Μια 168 ετών εταιρεία εκτύπωσης τραπεζογραμματίων σύντομα θα "βγάζει" ψηφιακά νομίσματα για τις Κεντρικές Τράπεζες

Του Michael del Castillo

Αν στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο υπάρχουν σίγουρα κάποιες εταιρείες που βλέπουν στον ορίζοντα "μαύρα σύννεφα”, θα πρέπει να είναι οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εκτύπωση χαρτονομισμάτων ή αλλιώς τραπεζογραμματίων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το "καθήκον” αυτό έχει αναλάβει το Γραφείο Εγχάραξης και Εκτύπωσης του υπουργείου Οικονομικών. Ωστόσο, για πολλές χώρες του υπόλοιπου κόσμου -από την Αρμενία και το Περού έως την Ταϊλάνδη και τη Ζουαζιλάνδη- το έργο της εκτύπωσης χρήματος εκπονούν μια "χούφτα” εταιρείες, μεταξύ των οποίων κυρίαρχη θέση έχει η γερμανική εταιρεία Giesecke & Devrient που εδρεύει στο Μόναχο.

Τον προηγούμενο μήνα, η 168 ετών εταιρεία εκτύπωσης τραπεζογραμματίων πραγματοποίησε την πρώτη της επένδυση στο blockchain, καθώς ηγήθηκε του επενδυτικού σχήματος που συμμετείχε στον πρώτο γύρο χρηματοδότησης, ύψους 17 εκατ. δολαρίων, της Metaco, μιας νεοφυούς εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες "φύλαξης” bitcoin αλλά και stablecoins, ένα νέο είδος κρυπτονομισμάτων που βασίζονται στην τεχνολογία blockchain αλλά έχουν κλειδωμένη ισοτιμία με κάποιο φυσικό νόμισμα, όπως το αμερικανικό δολάριο (σ.μ. είτε με κάποιο άλλο "σταθερό” περιουσιακό στοιχείο ή "καλάθι περιουσιακών στοιχείων” όπως τα πολύτιμα μέταλλα).

Αυτό όμως που κάνει τη συγκεκριμένη επένδυση ακόμη πιο σημαντική είναι ενδεχομένως το γεγονός ότι η Metaco αποτελεί το τέλειο "συμπλήρωμα” στο νέο λογισμικό που παρουσίασε η G&D το 2019, γνωστό ως "Filia”, το οποίο επιτρέπει σε κεντρικές τράπεζες να χρησιμοποιήσουν την "τεχνολογία κατανεμημένης εγγραφής” (blockchain) για να εκδώσουν την ψηφιακή εκδοχή των δικών τους νομισμάτων.

Ήδη, έξι κεντρικές τράπεζες - πελάτες της G&D διαπραγματεύονται τη χρήση του λογισμικού "Filia” για τη δημιουργία ψηφιακών νομισμάτων (Central Bank Digital Currency - CBDC), τη στιγμή που η Κίνα ετοιμάζεται να γίνει η πρώτη χώρα που θα κυκλοφορήσει το δικό της νόμισμα που βασίζεται στην τεχνολογία blockchain. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της G&D, Ralf Wintergerst, ο τομέας της έκδοσης νομισμάτων βρίσκεται στα πρόθυρα μιας τεχνολογικής επανάστασης που συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία του φυσικού και του εικονικού κόσμου.

Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Μόναχο.

Παρότι η Giesecke & Devrient παραμένει ακόμη άρρηκτα συνδεδεμένη με την εκτύπωση τραπεζογραμματίων, είναι εντούτοις ο πιο ενθουσιώδης "συνήγορος” των ψηφιακών πληρωμών. Κι αυτό γιατί η πανδημία του κορονοϊού -και ο εγγενής κίνδυνος κατοχής χαρτονομισμάτων- έχει επιταχύνει την υιοθέτηση των ανέπαφων συναλλαγών στις ανεπτυγμένες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικών πληρωμών όπως η Venmo, η Zelle και η Cash App της Square έχει εκτοξευθεί. Για παράδειγμα, η Zelle είδε τον όγκο των συναλλαγών της να αυξάνεται κατά 63% το πρώτο εξάμηνο του 2020, ξεπερνώντας τα 133 δισ. δολάρια.

