Οι πιο ακριβοπληρωμένοι τενίστες και τενίστριες του 2020

Του Kurt Badenhausen

Σήμερα Δευτέρα, ξεκινά το US Open. Περισσότεροι από 300 κορυφαίοι τενίστες του πλανήτη θα αναμετρηθούν με στόχο τα χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας 44 εκατ. δολαρίων, και κυρίως αυτό των 3 εκατ. δολαρίων που θα λάβουν τόσο ο νικητής όσο και η νικήτρια των ατομικών πρωταθλημάτων.

Για τους περισσότερους, αυτή η νίκη θα μπορούσε να κάνει μεγάλη διαφορά, καθώς θα ενδεχομένως να καθορίσει αν το 2020 θα είναι γι’ αυτούς μια κερδοφόρα χρονιά ή όχι. Η πανδημία του κορονοϊού εξάλλου έπληξε σφόδρα το τένις, καθώς είναι ένα διεθνές άθλημα που απαιτεί πολλά ταξίδια (σ.μ. τα οποία όμως διακόπηκαν λόγω του ιού). Και το οικονομικό πλήγμα όμως ήταν μεγάλο, δεδομένου ότι οι παίκτες του τένις ουσιαστικά είναι ανεξάρτητοι επαγγελματίες, χωρίς ομάδα στην οποία θα μπορούσαν να στραφούν στις δύσκολες ώρες. Οι φορείς του αθλήματος, βέβαια, αντιλαμβανόμενοι το πρόβλημα συνέστησαν ένα "Ταμείο Ανακούφισης Παικτών” μέσω του οποίου θα διανεμηθούν περισσότερα από 6 εκατ. δολάρια με στόχο να στηριχθούν οικονομικά 800 πληττόμενοι επαγγελματίες τενίστες.

Οι κορυφαίοι αθλητές του τένις, πάντως, δεν έχουν κανένα λόγο να ανησυχούν για τα οικονομικά τους. Όπως για παράδειγμα ο Roger Federer. Ο 39χρονος Ελβετικός άσος του τένις, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί στο US Open 2020 καθώς αναρρώνει από μια διπλή χειρουργική επέμβαση στο γόνατο, εντούτοις για μια ακόμη χρονιά βρίσκεται στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου της λίστας του Forbes με τους καλύτερα αμειβόμενους αθλητές του τένις με προ φόρων απολαβές 106,3 εκατ. δολαρίων από τον Ιούνιο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2020. Ο Federer, μάλιστα, όχι μόνο κρατά τα "σκήπτρα” που πιο καλοπληρωμένου τενίστα στον πλανήτη -για 15η συνεχόμενη χρονιά-, αλλά είναι και ο καλύτερα αμειβόμενος αθλητής του κόσμου, παρά το γεγονός ότι έλαβε μέρος μόλις σε 10 τουρνουά αυτήν την περίοδο και κέρδισε μόνο δύο εξ αυτών.

"Οι κορυφαίοι παίκτες του τένις συνήθως έχουν μακροχρόνια καριέρα, κάτι που βοηθά πολύ ώστε να "χτίσουν” και να μεγεθύνουν το brand name τους”, εξηγεί ο Phil de Picciotto, ιδρυτής και πρόεδρος του αθλητικού πρακτορείου Octagon, στο Στάμφορντ του Κονέκτικατ."Είναι επίσης οι καλύτεροι στον κόσμο σε αυτό που κάνουν, και ο κόσμος ταυτίζεται μαζί τους", σημειώνει.

Βέβαια, τα περισσότερα χορηγικά συμβόλαια των παικτών περιλαμβάνουν ρήτρες όσον αφορά τα μπόνους που θα λάβουν οι αθλητές, ανάλογα με τις συμμετοχές τους στις διοργανώσεις και τη θέση τους στην παγκόσμια κατάταξη. Έτσι, ένα Grand Slam μπορεί να αποφέρει σε έναν αθλητή ένα 7ψήφιο μπόνους. Αν όμως ο αθλητής δεν εκπληρώσει το ελάχιστο όριο συμμετοχών, λόγω τραυματισμού -ή πανδημίας-, τότε οι απολαβές του μειώνονται σημαντικά. Αυτό, βέβαια, δεν ισχύει συνήθως για τα μεγάλα "αστέρια” του αθλήματος, καθώς τα συμβόλαιά τους έχουν σε μεγάλο βαθμό "ανοσία” στις περικοπές.

