και αρμόδιους φορείς–, η συντακτική ομάδα έκανε μια πρώτη διαλογή και κατέληξε σε 50. Η κριτική επιτροπή, η οποία αποτελούνταν από τους κ.κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο (διευθύνοντα σύμβουλο της Chipita), Νίκο Καραμούζη (πρώην πρόεδρο της Eurobank και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, πρόεδρο της Grant Thornton), Μιχάλη Μπλέτσα (διευθυντή Πληροφορικής στο Media Lab του MIT), Θεοχάρη Φιλιππόπουλο (πρόεδρο του Capital.gr, πρόεδρο των Αττικών Εκδόσεων), αξιολόγησε τις 50 υποψηφιότητες με βαθμολογίες από το 1 (χαμηλότερο) έως το 4 (υψηλότερο), βάσει των οποίων διαμορφώθηκε η οριστική κατάταξη. Η σειρά δημοσίευσης έχει οριστεί σύμφωνα με τη βαθμολογία των μελών (από την υψηλότερη στη χαμηλότερη) και εν συνεχεία, αλφαβητικά. Προϋποθέσεις συμμετοχής στη λίστα "Forbes 30 under 30 Greece 2021" πληρούν όσοι είναι γεννημένοι από την 1/1/1991 και μετά.

