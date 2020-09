ΗΠΑ: Ο Τραμπ κατέβαλε μόλις $750 σε φόρους το 2016 και το 2017

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13.32

Του Nicholas Reimann

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πλήρωσε μόνο 750 δολάρια σε ομοσπονδιακούς φόρους για τα έτη 2016 και 2017, καθώς διεξήγαγε με επιτυχία την εκστρατεία του για την προεδρεία το 2016 όταν και ανέλαβε τα καθήκοντά του ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με στοιχεία της εφημερίδας The New York Times τα οποία δημοσιεύτηκαν την Κυριακή. Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Τραμπ φέρεται να πέρασε χρόνια αποφεύγοντας την πληρωμή ομοσπονδιακών φόρων επειδή σημείωσε μεγαλύτερες απώλειες από τα κέρδη.

Πριν από το 2016, ο Τραμπ δεν πλήρωσε καθόλου φόρους σε 10 από τα προηγούμενα 15 χρόνια, σύμφωνα με τους New York Times.

Η εφημερίδα ισχυρίζεται ότι κατέχει φορολογικά στοιχεία που χρονολογούνται σχεδόν δύο δεκαετίες πίσω και καλύπτουν εκατοντάδες εταιρείες που απαρτίζουν την επιχειρηματική αυτοκρατορία του προέδρου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι περισσότερες από τις "βασικές επιχειρήσεις" του Τραμπ, όπως τα γήπεδα γκολφ, αναφέρουν ότι χάνουν εκατομμύρια και μερικές φορές δεκάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Από το 2000, ο Τραμπ ανέφερε απώλειες 315,6 εκατομμυρίων δολαρίων από τα γήπεδα γκολφ του, ενώ το ξενοδοχείο του στην Ουάσινγκτον ανέφερε απώλειες άνω των 55 εκατομμυρίων δολαρίων έως το 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία, μόλις δύο χρόνια μετά το άνοιγμά του.

Ο Τραμπ αρνήθηκε τις πληροφορίες του δημοσιεύματος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Κυριακή, λέγοντας "Πληρώνω πολύ και πληρώνω πολύ σε κρατικούς φόρους".

Τα στοιχεία δεν δείχνουν προηγουμένως άγνωστους οικονομικούς δεσμούς με τη Ρωσία ή τον πρόεδρό της, Βλαντιμίρ Πούτιν, ούτε αποκαλύπτει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμφωνία εμπιστευτικότητας ύψους 130.000 δολαρίων με την ηθοποιό ταινιών πορνό Stormy Daniels, με την οποία ο Τραμπ φέρεται να είχε σχέση το 2006, με την πληρωμή να είναι το επίκεντρο της έρευνας του εισαγγελέα του Μανχάταν για τη φορολογική ιστορία του Τραμπ.

72,9 εκατ. δολάρια. Αυτό είναι το ποσό που η κυβέρνηση κατέβαλε στον Τραμπ ως επιστροφή φόρου, η οποία έδωσε πίσω όλους τους φόρους που είχε πληρώσει από το 2005 ως το 2008, μαζί με τόκο. Η πληρωμή 72,9 εκατ. δολαρίων στον Τραμπ πηγάζει, εν μέρει, από την απώλεια άνω των 700 εκατ. δολαρίων που ανέφερε ο Τραμπ για τη φορολογική του δήλωση το 2009, σύμφωνα με τους The New York Times. Αυτός ο ισχυρισμός θα μπορούσε να είναι ζωτικής σημασίας καθώς η ομοσπονδιακή εφορία (IRS, Internal Revenue Service) πραγματοποιεί έλεγχο στα στοιχεία του Τραμπ για να προσδιοριστεί αν θα κρατήσει τα 72,9 εκατ. δολάρια που του έχουν χορηγηθεί από την κυβέρνηση. Αυτή η επιστροφή χρημάτων, καθώς και όλες οι επιστροφές άνω των 2 εκατ. δολαρίων, απαιτεί την έγκριση των ελεγκτών IRS και γνωμοδότηση της Μικτής Επιτροπής Φορολογίας του Κογκρέσου. Αυτή η υπόθεση είναι ανοιχτή εδώ και χρόνια, αλλά αν τελικά βγει απόφαση εις βάρος του Τραμπ, ο πρόεδρος θα έπρεπε να επιστρέψει την επιστροφή φόρων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων ενώ πιθανότατα θα έπρεπε να πληρώσει και επιπλέον κυρώσεις, κάτι που θα του κόστιζε περισσότερα από 100 εκατ. δολάρια.

