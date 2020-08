Οι πιο ακριβοπληρωμένοι ηθοποιοί του 2020 - Στην κορυφή ο "Βράχος" Dwayne Johnson

Ο Adam Sandler δεν είναι ο σταρ στον οποίο θα στραφούν οι παραγωγοί της μεγάλης οθόνης ψάχνοντας για τον ηθοποιό που θα φέρει γερές εισπράξεις στα ταμεία. Ο πρώην "αστείος” του τηλεοπτικού χιουμοριστικού σόου Saturday Night Live έφτασε στο "εισπρακτικό” του απόγειο το 1998, όταν "έκοψε” εισιτήρια 240 εκατ. δολαρίων στο αμερικανικό box office. Έκτοτε, οι εισπράξεις που κάνουν οι ταινίες του κινούνται πτωτικά. Πέρυσι, η μόνη ταινία του Sandler που "έφτασε” στους κινηματογράφους ήταν το "Uncut Gems”. Και παρότι άρεσε στους κριτικούς, απέφερε μόνο 51 εκατ. δολάρια, ενώ ο Sandler έβαλε στην τσέπη μόλις 5 εκατ. δολάρια.

Δεν έχει όμως σημασία, και πάλι ο ηθοποιός κατάφερε να βρεθεί στην 9η θέση της ετήσιας λίστας του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς για το 2020. Ποιό είναι το μυστικό του; Το Netflix. Ο γίγαντας της ροής περιεχομένου κατέβαλε στον Sandler 31 εκατ. δολάρια -ήτοι το 75% των συνολικών ετήσιων απολαβών του- στο πλαίσιο της συμφωνίας ύψους 250 εκατ. δολαρίων που υπέγραψε ο κωμικός με το Netflix το 2014 για τέσσερις ταινίες. Οι χρήστες του Netflix "παρακολούθησαν” τις περιπέτειες του ηθοποιού περισσότερες από 2 δισεκατομμύρια ώρες, γεγονός που οδήγησε στην υπογραφή, τον Ιανουάριο, μιας νέας συμφωνίας του Sandler με το Netflix, το ύψος της οποίας σύμφωνα με δημοσιεύματα ξεπερνά το ποσό της προηγούμενης.

Παρότι ο Sandler είναι αυτός που έλαβε τη μεγαλύτερη "επιταγή” από το Netflix, σε ποσοστιαίους όρους, δεν είναι ο μόνος που επωφελήθηκε από τη συνεργασία του με την πλατφόρμα ροής περιεχομένου. Οι δέκα πιο ακριβοπληρωμένοι ηθοποιοί της χρονιάς είχαν συνδυαστικές απολαβές ύψους 545,5 εκατ. δολαρίων, με πάνω από το 25% των κερδών τους να προέρχεται από το Netflix. Για την ακρίβεια, ο γίγαντας της ροής περιεχομένου έκοψε επιταγές συνολικής αξίας 140,5 εακτ. δολαρίων σε έξι ηθοποιούς που βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα.

Στην κορυφή της λίστας των πιο ακριβοπληρωμένων ηθοποιών του 2020, πάντως, βρέθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Dwayne Johnson, με συνολικές απολαβές 87,5 εκατ. δολαρίων, λαμβάνοντας 23,5 εκατ. δολάρια μόνο για τον ρόλο του στην ταινία του Netflix "Red Notice” όπου υποδύεται έναν πράκτορα της Interpol που κυνηγά έναν περιβόητο κλέφτη έργων τέχνης.

Το Netflix κατέβαλε επιπλέον 85 εκατ. δολάρια στους Ryan Reynolds, Mark Wahlberg, Ben Affleck και Vin Diesel.

