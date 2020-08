Ο Τραμπ αρνείται ότι ζήτησε να προστεθεί στο Όρος Ράσμορ, αν και το βρίσκει καλή ιδέα

Της Isabel Togoh

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε την Κυριακή δημοσίευμα των New York Times ότι ο Λευκός Οίκος προσέγγισε την κυβερνήτη της Νότιας Ντακότα, Κρίστι Νόεμ, προκειμένου να διερευνήσει το ενδεχόμενο να προστεθούν στο μνημείο του Όρους Ράσμορ, όπου είναι σκαλισμένες οι μορφές των πρώην προέδρων των ΗΠΑ Τζορτζ Ουάσινγκτον, Τόμας Τζέφερσον, Άβρααμ Λίνκολν και Θεόδωρου Ρούσβελτ, τα πρόσωπα και άλλων προέδρων.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το δημοσίευμα "ψευδές”, ωστόσο σε ανάρτησή του Twitter αργά την Κυριακή έγραψε: "Ποτέ δε το πρότεινα, αν και βάσει όλων αυτών που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων 3,5 ετών, ίσως περισσότερα από κάθε άλλη προεδρία, μου φαίνεται καλή ιδέα”.