"Η ύπαρξη πολλών μέσων πληρωμής έχει λογική από ολιστική άποψη”, σημειώνει ο 57χρονος Wintergerst, εξηγώντας γιατί η ανάγκη για ένα ανθεκτικό, μη παστογραφίσιμο χαρτονόμισμα παραμένει ισχυρή παρά την "επέλαση” των ηλεκτρονικών πληρωμών. "Πρέπει να υπάρχουν μέσα πληρωμής που θα εξακολουθούν να λειτουργούν όταν μια μονάδα παραγωγής ενέργειας τεθεί εκτός λειτουργίας, και με το οποίο μπορείς πραγματικά να πληρώσεις χωρίς να αφήσεις ίχνη”. Για του λόγου το αληθές, αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα εξακολουθούν να κυκλοφορούν μετρητά αξίας 8 τρισ. δολαρίων -ποσό που αυξάνεται κατά 3%-5% ετησίως-, ενώ πάνω από το ήμισυ των συνολικών πληρωμών παγκοσμίως πραγματοποιούνται μέσω χαρτονομισμάτων.

Είναι επομένως λογικό το γεγονός ότι το 2019 το 46% των εσόδων της G&D, ύψους 2,9 δισ. δολαρίων προήλθε από το τμήμα τεχνολογίας νομισμάτων, που περιλαμβάνει τις υπηρεσίες σχεδιασμού και εκτύπωσης τραπεζογραμματίων, απασχολεί 4.800 άτομα και συνεργάζεται με 145 από τις συνολικά 195 κεντρικές τράπεζες του πλανήτη. Παρότι δε η δραστηριοποίηση της G&D στις ψηφιακές υπηρεσίες -συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας πληρωμών μέσω κινητών συσκευών, υπό τη μορφή των eSims που χρησιμοποιούν τα iPhones της Apple- εμφανίζει ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης, το τμήμα εκτύπωσης χαρτονομισμάτων σημείωσε άνοδο της τάξης του 7% πέρυσι.

Η γερμανική εταιρεία εξάλλου είναι γνωστό ότι συνεχώς καινοτομεί στον τομέα του σχεδιασμού και την εκτύπωσης τραπεζογραμματίων. Όταν η Αρμενία, πρόσφατα, αποφάσισε να αντικαταστήσει, μετά από 20 χρόνια, τα χαρτονομίσματα των 1.000 έως και 100.000 ντραμ, η G&D χρησιμοποίησε στα νέα τραπεζογραμμάτια ένα καινούριο πολυεστερικό υλικό και χάρτινο υπόστρωμα ώστε τα νέα νομίσματα να είναι δύο έως και τρεις φορές πιο ανθεκτικά από τα παλιά. Επιπλέον, πέραν των κλασικών υδατογραφημάτων και των μαγνητικών ταινιών που συναντά κανείς στα περισσότερα τραπεζογραμμάτια, η εταιρεία προσθέτει πλέον και τα λεγόμενα "κρυφά χαρακτηριστικά ασφαλείας”, στα οποία περιλαμβάνονται η εκτύπωση στο χαρτί με λέιζερ ενός κώδικα που είναι ορατός μόνο με τη χρήση υπέρυθρων ακτίνων αλλά και τα υπεριώδη φθορίζοντα στοιχεία που εκτυπώνονται απευθείας στο σχέδιο που κοσμεί κάθε χαρτονόμισμα.

Τα νέα χαρτονομίσματα της Αρμενίας "διά χειρός" G&D.

Από τα τέλη του 2018 και μετά, μόλις το 11% περίπου των τραπεζογραμματίων παγκοσμίως εκτυπώνεται από ιδιωτικές εταιρείες. Η G&D είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος "παίκτης” της αγοράς, με μερίδιο 23%, ενώ την πρώτη θέση κατέχει η βρετανική εταιρεία De La Rue, με μερίδιο αγοράς 27%, η οποία όμως αντιμετωπίζει προβλήματα. Τα χρέη που της άφησε η πνέουσα τα λοίσθια Βενεζουέλα, η απώλεια της σύμβασης εκτύπωσης των βρετανικών διαβατηρίων και κάποια διοικητικά προβλήματα, οδήγησαν πρόσφατα την De La Rue να αναστείλει τη λειτουργία του τμήματος εκτύπωσης τραπεζογραμματίων και να ανακοινώσει ότι ενδεχομένως θα δυσκολευτεί να συνεχίσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Ποια είναι η Giesecke & Devrient

