Free Now: H Uber σκέφτεται να αγοράσει την κοινοπραξία των Daimler και BMW

Μόλις μία μέρα αφότου η Uber κέρδισε τη δικαστική διαμάχη, κάτι που θα της επιτρέψει να συνεχίσει τις δραστηριότητές της στο Λονδίνο για τους επόμενους 18 μήνες, έγινε γνωστό, σύμφωνα με το Bloomberg, πως η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Ευρώπη και μάλιστα σκέφτεται να εξαγοράσει τη Free Now την επιχείρηση μεταφοράς επιβατών που δημιούργησαν από κοινού Daimler και BMW.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Uber σκέφτεται να αγοράσει την κοινοπραξία, αφότου η πανδημία κορονοϊού μείωσε την απήχηση της Free Now στους επενδυτές.

Μία από τις πηγές εξέφρασε την άποψη στο Bloomberg ότι το χτύπημα της πανδημίας σε εταιρείες μεταφορών, εν μέσω των εκτεταμένων ταξιδιωτικών περιορισμών και της απότομης πτώσης της ζήτησης για τις εν λόγω υπηρεσίες, ιδίως στις ΗΠΑ, θα μπορούσε να προκαλέσει δυσκολίες όσο αφορά τις προσπάθειες για συμφωνία ως προς την τιμή.

Το ρεπορτάζ του Bloomberg έρχεται μια ημέρα αφότου η Uber, η οποία βρέθηκε υπό κανονιστικό έλεγχο στο Λονδίνο, για αβλεψίες όσο αφορά το θέμα της ασφάλειας, κέρδισε τη χορήγηση παράτασης 18 μηνών για τη συνέχιση των επιχειρήσεών της στην πόλη, με τον δικαστή να λέει ότι δεν πιστεύει πλέον πως η υπηρεσία αποτελεί δημόσιο κίνδυνο για την ασφάλεια.

Μέχρι σήμερα, περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια έχουν επενδυθεί στη Free Now, σύμφωνα με την Crunchbase.

Η Daimler είπε στο Forbes μέσω email: "Δεν σχολιάζουμε τις εικασίες της αγοράς", ενώ η BMW και η Uber δεν έχουν ακόμη απαντήσει σε αιτήματα για σχολιασμό.

22,7%. Αυτό είναι το ποσοστό που έχουν έχει αυξηθεί η αξία των μετοχών της Uber φέτος. Η εφαρμογή λειτουργεί ήδη σε 10.000 πόλεις σε 70 χώρες.

Παρά το γεγονός ότι η Uber αποσύρθηκε από μερικές από τις παγκόσμιες συμμετοχές της σε μεγάλες εφαρμογές για ταξίδια σε Ασία, Ρωσία και Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, μέσα σε ένα ανταγωνιστικό τοπίο, η αναφερόμενη σκέψη να αγοράσει τη Free Now παρουσιάζει μια ευκαιρία για την εταιρεία ώστε να αυξήσει περαιτέρω την ευρωπαϊκή της παρουσία, αφού το Λονδίνο αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη αγορά της στην ήπειρο. Η Free Now λειτούργησε στο παρελθόν ως MyTaxi και τώρα κατέχει μια σειρά εταιρειών σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Beat, η οποία έχει έδρα την Ελλάδα και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη Λατινική Αμερική, της Kapten (η οποία έχει επιδιώξει να ανταγωνιστεί την Uber στην Ευρώπη) και της Clever Taxi. Συνολικά, οι εταιρείες δραστηριοποιούνται σε 130 πόλεις σε όλο τον κόσμο. Οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία με την Uber θα μπορούσε επίσης να είναι μια ώθηση για την Daimler και τη BMW, που βρίσκονται εν μέσω αναδιάρθρωσης λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. Η κοινοπραξία Free Now είναι μέρος της Your Now υπό την οποία βρίσκονται πέντε ξεχωριστές επιχειρήσεις κινητικότητας και φαίνεται να είναι μια απόπειρα των δύο γιγάντων της αυτοκινητοβιομηχανίας να προχωρήσουν πέρα ​​από την κατασκευή, η οποία βρίσκεται σε παρακμή και να εισέλθουν σε μία πιο ανταγωνιστική αγορά μετακινήσεων.