ΗΠΑ: "Η χειρότερη φάση της πανδημίας" έπεται, προειδοποιεί ο πρώην Επίτροπος του FDA

Της Jemima McEvoy

Την ώρα που τα νέα κρούσματα της πανδημίας του κορονοϊού και των νοσηλειών στις ΗΠΑ σημειώνουν νέα έξαρση, ο πρώην Επίτροπος του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ Δρ Σκοτ Γκότλιμπ προειδοποιεί ότι η χώρα μπορεί να εισέλθει σύντομα στη "χειρότερη φάση” της πανδημίας έως σήμερα.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή "Face The Nation” του CBS, ο Δρ Γκότλιμπ, ο οποίος διετέλεσε Επίτροπος του FDA από το 2017 έως και τον Απρίλιο του 2019, εξέφρασε μια λιγότερο ρόδινη ανάλυση για τη "μάχη” των ΗΠΑ κατά του κορονοϊού από αυτήν που προωθεί ο Λευκός Οίκος.

Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επιμείνει επανειλημμένως ότι οι ΗΠΑ "βρίσκονται στη στροφή” για να ξεπεράσουν την πανδημία, ο Δρ Γκότλιμπ εκτιμά το αντίθετο, επισημαίνοντας ότι "έχουμε μπροστά μας δύο ή τρεις πολύ δύσκολους μήνες”, που μάλιστα πιστεύει ότι θα είναι "η χειρότερη φάση της τρέχουσας πανδημίας”.

Παρότι οι ιατρικές θεραπείες και η περίθαλψη για τους ασθενείς έχουν βελτιωθεί, που σημαίνει ότι η χώρα μπορεί να "προστατέψει τις ζωές” του κόσμου καλύτερα, ο πρώην Επίτροπος του FDA σημείωσε ότι τα άσχημα νέα είναι πως "πολλοί περισσότεροι άνθρωποι” θα προσβληθούν από τον κορονοϊό τους επόμενους μήνες.

Τα σχόλια του Δρ Γκότλιμπ συνάδουν με τη θέση που εξέφρασε νωρίτερα την προηγούμενη εβδομάδα ο κορυφαίος λοιμωξιολόγος των ΗΠΑ, Δρ Άνθονι Φάουτσι, ο οποίος τόνισε επίσης ότι οι οικογένειες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές όσον αφορά τα σχέδιά τους για την Ημέρα των Ευχαριστιών: "Εάν έχετε στην οικογένειά σας άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, συνιστάται να τηρήσετε τα περιοριστικά μέτρα και να τους προστατέψετε".

"Δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια παρέμβαση που πραγματικά να εμποδίσει (σ.μ. την αύξηση των κρουσμάτων), πέρα από την ανάπτυξη ενός εμβολίου”, πρόσθεσε ο Γκότλιμπ, ο οποίος εκτιμά ότι αυτό θα συμβεί το "επόμενο έτος", εκφράζοντας για μια ακόμη φορά αντίθετη άποψη από τον πρόεδρο Τραμπ που επανειλημμένως έχει επιμείνει ότι ένα εμβόλιο κατά του κορονοϊού θα είναι διαθέσιμο έως το τέλος του τρέχοντος έτους - ίσως και πριν από την ημέρα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, στις 3 Νοεμβρίου.

Η προειδοποίηση του Δρ Γκότλιμπ έρχεται σε συνέχεια την ανησυχητικής έξαρσης που καταγράφουν τα νέα κρούσματα του κορονοϊού τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Εμπειρογνώμονες του τομέα υγείας έχουν προειδοποιήσει εδώ και καιρό ότι η έλευση του χειμώνα, όποτε εκτός του κορονοϊού θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και ο ιός της γρίπης, μπορεί να καταστήσει δυσκολότερη τη "μάχη” ενάντια στην πανδημία.

Στις ΗΠΑ, τα νέα κρούσματα του κορονοϊού αυξήθηκαν κατά 28% τις τελευταίες 14 ημέρες σε σχέση με τις δύο εβδομάδες που προηγήθηκαν, ενώ οι θάνατοι έχουν καταγράψει άνοδο 1%. Στις Μεσοδυτικές Πολιτείες και στα Βραχώδη Όρη, οι πολιτείες παλεύουν να ελέγξουν τα νέα ξεσπάσματα της πανδημίας, ενώ 23 πολιτείες έχουν εμφανίσει άνοδο στον αριθμό των θανάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία των New York Times.

Είναι ενδεικτική η ανάρτηση του Δρ Γκότλιμπ στο Twitter, που σημειώνει ότι "οι νοσηλείες ασθενών με κορονοϊό στις ΗΠΑ αυξάνονται σταθερά· στοιχείο που καταδεικνύει αντικειμενικά ότι η επιδημιολογική εικόνα επιδεινώνεται σε όλη τη χώρα”.

Covid hospitalizations in the U.S. are steadily rising; an objective measure of increasing disease burden around the country. pic.twitter.com/lkfUrVogfq