O Λέων Γαβαλάς και η bespot "ψυχογραφούν" τους καταναλωτές και... αλλάζουν την αγοραστική εμπειρία

Λέων Γαβαλάς (29 ετών)

START UP – Bespot

Την ψυχολογία αλλά και τις προτιμήσεις των καταναλωτών αναλύει η εταιρεία bespot που ίδρυσαν ο Λέων Γαβαλάς και η Αναστασία Γρίβα (30). Η start up παρέχει τεχνολογικά καινοτόμες λύσεις που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής συμμετέχει στη διαμόρφωση της αγοραστικής του εμπειρίας, ενώ την ίδια στιγμή τροφοδοτεί τις επιχειρήσεις με τα δεδομένα που χρειάζονται για να κατανοήσουν τις ανάγκες του καταναλωτή.

Αξιοποιώντας τη μηχανική μάθηση και την τεχνητή νοημοσύνη, οι προηγμένες location intelligence λύσεις της bespot, υποστηρίζουν την κατανόηση της κίνησης των καταναλωτών στα εμπορικά καταστήματα, αναλύοντας δεδομένα αγορών, κίνησης και αισθητήρων.

Ο Λέων Γαβαλάς και η Αναστασία Γρίβα ξεκίνησαν τη συνεργασία τους από όταν ήταν φοιτητές στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN του ΟΠΑ, με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και στη συνέχεια πραγματοποιώντας διδακτορικές σπουδές στο Shopper Marketing με νέες τεχνολογίες και τα Business Analytics αντίστοιχα. Έτσι κατανόησαν σε βάθος πώς τα στατιστικά στοιχεία φέρνουν την επανάσταση στον κλάδο του λιανεμπορίου και αποφάσισαν να ιδρύσουν την bespot το χειμώνα του 2018.

Σήμερα η bespot δίνει μια διαφορετική οπτική στην έρευνα αγοράς, ενεργοποιώντας την εξαγωγή στατιστικών σε πραγματικό χρόνο για περισσότερα από 5.000 σημεία. Επιπλέον η bespot επιβραβεύει καθημερινά μια κοινότητα 15.000 καταναλωτών που συνεισφέρουν στη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας, δίνοντας τη γνώμη τους όταν επισκέπτονται διαφορετικά σημεία της πόλης.

Το εγχείρημα της bespot έχει λάβει διακρίσεις και έχει βραβευθεί από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και το Ίδρυμα Λάτση στα προγράμματα ανοικτής καινοτομίας The Digital Gate και Vivanest αντίστοιχα, ενώ το 2019 έλαβε χρηματοδότηση από το UniFundVC. Οι ιδρυτές έχουν λάβει επιπλέον ακαδημαϊκές και επιχειρηματικές διακρίσεις. Η Αναστασία ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Lero, the SFI research centre for software στο NUI Galway, έχει λάβει υποτροφία από τη δράση Marie Skłodowska-Curie. Ενώ, ο Λέων έχει λάβει υποτροφία από την εταιρεία MSD. Επιπλέον, έχοντας ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα από 22 ετών, στην διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών συμμετείχε στην ίδρυση του πρώτου φοιτητικού συλλόγου επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Mεθοδολογία: Από τις συνολικά 100 αρχικές υποψηφιότητες που έλαβε το "Forbes" –είτε μέσω αιτήσεων των ίδιων των ενδιαφερομένων είτε μέσω προτάσεων από ιδρύματα και αρμόδιους φορείς–, η συντακτική ομάδα έκανε μια πρώτη διαλογή και κατέληξε σε 50. Η κριτική επιτροπή, η οποία αποτελούνταν από τους κ.κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο (διευθύνοντα σύμβουλο της Chipita), Νίκο Καραμούζη (πρώην πρόεδρο της Eurobank και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, πρόεδρο της Grant Thornton), Μιχάλη Μπλέτσα (διευθυντή Πληροφορικής στο Media Lab του MIT), Θεοχάρη Φιλιππόπουλο (πρόεδρο του Capital.gr, πρόεδρο των Αττικών Εκδόσεων), αξιολόγησε τις 50 υποψηφιότητες με βαθμολογίες από το 1 (χαμηλότερο) έως το 4 (υψηλότερο), βάσει των οποίων διαμορφώθηκε η οριστική κατάταξη. Η σειρά δημοσίευσης έχει οριστεί σύμφωνα με τη βαθμολογία των μελών (από την υψηλότερη στη χαμηλότερη) και εν συνεχεία, αλφαβητικά. Προϋποθέσεις συμμετοχής στη λίστα "Forbes 30 under 30 Greece 2021" πληρούν όσοι είναι γεννημένοι από την 1/1/1991 και μετά.