Η G&D "γεννήθηκε” στη Λειψία το 1852 από δύο νέους επιχειρηματίες-τεχνίτες, τον 21χρονο Hermann Giesecke και τον 31χρονο Alphonse Devrient. Εκείνη τη χρονιά οι δύο τυπογράφοι "κέρδισαν” το πρώτο τους σημαντικό συμβόλαιο με την Τράπεζα της Βαϊμάρης του Μεγάλου Δουκάτου της Σαξονίας-Βαϊμάρης-Άισεναχ για την παραγωγή του τραπεζογραμματίου των 10 τάλερ (η λέξη "δολάριο" προέρχεται από το τάλερ - thaler). Από τη μία πλευρά του απεικόνιζε τη Θεά Τύχη της Σαξονίας-Βαϊμάρης-Άισεναχ ανάμεσα σε δύο 10άρια και περιτριγυρισμένη από υδατογραφήματα. Το επιχειρηματικό δίδυμο έγινε ευρύτερα γνωστό για τα περίπλοκα σχέδιά του. Και στις δύο πλευρές της απεικονιζόμενης θεάς υπήρχαν εγχάρακτες σπειροειδής διακοσμήσεις σκαλισμένες με τόρνο, οι οποίες ήταν αδύνατο να αντιγραφούν από οποιοδήποτε χέρι.

Στην πάροδο των ετών, η G&D διαδραμάτισε, παρασκηνιακά, σημαντικό ρόλο στη νομισματική ιστορία. Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η εταιρεία ήταν μία από τις κορυφαίες εταιρείες εκτύπωσης του υπερπληθωρισμένου τότε μάρκου της παραπαίουσας Δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Το 1936 εκτύπωσε τα εισιτήρια των Ολυμπιακών Αγώνων του Βερολίνου που διοργάνωσε η Γερμανία του Χίτλερ. Αργότερα, εκτύπωσε τραπεζογραμμάτια για το καθεστώς του Φράνκο στην Ισπανία.

Μετά τον Πόλεμο, οι Σοβιετικοί απαλλοτρίωσαν το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού της G&D που δεν είχε καταστραφεί, αλλά ο γαμπρός του τότε προέδρου της εταιρείας μετά την απελευθέρωσή του από ένα ρωσικό στρατόπεδο αιχμαλώτων, επέστρεψε στο Μόναχο και "ανέστησε” την εταιρεία, το 1948. Μέσα στην επόμενη δεκαετία, η εταιρεία είχε φτάσει να εκτυπώνει το ήμισυ των τραπεζογραμματίων της Bundesbank, της κεντρικής τράπεζας της Γερμανίας, ενώ είχε επεκταθεί και στο εξωτερικό.

Η G&D ήταν επίσης η εταιρεία που εκτύπωνε τα τραπεζογραμμάτια της διεφθαρμένης κυβέρνησης του δικτάτορα Μουγκάμπε της Ζιμπάμπουε, καθώς είχε ξεκινήσει τη συνεργασία της με τη χώρα ήδη από το 1960. Τον Ιούλιο του 2008, όμως, αναγκάστηκε από τη γερμανική κυβέρνηση να σταματήσει την παραγωγή τραπεζογραμματίων για λογαριασμό της κεντρικής τράπεζας της Ζιμπάμπουε, που οδήγησε σε αύξηση του πληθωρισμού στη χώρα κατά 1.000.000% ετησίως.

Σήμερα, η G&D διαθέτει περισσότερες από 80 θυγατρικές σε πέντε ηπείρους και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Γερμανία και στη Μαλαισία. Σχεδιάζει ασφαλή τραπεζογραμμάτια με ειδικές τεχνικές αποφυγής των παραχαράξεων, ενώ δραστηριοποιείται και στην καταστροφή νομισμάτων. Παρότι ορισμένες κεντρικές τράπεζες διαθέτουν δικά τους μηχανήματα εκτύπωσης, η G&D δέχεται ειδικές παραγγελίες για υψηλής αξίας χαρτονομίσματα, στα οποία ενσωματώνει τα προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας της και τα προμηθεύει στις κεντρικές τράπεζες.

