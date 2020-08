Η Apple "έλυσε" τη διαφωνία της με το Wordpress για τις αγορές εντός εφαρμογής

Της Rachel Sandler

Η Apple το Σάββατο υπαναχώρησε όσον αφορά την προηγούμενη απόφασή της που ανάγκαζε την εφαρμογή λογισμικού ανάπτυξης ιστοσελίδων Wordpress να συμπεριλάβει τη δυνατότητα αγορών εντός της εφαρμογής, επιλύοντας μια διαφωνία μεταξύ των δύο σχετικά με την αμφιλεγόμενη προμήθεια ύψους 30% που λαμβάνει ο τεχνολογικός κολοσσός. Η εν λόγω προμήθεια λαμβάνεται στο πλαίσιο της πολιτικής που έχει υιοθετήσει η Apple όσον αφορά το App Store της και η οποία έχει βρεθεί στο στόχαστρο πολλών ακόμη μεγάλων εταιρειών.

Ο προγραμματιστής που δημιούργησε το λογισμικό ανάπτυξης ιστοσελίδων Wordpress, Matt Mullenwag, με ανάρτησή του στο Twitter την Παρασκευή υποστήριξε ότι η Apple δεν του επιτρέπει να προχωρήσει σε αναβάθμιση της εφαρμογής για το iPhone έως ότου "προσθέσει” στην εφαρμογή τη δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών.

Heads up on why @WordPressiOS updates have been absent... we were locked by App Store. To be able to ship updates and bug fixes again we had to commit to support in-app purchases for .com plans. I know why this is problematic, open to suggestions. Allow others IAP? New name?