H Tesla έχει μια φθηνότερη, μεγαλύτερη μπαταρία αλλά θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για τη μαζική παραγωγή

Του Alan Ohnsman

O Έλον Μάσκ σκοπεύει να επεκτείνει τον ηγετικό ρόλο της Tesla στα ηλεκτρικά οχήματα δημιουργώντας μια μεγαλύτερου τύπου μπαταρία ιόντων λιθίου που θα είναι κατά 56% φθηνότερη και αυξάνοντας την παραγωγή μπαταρίας προκειμένου να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ωστόσο θα χρειαστούν μερικά χρόνια για να δημιουργηθεί ένα μεγάλος όγκος καθώς το σύστημα παραγωγής αυτών των μπαταριών δεν είναι ακόμα έτοιμο.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας που εδώ και μήνες προμόταρε την "Battery Day", χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη εκδήλωση που διοργανώθηκε στον χώρο στάθμευσης του κεντρικού γραφείο της Tesla στο Πάλο Άλτο στην Καλιφόρνια, για να παρουσιάσει την μπαταρία των 4680 κελιών που ανέπτυξαν οι μηχανικοί της εταιρείας. Σχεδόν διπλάσια από την υπάρχουσα των 2170 κελιών, οι νέες μπαταρία θα παρέχει πέντε φορές περισσότερη ενέργεια, 16% μεγαλύτερη εμβέλεια και έξι φορές περισσότερη ισχύ.

Η περιορισμένη παραγωγή της νέας μπαταρίας έχει ξεκινήσει σε ένα πιλοτικό εργοστάσιο μπαταριών στη Silicon Valley, αν και θα χρειαστεί χρόνος για να αυξηθεί το επίπεδο παραγωγής. "Θα χρειαστεί περίπου ένας χρόνος για να φτάσουμε στην τιμή των 10 gigawatt ανά ώρα και αυτό θα είναι σε πιλοτικό επίπεδο. Η πραγματική μονάδα παραγωγής θα είναι ίσως της τάξεων των 200 gigawatt ανά ώρα, ίσως και παραπάνω με την πάροδο του χρόνου".

Στη συνέχεια, όμως διευκρίνισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες στο νέο σύστημα παραγωγής των 4680 κελιών. "Για να είμαι ξεκάθαρος θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί πλήρως. Είμαστε κοντά στο να λειτουργήσει αλλά δεν είναι ακόμα ούτε στο πιλοτικό στάδιο. Είναι κοντά στο να δουλέψει. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ πως είναι καλό να πω είναι ότι λειτουργεί αλλά όχι με υψηλή απόδοση".

Νωρίτερα ο Έλον Μασκ αυτό τον μήνα είχε δηλώσει ότι η εκδήλωση θα είναι κάπως "τρελή" και στις 21 Σεπτεμβρίου ο ίδιος δήλωσε ότι κατά την "Battery Day" θα ανακοινώσει ότι η παραγωγή μπαταριών δεν θα είναι μεγάλου όγκου μέχρι το 2022". Επίσης ανέφερε πως ακόμα και όταν η ίδια η Tesla αυξήσει την παραγωγή της μπαταρίας της θα συνεχίσει να αγοράζει τις μπαταρίες των 2170 κελιών από τους προμηθευτές της Panasonic, LG Chem και την CATL της Κίνας.

We intend to increase, not reduce battery cell purchases from Panasonic, LG & CATL (possibly other partners too). However, even with our cell suppliers going at maximum speed, we still foresee significant shortages in 2022 & beyond unless we also take action ourselves.