Οι παραγγελίες για την εκτύπωση φυσικών νομισμάτων, βέβαια, συνήθως είναι σποραδικές, ωστόσο η εταιρεία κατασκευάζει επίσης συσκευές ανίχνευσης πλαστών χαρτονομισμάτων για λογαριασμό διαφόρων κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής, αλλά και για καζίνο, γεγονός που της εξασφαλίζει επαναλαμβανόμενα έσοδα.

Απώτερος στόχος της G&D πάντως, είναι να μπορέσει να βοηθήσει τις μικρότερες κεντρικές τράπεζες του πλανήτη να δημιουργήσουν τα δικά τους ψηφιακά νομίσματα με βάση την "τεχνολογία κατανεμημένης εγγραφής”, έτσι ώστε μαζί με τις υπηρεσίες "φύλαξης” που παρέχει μέσω της Metaco, να δημιουργήσει νέες ροές επαναλαμβανόμενων εσόδων και στον ψηφιακό κόσμο που γιγαντώνεται.

Το πρώτο "ψηφιακό” βήμα

Τον Ιούλιο του 2017, καθώς η τιμή του Bitcoin άγγιξε τα 20.000 δολάρια και καταγράφηκε μια έκρηξη στις αρχικές προσφορές κρυπτονομισμάτων (Initial Coin Offering - ICO), η G&D έκανε γνωστό το ενδιαφέρον της για τον τομέα των ψηφιακών νομισμάτων δημοσιεύοντας μια "λευκή βίβλο” με τον τίτλο "Ψηφιακό Χρήμα”. Η 35 σελίδων έκθεση της εταιρείας ενθάρρυνε τις κεντρικές τράπεζες - πελάτες της να "αγκαλιάσουν” τις ηλεκτρονικές εναλλακτικές λύσεις και να διευρύνουν τις παραδοσιακές τους δραστηριότητες έκδοσης τραπεζογραμματίων: "Ένα ψηφιακό νόμισμα θα ήταν ελκυστικό για τις κεντρικές τράπεζες καθώς θα τους επέτρεπε να υποστηρίξουν τους πελάτες τους στο ψηφιακό τους ταξίδι”, ανέφερε στην έκθεσή της η εταιρεία.

Η G&D είχε διαβλέψει ότι η ταχεία άνοδος των εναλλακτικών ψηφιακών νομισμάτων, και η συζήτηση (ακόμα τότε) για την κυκλοφορία από το Facebook του δικού του ψηφιακού νομίσματος, του Libra, θα ταρακουνούσε πολλές κεντρικές τράπεζες. Κι αυτό γιατί οι κεντρικές τράπεζες ήθελαν μεν να διατηρήσουν τον έλεγχο της προσφοράς χρήματος, ωστόσο δεν είχαν την τεχνογνωσία ή τους πόρους για να μπουν στην "ψηφιακή αρένα”.

Έτσι, πέρυσι, η G&D αποκάλυψε το πρώτο της προϊόν λογισμικού που είχε στόχο να ενώσει αυτούς τους δύο κόσμους: το G&D Filia. Στο φθινοπωρινό ενημερωτικό δελτίο του Φόρουμ Νομισματικών και Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων (OMFIF - Official Monetary and Financial Institutions Forum), ο παγκόσμιος επικεφαλής του τμήματος τεχνολογίας νομισμάτων της G&D, Christian Jüttner, παρουσίασε το G&D Filia ως προϊόν "συμπληρωματικό των μετρητών", ως ένα αρχείο δεδομένων αγνωστικιστικής-πλατφόρμας, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τις κεντρικές τράπεζες και να διανεμηθεί μέσω εμπορικών τραπεζών ή άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, για χρήση σε smartphones, smartwatches και άλλα "ψηφιακά πορτοφόλια”.