Ο Τραμπ είναι προσωπικά υπεύθυνος για χρέη 421 εκατ. δολαρίων, με το μεγαλύτερο μέρος τους να πρέπει να αποπληρωθεί εντός των επόμενων τεσσάρων ετών, σύμφωνα με τους The New York Times, δημιουργώντας ένα πιθανό σενάριο όπου μια τράπεζα ίσως χρειαστεί να προβεί σε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του προέδρου των ΗΠΑ. Τα περιουσιακά στοιχεία του Τραμπ για την αποπληρωμή αυτών των χρεών έχουν επίσης δεχτεί μεγάλα πλήγματα τα τελευταία χρόνια, ιδίως οι επενδύσεις του σε μετοχές και ομόλογα. Από το 2014, ο Τραμπ έχει πουλήσει χρεόγραφα αξίας άνω των 200 εκατ. δολαρίων, ανέφεραν οι The New York Times, αφήνοντάς τον ίσως με μόλις 873.000 δολάρια σε μετοχές και ομόλογα, σύμφωνα με πρόσφατη οικονομική έρευνα.

Καθ 'όλη τη διάρκεια της προεδρίας του, ο Τραμπ αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει τις φορολογικές του δηλώσεις, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά αναφορικά με τις υποψίες σχετικά με τις πληροφορίες που ενδέχεται να κατέχουν τα φορολογικά στοιχεία. Ο Τραμπ λέει ότι θα τα δημοσιεύσει μετά τον έλεγχο, αλλά το ότι διενεργείται έρευνα αυτό δεν τον εμποδίζει νομικά να δημοσιεύσει τα φορολογικά του στοιχεία. Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο πιέζουν συνεχώς τον Τραμπ να δημοσιεύσει τις φορολογικές του δηλώσεις, καθώς παράλληλα αναζητούν νομικές πιέσεις χωρίς επιτυχία μέχρι στιγμής. Μια άλλη απόπειρα απόκτησης των οικονομικών στοιχείων του Τραμπ γίνεται από τον εισαγγελέα του Μανχάταν, Cyrus Vance Jr., έναν δημοκράτη που έχει κλητεύσει τον Τραμπ για τις φορολογικές δηλώσεις, τις οποίες ο πρόεδρος δεν έχει ακόμη παραδώσει, υποστηρίζοντας ότι η κλήτευση είναι πολύ ευρεία και αποτελεί μια πολιτική επίθεση. Μια επιτροπή δικαστών στο Εφετείο των ΗΠΑ πρόκειται να αποφασίσει σχετικά με την κλήτευση, μετά την έφεση των δικηγόρων του Τραμπ. Η ακρόαση για την υπόθεση έλαβε χώρα την Παρασκευή και δεν είναι σαφές για το πότε θα μπορούσε να βγει η απόφαση.

Ο Alan Garten, δικηγόρος του Οργανισμού Τραμπ, αντέδρασε στους ισχυρισμούς των The New York Times, λέγοντας ότι "τα περισσότερα, αν όχι όλα, από τα στοιχεία φαίνεται να είναι ανακριβή", και υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ έχει πληρώσει εκατομμύρια στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε "προσωπικούς φόρους", που μπορεί να αναφέρονται σε φόρους όπως οι φόροι κοινωνικής ασφάλισης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης - όχι σε φόρους εισοδήματος.

Η περιουσία του Τραμπ δεν βρίσκεται στα φορολογικά στοιχεία, ανέφεραν οι The New York Times. Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του Τραμπ ανέρχεται στα 2,5 δισ. δολάρια.