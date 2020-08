Ο Ραφαέλ Ναδάλ δεν θα συμμετέχει στο αμερικανικό Open λόγω κορονοϊού

Της Carlie Porterfield

Ο κορυφαίος τενίστας Ραφαέλ Ναδάλ, νούμερο δύο της παγκόσμιας κατάταξης, δεν πρόκειται να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο αμερικανικό Open στη φετινή διοργάνωση, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. "Φαίνεται ότι ακόμη δεν έχουμε τον έλεγχο” της πανδημίας, ανέφερε σε σχετική δήλωσή του την Τρίτη.

Ο Ναδάλ, που έχει κερδίσει τον τίτλο του τουρνουά τέσσερις φορές μέχρι σήμερα, αποκάλυψε την απόφασή του μέσω ανάρτησης στο Twitter, λίγες ώρες αφότου ακυρώθηκε το Open της Μαδρίτης εξαιτίας του κορονοϊού.

Ο κορυφαίος τενίστας χαρακτήρισε επίσης την πανδημία "πολύ πολύπλοκη παγκοσμίως”, ενώ εμφανίστηκε ανήσυχος για τον αυξανόμενο αριθμό των κρουσμάτων.

"Είναι μια απόφαση που δεν ήθελα ποτέ να πάρω”, έγραψε στο Twitter, ο Ναδάλ, προσθέτοντας: "Αλλά αποφάσισα να ακολουθήσω την καρδιά του αυτήν τη φορά, και προς το παρόν, θα προτιμούσα να μην ταξιδέψω”.

Η Ισπανία, απ’ όπου κατάγεται ο Ναδάλ, καταγράφει αύξηση των νέων κρουσμάτων κορονοϊού μετά την άρση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, αν και προς το παρόν απέχει από τον αριθμό των κρουσμάτων που σημειώνονται τις τελευταίες εβδομάδες στις ΗΠΑ, που είναι η πλέον πληγείσα χώρα στον πλανήτη.

After many thoughts I have decided not to play this year’s US Open. The situation is very complicated worldwide, the COVID-19 cases are increasing, it looks like we still don’t have control of it.