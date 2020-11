"Η καταμέτρηση συνεχίζεται": Παγκόσμιοι ηγέτες και πολιτικοί αντιδρούν ήπια στην αμφίρροπη εκλογική μάχη των ΗΠΑ

Του Siladitya Ray

Η απουσία ξεκάθαρου αποτελέσματος στην εκλογική μάχη των Donald Trump και Joe Biden για την προεδρία των ΗΠΑ προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις μεταξύ παγκόσμιων ηγετών και ανώτερων αξιωματούχων, με κάποιους να συστήνουν υπομονή και άλλους να ισχυρίζονται εσφαλμένα ότι τα αποτελέσματα είναι υπέρ του Trump.

Τα γεγονότα

--Η Janez Jansa, η ακροδεξιά πρωθυπουργός της Σλοβενίας, της γενέτειρας της Melania Trump, συγχαίρει τον Trump στο Twitter, δηλώνοντας λανθασμένα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανεκλέχθηκε για τέσσερα ακόμη χρόνια και πρoσθέτοντας: "Όσο περισσότερο καθυστερούν και αποκρύπτουν τα γεγονότα τα mainstream MME, τόσο μεγαλύτερος ο τελικός θρίαμβος για τον #POTUS".

--Άλλοι Ευρωπαίοι πολιτικοί ήταν πολύ πιο προσεκτικοί, με την Ισπανίδα υπουργό Εξωτερικών, Aráncha González Laya και τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών, Dominic Raab, να συστήνουν υπομονή μέχρι να καταμετρηθούν όλες οι ψήφοι, μετέδωσε ο Guardian.

--Η υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Annegret Kramp-Karrenbauer, ήταν ήπια στην εκτίμησή της για τα καθυστερημένα αποτελέσματα, δηλώνοντας ότι η κατάσταση στις ΗΠΑ είναι πολύ εκρηκτική και προειδοποιώντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια συνταγματική κρίση, κάτι "κάτι που πρέπει να μας προκαλέσει μεγάλη ανησυχία".

--"Ο επικεφαλής εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Josep Borrell είπε: "Ενώ περιμένουμε το εκλογικό αποτέλεσμα, η ΕΕ παραμένει έτοιμη να συνεχίσει να χτίζει μια ισχυρή διατλαντική εταιρική σχέση, βασισμένη στις κοινές αξίες και την ιστορία μας".

--Η σκιώδης υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας Penny Wong ζήτησε να καταμετρηθούν όλες οι ψήφοι και να γίνει σεβαστή η δημοκρατική διαδικασία: "Είναι προς το συμφέρον της Αυστραλίας η Αμερική να παραμείνει μια αξιόπιστη, σταθερή δημοκρατία", έγραψε στο Twitter.

-- Ενώ το Πεκίνο αποφεύγει να σχολιάσει για τις αμερικανικές κάλπες χαρακτηρίζοντάς τες "εσωτερικό ζήτημα" των ΗΠΑ, οι Κινέζοι πολίτες χρησιμοποίησαν τα social media για να κοροϊδέψουν τις εκλογές με μια χαρακτηριστική δήλωση: "Αφήστε τον Trump να επανεκλεγεί και να ρίξει τις ΗΠΑ στον γκρεμό", μετέδωσε το Reuters.

Σχετική είδηση

Την Τρίτη, ο γιος του Προέδρου Donald Trump Jr. επικρίθηκε από Ινδούς πολιτικούς αφού ανήρτησε στο Twitter τη φωτογραφία ενός παγκόσμιου χάρτη που απεικόνιζε τα περισσότερα μεγάλα έθνη με κόκκινο χρώμα, υποδηλώνοντας ότι στηρίζουν τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους, εκτός από την Ινδία, την Κίνα και το Μεξικό που ήταν σκιασμένα μπλε. Ο χάρτης σκίαζε παραδόξως το Κασμίρ της Ινδίας και τις βορειοανατολικές πολιτείες της με κόκκινο χρώμα, γεγονός που οδήγησε τον πρώην επικεφαλής υπουργό του Κασμίρ Omar Abdullah να τουιτάρει ότι "κάποιος πρέπει να του πάρει τους μαρκαδόρους από τα χέρια".

Σημαντική δήλωση

Ο Bruno Le Maire, υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, απέρριψε οποιοδήποτε αποτέλεσμα, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν απομονωθεί από την Ευρώπη. "Ας μην κοροϊδευόμαστε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι φιλικός εταίρος των ευρωπαϊκών κρατών εδώ και αρκετά χρόνια", δήλωσε ο Le Maire στο Radio Classique της Γαλλίας. "Είτε ο αμερικανικός λαός εκλέξει τον Trump, είτε εκλέξει τον Biden, απόψε ή αύριο, τίποτα δεν αλλάζει αυτό το στρατηγικό γεγονός. Η αμερικανική ήπειρος έχει αποκολληθεί από την ευρωπαϊκή ήπειρο."

Yπόβαθρο

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, ο Trump επιτίθετο συστηματικά σε βασικούς Ευρωπαίους συμμάχους, συμπεριλαμβανομένων χωρών-μελών του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος παραπονέθηκε ότι άλλα μέλη του ΝΑΤΟ δεν δαπανούσαν αρκετά για την άμυνα τους, προκαλώντας υπερβολική επιβάρυνση στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Trump είπε off the record ότι θέλει να αποχωρήσει από τη συμμαχία. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του, ο Biden κατέκρινε την εχθρότητα του Τραμπ απέναντι στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες και τις πιο θερμές σχέσεις του με αυταρχικούς ηγέτες όπως ο Vladimir Putin της Ρωσίας και ο Kim Jong Un της Βόρειας Κορέας. Ωστόσο, η Ευρώπη δεν αναμένεται να πανηγυρίσει μια νίκη Biden. Μια πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση που ανέδειξε το Foreign Policy διαπίστωσε ότι το 45% των ερωτηθέντων στην ΕΕ δήλωσαν ότι ήθελαν να κερδίσει ο Biden, σε σύγκριση με το 17% που υποστήριξε τον Τραμπ. Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό 38% των ερωτηθέντων δεν επιδοκίμασε κανέναν υποψήφιο. Το Foreign Policy σημειώνει ότι "οι Ευρωπαίοι φαίνεται να έχουν χάσει την πίστη τους στην αποτελεσματικότητα της δημοκρατίας των ΗΠΑ κατά τα τελευταία χρόνια".