Για του λόγου το αληθές, το 95% των συνολικών απολαβών του Federer το τρέχον έτος δεν προήλθε από τα γήπεδα. Ο νικητής 20 Grand Slam πήρε "διαζύγιο” από τον γίγαντα των αθλητικών ειδών Nike το 2018 και υπέγραψε ένα 10ετές συμβόλαιο με την γιαπωνέζικη φίρμα ένδυσης Uniqlo. Εξάλλου το δέλεαρ ήταν μεγάλο: η Uniqlo του υποσχέθηκε 300 εκατ. δολάρια ανεξάρτητα από τις εμφανίσεις του στα γήπεδα.

"Πιστεύουμε ότι ο αντίκτυπος του Roger Federer δεν έχει φτάσει ακόμη στο απόγειό του”, δήλωσε ο επικεφαλής του παγκόσμιου τμήματος δημιουργικού της Uniqlo τον Μάιο, μιλώντας στο Forbes. "Φυσικά, παίζει ρόλο ότι είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών, αλλά το μέλλον του, και το δικό μας, είναι η ικανότητα του Roger θα αλλάξει τον κόσμο προς το θετικότερο”, πρόσθεσε.

Στη δεύτερη θέση της λίστας του Forbes, βρίσκεται ο Novak Djokovic, με απολαβές 44,6 εκατ. δολαρίων, το 72% των οποίων προήλθε από χορηγίες και έσοδα εμφάνισης. ο Djokovic, που βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης των ανδρών, βρέθηκε "αντιμέτωπος” με τον κορονοϊό τον Ιούνιο, ωστόσο σχεδιάζει να συμμετάσχει στη διοργάνωση της Νέας Υόρκης. Αντίθετα, το νούμερο τρία της κατάταξης του Forbes, ο Rafael Nadal θα απέχει, καθώς εξέφρασε τις ανησυχίες του σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας. Οι απολαβές του Nadal το τελευταίο έτος ανήλθαν σε 40 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων το 65% προήλθε εκτός γηπέδων.

Συνολικά, οι πρώτοι 10 κορυφαίοι παίκτες του τένις αποκόμισαν συνδυαστικά το ποσό των 340 εκατ. δολαρίων το 2020, έναντι 312 εκατ. δολαρίων που συγκέντρωσαν την προηγούμενη χρονιά.

Σε κάθε περίπτωση το τένις αποτελεί σε γενικές γραμμές ένα ελκυστικό "δημογραφικό κανάλι” για τους μαρκετίερς, καθώς έχει οικονομικά ευκατάστατο κοινό, το οποίο μάλιστα κατανέμεται ομοιόμορφα μετά ανδρών και γυναικών - κάτι σπάνιο για στα αθλήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο US Open του 2019, το 78% των θεατών κατείχε τουλάχιστον πανεπιστημιακό πτυχίο, ενώ το μέσο εισόδημά του ήταν της τάξης των 216.000 δολαρίων.

Όσον αφορά τις γυναίκες, οι τενίστριες απέσπασαν το 40% των συνολικών απολαβών των αθλητών που περιλαμβάνει η λίστα του Forbes, με την πρώτη θέση να καταλαμβάνει η Γιαπωνέζα Naomi Osaka (No. 4 της λίστας, με 37,4 εκατ. δολάρια), ακολουθούμενη από τη Serena Williams (Νο. 5, με 36 εκατ. δολάρια). Αμφότερες συμμετέχουν στο US Open, κάτι που όμως δεν ισχύει για τις δύο επόμενες καλύτερα αμειβόμενες τενίστριες, την Ashleigh Barty (No. 7 της λίστας, με 13,1 εκατ. δολάρια) και Simona Halep (Νο. 10, με 10,9 εκατ. δολάρια) που και οι δύο αποφάσισαν να απέχουν.