Αν και η G&D είναι ασαφής όσον αφορά τις λεπτομέρειες του νέου λογισμικού της, όπως και στην περίπτωση του bitcoin, τα "νομίσματά" της πιθανότατα θα προκύπτουν από έναν αλγόριθμο και θα ελέγχονται μόνο από την κεντρική τράπεζα, η οποία θα διατηρεί το αρχείο δεδομένων. Αυτό το νέο είδος νομίσματος δεν θα απαιτεί τη δημιουργία λογαριασμού προκειμένου να χρησιμοποιηθεί και θα είναι "ανοιχτού κώδικα”, ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών να μπορούν να ενσωματώνουν τις προσφορές τους απευθείας σε αυτό.

Στη σύντομη παρουσίαση του "Filia”, η G&D άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο αυτή η νέα γενιά των ψηφιακών νομισμάτων κεντρικών τραπεζών, ή CBDC, θα μπορούσε να εξαλείψει εντελώς την ανάγκη του "μεσάζοντα”, ρόλο που παίζουν σήμερα οι εμπορικές τράπεζες, καθώς το νόμισμα θα μπορούσε να εκδίδεται άμεσα και όχι μέσω θεσμικού θεματοφύλακα. Οι πολίτες και οι υπόλοιποι χρήστες του νομίσματος θα διατηρούσαν έτσι έναν λογαριασμό απευθείας στην κεντρική τράπεζα της εκάστοτε χώρας.

Η δε άμεση έκδοση ψηφιακών νομισμάτων θα έλυνε το πρόβλημα της "μη πρόσβασης σε τραπεζικές υπηρεσίες”, καθώς η μόνη προϋπόθεση για να έχει κάποιος πρόσβαση θα ήταν η χρήση ενός "έξυπνου τηλεφώνου”. Η παροχή οικονομικής ενίσχυσης κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, για παράδειγμα, θα μπορούσε να αποτελεί πλέον μια τόσο εύκολη διαδικασία όσο και η αποστολή ενός email.

"Είναι πολύ δύσκολο πραγματικά να παράσχεις χρήματα σε ανθρώπους όταν δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό. Αλλά ίσως έχουν τηλέφωνο”, λέει ο Wintergerst. "Η κεντρική τράπεζα δεν θα παρέχει μόνο φυσικό χρήμα, αλλά και ψηφιακό", προσθέτει. Ο Wintergerst επισημαίνει επίσης ότι το όνομα του νέου λογισμικού ψηφιακού νομίσματος της G&D, "Filia”, είναι λατινικό. "Είναι η νέα κόρη ή θυγατρική της κεντρικής τράπεζας", σημειώνει.

Όπως εξηγεί, παρότι τα Amazon Pay, Google Pay, Alipay και Facebook διέβλεψαν την ευκαιρία που παρέχει η δημιουργία ενός δικτύου πληρωμών χωρίς όρια, όλες απαιτούν τη δημιουργία λογαριασμού για την πρόσβαση στα δίκτυά τους. Εξάλλου, οι οντότητες που έχουν στόχο το κέρδος εφαρμόζουν επιχειρηματικά μοντέλα που θα μπορούσαν να έρχονται σε αντίθεση με την πραγματική αξία της δημιουργίας νομισμάτων.

"Το ψηφιακό νόμισμα κεντρικής τράπεζας είναι κοινό αγαθό", δήλωσε σε πρόσφατο σημείωμά του ο επικεφαλής τεχνολογίας νομισμάτων της G&D, Wolfram Seidemann. "Είναι παγκοσμίως αποδεκτό, απαλλαγμένο από κοινωνικά και οικονομικά εμπόδια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από τον εκδότη, καθιστώντας το ένα πραγματικά δημοκρατικό και δωρεάν μέσο. Για να γίνει ευρέως αποδεκτό, το CBDC πρέπει να είναι πραγματικά ανώνυμο στον έντιμο χρήστη", πρόσθεσε.