Τα κασέ που καταβάλει το Netflix στους αστέρες είναι ανάλογα με αυτά που πληρώνουν και τα παραδοσιακά κινηματογραφικά στούντιο: ήτοι όσο περισσότερο κόσμο μαζεύουν, τόσο υψηλότερα. Για το Netflix, απλώς, το κριτήριο δεν είναι τα "εισιτήρια” που θα κόψουν οι ηθοποιοί στις κινηματογραφικές αίθουσες, αλλά πόσες μηνιαίες συνδρομές θα του φέρουν. Αριθμός που υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία ροής περιεχομένου που συγκεντρώνει το Netflix, όπου λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων ο αριθμός των φορών που θα παιχτεί μια ταινία στην πλατφόρμα, πόσες φορές θα την ξαναδεί ένας χρήστης, αλλά και η απήχηση που έχει κάθε ηθοποιός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εξάλλου, η "μάχη” μεταξύ των εταιρειών παροχής περιεχομένου γιγαντώνεται, καθώς η ζήτηση για τις υπηρεσίες τους συνεχώς αυξάνεται. Το Netflix, που ξόδεψε περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο ανεξάρτητο στούντιο σε αστέρες του Χόλιγουντ, αναμένεται να επενδύσει πάνω από 17 δισ. δολάρια για την παραγωγή περιεχομένου το τρέχον έτος. Εν τω μεταξύ, η η Apple TV+, σύμφωνα με δημοσιεύματα, σκοπεύει να δώσει περισσότερα από 30 εκατ. δολάρια για να "κλείσει” τον Ryan Reynolds (Νο. 2 στην κατάταξη, με 71,5 εκατ. δολάρια) για την ταινία "A Christmas Carol”, ενώ η Amazon θα πληρώσει 10 εκατ. δολάρια στον αστέρα του Μπόλιγουντ Akshay Kumar (Νο. 6 στην κατάταξη, με 48,5 εκατ. δολάρια) για να παίξει σε μια από τις νέες τηλεοπτικές σειρές της.

"Δεν αφορά πλέον μόνο την τέχνη ή μόνο την τεχνολογία”, εξηγεί ο Mike Bloxham, αναλυτής του κλάδου ψυχαγωγίας στην εταιρεία ερευνών Magid, αναφερόμενος στις στρατηγικές που χρησιμοποιούν τα κινηματογραφικά στούντιο και οι εταιρείες παροχής περιεχομένου για τον καθορισμό των κασέ των ηθοποιών. "Πρόκειται για έναν συνδυασμό, τάση που θα ενισχυθεί στο μέλλον, όσο αυξάνεται η σημασία των δεδομένων”.

Το φετινό top 10 των πιο ακριβοπληρωμένων ηθοποιών

No.1 - Dwayne Johnson

Απολαβές: 87,5 εκατ. δολάρια

Ο "Βράχος” βρέθηκε στην κορυφή της λίστας τους Forbes για δεύτερη διαδοχική χρονιά, χάρη στην "επιταγή” των 23,5 εκατ. δολαρίων που έλαβε από το Netflix για τη νέα ταινία "Red Notice”, αλλά και στη συλλογή ρούχων "Project Rock” που έχει κυκλοφορήσει σε συνεργασία με την Under Armour.

No.2 - Rayn Reynolds

Απολαβές: 71,5 εκατ. δολάρια

Το "χρυσό παιδί” -μέχρι πρότινος- του Netflix, Rayn Reynolds έλαβε περισσότερα από 20 εκατ. δολάρια για την ταινία "Six Underground”, και άλλα τόσα για τη επερχόμενη "Red Notice”. Τον Ιούλιο, η πλατφόρμα ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει και τρίτη ταινία με πρωταγωνιστή τον Reynolds, η οποία αναμφίβολα θα του αποφέρει άλλο ένα οκταψήφιο ποσό.

No. 3 - Mark Wahlberg

Απολαβές: 58 εκατ. δολάρια

Η κωμωδία δράσης του Wahlberg "Spenser Confidential", που έκανε το ντεμπούτο της τον Μάρτιο, έγινε η τρίτη πιο δημοφιλής ταινία του Netflix. Ο ηθοποιός, όμως, έβγαλε αρκετά εκατομμύρια και από τις δύο ντοκιμαντερίστικες μίνι σειρές όπου συμμετείχε, το "McMillions" και το "Wahl Street".

No. 4 - Ben Affleck

Απολαβές: 45 εκατ. δολάρια

Μετά από ένα σύντομο "διάλειμμα”, ο Affleck επέστρεψε φέτος στη "μεγάλη οθόνη”, πρωταγωνιστώντας στην ταινία "The Way Back” και στην παραγωγή του Netflix "The Last Thing He Wanted”.