Παρότι συμμετείχε μόλις σε 8 τουρνουά το 2019, η Williams παραμένει η διασημότερη αθλήτρια στις ΗΠΑ, με την αναγνωρισιμότητά της στο ευρύ κοινό να ξεπερνά αυτήν των Tom Brady, LeBron James και κάθε άλλου αθλητή που δεν περιλαμβάνεται στους "Tiger Woods”, σύμφωνα με το Q Scores, το οποίο παρακολουθεί τον αντίκτυπο των διασημοτήτων στους καταναλωτές. Χάρη δε σε αυτήν τη δημοφιλία της -που εκτείνεται από τη γενιά Gen-Z (σ.μ. τους 20άρηδες) έως τους Baby Boomers (άνω των 55 ετών) και σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης- μεταξύ των χορηγών της είναι οι Nike, Gatorade, Procter & Gamble και Beats.

Το top-10 των πιο καλοπληρωμένων του τένις

No.1 Roger Federer

Συνολικές απολαβές: 106,3 εκατ. δολάρια

Οι χορηγοί θα συνεχίσουν να γεμίζουν τις "τσέπες” του Federer, παρότι παραμένει εκτός γηπέδων, αν και ο κορυφαίος τενίστας θα "χάσει” (σ.μ. ελέω κορονοϊού) ορισμένες προσοδοφόρες εμφανίσεις για τις οποίες οι θαυμαστές του πληρώνουν αδρά για να τον δουν από κοντά σε περιοχές όπου συνήθως δεν παίζει. Για παράδειγμα, τον περασμένο Νοέμβριο, έκανε μια σύντομη περιοδεία πέντε εμφανίσεων στη Λατινική Αμερική, οι οποίες "πρόσθεσαν” περισσότερα από 15 εκατ. δολάρια στον τραπεζικό του λογαριασμό.

No.2 Novak Djokovic

Συνολικές απολαβές: 44,6 εκατ. δολάρια

Ο Djokovic είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί στο φετινό US Open, καθώς οι Nadal και Federer, που μαζί έχουν κερδίσει συνολικά 39 Grand Slam, θα παρακολουθήσουν τη διοργάνωση από τα σπίτια τους. Ο Novak έχει κερδίσει πέντε από τους επτά τελευταίους τίτλους Grand Slam, ενώ συνολικά στην καριέρα του μέχρι σήμερα έχει κερδίσει χρηματικά έπαθλα 144 εκατ. δολαρίων, που είναι και το μεγαλύτερο ποσό ιστορικά. Εντός του έτους "πρόσθεσε” την Peugeot στους χορηγούς του.

No.3 Rafael Nadal

Συνολικές απολαβές: 40 εκατ. δολάρια

Ο Ισπανός τενίστας είναι ένα από τα ισχυρά "χαρτιά” του τένις και μπορεί να "απαιτεί” αμοιβές εμφανίσεως άνω 1 εκατ. δολαρίων. Ο Nadal είναι ο κορυφαίες παίκτης της γενιάς του σε χωμάτινο γήπεδο, ενώ το 2019 κέρδισε δύο Grand Slams, και συγκεκριμένα τον 12ο τίτλο του στο French Open και τον 4ο στο US Open.

No.4 Naomi Osaka

Συνολικές απολαβές 37,4 εκατ. δολάρια

Η Osaka μεγαλώνοντας είχε τόσο την ιαπωνική όσο και την αμερικανική υπηκοότητα, αλλά σοφά επέλεξε να εκπροσωπήσει την Ιαπωνία στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, οι οποίοι πλέον έχουν αναβληθεί για το 2021. Η απόφασή της αυτήν την έκανε ακόμη πιο ελκυστική για τους χορηγούς, όπως η Procter & Gamble, η All Nippon Airways και η Nissin, οι οποίοι (όλοι) υπέγραψαν συμφωνίες συνεργασίας με την Osaka στο πλαίσιο των προωθητικών τους προγραμμάτων για τους Ολυμπιακούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των αθλητών του τένις, μόνο ο Federer "εισέπραξε” περισσότερα από χορηγούς από ό,τι η Osaka

No.5 Serena Williams

Συνολικές απολαβές: 36 εκατ. δολάρια

Η Williams έχει επενδύσει χρήματα σε περισσότερες από 50 νεοσύστατες επιχειρήσεις τα τελευταία έξι χρόνια μέσω της Serena Ventures. Η εταιρεία της επικεντρώνεται σε εταιρείες που ιδρύθηκαν από γυναίκες και ανθρώπους που ανήκουν σε μειονότητες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 60% των επενδύσεών της. Στην καριέρα της έχει κερδίσει χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας 93 εκατ. δολαρίων, ποσό διπλάσιο από οποιαδήποτε κάθε άλλη αθλήτρια.