Από τη μεριά του ο Wintergerst εξηγεί ότι τα "προγραμματιζόμενα” χρήματα που εκδίδονται από μια κεντρική τράπεζα θα μπορούν να έχουν συγκεκριμένα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά που δεν θα μπορούσαν ποτέ να προσφέρουν τα τραπεζογραμμάτια ή ακόμη και οι πληρωμές μέσω Zelle: "Θα μπορούσε να ορίσει κάποιος, για παράδειγμα, ότι ποσά έως 1.000 δολάρια δεν είναι ανιχνεύσιμα, είναι ανώνυμος ο κάτοχος", σημειώνει και προσθέτει: "Αλλά για ποσά πάνω από 1.000 δολάρια, για παράδειγμα, θα πρέπει να δηλώνεται ο κάτοχος, δεδομένου ότι (σ.μ. το λογισμικό) επιτρέπει τον ορισμό ορίων και προϋποθέσεων για διαφορετικές αξίες και για διαφορετικούς σκοπούς". Υπάρχει όμως και "η άλλη πλευρα του νομίσματος”, καθώς το CBDC θα μπορούσε να κωδικοποιηθεί έτσι ώστε να παρακολουθεί κάθε συναλλαγή, εξαλείφοντας ουσιαστικά το απόρρητο.

Ένας παράγοντας βέβαια που θα επηρεάσει την παραγωγή ψηφιακών νομισμάτων είναι το κόστος. Στην περίπτωση του Bitcoin είναι ευρέως γνωστό ότι μόνο για την ενέργεια που απαιτεί η "εξόρυξη” το κόστος είναι αξιοσημείωτα υψηλό. Σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση, η εξόρυξη ενός μόνο bitcoin κοστίζει μεταξύ 5.000 και 8.500 δολαρίων.

Από την άλλη πλευρά, η G&D χρεώνει μόλις 30 έως και 250 δολάρια για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την αποστολή 1.000 τραπεζογραμματίων, ανάλογα βέβαια με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που περιλαμβάνουν, τα οποία με τη σειρά τους εξαρτώνται από την αξία του χαρτονομίσματος. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η οποία εκτυπώνει η ίδια τα τραπεζογραμμάτιά της, αναφέρει ότι το κόστος κυμαίνεται από περίπου 0,077 δολάρια για το νόμισμα του ενός δολαρίου έως 0,196 δολάρια για το χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων.

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι πόσο θα κοστίσει η δημιουργία ψηφιακών νομισμάτων κεντρικής τράπεζας. Ο Wintergerst δεν λέει, αλλά τονίζει ότι σίγουρα θα κοστίζει λιγότερο από το bitcoin. "Σε ένα ή δύο χρόνια και ίσως μπορώ να πω", σημειώνει.

Εν τω μεταξύ, όσο η ομάδα προγραμματιστών και οικονομολόγων της G&D ανέπτυσσε το λογισμικό "Filia”, η εταιρεία "ανακάλυψε” την ελβετική Metaco, η οποία διαθέτει ένα λειτουργικό σύστημα θεματοφύλακα που επιτρέπει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να διατηρούν cryptocurrencies (κρυπτονομίσματα), tokens και stablecoins. Το λογισμικό της Metaco, με την ονομασία Silo, αποτελεί τη διεπαφή μεταξύ των ανθρώπων διαχειριστών των εμπορικών τραπεζών και των blockchains ή άλλων "τεχνολογιών κατανεμημένης εγγραφής” που "τροφοδοτούν” τα κρυπτονομίσματα για τα οποία η εμπορική τράπεζα ενεργεί ως θεματοφύλακας. Μέχρι σήμερα, το 75% το δραστηριοτήτων της Metaco προέρχεται από τράπεζες, κυρίως της Ευρώπης.

Έτσι, τον Ιούλιο, η G&D "χτύπησε” τη Metaco. Η εταιρεία ηγήθηκε ενός γύρου χρηματοδότησης της Metaco, ύψους 17 εκατ. δολαρίων, προσφέροντας στην ελβετική νεοφυή εταιρεία κεφάλαια διπλάσια από αυτά που αρχικά προσδοκούσε να προσελκύσει. "Μπορούμε να τους παρέχουμε πρόσβαση σε κεντρικές τράπεζες", λέει ο Wintergerst. "Διότι, καθώς οι κεντρικές τράπεζες στρέφονται όλο και περισσότερο σε ψηφιακές μορφές νομισμάτων, θα χρειαστούν ένα λειτουργικό περιβάλλον θεματοφυλακής", εξηγεί.