No. 5 - Vin Diesel

Απολαβές: 54 εκατ. δολάρια

Ο σταρ της ταινίας "F9”, που συμμετείχε και ως παραγωγός, έχασε την ευκαιρία να λάβει μια μεγάλη "επιταγή” φέτος, καθώς η κυκλοφορία της ταινίας αναβλήθηκε για τον Απρίλιο του 2021. Ωστόσο, εισέπραξε αρκετά από τη συμμετοχή του στην παραγωγή της σειράς κινουμένων σχεδίων Fast & Furious Spy Races του Netflix.

No. 6 - Akshay Kumar

Απολαβές: 48,5 εκατ. δολάρια

Ο μόνος σταρ του Μπόλιγουντ που περιλαμβάνεται στη λίστα, ο Kumar, γυρίζει την πρώτη του τηλεοπτική σειρά με τίτλο "The End” για το Amazon Prime. Το μεγαλύτερο μέρος των απολαβών του, ωστόσο, προέρχεται από τη διαφήμιση διαφόρων προϊόντων.

No. 7 - Lin-Manuel Miranda

Απολαβές:45,5 εκατ. δολάρια

Η Disney εξασφάλισε τα δικαιώματα για την κινηματογραφική έκδοση του μιούζικαλ "Hamilton”, που ανέβασε στο Broadway ο Miranda (ως παραγωγός και ηθοποιός) έναντι 75 εκατ. δολαρίων, εξασφαλίζοντας στον ηθοποιό μια θέση στη φετινή λίστα του Forbes, όπου περιλαμβάνεται για πρώτη φορά. Επιπλέον, ο Miranda, αν και το Broadway θα παραμείνει κλειστό για το υπόλοιπο του 2020, μπορεί να περιμένει μια ακόμη γερή "επιταγή” την επόμενη χρονιά, όταν θα κυκλοφορήσει η κινηματογραφική έκδοση του "In the Heights”.

Νο. 8 - Will Smith

Απολαβές: 44,5 εκατ. δολάρια

Ο πρωταγωνιστής του "Fresh Prince” εξακολουθεί να έχει υψηλό κασέ. Ο σταρ θα πρωταγωνιστήσει στο "King Richard”, όπου θα υποδυθεί τον Richard Williams, πατέρα των κορυφαίων τενιστριών Serena και Venus Williams. Έχει επίσης σημαντικές απολαβές από τη σειρά όπου εμφανίζεται στο Snapchat αλλά και τον δημοφιλή λογαριασμό του στο Instagram.

No. 9 - Adam Sandler

Απολαβές: 41 εκατ. δολάρια

Ο κωμικός ηθοποιός φαίνεται ότι έχει βρει ένα "σπίτι” στο Netflix. Τον Ιανουάριο, υπέγραψε νέα συμφωνία με την πλατφόρμα για τη δημιουργία τεσσάρων ακόμη ταινιών, αφού η ταινία του "Murder Mystery” έγινε μία από τις πιο δημοφιλείς ταινίες όλων των εποχών του Netflix.

No. 10 Jackie Chan

Απολαβές: 40 εκατ. δολάρια

Παρότι διανύει την έκτη δεκαετία της καριέρας του, ο σταρ των πολεμικών τεχνών είναι πιο δραστήριος από ποτέ. Πέρυσι γύρισε συνολικά πέντε ταινίες, ενώ οι απολαβές του "συμπληρώνονται” από συμφωνίες συνεργασιών και τις παραχωρήσεις των δικαιωμάτων των ταινιών του.

Μεθοδολογία

Για την κατάρτιση της λίστας το Forbes βασίστηκε σε στοιχεία για τις απολαβές των καλλιτεχνών από τις εταιρείες Nielsen, ComScore, Box Office Mojo και IMDB, καθώς και σε συνεντεύξεις με παράγοντες της βιομηχανίας ψυχαγωγίας. Όλα τα ποσά είναι προ φόρων και αντιστοιχούν στις απολαβές των ηθοποιών μεταξύ της 1ης Ιουνίου 2019 και της 1ης Ιουνίου 2020. Από τα ποσά δεν έχουν αφαιρεθεί οι αμοιβές των πρακτορείων, των μάνατζερς και των δικηγόρων (που κυμαίνονται συνήθως σε 10%, 15% και 5%, αντίστοιχα).

Σημειώνεται ότι η αντίστοιχη λίστα του Forbes με τις πιο ακριβοπληρωμένες γυναίκες ηθοποιούς θα δημοσιευθεί τον επόμενο μήνα.