No.6 Kei Nishikori

Συνολικές απολαβές: 32,1 εκατ. δολάρια

Ο Nishikori βρίσκεται εκτός γηπέδων από το US Open του 2019, καθώς ταλαιπωρήθηκε πρώτα από ένας τραυματισμό στον αγκώνα και μετά λόγω των ακυρώσεων που επέφερε η πανδημία. Θα μείνει, δε, εκτός και από την τρέχουσα διοργάνωση του US Open καθώς διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό τον Αύγουστο. Ο Ιάπωνας άσος του τένις αναμενόταν ότι θα είναι ένας από τους "πρωταγωνιστές” των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020 στο Τόκιο, πριν αυτοί αναβληθούν. Στους χορηγούς του περιλαμβάνονται οι Asahi, NTT, Japan Airlines, Lixil, Procter & Gamble και Nissin, που είναι όλοι και επίσημοι χορηγοί των Ολυμπιακών Αγώνων.

No.7 Ashleigh Barty

Συνολικές απολαβές: 13,1 εκατ. δολάρια

Η Barty είχε μια εξαιρετική χρονιά το 2019, καθώς κέρδισε χρηματικά έπαθλα ύψους 11,3 εκατ. δολαρίων, που είναι το δεύτερο υψηλότερο ποσό του WTA Tour, με την πρωτιά να κατέχει η Serena Williams η οποία το 2013 έλαβε 12,4 εακτ. δολάρια (Από 13,1 εκατ. δολάρια της Barty, τα 10,1 εκατ. αντιπροσωπεύουν τα κέρδη της από τον Ιούνιο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2020). Κέρδισε τον πρώτο της τίτλο Grand Slam στο French Open του 2019, που της χάρισε γενναιόδωρα μπόνους από τους χορηγούς της Fila και Head. Είναι η πρώτη γυναίκα από την Αυστραλία που έχει βρεθεί στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης μετά την Evonne Goolagong το 1976.

No.8 Daniil Medvedev

Συνολικές απολαβές: 11,8 εκατ. δολάρια

Ο Ρώσος άσος συμμετείχε σε έξι συνεχόμενους τελικούς του ATP Tour το 2019, κάτι που έχουν κάνει από το 2000 και μετά μόνο οι Big Three (Federer, Djokovic, Nadal) και ο Andy Murray. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία για τη Lacoste, η οποία έγινε χορηγός του Medvedev νωρίτερα το 2019 και εξασφάλισε μεγάλη προβολή από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του. Ο Medvedev σύναψε επίσης χορηγικές συνεργασίας με την BMW, τη ρωσική χρηματοοικονομική εταιρεία Tinkoff και τη φίρμα ρολογιών Bovet αφότου έφτασε στον τελικό US Open τον περασμένο Σεπτέμβριο, οπότε έχασε με πέντε σετ από τον Nadal.

No.9 Dominic Thiem

Συνολικές απολαβές: 11,1 εκατ. δολάρια

Ο 26χρονος Αυστριακός έφτασε στον τελικό του Australian Open 2020 και του French Open 2019, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμη να αποκτήσει τον πρώτο του τίτλο σε Grand Slam. Ο Thiem είναι Νο.3 στην παγκόσμια κατάταξη, ενώ έχει χορηγούς τις Adidas, Babolat, Red Bull, Bank Austria, Rolex και Sky Sport.

No.10 Simona Halep

Συνολικές απολαβές: 10,9 εκατ. δολάρια

Η Halep έχει κερδίσει στην καριέρα της χρηματικά έπαθλα αξίας 36,5 εκατ. δολαρίων, που είναι η τέταρτη καλύτερη επίδοση μεταξύ των γυναικών. Η 28χρονη Ρουμάνα κέρδισε τον δεύτερο τίτλο της Grand Slam στο Γουίμπλεντον πέρυσι. Οι μεγαλύτεροι χορηγοί της είναι οι Nike, Wilson, Hublot και Avon.